Что такое прямые налоги
Прямые налоги — это платежи, которые начисляются непосредственно на доход, прибыль или имущество налогоплательщика. Например, если компания получила прибыль и рассчитывает налог на прибыль — это прямой налог.
Прямой налог связан с конкретным налогоплательщиком. Государство смотрит не на сам факт покупки товара, а на то, что у человека или бизнеса есть доход или имущество. Прямые налоги зависят от финансового положения, например сколько человек заработал, чем владеет, какая налоговая база сформировалась за период и некоторых других факторов.
Что такое косвенные налоги
Косвенные налоги возникают не напрямую из дохода или имущества, а через цену товара, работы или услуги. Покупатель видит итоговую цену, а внутри неё уже может быть налог.
Главный косвенный налог — НДС. Продавая товар, компания начисляет НДС, получает деньги от покупателя и затем рассчитывается с бюджетом с учётом возможных вычетов.
Косвенный налог удобен государству тем, что его проще собирать через бизнес-цепочку, — производитель, импортёр, оптовик или продавец становятся участниками расчёта и перечисления средств в бюджет.
Отличия косвенных и прямых налогов
Разница между косвенными и прямыми налогами не в том, кто технически отправляет деньги в бюджет. Иногда прямой налог тоже перечисляет не сам человек, а налоговый агент, например НДФЛ — это прямой налог, но с зарплаты его удерживает и перечисляет работодатель, а не работник.
Ключевое отличие прямых и косвенных налогов заключается в объекте налогообложения и в том, кто фактически несёт налоговую нагрузку.
|Критерий
|Прямые налоги
|Косвенные налоги
|На что начисляются
|На доход, прибыль, имущество, землю и транспорт
|На реализацию, импорт, производство или оборот отдельных товаров
|Кто несёт нагрузку
|Обычно сам налогоплательщик
|Часто конечный покупатель через цену
|Где отражается
|В декларации, уведомлении или расчёте
|В цене товара или услуги, счёте-фактуре или чеке
|Примеры
|НДФЛ, налог на прибыль, налог на имущество и земельный налог
|НДС, акцизы и таможенные пошлины
|Связь с доходом
|Чаще всего прямая
|Может не зависеть от дохода
Чтобы определить вид, нужно понять, с какого объекта взимается налог. Если он начисляется на то, что налогоплательщик заработал или чем владеет, — это прямой налог. Например, к таким относятся зарплата, доход, квартира, склад, автомобиль или земельный участок.
Если налог появляется при продаже, производстве, импорте или обороте товара и включается в цену, то это косвенный налог. Например, НДС в цене товара или акциз в стоимости подакцизной продукции — косвенные налоги.
Виды прямых налогов
К прямым налогам относят платежи, которые связаны с доходом или имуществом налогоплательщика. В эту группу входят НДФЛ, налог на прибыль организаций, налог на имущество физлиц и организаций, а также транспортный и земельный налоги. Они начисляются не на продажу товара или услуги, а на доход, финансовый результат или объект владения конкретного налогоплательщика.
НДФЛ
Налог на доходы физических лиц — основной вид прямых налогов, который рассчитывают в процентах от дохода физлица с учётом правил, вычетов и особенностей конкретного вида дохода.
Начисляется на различные виды дохода физических лиц:
- Зарплату.
- Вознаграждение по договору.
- Продажу имущества.
- Дивиденды.
- Проценты по вкладам.
- И некоторые другие доходы.
НДФЛ с зарплаты иногда по ошибке относят к косвенным налогам, так как его удерживает работодатель, при том что он относится к доходу работника. Но это прямой налог — работодатель в этой ситуации выполняет роль налогового агента. Работник получает зарплату уже за вычетом НДФЛ, поэтому фактическая нагрузка ложится на получателя дохода, а не на работодателя.
В 2026 году по НДФЛ действует прогрессивная шкала от 13 до 22%, которая зависит от совокупного дохода человека.
|Ставка (%)
|Доход (₽)
|13
|До 2,4 млн
|15
|2,4–5 млн
|18
|5–20 млн
|20
|20–50 млн
|22
|Свыше 50 млн
Повышенная ставка применяется не ко всему доходу, а к соответствующей части налоговой базы свыше лимита. Поэтому при росте дохода человек не теряет деньги на всей налогооблагаемой сумме, а платит больше только с превышения.
Налог на прибыль организаций
Налог на прибыль платят организации, которые применяют общий режим налогообложения и получают прибыль. В упрощённом виде прибыль — это доходы минус расходы, которые можно учесть по правилам Налогового кодекса.
Это прямой налог, потому что он связан с финансовым результатом компании. Если прибыли нет, налоговая база может быть нулевой или формируется убыток, который учитывают по специальным правилам. Если прибыль есть, организация рассчитывает налог и перечисляет его в бюджет.
В 2026 году основная ставка налога на прибыль организаций составляет 25%. По базовому правилу из неё 7% зачисляется в федеральный бюджет, а 18% — в бюджет субъекта РФ. Но для 2025–2030 годов предусмотрено распределение 8 и 17% соответственно.
Классификация налогов на прибыль для индивидуальных предпринимателей точно такая же, как для юридических лиц. Налоги при УСН и ПСН относятся к прямым, потому что их платит сам налогоплательщик — индивидуальный предприниматель.
Налог на имущество организаций
Налог на имущество организаций платят юридические лица, у которых есть объекты, признаваемые объектом налогообложения, например недвижимость.
Налоговая база может определяться по среднегодовой стоимости имущества или по кадастровой стоимости — это зависит от вида объекта и правил региона. Общая ставка не может превышать 2,2%, если налог считают по среднегодовой стоимости имущества. Для объектов, по которым база определяется по кадастровой стоимости, предельная ставка обычно составляет не более 2%, но зависит от объекта и региона.
Налог на имущество организаций прямой, потому что он связан с владением имуществом. Компания платит его сама за себя потому что у неё есть налогооблагаемый актив.
Налог на имущество физических лиц
Этот налог платят граждане, у которых есть квартиры, дома, комнаты, гаражи, машино-места и другие объекты недвижимости. Его рассчитывают по правилам для физлиц, а сумма обычно приходит в налоговом уведомлении.
По общему правилу ставка может составлять до 0,1% для жилых домов, квартир, комнат, гаражей и машино-мест, до 0,5% для прочей недвижимости и до 2,5% для объектов с кадастровой стоимостью более 300 млн ₽.
Налог на имущество физических лиц тоже относится к прямым, так как он начисляется на имущество конкретного собственника. Даже если человек ничего не продаёт и не получает доход от объекта, обязанность может возникнуть из самого факта владения.
Транспортный налог
Транспортный налог платят организации и физические лица, на которых зарегистрированы транспортные средства.
Ставки и льготы устанавливаются с учётом правил субъекта РФ, поэтому сумма к уплате зависит не только от вида транспорта и мощности двигателя, но и от субъекта РФ, где зарегистрировано транспортное средство. Для легковых автомобилей налог обычно считают по мощности двигателя — за каждую лошадиную силу.
|Мощность легкового автомобиля (л. с.)
|Базовая ставка (за 1 л. с.)
|До 100
|2,5 ₽
|Свыше 100 до 150
|3,5 ₽
|Свыше 150 до 200
|5 ₽
|Свыше 200 до 250
|7,5 ₽
|Свыше 250
|15 ₽
Регионы могут увеличивать или уменьшать эти ставки, а также устанавливать разные ставки с учётом категории транспорта, года выпуска или экологического класса.
Транспортный налог считается прямым, потому что связан с владением транспортом. Он не зависит напрямую от того, сколько поездок совершил владелец и получил ли владелец доход от автомобиля. Важны характеристики транспортного средства и региональные правила.
Земельный налог
Земельный налог платят собственники земельных участков и некоторые другие категории лиц. Это местный налог, поэтому конкретные ставки и льготы зависят от муниципального образования, но в большинстве случаев находятся в пределах 0,3–1,5%.
Земельный налог относится к прямым, потому что начисляется на земельный участок как объект владения или пользования. Для бизнеса земельный налог важен при владении производственными площадками, складами, торговыми объектами, офисами и другой недвижимостью на земле.
Виды косвенных налогов
Косвенные налоги связаны с оборотом товаров, работ, услуг, импортом или реализацией отдельных категорий продукции.
Для бизнеса они влияют на цену, договоры, документооборот, кассовые потоки и отношения с контрагентами. Для физлиц они чаще всего остаются незаметными, так как включены в цену, но зачастую именно конечный потребитель несёт бремя уплаты косвенного налога.
НДС
Налог на добавленную стоимость — главный косвенный налог в России. Он возникает при реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, а также при ввозе товаров на территорию России.
Налог начисляется на добавленную стоимость на каждом этапе цепочки — производитель, оптовик, дистрибьютор и розница. При этом бизнес может уменьшать налог к уплате на входной НДС, который предъявили поставщики, если соблюдены условия для вычета.
Как иногда НДФЛ путают с косвенным налогом, так и НДС иногда по ошибке относят к прямым, потому что его перечисляет бизнес, а не конечный покупатель. Компания действительно перечисляет НДС в бюджет, но экономическая нагрузка обычно переносится на покупателя через цену. В этом случае бизнес выступает участником налоговой цепочки, а конечный потребитель чаще всего не может принять НДС к вычету и оплачивает его в составе цены. Именно поэтому НДС является косвенным налогом — он не начисляется напрямую на доход, но увеличивает конечную стоимость.
В 2026 году основная ставка НДС составляет 22%. Также сохраняются ставки 10 и 0% для отдельных категорий. Например, 10% применяется для ряда продовольственных товаров, а ставка 0% — для экспорта и некоторых других операций.
Для покупателей НДС часто воспринимается как часть цены, но для бизнеса это не просто надбавка, а отдельный налоговый контур, куда входят счета-фактуры, УПД, книги покупок и продаж, декларации, вычеты, восстановление налога, проверка контрагентов.
Акцизы
Акцизы — косвенные налоги на отдельные виды товаров. Их задача не только пополнять государственный бюджет, но и регулировать потребление отдельных категорий продукции. Обычно акцизы применяются к товарам, которые государство считает социально значимыми с точки зрения контроля оборота, например они применяются к алкоголю, табаку и топливу.
Акциз включается в цену товара, поэтому конечный покупатель фактически оплачивает его в составе стоимости. Но обязанность рассчитать и перечислить налог лежит на налогоплательщике акциза — производителе, импортёре или ином лице, которое признаётся плательщиком.
Таможенные пошлины и косвенные платежи при импорте
При ввозе товаров могут возникать таможенные пошлины, НДС при импорте, акцизы по подакцизным товарам и другие обязательные платежи. В экономическом смысле часть таких платежей тоже работает как косвенная нагрузка, и поэтому импортёры должны учитывать их в себестоимости товаров, а затем закладывать в цену продажи.
Как прямые и косвенные налоги влияют на бизнес
Прямые налоги влияют на чистый финансовый результат.
- Налог на прибыль уменьшает сумму, которая остаётся у компании после учёта доходов и расходов.
- Имущественные налоги влияют на стоимость владения офисами, складами, производственными помещениями и земельными участками.
- НДФЛ влияет на расчёт зарплат и обязанности работодателя как налогового агента.
Косвенные налоги влияют на цену и денежный поток. Например, если компания работает с НДС, а контрагент работает без НДС или на спецставке, это может повлиять на цену сделки и на привлекательность конкретного поставщика.