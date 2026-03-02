Минфин готовит послабления для бизнеса на 2026 год

Минфин предложил поправки в Налоговый кодекс, которые должны помочь малому и среднему бизнесу перейти на новые правила, действующие с 2026 года. Законопроект уже внесён в Правительство РФ на рассмотрение. Документ предусматривает временные послабления по НДС, переходные нормы после отмены ПСН, а также упрощение применения пониженных страховых взносов.

Общепиту временно могут отменить НДС

С 1 апреля по 31 декабря 2026 года услуги общественного питания предлагают освободить от НДС. Льгота будет действовать для организаций и ИП на УСН и ПСН, которые стали плательщиками НДС с 2026 года. При этом не нужно будет соблюдать условие о соответствии средней зарплаты уровню по региону. Мера позволит компаниям в сфере общепита сохранить право на освобождение и избежать роста налогов в переходный период.

Переходные правила после отмены ПСН и изменения по НДС

Предприниматели, которые с 2026 года потеряли право на ПСН, смогут принять к вычету НДС по товарам, работам и услугам, купленным ранее. Речь идёт о расходах, которые нельзя было учитывать во время применения патента. Это позволит снизить налоговую нагрузку после перехода на другой режим.

Бизнес на УСН, который с 2026 года стал плательщиком НДС, получит право уменьшить доходы по УСН на сумму НДС с авансов. Правило касается предоплаты, полученной в период, когда компания ещё не была плательщиком НДС. Это исключит двойное налогообложение одной и той же суммы.

При расчёте доходов за 2025 год предложено не учитывать проценты по банковским вкладам и остаткам на счетах в российских банках. Льгота будет действовать для предпринимателей с доходом до 60 млн ₽, которые с 2026 года утратили освобождение от НДС на УСН. Такое же правило планируют применить к ИП, потерявшим право на ПСН.

Дадут больше времени на выбор системы налогообложения

Если предприниматель совмещал ПСН и общую систему и по итогам 2025 года получил доход больше 20 млн ₽, он сможет перейти на УСН с 1 января 2026 года. Для этого нужно уведомить налоговую не позднее 25 апреля 2026 года.

ИП, которые совмещали ПСН и УСН, смогут до этой же даты изменить объект налогообложения по УСН на весь 2026 год. Это позволит выбрать более выгодный вариант после изменения правил.

Упростят применение пониженных страховых взносов

Для МСП в сфере обрабатывающего производства хотят упростить условия применения пониженных тарифов страховых взносов. Предлагается отменить требование о доле доходов от основного вида деятельности не менее 70% за предыдущий год.