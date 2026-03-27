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Кредиторская задолженность простыми словами

Кредиторская задолженность — это часть работы любого бизнеса: от небольшого ИП до крупной компании. Она возникает при закупке товаров с отсрочкой, начислении зарплаты, уплате налогов или привлечении заёмных средств. При грамотном подходе такие обязательства помогают сохранять оборотные средства, но при отсутствии контроля могут привести к финансовым рискам.

27.03.2026
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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

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В этой статье Точка Банк разберёт, что такое кредиторская задолженность, какие бывают её виды и как она отражается в учёте. Покажем, как правильно управлять обязательствами, соблюдать сроки платежей, оформлять списание долгов и оценивать влияние задолженности на финансовую устойчивость и репутацию бизнеса.

Коротко
Кредиторская задолженность (КЗ) — это долги бизнеса перед поставщиками, сотрудниками, банками и государством. Она возникает при отсрочке оплаты, начислении зарплаты, налогов или привлечении заёмных средств. КЗ отражается в пассиве баланса и делится по срокам, источникам и степени риска. Важно отличать её от дебиторской задолженности, которая, наоборот, показывает, сколько должны компании.
Грамотное управление кредиторской задолженностью помогает сохранить оборотные средства и избежать кассовых разрывов. Для этого контролируют сроки платежей, анализируют структуру долгов и сопоставляют их с поступлениями. Погашать задолженность можно разными способами, а списание возможно по истечении срока давности или на иных основаниях. Избыточная или просроченная КЗ снижает финансовую устойчивость и может ухудшить репутацию бизнеса.

Что такое кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность (КЗ) — это обязательства организации или индивидуального предпринимателя перед контрагентами, которые необходимо погасить в установленный срок.

К таким обязательствам относятся долги перед поставщиками, подрядчиками, сотрудниками, банками, бюджетом и другими лицами.

Кредиторская задолженность возникает, если:

  • компания получает товары или услуги с отсрочкой оплаты;
  • использует заёмные средства банка;
  • начисляет, но ещё не выплатила заработную плату сотрудникам;
  • имеет обязательства по налогам и взносам;
  • привлекает финансирование через выпуск долговых инструментов, например облигаций.

Все такие обязательства отражаются в бухгалтерском учёте как кредиторская задолженность.

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Отличия кредиторской задолженности ИП от других обязательств

Кредиторскую задолженность часто путают с другими видами обязательств. Разберём основные отличия.

  • Дебиторская задолженность — это суммы, которые должны вам. 
  • Кредиторская задолженность — это, наоборот, ваши долги перед другими.
ПРИМЕР
Если ИП продал товар на 40 000 ₽ с отсрочкой платежа и клиент ещё не оплатил покупку — это дебиторская задолженность. Если же ИП сам получил товар от поставщика и ещё не рассчитался за него — это уже кредиторская задолженность.

Кредиты и займы — это отдельный вид обязательств, связанный с привлечением заёмных средств. Они являются частью кредиторской задолженности, но обычно выделяются в учёте отдельно.

Начисленные расходы — это затраты, которые уже сформировались, но ещё не оформлены как обязательство к оплате.

ПРИМЕР
Если сотруднику начисляется зарплата в течение месяца, сумма за отработанные дни относится к начисленным расходам. Когда месяц завершён и сумма заработной платы определена, но ещё не выплачена, возникает кредиторская задолженность перед работником.

Виды кредиторской задолженности

По срокам погашения

  • Краткосрочная КЗ — погашается в течение 12 месяцев.
  • Долгосрочная — свыше 12 месяцев.

По источнику возникновения

Кредиторская задолженность по источнику возникновения подразделяется на внешнюю и внутреннюю.

К внешней относятся обязательства перед контрагентами, банками и бюджетом, к внутренней — задолженность перед сотрудниками.

В структуру кредиторской задолженности входят расчёты с поставщиками, авансы от покупателей, обязательства по заработной плате, налогам и займам. Все эти показатели отражают задолженность компании перед третьими лицами.

По вероятности погашения

Кредиторская задолженность по вероятности погашения подразделяется на нормальную, сомнительную и безнадёжную.

  • Нормальная (текущая) задолженность погашается в установленные сроки. 
  • Сомнительная связана с риском просрочки и возможными трудностями при оплате. 
  • Безнадёжная не подлежит погашению, например при истечении срока исковой давности или банкротстве должника.

По качеству исполнения обязательств

Кредиторская задолженность по качеству исполнения обязательств делится на текущую и просроченную.

Текущая задолженность — это обязательства, срок оплаты по которым ещё не наступил. Просроченная возникает при нарушении установленных договором или законом сроков оплаты.

При длительной просрочке такая задолженность может перейти в категорию безнадёжной.

Чем кредиторская задолженность отличается от дебиторской

Кредиторская и дебиторская задолженности — взаимосвязанные показатели, которые отражают расчёты бизнеса с контрагентами.

Дебиторская задолженность показывает, сколько должны бизнесу. Она возникает, когда:

  • товары или услуги уже переданы, но оплата ещё не поступила;
  • перечислен аванс поставщику;
  • образовалась переплата по налогам или сборам.

В этих случаях у бизнеса возникает право требования к другой стороне.

Кредиторская задолженность, наоборот, отражает, сколько должен сам бизнес. Это обязательства перед:

  • поставщиками;
  • сотрудниками;
  • банками;
  • бюджетом и другими контрагентами.

Если дебиторская задолженность превышает кредиторскую, у компании больше ожидаемых поступлений, чем обязательств.

Если же кредиторская выше, возрастает риск нехватки денежных средств, особенно при коротких сроках погашения долгов.

Как отслеживать и управлять кредиторской задолженностью

Кредиторская задолженность есть почти у любого бизнеса. Важно не просто фиксировать долги, а системно контролировать их и своевременно погашать.

Важные показатели и аналитика

Показатели и аналитикаПояснения
Анализ структуры задолженностиЗадолженность распределяют по видам: поставщики, кредиты и займы, сотрудники, бюджет и прочие кредиторы. Дополнительно анализируют сроки погашения — это помогает увидеть, какие обязательства требуют приоритетного внимания
Сравнение с дебиторской задолженностьюОценивают не только соотношение сумм, но и сроки расчётов. Если дебиторская задолженность возвращается медленнее, чем нужно платить по кредиторской, возрастает риск кассовых разрывов
Контроль сроков оплатыРегулярно отслеживают даты платежей: какие обязательства подлежат оплате в ближайшее время и какие уже просрочены. Это позволяет избежать штрафов, пеней и конфликтов с контрагентами
Прогноз движения денежных средствПланируемые поступления сопоставляют с предстоящими выплатами. Платёжный календарь помогает заранее выявить нехватку денег и принять меры

Проблемы управления кредиторской задолженностью

Потеря контроля над срокамиПросрочки приводят к штрафам, ухудшению условий работы и снижению доверия со стороны партнёров
Отсутствие оперативного учётаБез актуальной информации о задолженности бизнес рискует столкнуться с неожиданными платежами и кассовыми разрывами
Быстрый рост задолженностиПри расширении бизнеса обязательства могут расти быстрее, чем поступают деньги от клиентов. Без контроля это приводит к финансовой нестабильности
Отсутствие коммуникации с контрагентамиЕсли не согласовывать перенос сроков заранее, снижается лояльность партнёров и усложняется получение отсрочки в будущем

Экспертное мнение

Кредиторская задолженность — это не проблема сама по себе, а рабочий инструмент бизнеса. Важно не допускать просрочек и всегда соотносить сроки оплаты с поступлением денег от клиентов. На практике чаще всего риски возникают не из‑за суммы долга, а из‑за отсутствия контроля и актуальной аналитики. Рекомендую регулярно проводить сверку расчётов и вести платёжный календарь — это снижает вероятность кассовых разрывов.


Упростить контроль и учёт помогает Онлайн‑бухгалтерия от Точка Банк: сервис автоматически учитывает обязательства, напоминает о сроках платежей и помогает держать финансы под контролем. Это особенно удобно для ИП и малого бизнеса, где нет отдельного финансового отдела.

Дарья ЖуковскаяЭксперт-редактор Онлайн-бухгалтерии от Точка Банк

Как погасить кредиторскую задолженность

Кредиторскую задолженность важно не только учитывать, но и своевременно погашать. От выбранного способа расчётов и соблюдения сроков зависит финансовая устойчивость бизнеса и отношения с контрагентами.

Методы и способы оплаты

Методы и способы оплатыПояснения
Безналичный переводДенежные средства перечисляются с расчётного счёта в пользу поставщика, подрядчика, арендодателя или бюджета. Это основной и наиболее прозрачный способ расчётов между организациями и ИП
Наличный расчётПрименяется при расчётах с физическими лицами и в пределах установленных лимитов между организациями и ИП. При этом необходимо соблюдать кассовую дисциплину и ограничения по суммам
Зачёт взаимных требованийОбязательства прекращаются без движения денежных средств, если стороны одновременно являются должниками и кредиторами друг друга
Оплата по частямДолг погашается по согласованному графику платежей. Такой вариант снижает нагрузку на денежные средства и помогает избежать просрочек
Оплата имуществом или услугамиСтороны могут договориться о погашении задолженности путём передачи товаров, выполнения работ или оказания услуг

Как соблюдать сроки платежей

  • Вести платёжный календарь: фиксировать даты и суммы выплат для оценки нагрузки на денежные средства.
  • Контролировать поступления от клиентов: сопоставлять ожидаемые оплаты с обязательствами.
  • Проверять счета и договоры: следить за сроками и условиями расчётов.
  • Заранее уведомлять о задержках: согласовывать перенос сроков, чтобы избежать штрафов и сохранить отношения.
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Списание кредиторской задолженности

Кредиторскую задолженность можно списать в следующих случаях:

  • Срок исковой давности — 3 года, при признании долга или обращении в суд отсчёт начинается заново.
  • Ликвидация кредитора без правопреемства прекращает обязательство.
  • Долг может быть прощён по письменному соглашению сторон.

Списание требует аккуратности: ошибки ведут к налогам, пеням и штрафам.

Как происходит списание

  • Провести инвентаризацию. Проверяют договоры, акты, счета и иные документы, подтверждающие наличие задолженности и основания для её списания.
  • Составить акт. Фиксируют сумму долга и причину списания — истечение срока давности, ликвидация кредитора и т.д.
  • Подготовить бухгалтерскую справку. Отражают сведения о задолженности, кредиторе, сроке возникновения и основании списания.
  • Оформить приказ руководителя. Руководитель утверждает списание, указывает сумму, дату и ответственное лицо.

Сроки списания кредиторской задолженности

Срок исковой давности обычно составляет три года и исчисляется с даты, когда обязательство должно было быть исполнено по договору.

В налоговом учёте сумма списанной кредиторской задолженности включается во внереализационные доходы на дату истечения срока исковой давности.

В бухгалтерском учёте доход отражается на дату выявления задолженности по результатам инвентаризации.

Даже если документы оформлены позже, при проверке ориентируются на дату истечения срока давности. Если задолженность не была своевременно списана, возможны доначисления налога, пени и штрафы.

Аналогичный подход применяется к авансам, по которым обязательства так и не были исполнены: по истечении срока давности такие суммы также могут признаваться доходом.

Влияние кредиторской задолженности на бизнес

Кредиторская задолженность отражается в пассиве бухгалтерского баланса и увеличивает сумму обязательств компании.

Если срок погашения составляет до 12 месяцев, она учитывается в составе краткосрочных обязательств, если больше — долгосрочных. При этом увеличивается и итог баланса, поскольку актив всегда равен пассиву.

Влияние на баланс 

Умеренная кредиторская задолженность поддерживает оборотный капитал и снижает нагрузку на денежные потоки за счёт отсрочек.

Избыточная задолженность повышает зависимость, снижает устойчивость и при просрочках ведёт к штрафам и потере доверия.

Рост кредиторской задолженности также:

  • увеличивает долговую нагрузку;
  • снижает долю собственных средств;
  • ухудшает показатели ликвидности;
  • снижает инвестиционную привлекательность компании.

Влияние на финансовую устойчивость

Влияние кредиторской задолженности зависит от её объема, динамики и соотношения с дебиторской задолженностью.

Влияние на финансовую устойчивость компанииПояснения
Снижение ликвидности и платёжеспособностиПри росте обязательств компании сложнее своевременно выполнять платежи
Падение финансовой устойчивостиВысокая доля заёмных средств уменьшает запас прочности бизнеса
Риск перебоев в операционной деятельностиПросрочки могут привести к сбоям в поставках, задержкам зарплаты и нарушению нормального оборота средств
Неэффективное управление денежными потокамиПри отсутствии контроля задолженность может привести к кассовым разрывам и разбалансировке платежей
Рост зависимости от внешнего финансированияЕсли кредиторская задолженность растёт быстрее дебиторской, бизнес начинает функционировать за счёт чужих средств
Положительный эффект при грамотном управленииПри контроле сроков и объёмов задолженность становится инструментом финансирования: позволяет сохранять оборотные средства и поддерживать стабильные отношения с партнёрами

Влияние на кредитование и репутацию компании

Кредиторская задолженность напрямую влияет на оценку бизнеса со стороны банков и контрагентов.

  • Кредитование. Оценка платёжеспособности — банки анализируют объём обязательств и способность компании своевременно их погашать.
  • Оценка ликвидности. Высокая задолженность при недостатке оборотных средств повышает риск отказа в кредите или ухудшения условий финансирования.
  • Работа с отсрочками. Компании с хорошей платёжной дисциплиной чаще получают отсрочки от поставщиков.

Вопросы по теме

Что грозит за уклонение от погашения задолженности?

Просрочка приводит к штрафам, пеням и конфликтам с партнёрами. Поставщики могут остановить отгрузки, а банки — отказать в новых кредитах. При крупных долгах возможны суды и принудительное взыскание. Репутация бизнеса при этом сильно страдает.

На каких счетах ведётся учёт кредиторской задолженности в бухгалтерии?

Кредиторскую задолженность учитывают на счетах расчётов с поставщиками, персоналом, бюджетом и фондами. Чаще всего это счета 60, 62, 68, 69 и 70. Конкретный счёт зависит от того, перед кем возник долг. Все суммы отражают в пассиве баланса.

Как правильно проводить сверку расчётов с контрагентами и что делать при обнаружении расхождений?

Сверку проводят по договорам, счетам, актам и платёжным документам. Стороны обмениваются актами сверки и сравнивают данные. Если нашли расхождения, проверяют первичные документы и уточняют суммы. После этого вносят корректировки или оформляют дополнительные документы.

Какие сроки нужно учитывать для погашения кредиторской задолженности?

Главный ориентир — срок оплаты по договору. Также важно учитывать налоговые сроки, даты выплаты зарплаты и обязательные платежи в фонды. Отдельно контролируют трёхлетний срок давности, после которого долг можно списать. Просрочка даже на один день уже нарушает условия договора.

Как учитывать просроченную кредиторскую задолженность и когда её можно списать?

Просроченный долг продолжают учитывать как кредиторскую задолженность до списания. Списать его можно после истечения трёх лет, ликвидации кредитора или прощения долга. Перед этим проводят инвентаризацию и оформляют документы. После списания сумму включают в доход.

Как отражается кредиторская задолженность в бухгалтерской отчётности и на финансовых показателях компании?

Кредиторская задолженность (КЗ) отражается в пассиве бухгалтерского баланса и показывает обязательства компании перед поставщиками, сотрудниками и государством.


В отчётности КЗ разделяют по срокам погашения.


Краткосрочная (до 12 месяцев) — отражается в разделе V по строке 1520 «Кредиторская задолженность». Включает долги перед поставщиками (сч. 60), персоналом (сч. 70), налоговыми органами (сч. 68) и другими кредиторами.


Заёмные средства выделяются отдельно:


— строка 1410 — долгосрочные кредиты и займы (более года);


— строка 1510 — краткосрочные (до 12 месяцев).

Каким образом кредиторская задолженность влияет на налоговый учёт и налогообложение?

При обычных расчётах она не влияет на налоги. Но при списании задолженности её включают в доход и облагают налогом. Это касается долгов при ликвидации кредитора и прощении долга. По истечении срока давности сумма тоже становится налогооблагаемым доходом.

Как оптимизировать управление кредиторской задолженностью для улучшения платёжеспособности и финансовой дисциплины?

Нужно вести платёжный календарь и заранее планировать все выплаты. Важно регулярно сравнивать кредиторку с дебиторской задолженностью. При риске просрочки стоит заранее договариваться с партнёрами о переносе сроков. Такой подход помогает избежать штрафов и кассовых разрывов.

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Кредиторская задолженность: что это, виды, учёт, списание и управление — Точка Банк