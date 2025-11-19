Как узнать ОГРНИП индивидуального предпринимателя: онлайн, бесплатно и по ИНН

Проверка ОГРНИП по ИНН — это быстрый и бесплатный способ убедиться в надёжности контрагента. По ИНН партнёра можно за пару минут уточнить его актуальный статус и избежать риска работы с мошенниками или прекратившими деятельность предпринимателями. Расскажем, как узнать ОГРНИП онлайн.

Коротко Узнать ОГРНИП — свой или контрагента — можно бесплатно онлайн. Самый быстрый способ — получить выписку из ЕГРИП с номером и актуальным статусом ИП по ИНН или ФИО: через сайт ФНС или специальные сервисы, например как у Точка Банка.

ОГРНИП — уникальный регистрационный номер ИП. Он подтверждает легальность бизнеса и идентифицирует предпринимателя в официальных документах и реестрах.

Что такое ОГРНИП

Это основной государственный номер, который присваивается ИП при регистрации и вносится в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Номер из 15 цифр — это закодированная информация:

первая цифра — 3 — указывает на принадлежность к ИП;

следующие две — год регистрации;

следующие две — код региона;

следующие восемь — номер записи в реестре;

контрольное число для проверки подлинности номера.

Например, номер 317661234567891 означает: 3 — ИП, 17 — год регистрации (2017), 66 — регион регистрации (Свердловская область), 123456789 — уникальный порядковый номер, 1 — контрольное число.

Зашифрованный код присваивается один раз и не меняется даже при изменении адреса или вида деятельности. Если закрыть бизнес — номер аннулируется. Когда предприниматель регистрируется заново, ФНС выдаёт новый номер.

Для чего нужен ОГРНИП

Номер обязательно указывается в договорах, счетах и отчётности. Без него не открыть расчётный счёт в банке, что ограничивает возможности ведения бизнеса.

Еще одно важное применение — проверка контрагентов. По ОГРНИП можно быстро узнать, не закрыт ли бизнес, а также проверить наличие долгов и судебных дел. Это помогает избежать сотрудничества с ненадёжными партнёрами.

Также номер подтверждает легальный статус для ведения бизнеса. Для участия в тендерах, получения государственных грантов, субсидий, при налоговых проверках этот номер обязателен. Его наличие — это гарантия официальной регистрации.

ПРИМЕР Компания «СтройЛогистика» перед подписанием договора на поставку пиломатериалов с ИП Петровым И.С. проводит обязательную проверку его статуса. Менеджер по закупкам использует сервис ФНС, вводит данные предпринимателя и получает выписку из ЕГРИП. В ней содержится вся важная информация: — ОГРНИП; — дата регистрации 15.10.2018, что свидетельствует об опыте работы; — основной вид деятельности, который соответствует предмету договора, — «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием». Эта процедура позволила компании «СтройЛогистика» начать проверку и убедиться, что контрагент — не фиктивное предприятие и подходит под условия соглашения.



Проверка ОГРНИП контрагента

Проверка данных перед заключением договора помогает избежать рисков:

номер доказывает, что ИП действительно зарегистрирован в ФНС;

действующий, а не прекратил деятельность;

не является фирмой-однодневкой.

ПРИМЕР Магазин «Солнышко» хотел заключить договор на поставку товара с предоплатой. Проверка показала, что ИП Сидоров С.С., с которым хотели сотрудничать, прекратил деятельность два месяца назад. Раз ИП уже не существует, договоры он заключать не может. Если со сделкой что-то пойдёт не так, взыскать деньги будет сложно, так как документы, подписанные с ликвидированным ИП, будут недействительны. Банки также обращают внимание на цели проведения оплат в адрес ликвидированных ИП. В итоге работать с таким поставщиком не стали.

Как узнать свой ОГРНИП

Узнать номер можно несколькими способами:

По документам: в выписке из ЕГРИП, в свидетельстве о государственной регистрации, если есть на руках.

Через интернет: на сайте ФНС, через «Госуслуги» или сервис Точка Банк. Для этого достаточно знать ИНН или ФИО предпринимателя.

Сервис ФНС

Шаг 1. Перейдите на сайт Федеральной налоговой службы в раздел «Сведения из реестров» → «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» или «Риски бизнеса» → «Прозрачный бизнес».

Шаг 2. Введите ИНН или ФИО ИП, регион регистрации.

Шаг 3. Сервис бесплатно за несколько минут подготовит выписку из ЕГРИП, где будет указан ОГРНИП.

Кроме номера в выписке будут указаны:

ФИО;

дата регистрации ИП;

актуальный статус — действует или прекратил деятельность;

основной вид деятельности (ОКВЭД).

Портал «Госуслуг»

Чтобы узнать информацию через «Госуслуги», нужно обязательно знать ИНН предпринимателя. Этот вариант более длительный по ожиданию результата — до пяти рабочих дней.

Шаг 1. Через каталог услуг найдите сервис по предоставлению сведений из ЕГРИП.

Шаг 2. Выберите, из какого реестра нужны сведения: ЕГРИП или ЕГРЮЛ.

Шаг 3. Выберите, о ком запрашиваете сведения: о себе, о другом гражданине, об ИП.

Шаг 4. Введите ИНН.

Шаг 5. Бесплатно закажите выписку с основными реквизитами, в том числе ОГРНИП.

Сервис «Досье контрагента» от Точка Банк

Для получения информации достаточно ввести ИНН или ФИО предпринимателя.

Система автоматически отобразит реквизиты.

Сервис соберёт данные из разных источников о наличии долгов по налогам, об участии в судебных делах, статусе банкротства и другом.

Бесплатная базовая проверка Полная платная проверка — статус компании — действующая или ликвидированная



— дата регистрации



— юридический адрес



— сфера деятельности — коды ОКВЭД



— руководитель и учредители



— информация о доходах и прибыли



— достоверность данных в ЕГРЮЛ

— сведения по налогам, наличие блокировок и ограничений от ФНС



— наличие исполнительных производств



— статус недобросовестного поставщика и подрядчика



— статус недобросовестного экспортёра и импортёра



— вхождение в списки террористов и экстремистов



Что можно узнать по ОГРНИП

По номеру можно узнать:

ФИО — полностью, как в паспорте.

Дату регистрации ИП — когда бизнес был создан.

Статус деятельности — действует или прекращён.

Адрес регистрации — место жительства предпринимателя.

ИНН — идентификационный номер налогоплательщика.

Виды деятельности (ОКВЭД) — чем занимается ИП.

Получить выписку из ЕГРИП можно в бумажном или электронном виде. Она будет включать сведения о создании ИП, историю изменений видов деятельности, паспортные данные, данные о прекращении деятельности — когда и по какой причине закрыт бизнес.

Где взять свидетельство с ОГРНИП

С 2017 года свидетельство о регистрации ИП на бланке не оформляют. Вместо него выдают лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по форме №Р60009. Документ содержит реквизиты ИП и имеет такую же юридическую силу, как свидетельство. Получают лист при регистрации и при утере.

Способ получения листа зависит от ситуации.

Ситуация Что получает ИП Где и как Первичная регистрация ИП Лист записи ЕГРИП После подачи заявления в ФНС регистрация занимает до трёх рабочих дней. Уведомление с ОГРНИП и лист записи отдают лично или отправляют по почте Утеря документа независимо от даты регистрации Лист записи ЕГРИП Бесплатно можно подать запрос в налоговую инспекцию лично, через МФЦ или онлайн через сервис ФНС. Документ выдаётся по заявлению — электронному или бумажному

Если человек зарегистрировал ИП до 2017 года, бумажное свидетельство остаётся действительным, и менять его не нужно.

Чем отличается ОГРНИП от ОГРН

Отличие простое: ОГРНИП присваивается только индивидуальным предпринимателям, а ОГРН — только юридическим лицам.

Основные различия:

Критерий ОГРНИП ОГРН Расшифровка Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя Основной государственный регистрационный номер Кому присваивается Индивидуальным предпринимателям Организациям (ООО, АО, НКО и др.) Что подтверждает Внесение записи о регистрации в ЕГРИП Внесение записи о создании в ЕГРЮЛ

Оба номера используются в одних и тех же ситуациях, но для разных типов бизнеса: