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Как узнать ОГРНИП индивидуального предпринимателя: онлайн, бесплатно и по ИНН

ОГРНИП — это уникальный номер каждого индивидуального предпринимателя, который подтверждает законность ведения бизнеса и внесение в единый реестр. Разберём, где можно быстро и бесплатно найти ОГРНИП любого ИП.

19.11.2025
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Проверка ОГРНИП по ИНН — это быстрый и бесплатный способ убедиться в надёжности контрагента. По ИНН партнёра можно за пару минут уточнить его актуальный статус и избежать риска работы с мошенниками или прекратившими деятельность предпринимателями. Расскажем, как узнать ОГРНИП онлайн.

Коротко
ОГРНИП — уникальный регистрационный номер ИП. Он подтверждает легальность бизнеса и идентифицирует предпринимателя в официальных документах и реестрах.
Узнать ОГРНИП — свой или контрагента — можно бесплатно онлайн. Самый быстрый способ — получить выписку из ЕГРИП с номером и актуальным статусом ИП по ИНН или ФИО: через сайт ФНС или специальные сервисы, например как у Точка Банка.

Что такое ОГРНИП

Это основной государственный номер, который присваивается ИП при регистрации и вносится в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). 

Номер из 15 цифр — это закодированная информация: 

  • первая цифра — 3 — указывает на принадлежность к ИП;
  • следующие две — год регистрации;
  • следующие две — код региона; 
  • следующие восемь — номер записи в реестре;
  • контрольное число для проверки подлинности номера.

Например, номер 317661234567891 означает: 3 — ИП, 17 — год регистрации (2017), 66 — регион регистрации (Свердловская область), 123456789 — уникальный порядковый номер, 1 — контрольное число.

Зашифрованный код присваивается один раз и не меняется даже при изменении адреса или вида деятельности. Если закрыть бизнес — номер аннулируется. Когда предприниматель регистрируется заново, ФНС выдаёт новый номер. 

Заявление на закрытие ИП в 2025 году: форма Р26001

Для чего нужен ОГРНИП

Номер обязательно указывается в договорах, счетах и отчётности. Без него не открыть расчётный счёт в банке, что ограничивает возможности ведения бизнеса. 

Еще одно важное применение — проверка контрагентов. По ОГРНИП можно быстро узнать, не закрыт ли бизнес, а также проверить наличие долгов и судебных дел. Это помогает избежать сотрудничества с ненадёжными партнёрами.

Также номер подтверждает легальный статус для ведения бизнеса. Для участия в тендерах, получения государственных грантов, субсидий, при налоговых проверках этот номер обязателен. Его наличие — это гарантия официальной регистрации.

ПРИМЕР
Компания «СтройЛогистика» перед подписанием договора на поставку пиломатериалов с ИП Петровым И.С. проводит обязательную проверку его статуса.
Менеджер по закупкам использует сервис ФНС, вводит данные предпринимателя и получает выписку из ЕГРИП. В ней содержится вся важная информация:
— ОГРНИП;
— дата регистрации 15.10.2018, что свидетельствует об опыте работы;
— основной вид деятельности, который соответствует предмету договора, — «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием».
Эта процедура позволила компании «СтройЛогистика» начать проверку и убедиться, что контрагент — не фиктивное предприятие и подходит под условия соглашения.

Проверка ОГРНИП контрагента

Проверка данных перед заключением договора помогает избежать рисков: 

  • номер доказывает, что ИП действительно зарегистрирован в ФНС;
  • действующий, а не прекратил деятельность;
  • не является фирмой-однодневкой.
ПРИМЕР
Магазин «Солнышко» хотел заключить договор на поставку товара с предоплатой. Проверка показала, что ИП Сидоров С.С., с которым хотели сотрудничать, прекратил деятельность два месяца назад.
Раз ИП уже не существует, договоры он заключать не может. Если со сделкой что-то пойдёт не так, взыскать деньги будет сложно, так как документы, подписанные с ликвидированным ИП, будут недействительны. Банки также обращают внимание на цели проведения оплат в адрес ликвидированных ИП. В итоге работать с таким поставщиком не стали.
Проверьте контрагента через сервис Точка Банк — это возможность узнать больше о финансовой отчётности, блокировках счетов, долгах или исполнительных производствах.

Как узнать свой ОГРНИП

Узнать номер можно несколькими способами:

  • По документам: в выписке из ЕГРИП, в свидетельстве о государственной регистрации, если есть на руках.
  • Через интернет: на сайте ФНС, через «Госуслуги» или сервис Точка Банк. Для этого достаточно знать ИНН или ФИО предпринимателя. 

Сервис ФНС

Шаг 1. Перейдите на сайт Федеральной налоговой службы в раздел «Сведения из реестров» → «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» или «Риски бизнеса» → «Прозрачный бизнес».

Шаг 2. Введите ИНН или ФИО ИП, регион регистрации.

Шаг 3. Сервис бесплатно за несколько минут подготовит выписку из ЕГРИП, где будет указан ОГРНИП.

Кроме номера в выписке будут указаны:

  • ФИО;
  • дата регистрации ИП;
  • актуальный статус — действует или прекратил деятельность;
  • основной вид деятельности (ОКВЭД).

Портал «Госуслуг»

Чтобы узнать информацию через «Госуслуги», нужно обязательно знать ИНН предпринимателя. Этот вариант более длительный по ожиданию результата — до пяти рабочих дней.

Шаг 1. Через каталог услуг найдите сервис по предоставлению сведений из ЕГРИП.

Шаг 2. Выберите, из какого реестра нужны сведения: ЕГРИП или ЕГРЮЛ.

Шаг 3. Выберите, о ком запрашиваете сведения: о себе, о другом гражданине, об ИП.

Шаг 4. Введите ИНН.

Шаг 5. Бесплатно закажите выписку с основными реквизитами, в том числе ОГРНИП.

Сервис «Досье контрагента» от Точка Банк

Для получения информации достаточно ввести ИНН или ФИО предпринимателя.

Система автоматически отобразит реквизиты.

Сервис соберёт данные из разных источников о наличии долгов по налогам, об участии в судебных делах, статусе банкротства и другом.

Бесплатная базовая проверкаПолная платная проверка
— статус компании — действующая или ликвидированная

— дата регистрации

— юридический адрес

— сфера деятельности — коды ОКВЭД

— руководитель и учредители

— информация о доходах и прибыли

— достоверность данных в ЕГРЮЛ
— сведения по налогам, наличие блокировок и ограничений от ФНС

— наличие исполнительных производств

— статус недобросовестного поставщика и подрядчика

— статус недобросовестного экспортёра и импортёра

— вхождение в списки террористов и экстремистов

Что можно узнать по ОГРНИП

По номеру можно узнать:

  • ФИО — полностью, как в паспорте.
  • Дату регистрации ИП — когда бизнес был создан.
  • Статус деятельности — действует или прекращён. 
  • Адрес регистрации — место жительства предпринимателя.
  • ИНН — идентификационный номер налогоплательщика.
  • Виды деятельности (ОКВЭД) — чем занимается ИП.

Получить выписку из ЕГРИП можно в бумажном или электронном виде. Она будет включать сведения о создании ИП, историю изменений видов деятельности, паспортные данные, данные о прекращении деятельности — когда и по какой причине закрыт бизнес.

Где взять свидетельство с ОГРНИП

С 2017 года свидетельство о регистрации ИП на бланке не оформляют. Вместо него выдают лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по форме №Р60009. Документ содержит реквизиты ИП и имеет такую же юридическую силу, как свидетельство. Получают лист при регистрации и при утере.

Способ получения листа зависит от ситуации. 

СитуацияЧто получает ИПГде и как
Первичная регистрация ИПЛист записи ЕГРИППосле подачи заявления в ФНС регистрация занимает до трёх рабочих дней. Уведомление с ОГРНИП и лист записи отдают лично или отправляют по почте
Утеря документа независимо от даты регистрацииЛист записи ЕГРИПБесплатно можно подать запрос в налоговую инспекцию лично, через МФЦ или онлайн через сервис ФНС. Документ выдаётся по заявлению — электронному или бумажному

Если человек зарегистрировал ИП до 2017 года, бумажное свидетельство остаётся действительным, и менять его не нужно.

В какой налоговой регистрировать ИП

Чем отличается ОГРНИП от ОГРН

Отличие простое: ОГРНИП присваивается только индивидуальным предпринимателям, а ОГРН — только юридическим лицам.

Основные различия:

КритерийОГРНИПОГРН
РасшифровкаОсновной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателяОсновной государственный регистрационный номер
Кому присваиваетсяИндивидуальным предпринимателямОрганизациям (ООО, АО, НКО и др.)
Что подтверждаетВнесение записи о регистрации в ЕГРИПВнесение записи о создании в ЕГРЮЛ

Оба номера используются в одних и тех же ситуациях, но для разных типов бизнеса:

  • В договорах и первичных документах (актах, накладных) — для точной идентификации контрагента.
  • В официальных отчётах и при обращении в госорганы.
  • При проверке контрагента — чтобы убедиться, что компания или ИП действительно существуют и работают легально.

Вопросы по теме

Как узнать свой ОГРНИП, если потерял документы?

Номер можно узнать через личный кабинет налогоплательщика или специальные сервисы на сайте ФНС или, например, Точка Банка. Можно заказать электронную выписку из ЕГРИП — она содержит все актуальные реквизиты, а также обратиться с паспортом в ближайшую налоговую инспекцию или МФЦ для получения бумажной выписки.

Можно ли узнать ОГРНИП по ИНН бесплатно?

Да, через официальный сайт ФНС. Достаточно ввести ИНН или ФИО контрагента в поисковую строку, и система покажет реквизиты ИП. Сервис Точка Банк «Проверка контрагента» также предоставляет эту информацию без оплаты.

Как проверить, действительно ли ИП зарегистрирован и работает?

Для проверки нужно найти ИП в реестре ФНС. Ключевые показатели: статус «действующий», актуальные виды деятельности по ОКВЭД, отсутствие отметок о прекращении деятельности.


Дополнительно стоит проверить наличие налоговых задолженностей, исполнительных производств, процедуры банкротства. Это можно сделать через сервис Точка Банк «Проверка контрагента».

Что делать, если сервис ФНС не находит мой ОГРНИП?

Если поиск не даёт результата, проверьте корректность введённых данных. При отсутствии технических сбоев запросите выписку из ЕГРИП через личный кабинет налогоплательщика или обратитесь в налоговую инспекцию лично: возможно, произошла ошибка в реестре.

Чем отличается ОГРНИП от ОГРН юридического лица?

ОГРНИП присваивается только индивидуальным предпринимателям при внесении записи в ЕГРИП. ОГРН получают юридические лица при регистрации в ЕГРЮЛ.

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Как узнать ОГРНИП индивидуального предпринимателя по ИНН онлайн бесплатно — проверка и получение ОГРНИП через ФНС и Точка Банк