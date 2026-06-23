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Прямые и косвенные налоги: виды и отличия

Прямые налоги платят с дохода или имущества самого налогоплательщика, а косвенные налоги включаются в цену товара, работы или услуги и фактически перекладываются на конечного покупателя. На этой странице вы узнаете, какие налоги относятся к прямым, а какие к косвенным, как они влияют на бизнес, а также найдёте актуальные правила и примеры для физлиц и компаний.

23.06.2026
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Коротко
Прямые налоги начисляются на доход, прибыль, имущество или другой объект, который принадлежит самому налогоплательщику. К ним относят НДФЛ, налог на прибыль организаций, налог на имущество, транспортный и земельный налоги.
Косвенные налоги включаются в цену товаров, работ или услуг. Формально их перечисляет продавец, производитель, импортёр или иной плательщик, но часто их оплачивает покупатель в цене товара или услуги. Главные примеры — НДС и акцизы.
Главное отличие прямых и косвенных налогов в том, кто несёт налоговую нагрузку. При прямом налоге плательщик и фактический носитель налога обычно совпадают. При косвенном — налог платит в бюджет один участник, а его сумма заложена в цену для другого.

Что такое прямые налоги

Прямые налоги — это платежи, которые начисляются непосредственно на доход, прибыль или имущество налогоплательщика. Например, если компания получила прибыль и рассчитывает налог на прибыль — это прямой налог. 

Прямой налог связан с конкретным налогоплательщиком. Государство смотрит не на сам факт покупки товара, а на то, что у человека или бизнеса есть доход или имущество. Прямые налоги зависят от финансового положения, например сколько человек заработал, чем владеет, какая налоговая база сформировалась за период и некоторых других факторов.

ПРИМЕР
Компания владеет офисным помещением. Каждый год она рассчитывает и платит налог на имущество. Он не связан с продажей товара или услуги, а начисляется из‑за самого факта владения недвижимостью.
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Что такое косвенные налоги

Косвенные налоги возникают не напрямую из дохода или имущества, а через цену товара, работы или услуги. Покупатель видит итоговую цену, а внутри неё уже может быть налог. 

Главный косвенный налог — НДС. Продавая товар, компания начисляет НДС, получает деньги от покупателя и затем рассчитывается с бюджетом с учётом возможных вычетов.

Косвенный налог удобен государству тем, что его проще собирать через бизнес-цепочку, — производитель, импортёр, оптовик или продавец становятся участниками расчёта и перечисления средств в бюджет.

ПРИМЕР
Покупатель приобретает товар за 1 220 ₽, включая НДС 22%. Продавец получает деньги от покупателя, выделяет из суммы НДС и перечисляет налог в бюджет с учётом положенных вычетов. Формально налоговая нагрузка на продавце, но фактически необходимая сумма уже включена в цену товара. 220 ₽ — это косвенный налог, потому что он начисляется при продаже и перекладывается на покупателя через стоимость покупки.

Отличия косвенных и прямых налогов

Разница между косвенными и прямыми налогами не в том, кто технически отправляет деньги в бюджет. Иногда прямой налог тоже перечисляет не сам человек, а налоговый агент, например НДФЛ — это прямой налог, но с зарплаты его удерживает и перечисляет работодатель, а не работник. 

Ключевое отличие прямых и косвенных налогов заключается в объекте налогообложения и в том, кто фактически несёт налоговую нагрузку.

КритерийПрямые налогиКосвенные налоги
На что начисляютсяНа доход, прибыль, имущество, землю и транспортНа реализацию, импорт, производство или оборот отдельных товаров
Кто несёт нагрузкуОбычно сам налогоплательщикЧасто конечный покупатель через цену
Где отражаетсяВ декларации, уведомлении или расчётеВ цене товара или услуги, счёте-фактуре или чеке
ПримерыНДФЛ, налог на прибыль, налог на имущество и земельный налогНДС, акцизы и таможенные пошлины
Связь с доходомЧаще всего прямаяМожет не зависеть от дохода 

Чтобы определить вид, нужно понять, с какого объекта взимается налог. Если он начисляется на то, что налогоплательщик заработал или чем владеет, — это прямой налог. Например, к таким относятся зарплата, доход, квартира, склад, автомобиль или земельный участок.

Если налог появляется при продаже, производстве, импорте или обороте товара и включается в цену, то это косвенный налог. Например, НДС в цене товара или акциз в стоимости подакцизной продукции — косвенные налоги.

Виды прямых налогов

К прямым налогам относят платежи, которые связаны с доходом или имуществом налогоплательщика. В эту группу входят НДФЛ, налог на прибыль организаций, налог на имущество физлиц и организаций, а также транспортный и земельный налоги. Они начисляются не на продажу товара или услуги, а на доход, финансовый результат или объект владения конкретного налогоплательщика.

НДФЛ

Налог на доходы физических лиц — основной вид прямых налогов, который рассчитывают в процентах от дохода физлица с учётом правил, вычетов и особенностей конкретного вида дохода.

Начисляется на различные виды дохода физических лиц: 

  • Зарплату.
  • Вознаграждение по договору.
  • Продажу имущества.
  • Дивиденды.
  • Проценты по вкладам.
  • И некоторые другие доходы.

НДФЛ с зарплаты иногда по ошибке относят к косвенным налогам, так как его удерживает работодатель, при том что он относится к доходу работника. Но это прямой налог — работодатель в этой ситуации выполняет роль налогового агента. Работник получает зарплату уже за вычетом НДФЛ, поэтому фактическая нагрузка ложится на получателя дохода, а не на работодателя. 

В 2026 году по НДФЛ действует прогрессивная шкала от 13 до 22%, которая зависит от совокупного дохода человека.

Ставка (%)Доход (₽)
13До 2,4 млн 
152,4–5 млн
185–20 млн
2020–50 млн
22Свыше 50 млн

Повышенная ставка применяется не ко всему доходу, а к соответствующей части налоговой базы свыше лимита. Поэтому при росте дохода человек не теряет деньги на всей налогооблагаемой сумме, а платит больше только с превышения.

НДФЛ в 2026 году: как считать налог, какие ставки и вычеты    

Налог на прибыль организаций

Налог на прибыль платят организации, которые применяют общий режим налогообложения и получают прибыль. В упрощённом виде прибыль — это доходы минус расходы, которые можно учесть по правилам Налогового кодекса.

Это прямой налог, потому что он связан с финансовым результатом компании. Если прибыли нет, налоговая база может быть нулевой или формируется убыток, который учитывают по специальным правилам. Если прибыль есть, организация рассчитывает налог и перечисляет его в бюджет.

В 2026 году основная ставка налога на прибыль организаций составляет 25%. По базовому правилу из неё 7% зачисляется в федеральный бюджет, а 18% — в бюджет субъекта РФ. Но для 2025–2030 годов предусмотрено распределение 8 и 17% соответственно. 

Классификация налогов на прибыль для индивидуальных предпринимателей точно такая же, как для юридических лиц. Налоги при УСН и ПСН относятся к прямым, потому что их платит сам налогоплательщик — индивидуальный предприниматель.

Налог на имущество организаций

Налог на имущество организаций платят юридические лица, у которых есть объекты, признаваемые объектом налогообложения, например недвижимость. 

Налоговая база может определяться по среднегодовой стоимости имущества или по кадастровой стоимости — это зависит от вида объекта и правил региона. Общая ставка не может превышать 2,2%, если налог считают по среднегодовой стоимости имущества. Для объектов, по которым база определяется по кадастровой стоимости, предельная ставка обычно составляет не более 2%, но зависит от объекта и региона.

Налог на имущество организаций прямой, потому что он связан с владением имуществом. Компания платит его сама за себя потому что у неё есть налогооблагаемый актив.

Налог на имущество физических лиц

Этот налог платят граждане, у которых есть квартиры, дома, комнаты, гаражи, машино-места и другие объекты недвижимости. Его рассчитывают по правилам для физлиц, а сумма обычно приходит в налоговом уведомлении. 

По общему правилу ставка может составлять до 0,1% для жилых домов, квартир, комнат, гаражей и машино-мест, до 0,5% для прочей недвижимости и до 2,5% для объектов с кадастровой стоимостью более 300 млн ₽. 

Налог на имущество физических лиц тоже относится к прямым, так как он начисляется на имущество конкретного собственника. Даже если человек ничего не продаёт и не получает доход от объекта, обязанность может возникнуть из самого факта владения.

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Транспортный налог

Транспортный налог платят организации и физические лица, на которых зарегистрированы транспортные средства. 

Ставки и льготы устанавливаются с учётом правил субъекта РФ, поэтому сумма к уплате зависит не только от вида транспорта и мощности двигателя, но и от субъекта РФ, где зарегистрировано транспортное средство. Для легковых автомобилей налог обычно считают по мощности двигателя — за каждую лошадиную силу.

Мощность легкового автомобиля (л. с.)Базовая ставка (за 1 л. с.)
До 1002,5 ₽
Свыше 100 до 1503,5 ₽
Свыше 150 до 2005 ₽
Свыше 200 до 250 7,5 ₽ 
Свыше 250 15 ₽ 

Регионы могут увеличивать или уменьшать эти ставки, а также устанавливать разные ставки с учётом категории транспорта, года выпуска или экологического класса. 

Транспортный налог считается прямым, потому что связан с владением транспортом. Он не зависит напрямую от того, сколько поездок совершил владелец и получил ли владелец доход от автомобиля. Важны характеристики транспортного средства и региональные правила.

Земельный налог

Земельный налог платят собственники земельных участков и некоторые другие категории лиц. Это местный налог, поэтому конкретные ставки и льготы зависят от муниципального образования, но в большинстве случаев находятся в пределах 0,3–1,5%.

Земельный налог относится к прямым, потому что начисляется на земельный участок как объект владения или пользования. Для бизнеса земельный налог важен при владении производственными площадками, складами, торговыми объектами, офисами и другой недвижимостью на земле.

Экспертное мнение

Разделение налогов на прямые и косвенные помогает предпринимателю понимать, какие платежи напрямую влияют на прибыль бизнеса, а какие отражаются на цене товаров и услуг. Ошибки чаще возникают не из-за самой классификации налогов, а из-за неверного расчёта налоговой базы, ставок и сроков уплаты. Поэтому важно не только знать, к какой группе относится налог, но и своевременно контролировать расчёты и отчётность.


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Дарья ЖуковскаяЭксперт-редактор Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Виды косвенных налогов

Косвенные налоги связаны с оборотом товаров, работ, услуг, импортом или реализацией отдельных категорий продукции.

Для бизнеса они влияют на цену, договоры, документооборот, кассовые потоки и отношения с контрагентами. Для физлиц они чаще всего остаются незаметными, так как включены в цену, но зачастую именно конечный потребитель несёт бремя уплаты косвенного налога.

НДС

Налог на добавленную стоимость — главный косвенный налог в России. Он возникает при реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, а также при ввозе товаров на территорию России.

Налог начисляется на добавленную стоимость на каждом этапе цепочки — производитель, оптовик, дистрибьютор и розница. При этом бизнес может уменьшать налог к уплате на входной НДС, который предъявили поставщики, если соблюдены условия для вычета.

Повышение ставки НДС с 2026 года    

Как иногда НДФЛ путают с косвенным налогом, так и НДС иногда по ошибке относят к прямым, потому что его перечисляет бизнес, а не конечный покупатель. Компания действительно перечисляет НДС в бюджет, но экономическая нагрузка обычно переносится на покупателя через цену. В этом случае бизнес выступает участником налоговой цепочки, а конечный потребитель чаще всего не может принять НДС к вычету и оплачивает его в составе цены. Именно поэтому НДС является косвенным налогом — он не начисляется напрямую на доход, но увеличивает конечную стоимость.

В 2026 году основная ставка НДС составляет 22%. Также сохраняются ставки 10 и 0% для отдельных категорий. Например, 10% применяется для ряда продовольственных товаров, а ставка 0% — для экспорта и некоторых других операций.

Для покупателей НДС часто воспринимается как часть цены, но для бизнеса это не просто надбавка, а отдельный налоговый контур, куда входят счета-фактуры, УПД, книги покупок и продаж, декларации, вычеты, восстановление налога, проверка контрагентов.

Что такое НДС: простыми словами о налоге, расчёт, ставки и уплата

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Акцизы

Акцизы — косвенные налоги на отдельные виды товаров. Их задача не только пополнять государственный бюджет, но и регулировать потребление отдельных категорий продукции. Обычно акцизы применяются к товарам, которые государство считает социально значимыми с точки зрения контроля оборота, например они применяются к алкоголю, табаку и топливу. 

Акциз включается в цену товара, поэтому конечный покупатель фактически оплачивает его в составе стоимости. Но обязанность рассчитать и перечислить налог лежит на налогоплательщике акциза — производителе, импортёре или ином лице, которое признаётся плательщиком.

Таможенные пошлины и косвенные платежи при импорте

При ввозе товаров могут возникать таможенные пошлины, НДС при импорте, акцизы по подакцизным товарам и другие обязательные платежи. В экономическом смысле часть таких платежей тоже работает как косвенная нагрузка, и поэтому импортёры должны учитывать их в себестоимости товаров, а затем закладывать в цену продажи.

Как прямые и косвенные налоги влияют на бизнес

Прямые налоги влияют на чистый финансовый результат.

  1. Налог на прибыль уменьшает сумму, которая остаётся у компании после учёта доходов и расходов.
  2. Имущественные налоги влияют на стоимость владения офисами, складами, производственными помещениями и земельными участками.
  3. НДФЛ влияет на расчёт зарплат и обязанности работодателя как налогового агента.

Косвенные налоги влияют на цену и денежный поток. Например, если компания работает с НДС, а контрагент работает без НДС или на спецставке, это может повлиять на цену сделки и на привлекательность конкретного поставщика.

Вопросы по теме

Какие налоги относятся к прямым?

К прямым относят НДФЛ, налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций, налог на имущество физических лиц, транспортный налог и земельный налог. Их объединяет то, что они начисляются на доход, прибыль или имущество конкретного налогоплательщика.

Какие налоги относятся к косвенным?

Главные косвенные налоги — НДС и акцизы. Также к косвенным платежам относятся таможенные пошлины и налоги, возникающие при импорте товаров.

Почему НДС — это косвенный налог, а НДФЛ с зарплаты — прямой?

НДС рассчитывает и перечисляет продавец или другой налогоплательщик, но сумма НДС включается в цену товара, работы или услуги для покупателя. Поэтому НДС относится к косвенным налогам. 


НДФЛ является прямым налогом, так как нагрузка относится к доходу работника. Работодатель лишь удерживает сумму, но она начисляется на доход физического лица.

Почему бизнесу важно различать прямые и косвенные налоги?

Разделение позволяет лучше понимать, как налог влияет на бизнес. Прямые налоги уменьшают доход, прибыль или связаны с владением активами. Косвенные влияют на цену, документы, расчёты с контрагентами и денежные потоки.

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