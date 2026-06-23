Коротко Косвенные налоги включаются в цену товаров, работ или услуг. Формально их перечисляет продавец, производитель, импортёр или иной плательщик, но часто их оплачивает покупатель в цене товара или услуги. Главные примеры — НДС и акцизы. Главное отличие прямых и косвенных налогов в том, кто несёт налоговую нагрузку. При прямом налоге плательщик и фактический носитель налога обычно совпадают. При косвенном — налог платит в бюджет один участник, а его сумма заложена в цену для другого.

Прямые налоги начисляются на доход, прибыль, имущество или другой объект, который принадлежит самому налогоплательщику. К ним относят НДФЛ, налог на прибыль организаций, налог на имущество, транспортный и земельный налоги.

Что такое прямые налоги

Прямые налоги — это платежи, которые начисляются непосредственно на доход, прибыль или имущество налогоплательщика. Например, если компания получила прибыль и рассчитывает налог на прибыль — это прямой налог.

Прямой налог связан с конкретным налогоплательщиком. Государство смотрит не на сам факт покупки товара, а на то, что у человека или бизнеса есть доход или имущество. Прямые налоги зависят от финансового положения, например сколько человек заработал, чем владеет, какая налоговая база сформировалась за период и некоторых других факторов.

ПРИМЕР Компания владеет офисным помещением. Каждый год она рассчитывает и платит налог на имущество. Он не связан с продажей товара или услуги, а начисляется из‑за самого факта владения недвижимостью.

Что такое косвенные налоги

Косвенные налоги возникают не напрямую из дохода или имущества, а через цену товара, работы или услуги. Покупатель видит итоговую цену, а внутри неё уже может быть налог.

Главный косвенный налог — НДС. Продавая товар, компания начисляет НДС, получает деньги от покупателя и затем рассчитывается с бюджетом с учётом возможных вычетов.

Косвенный налог удобен государству тем, что его проще собирать через бизнес-цепочку, — производитель, импортёр, оптовик или продавец становятся участниками расчёта и перечисления средств в бюджет.

ПРИМЕР Покупатель приобретает товар за 1 220 ₽, включая НДС 22%. Продавец получает деньги от покупателя, выделяет из суммы НДС и перечисляет налог в бюджет с учётом положенных вычетов. Формально налоговая нагрузка на продавце, но фактически необходимая сумма уже включена в цену товара. 220 ₽ — это косвенный налог, потому что он начисляется при продаже и перекладывается на покупателя через стоимость покупки.

Отличия косвенных и прямых налогов

Разница между косвенными и прямыми налогами не в том, кто технически отправляет деньги в бюджет. Иногда прямой налог тоже перечисляет не сам человек, а налоговый агент, например НДФЛ — это прямой налог, но с зарплаты его удерживает и перечисляет работодатель, а не работник.

Ключевое отличие прямых и косвенных налогов заключается в объекте налогообложения и в том, кто фактически несёт налоговую нагрузку.

Критерий Прямые налоги Косвенные налоги На что начисляются На доход, прибыль, имущество, землю и транспорт На реализацию, импорт, производство или оборот отдельных товаров Кто несёт нагрузку Обычно сам налогоплательщик Часто конечный покупатель через цену Где отражается В декларации, уведомлении или расчёте В цене товара или услуги, счёте-фактуре или чеке Примеры НДФЛ, налог на прибыль, налог на имущество и земельный налог НДС, акцизы и таможенные пошлины Связь с доходом Чаще всего прямая Может не зависеть от дохода

Чтобы определить вид, нужно понять, с какого объекта взимается налог. Если он начисляется на то, что налогоплательщик заработал или чем владеет, — это прямой налог. Например, к таким относятся зарплата, доход, квартира, склад, автомобиль или земельный участок.

Если налог появляется при продаже, производстве, импорте или обороте товара и включается в цену, то это косвенный налог. Например, НДС в цене товара или акциз в стоимости подакцизной продукции — косвенные налоги.

Виды прямых налогов

К прямым налогам относят платежи, которые связаны с доходом или имуществом налогоплательщика. В эту группу входят НДФЛ, налог на прибыль организаций, налог на имущество физлиц и организаций, а также транспортный и земельный налоги. Они начисляются не на продажу товара или услуги, а на доход, финансовый результат или объект владения конкретного налогоплательщика.

НДФЛ

Налог на доходы физических лиц — основной вид прямых налогов, который рассчитывают в процентах от дохода физлица с учётом правил, вычетов и особенностей конкретного вида дохода.

Начисляется на различные виды дохода физических лиц:

Зарплату.

Вознаграждение по договору.

Продажу имущества.

Дивиденды.

Проценты по вкладам.

И некоторые другие доходы.

НДФЛ с зарплаты иногда по ошибке относят к косвенным налогам, так как его удерживает работодатель, при том что он относится к доходу работника. Но это прямой налог — работодатель в этой ситуации выполняет роль налогового агента. Работник получает зарплату уже за вычетом НДФЛ, поэтому фактическая нагрузка ложится на получателя дохода, а не на работодателя.

В 2026 году по НДФЛ действует прогрессивная шкала от 13 до 22%, которая зависит от совокупного дохода человека.

Ставка (%) Доход (₽) 13 До 2,4 млн 15 2,4–5 млн 18 5–20 млн 20 20–50 млн 22 Свыше 50 млн

Повышенная ставка применяется не ко всему доходу, а к соответствующей части налоговой базы свыше лимита. Поэтому при росте дохода человек не теряет деньги на всей налогооблагаемой сумме, а платит больше только с превышения.

Налог на прибыль организаций

Налог на прибыль платят организации, которые применяют общий режим налогообложения и получают прибыль. В упрощённом виде прибыль — это доходы минус расходы, которые можно учесть по правилам Налогового кодекса.

Это прямой налог, потому что он связан с финансовым результатом компании. Если прибыли нет, налоговая база может быть нулевой или формируется убыток, который учитывают по специальным правилам. Если прибыль есть, организация рассчитывает налог и перечисляет его в бюджет.

В 2026 году основная ставка налога на прибыль организаций составляет 25%. По базовому правилу из неё 7% зачисляется в федеральный бюджет, а 18% — в бюджет субъекта РФ. Но для 2025–2030 годов предусмотрено распределение 8 и 17% соответственно.

Классификация налогов на прибыль для индивидуальных предпринимателей точно такая же, как для юридических лиц. Налоги при УСН и ПСН относятся к прямым, потому что их платит сам налогоплательщик — индивидуальный предприниматель.

Налог на имущество организаций

Налог на имущество организаций платят юридические лица, у которых есть объекты, признаваемые объектом налогообложения, например недвижимость.

Налоговая база может определяться по среднегодовой стоимости имущества или по кадастровой стоимости — это зависит от вида объекта и правил региона. Общая ставка не может превышать 2,2%, если налог считают по среднегодовой стоимости имущества. Для объектов, по которым база определяется по кадастровой стоимости, предельная ставка обычно составляет не более 2%, но зависит от объекта и региона.

Налог на имущество организаций прямой, потому что он связан с владением имуществом. Компания платит его сама за себя потому что у неё есть налогооблагаемый актив.

Налог на имущество физических лиц

Этот налог платят граждане, у которых есть квартиры, дома, комнаты, гаражи, машино-места и другие объекты недвижимости. Его рассчитывают по правилам для физлиц, а сумма обычно приходит в налоговом уведомлении.

По общему правилу ставка может составлять до 0,1% для жилых домов, квартир, комнат, гаражей и машино-мест, до 0,5% для прочей недвижимости и до 2,5% для объектов с кадастровой стоимостью более 300 млн ₽.

Налог на имущество физических лиц тоже относится к прямым, так как он начисляется на имущество конкретного собственника. Даже если человек ничего не продаёт и не получает доход от объекта, обязанность может возникнуть из самого факта владения.

Транспортный налог

Транспортный налог платят организации и физические лица, на которых зарегистрированы транспортные средства.

Ставки и льготы устанавливаются с учётом правил субъекта РФ, поэтому сумма к уплате зависит не только от вида транспорта и мощности двигателя, но и от субъекта РФ, где зарегистрировано транспортное средство. Для легковых автомобилей налог обычно считают по мощности двигателя — за каждую лошадиную силу.

Мощность легкового автомобиля (л. с.) Базовая ставка (за 1 л. с.) До 100 2,5 ₽ Свыше 100 до 150 3,5 ₽ Свыше 150 до 200 5 ₽ Свыше 200 до 250 7,5 ₽ Свыше 250 15 ₽

Регионы могут увеличивать или уменьшать эти ставки, а также устанавливать разные ставки с учётом категории транспорта, года выпуска или экологического класса.

Транспортный налог считается прямым, потому что связан с владением транспортом. Он не зависит напрямую от того, сколько поездок совершил владелец и получил ли владелец доход от автомобиля. Важны характеристики транспортного средства и региональные правила.

Земельный налог

Земельный налог платят собственники земельных участков и некоторые другие категории лиц. Это местный налог, поэтому конкретные ставки и льготы зависят от муниципального образования, но в большинстве случаев находятся в пределах 0,3–1,5%.

Земельный налог относится к прямым, потому что начисляется на земельный участок как объект владения или пользования. Для бизнеса земельный налог важен при владении производственными площадками, складами, торговыми объектами, офисами и другой недвижимостью на земле.

Экспертное мнение Разделение налогов на прямые и косвенные помогает предпринимателю понимать, какие платежи напрямую влияют на прибыль бизнеса, а какие отражаются на цене товаров и услуг. Ошибки чаще возникают не из-за самой классификации налогов, а из-за неверного расчёта налоговой базы, ставок и сроков уплаты. Поэтому важно не только знать, к какой группе относится налог, но и своевременно контролировать расчёты и отчётность.



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Виды косвенных налогов

Косвенные налоги связаны с оборотом товаров, работ, услуг, импортом или реализацией отдельных категорий продукции.

Для бизнеса они влияют на цену, договоры, документооборот, кассовые потоки и отношения с контрагентами. Для физлиц они чаще всего остаются незаметными, так как включены в цену, но зачастую именно конечный потребитель несёт бремя уплаты косвенного налога.

НДС

Налог на добавленную стоимость — главный косвенный налог в России. Он возникает при реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, а также при ввозе товаров на территорию России.

Налог начисляется на добавленную стоимость на каждом этапе цепочки — производитель, оптовик, дистрибьютор и розница. При этом бизнес может уменьшать налог к уплате на входной НДС, который предъявили поставщики, если соблюдены условия для вычета.

Как иногда НДФЛ путают с косвенным налогом, так и НДС иногда по ошибке относят к прямым, потому что его перечисляет бизнес, а не конечный покупатель. Компания действительно перечисляет НДС в бюджет, но экономическая нагрузка обычно переносится на покупателя через цену. В этом случае бизнес выступает участником налоговой цепочки, а конечный потребитель чаще всего не может принять НДС к вычету и оплачивает его в составе цены. Именно поэтому НДС является косвенным налогом — он не начисляется напрямую на доход, но увеличивает конечную стоимость.

В 2026 году основная ставка НДС составляет 22%. Также сохраняются ставки 10 и 0% для отдельных категорий. Например, 10% применяется для ряда продовольственных товаров, а ставка 0% — для экспорта и некоторых других операций.

Для покупателей НДС часто воспринимается как часть цены, но для бизнеса это не просто надбавка, а отдельный налоговый контур, куда входят счета-фактуры, УПД, книги покупок и продаж, декларации, вычеты, восстановление налога, проверка контрагентов.

Акцизы

Акцизы — косвенные налоги на отдельные виды товаров. Их задача не только пополнять государственный бюджет, но и регулировать потребление отдельных категорий продукции. Обычно акцизы применяются к товарам, которые государство считает социально значимыми с точки зрения контроля оборота, например они применяются к алкоголю, табаку и топливу.

Акциз включается в цену товара, поэтому конечный покупатель фактически оплачивает его в составе стоимости. Но обязанность рассчитать и перечислить налог лежит на налогоплательщике акциза — производителе, импортёре или ином лице, которое признаётся плательщиком.

Таможенные пошлины и косвенные платежи при импорте

При ввозе товаров могут возникать таможенные пошлины, НДС при импорте, акцизы по подакцизным товарам и другие обязательные платежи. В экономическом смысле часть таких платежей тоже работает как косвенная нагрузка, и поэтому импортёры должны учитывать их в себестоимости товаров, а затем закладывать в цену продажи.

Как прямые и косвенные налоги влияют на бизнес

Прямые налоги влияют на чистый финансовый результат.

Налог на прибыль уменьшает сумму, которая остаётся у компании после учёта доходов и расходов. Имущественные налоги влияют на стоимость владения офисами, складами, производственными помещениями и земельными участками. НДФЛ влияет на расчёт зарплат и обязанности работодателя как налогового агента.