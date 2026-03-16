Виды прибыли организации

По уровню прибыли предприниматели принимают решения о развитии, контролируют затраты, оценивают устойчивость компании и планируют будущие инвестиции. Точка Банк разберёт, что такое прибыль, чем она отличается от выручки и дохода, какие виды прибыли существуют и как их рассчитывают и анализируют в бизнесе.

Коротко В бизнесе используют разные виды прибыли: валовую, операционную, чистую, маржинальную и нераспределённую. Каждый показатель показывает финансовый результат на своём этапе — от продаж до итоговой прибыли после налогов. Анализ прибыли помогает понять, какие направления приносят больше денег и где возникают лишние расходы. Регулярный учёт и анализ позволяют управлять бизнесом на основе точных финансовых данных. Прибыль — это разница между доходами и расходами бизнеса за определённый период. Она показывает, сколько денег компания реально зарабатывает после всех затрат. По этому показателю предприниматели оценивают эффективность работы, контролируют расходы и принимают решения о развитии бизнеса. Прибыль помогает понять, устойчив ли бизнес и приносит ли он финансовый результат.

Что такое прибыль и зачем она нужна бизнесу

Прибыль — это разница между доходами и расходами организации за определённый период. Этот показатель показывает, насколько эффективно работает бизнес и приносит ли деятельность финансовый результат.

Высокий доход сам по себе ещё не означает успех. Важно, сколько средств остаётся после всех затрат: на аренду, зарплаты, закупки, налоги, рекламу и другие расходы.

По уровню прибыли предприниматель оценивает устойчивость бизнеса, принимает решения о ценообразовании, оптимизации расходов и дальнейшем развитии. Этот показатель также используют в финансовом анализе и при расчёте налогов на тех системах налогообложения, где налоговая база определяется как разница между доходами и расходами.

ПРИМЕР Индивидуальный предприниматель занимается ремонтом техники. За месяц он получил от клиентов доход в 1 600 000 ₽. Дополнительно он сдал оборудование в аренду и заработал ещё 60 000 ₽. Общий доход — 1 660 000 ₽. Его расходы на аренду, материалы, оплату помощнику и рекламу составили 1 200 000 ₽. Прибыль равна: 1 660 000 ₽ — 1 200 000 ₽ = 460 000 ₽. Этими деньгами ИП может распоряжаться по своему усмотрению: вложить в развитие или использовать для личных целей.

Прибыль — ключевой показатель эффективности бизнеса. Без её расчёта невозможно объективно управлять делом.

Разница между прибылью, выручкой и доходом

В бизнесе часто путают три показателя: выручку, доход и прибыль. Они связаны между собой, но отражают разные стороны финансового результата. Если смешивать эти понятия, можно неправильно оценить положение компании и принять неверные управленческие решения.

Выручка

Выручка — это сумма продаж по основной деятельности за определённый период. Это сумма всех продаж за выбранный период без учёта расходов.

Доход

Доход — это выручка и прочие доходы компании. Сюда входят проценты по вкладам, штрафы, аренда, продажа старого оборудования и другие поступления, не связанные с основной деятельностью.

ПРИМЕР Сервисный центр выполнил заказов на 850 000 ₽ — это выручка. Параллельно он сдал часть склада в аренду и получил 60 000 ₽. Доход сервисного центра: 850 000 + 60 000 = 910 000 ₽. Доход может совпадать с выручкой, если других поступлений не было, или быть выше.

Прибыль

Прибыль — это разница между доходом и расходами. Именно она показывает, сколько денег осталось у бизнеса после всех выплат.

ПРИМЕР Доход мастерской — 910 000 ₽. За месяц было потрачено 720 000 ₽ на аренду, материалы, зарплату и рекламу. Прибыль: 910 000 − 720 000 = 190 000 ₽. Компания может показывать большую выручку, но работать в убыток, если её расходы превышают доходы. В такой ситуации предпринимателю нужно пересмотреть затраты, цены или условия работы.

Виды прибыли организации

Валовая прибыль

Валовая прибыль показывает, сколько денег бизнес зарабатывает, если вычесть переменные и постоянные расходы. К переменным относят сырьё, материалы, сдельную оплату труда. К постоянным — аренду цеха, коммунальные платежи, обслуживание оборудования.

Формула простая:

Валовая прибыль = Выручка − Себестоимость продаж.

Себестоимость может включать часть постоянных расходов, если они относятся к производству.

Термин закреплён в стандартах бухгалтерского учёта:

Чтобы валовая прибыль росла, бизнесу нужно зарабатывать больше и тратить меньше на производство. Этого добиваются за счёт роста продаж, контроля затрат и корректировки цен. Также полезно считать маржинальную и валовую прибыль по каждому товару, убирать слабые позиции из ассортимента и делать упор на те, которые дают наибольший доход.

Операционная прибыль

Операционная прибыль — это разница между выручкой и расходами на работу бизнеса. Её считают до уплаты налогов и процентов по кредитам. Этот показатель показывает, сколько зарабатывает компания на своей основной деятельности. Операционной также называют прибыль от основной деятельности.

Все операционные расходы делят на две группы.

Коммерческие — это затраты, которые связаны с продажами: доставка товара и материалов, упаковка, аренда помещения, коммунальные платежи, реклама.

Управленческие — это расходы на обеспечение работы бизнеса: интернет и связь, канцтовары, зарплата административных сотрудников, ремонт и обслуживание оборудования.

В операционные расходы не включают сырьё и материалы, налоги и проценты по кредитам.

Формула выглядит так:

Операционная прибыль = Валовая прибыль − Коммерческие расходы − Управленческие расходы.

Операционную прибыль важно отслеживать регулярно и смотреть её в динамике. Тогда становится ясно, как меняются затраты не только на производство, но и на весь бизнес в целом, без влияния налогов и кредитных выплат.

Чистая прибыль

Чистая прибыль — это деньги, которые остаются у бизнеса после всех затрат, налога, амортизации и выплат по кредитам. Налог считают по данным налогового учёта. Чтобы получить общий финансовый результат, к прибыли от основной деятельности добавляют доходы из других источников.

Формула выглядит так:

Чистая прибыль = Доходы − Расходы − Налоги.

ПРИМЕР ИП работает на УСН «Доходы минус расходы» со ставкой 15%. За месяц он получил: — доход от основной деятельности — 900 000 ₽; — доход от аренды помещения — 45 000 ₽. Общий доход: 900 000 + 45 000 = 945 000 ₽. Расходы предпринимателя за месяц включают проценты по кредиту за оборудование — 25 000 ₽. Налоговая база: 945 000 − 25 000 = 920 000 ₽. Налог УСН: 920 000 × 15% = 138 000 ₽. Чистая прибыль: 945 000 − 25 000 − 138 000 = 782 000 ₽. Именно эта сумма остаётся у предпринимателя после уплаты расходов и налога.

Чистая прибыль показывает итог работы компании или ИП за период. По этой сумме собственник понимает, насколько бизнес выгоден, а банк оценивает, сможет ли предприятие выполнять финансовые обязательства и на каких условиях ему можно дать кредит.

Маржинальная прибыль

Маржинальная прибыль, или маржа, — это часть выручки, которая остаётся после вычета переменных затрат.

У любого бизнеса есть два типа расходов: постоянные и переменные. Постоянные траты не зависят от объёма продаж. Их платят даже тогда, когда клиентов становится меньше. К ним относят аренду, коммунальные услуги, выплаты по кредиту, зарплату офисных сотрудников. Переменные расходы меняются вместе с объёмом работы. Чем больше продаж, тем они выше.

Формула выглядит так:

Выручка − Переменные расходы = Маржинальная прибыль.

Маржинальную прибыль считают, чтобы понимать, выгоден ли товар или услуга, как правильно ставить цены и сколько нужно продавать, чтобы выйти в плюс. Этот показатель помогает контролировать затраты и заранее видеть точку безубыточности.

Маржу смотрят в динамике: за месяц, квартал, полгода. Если она растёт, значит, цены и расходы находятся в балансе. Если падает, бизнесу нужно искать причину и менять подход.

Нераспределённая прибыль

Нераспределённая прибыль — это часть чистой прибыли компании, которая остаётся в бизнесе после уплаты налогов и выплаты дивидендов собственникам. Эти деньги не выводят из компании, а оставляют для дальнейшего использования. По сути, это накопленная прибыль, которую компания может направить на развитие.

Нераспределённая прибыль накапливается со временем. В отличие от чистой прибыли, которую считают за конкретный период — месяц, квартал или год, этот показатель отражает результат работы компании за всё время её существования.

В отчётности показатель отражают в разделе «Капитал и резервы». В бухгалтерском балансе ему соответствует строка 1370. По этой строке можно увидеть, какая часть прибыли осталась в распоряжении компании.

Для бухгалтерского учёта нераспределённой прибыли используют счёт 84. На этом счёте отражают как прибыль прошлых лет, так и непокрытые убытки.

Решение о распределении прибыли принимают собственники компании на общем собрании. Они определяют, как использовать накопленные средства.

Развитие бизнеса. Прибыль можно направить на покупку оборудования, расширение производства или запуск новых проектов.

Покрытие убытков. Если в прошлые годы компания получила убытки, их можно закрыть за счёт накопленной прибыли.

Формирование резервов. Часть средств могут направить в резервный фонд. Такой фонд создают, чтобы у компании был финансовый запас на случай непредвиденных расходов.

Выплата дивидендов. Нераспределённую прибыль можно использовать для будущих выплат собственникам.

Увеличение уставного капитала. Иногда прибыль направляют на увеличение уставного капитала компании.

Нераспределённую прибыль рассчитывают по простой формуле:

НП = НП на начало периода + Чистая прибыль − Дивиденды,

где:

НП — нераспределённая прибыль.

Чистая прибыль — финансовый результат за текущий период.

Если итоговое значение получается отрицательным, такой показатель называют непокрытым убытком.

Бухгалтерская и экономическая прибыль

Бухгалтерская прибыль показывает разницу между доходами и расходами по отчётам. Она бывает положительной, когда бизнес зарабатывает. Бывает нулевой, если доходы полностью перекрывают затраты. Если расходов оказалось больше, чем доходов, говорят уже не о прибыли, а об убытке.

Этот показатель используют как один из базовых ориентиров при анализе бизнеса. По бухгалтерской прибыли можно понять, зарабатывает компания или работает в убыток.

Экономическая прибыль показывает более глубокую картину. Она учитывает не только реальные расходы, но и упущенные возможности владельца. Например, предприниматель вложил деньги в бизнес, хотя мог положить их в банк под проценты или вложить в другой проект. Этот возможный доход тоже входит в расчёт.

Если экономическая прибыль положительная, значит бизнес приносит больше, чем любой альтернативный вариант вложений. Если она уходит в минус, дело работает хуже других возможных вариантов и требует изменений. Нулевое значение показывает, что предприниматель лишь покрывает все затраты и работает без запаса.

Формула экономической прибыли:

Экономическая прибыль = Выручка − Экономические затраты.

При этом экономические затраты складываются из двух частей:

Экономические затраты = Прямые расходы + Скрытые потери.

Прямые расходы — это все обычные траты, которые отражают в учёте: зарплаты сотрудников, коммунальные платежи, покупка сырья и материалов, аренда помещений и оборудования. Эти суммы легко увидеть в документах.

Скрытые затраты — это упущенный доход, который бизнес мог получить, но не получил. Например, владелец использует своё помещение под производство, хотя мог сдавать его и получать арендную плату. Деньги, которые он не заработал из-за этого выбора, и есть скрытые затраты.

Таким образом, бухгалтерская прибыль показывает результат по отчётам, а экономическая — реальную выгоду для владельца.

Упущенная выгода

Упущенная выгода — это неполученный доход, который бизнес мог бы получить при обычных условиях работы, но не получил из-за действий другой стороны. Закон относит такие потери к убыткам. Поэтому предприниматель вправе требовать их компенсации через суд.

Чаще всего упущенная выгода возникает, когда партнёр срывает сроки, нарушает договор или создаёт условия, при которых бизнес не может работать. При этом предприниматель теряет не только товары или имущество, но и будущую прибыль, которую реально мог бы получить.

ПРИМЕР ИП занимается ремонтом бытовой техники. Поставщик должен был вовремя привезти запчасти для крупных заказов, но задержал поставку на три недели. Всё это время предприниматель не смог выполнить заказы и принимать новых клиентов. В среднем за месяц он зарабатывает 180 000 ₽. За три недели простоя он недополучил около 135 000 ₽. Это и есть упущенная выгода.

При расчёте берут ожидаемую прибыль за период простоя и вычитают расходы, которые бизнес в это время не понёс. Ведь предприниматель не тратился на материалы, доставку и часть зарплат. Такой расчёт показывает реальный размер потерянного дохода.

Формула:

Упущенная выгода = Неполученные доходы − Непонесённые расходы.

Чаще всего упущенную выгоду считают перед обращением в суд. Для этого привлекают независимых экспертов, так как суду нужны обоснованные цифры, а не приблизительные оценки.

Расчёт помогает понять, есть ли смысл идти в суд и какую сумму можно требовать. Иногда точные цифры позволяют договориться с виновной стороной без разбирательств и получить компенсацию добровольно.

Упущенная выгода — это не абстрактные потери, а конкретные деньги, которые бизнес не получил по чужой вине.

Рентабельность бизнеса

Рентабельность — это относительный показатель эффективности, который показывает соотношение прибыли и затрат, выручки или активов. Если рентабельность равна 25%, значит с каждых 100 ₽ затрат бизнес получает 25 ₽ чистой прибыли.

Основная формула простая:

Рентабельность = Прибыль ÷ Себестоимость × 100%.

Высокая выручка сама по себе ничего не гарантирует. Компания может активно продавать, но при этом тратить ещё больше на закупки, аренду, зарплаты и рекламу. В такой ситуации рентабельность падает, а вместе с ней — устойчивость бизнеса.

ПРИМЕР ИП продаёт спортивную одежду через интернет. За месяц он потратил 240 000 ₽ на закупку товара, доставку и рекламу. Выручка составила 300 000 ₽. Чистая прибыль — 60 000 ₽.

Рентабельность: 60 000 ÷ 240 000 × 100% = 25%.

Это значит, что каждый вложенный рубль принёс предпринимателю 25 копеек прибыли.

Рентабельность помогает сравнивать товары, услуги и направления между собой. По ней видно, какие продажи дают деньги, а какие лишь создают видимость оборота. Этот показатель подсказывает, где стоит поднять цены, где сократить расходы, а от каких позиций лучше отказаться.

Как прибыль влияет на бизнес

Прибыль показывает, зарабатывает бизнес или лишь покрывает свои расходы. По этому показателю предприниматель понимает, стоит ли повышать цены, расширять дело, вкладываться в рекламу или, наоборот, сокращать затраты. Когда решения принимают на основе прибыли, бизнесом управляют не интуитивно, а на основе финансовых данных.

Разные виды прибыли дают разный взгляд на работу компании. Маржинальная прибыль помогает понять, какие товары и услуги наиболее прибыльны. Чистая прибыль показывает, сколько средств осталось после всех расходов и обязательных платежей.

Прибыль важно анализировать комплексно, а не по одному показателю. Такой подход помогает лучше управлять бизнесом, вовремя замечать риски и развивать направления, которые приносят основной доход.

Экспертное мнение На практике у предпринимателей часто возникают вопросы по учёту доходов, расходов и расчёту прибыли. Ошибки в этих показателях могут привести к неверной оценке финансового результата и проблемам с налогами. Поэтому важно вовремя получать профессиональную консультацию и проверять расчёты.

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Анализ и учёт прибыли в бизнесе

Анализ и учёт прибыли помогают предпринимателю понять, сколько денег бизнес зарабатывает на самом деле. Учёт фиксирует доходы и расходы компании, а анализ показывает причины роста прибыли или появления убытков.

Когда показатели считают регулярно, бизнес быстрее замечает рост затрат, падение спроса и снижение маржи. Это помогает управлять ценами, сокращать лишние расходы и планировать развитие на основе финансовых данных, а не интуиции.