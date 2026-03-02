Минфин готовит послабления для бизнеса на 2026 год

Минфин предложил поправки в Налоговый кодекс, которые должны помочь малому и среднему бизнесу перейти на новые правила, действующие с 2026 года. Законопроект уже внесён в Правительство РФ на рассмотрение. Документ предусматривает временные послабления по НДС, переходные нормы после отмены ПСН, а также упрощение применения пониженных страховых взносов.
Общепиту временно могут отменить НДС
С 1 апреля по 31 декабря 2026 года услуги общественного питания предлагают освободить от НДС. Льгота будет действовать для организаций и ИП на УСН и ПСН, которые стали плательщиками НДС с 2026 года. При этом не нужно будет соблюдать условие о соответствии средней зарплаты уровню по региону. Мера позволит компаниям в сфере общепита сохранить право на освобождение и избежать роста налогов в переходный период.
Переходные правила после отмены ПСН и изменения по НДС
Предприниматели, которые с 2026 года потеряли право на ПСН, смогут принять к вычету НДС по товарам, работам и услугам, купленным ранее. Речь идёт о расходах, которые нельзя было учитывать во время применения патента. Это позволит снизить налоговую нагрузку после перехода на другой режим.
Бизнес на УСН, который с 2026 года стал плательщиком НДС, получит право уменьшить доходы по УСН на сумму НДС с авансов. Правило касается предоплаты, полученной в период, когда компания ещё не была плательщиком НДС. Это исключит двойное налогообложение одной и той же суммы.
При расчёте доходов за 2025 год предложено не учитывать проценты по банковским вкладам и остаткам на счетах в российских банках. Льгота будет действовать для предпринимателей с доходом до 60 млн ₽, которые с 2026 года утратили освобождение от НДС на УСН. Такое же правило планируют применить к ИП, потерявшим право на ПСН.
Дадут больше времени на выбор системы налогообложения
Если предприниматель совмещал ПСН и общую систему и по итогам 2025 года получил доход больше 20 млн ₽, он сможет перейти на УСН с 1 января 2026 года. Для этого нужно уведомить налоговую не позднее 25 апреля 2026 года.
ИП, которые совмещали ПСН и УСН, смогут до этой же даты изменить объект налогообложения по УСН на весь 2026 год. Это позволит выбрать более выгодный вариант после изменения правил.
Упростят применение пониженных страховых взносов
Для МСП в сфере обрабатывающего производства хотят упростить условия применения пониженных тарифов страховых взносов. Предлагается отменить требование о доле доходов от основного вида деятельности не менее 70% за предыдущий год.
Кроме того, разрешат учитывать доходы сразу по нескольким видам деятельности из перечня Правительства РФ. Благодаря этому больше компаний смогут применять льготный тариф. Это должно снизить нагрузку на производственный бизнес и сохранить поддержку отрасли.