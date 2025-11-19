Как узнать ОГРНИП индивидуального предпринимателя: онлайн, бесплатно и по ИНН

Проверка ОГРНИП по ИНН — это быстрый и бесплатный способ убедиться в надёжности контрагента. По ИНН партнёра можно за пару минут уточнить его актуальный статус и избежать риска работы с мошенниками или прекратившими деятельность предпринимателями. Расскажем, как узнать ОГРНИП онлайн.
Что такое ОГРНИП
Это основной государственный номер, который присваивается ИП при регистрации и вносится в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
Номер из 15 цифр — это закодированная информация:
- первая цифра — 3 — указывает на принадлежность к ИП;
- следующие две — год регистрации;
- следующие две — код региона;
- следующие восемь — номер записи в реестре;
- контрольное число для проверки подлинности номера.
Например, номер 317661234567891 означает: 3 — ИП, 17 — год регистрации (2017), 66 — регион регистрации (Свердловская область), 123456789 — уникальный порядковый номер, 1 — контрольное число.
Зашифрованный код присваивается один раз и не меняется даже при изменении адреса или вида деятельности. Если закрыть бизнес — номер аннулируется. Когда предприниматель регистрируется заново, ФНС выдаёт новый номер.
Для чего нужен ОГРНИП
Номер обязательно указывается в договорах, счетах и отчётности. Без него не открыть расчётный счёт в банке, что ограничивает возможности ведения бизнеса.
Еще одно важное применение — проверка контрагентов. По ОГРНИП можно быстро узнать, не закрыт ли бизнес, а также проверить наличие долгов и судебных дел. Это помогает избежать сотрудничества с ненадёжными партнёрами.
Также номер подтверждает легальный статус для ведения бизнеса. Для участия в тендерах, получения государственных грантов, субсидий, при налоговых проверках этот номер обязателен. Его наличие — это гарантия официальной регистрации.
Проверка ОГРНИП контрагента
Проверка данных перед заключением договора помогает избежать рисков:
- номер доказывает, что ИП действительно зарегистрирован в ФНС;
- действующий, а не прекратил деятельность;
- не является фирмой-однодневкой.
Как узнать свой ОГРНИП
Узнать номер можно несколькими способами:
- По документам: в выписке из ЕГРИП, в свидетельстве о государственной регистрации, если есть на руках.
- Через интернет: на сайте ФНС, через «Госуслуги» или сервис Точка Банк. Для этого достаточно знать ИНН или ФИО предпринимателя.
Сервис ФНС
Шаг 1. Перейдите на сайт Федеральной налоговой службы в раздел «Сведения из реестров» → «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» или «Риски бизнеса» → «Прозрачный бизнес».
Шаг 2. Введите ИНН или ФИО ИП, регион регистрации.
Шаг 3. Сервис бесплатно за несколько минут подготовит выписку из ЕГРИП, где будет указан ОГРНИП.
Кроме номера в выписке будут указаны:
- ФИО;
- дата регистрации ИП;
- актуальный статус — действует или прекратил деятельность;
- основной вид деятельности (ОКВЭД).
Портал «Госуслуг»
Чтобы узнать информацию через «Госуслуги», нужно обязательно знать ИНН предпринимателя. Этот вариант более длительный по ожиданию результата — до пяти рабочих дней.
Шаг 1. Через каталог услуг найдите сервис по предоставлению сведений из ЕГРИП.
Шаг 2. Выберите, из какого реестра нужны сведения: ЕГРИП или ЕГРЮЛ.
Шаг 3. Выберите, о ком запрашиваете сведения: о себе, о другом гражданине, об ИП.
Шаг 4. Введите ИНН.
Шаг 5. Бесплатно закажите выписку с основными реквизитами, в том числе ОГРНИП.
Сервис «Досье контрагента» от Точка Банк
Для получения информации достаточно ввести ИНН или ФИО предпринимателя.
Система автоматически отобразит реквизиты.
Сервис соберёт данные из разных источников о наличии долгов по налогам, об участии в судебных делах, статусе банкротства и другом.
|Бесплатная базовая проверка
|Полная платная проверка
|— статус компании — действующая или ликвидированная
— дата регистрации
— юридический адрес
— сфера деятельности — коды ОКВЭД
— руководитель и учредители
— информация о доходах и прибыли
— достоверность данных в ЕГРЮЛ
|— сведения по налогам, наличие блокировок и ограничений от ФНС
— наличие исполнительных производств
— статус недобросовестного поставщика и подрядчика
— статус недобросовестного экспортёра и импортёра
— вхождение в списки террористов и экстремистов
Что можно узнать по ОГРНИП
По номеру можно узнать:
- ФИО — полностью, как в паспорте.
- Дату регистрации ИП — когда бизнес был создан.
- Статус деятельности — действует или прекращён.
- Адрес регистрации — место жительства предпринимателя.
- ИНН — идентификационный номер налогоплательщика.
- Виды деятельности (ОКВЭД) — чем занимается ИП.
Получить выписку из ЕГРИП можно в бумажном или электронном виде. Она будет включать сведения о создании ИП, историю изменений видов деятельности, паспортные данные, данные о прекращении деятельности — когда и по какой причине закрыт бизнес.
Где взять свидетельство с ОГРНИП
С 2017 года свидетельство о регистрации ИП на бланке не оформляют. Вместо него выдают лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по форме №Р60009. Документ содержит реквизиты ИП и имеет такую же юридическую силу, как свидетельство. Получают лист при регистрации и при утере.
Способ получения листа зависит от ситуации.
|Ситуация
|Что получает ИП
|Где и как
|Первичная регистрация ИП
|Лист записи ЕГРИП
|После подачи заявления в ФНС регистрация занимает до трёх рабочих дней. Уведомление с ОГРНИП и лист записи отдают лично или отправляют по почте
|Утеря документа независимо от даты регистрации
|Лист записи ЕГРИП
|Бесплатно можно подать запрос в налоговую инспекцию лично, через МФЦ или онлайн через сервис ФНС. Документ выдаётся по заявлению — электронному или бумажному
Если человек зарегистрировал ИП до 2017 года, бумажное свидетельство остаётся действительным, и менять его не нужно.
Чем отличается ОГРНИП от ОГРН
Отличие простое: ОГРНИП присваивается только индивидуальным предпринимателям, а ОГРН — только юридическим лицам.
Основные различия:
|Критерий
|ОГРНИП
|ОГРН
|Расшифровка
|Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
|Основной государственный регистрационный номер
|Кому присваивается
|Индивидуальным предпринимателям
|Организациям (ООО, АО, НКО и др.)
|Что подтверждает
|Внесение записи о регистрации в ЕГРИП
|Внесение записи о создании в ЕГРЮЛ
Оба номера используются в одних и тех же ситуациях, но для разных типов бизнеса:
- В договорах и первичных документах (актах, накладных) — для точной идентификации контрагента.
- В официальных отчётах и при обращении в госорганы.
- При проверке контрагента — чтобы убедиться, что компания или ИП действительно существуют и работают легально.