Понятия и сущности в электронном документообороте

Электронный документооборот (ЭДО) — это обмен юридически значимыми документами через интернет. Доставка занимает секунды, а подписанный экземпляр возвращается сразу. ЭДО необходимо для оперативного и безопасного обмена документами с контрагентами в электронном формате.

Коротко В Точка Банке сервис встроен в интернет‑банк: можно отправлять счета и акты контрагентам, даже если они подключены к другому оператору — система сама проведёт документ через роуминг.

В электронном документообороте документы — счета, акты и накладные проходят путь от создания до архива за минуты. Ключевые элементы системы: сам электронный документ, участники обмена (компании, операторы), электронная подпись и технология роуминга. ЭДО ускоряет сделки, экономит на почте и бумаге, защищает данные от потери.

Что такое электронный документооборот

Электронный документооборот — это современный способ обмена документами без использования бумажных носителей. Весь процесс происходит в цифровом формате: договор создаётся в системе, подписывается электронной подписью и отправляется партнёру через интернет. Получатель, в свою очередь, принимает документ и также подтверждает его подписью. Всё это происходит без распечаток, сканирования и услуг курьерской доставки.

Основное отличие электронного документа от бумажного — носитель. Вместо листа — цифровой код. Но юридическая сила у него та же, если документ подписан правильной электронной подписью. Для налоговой, суда и контрагентов такой документ равноценен бумажному с печатным оттиском.

Главные задачи и функции ЭДО

Электронный документооборот решает конкретные проблемы бизнеса.

Скорость. Счета, договоры и акты доставляются за секунды. Это значит, что товар можно отгрузить сегодня, а не после получения оригинала по почте. Деньги на счёт приходят быстрее. Прозрачность. В любой момент вы можете отслеживать, на каком этапе находится документ: отправлен, доставлен, подписан либо возвращён контрагентом на доработку. Экономия. Не тратите деньги на бумагу, картриджи, конверты и курьеров. Если отправляете по 50–100 документов в месяц, экономия становится заметной сразу. Порядок в документах. Все бумаги хранятся в одном месте — в личном кабинете сервиса оператора ЭДО. Поиск документов занимает секунды. Безопасность. Передача идёт по защищённым каналам. Подделать электронный документ невозможно: при любом изменении текста подпись сразу станет недействительной.

Виды электронного документооборота

В зависимости от участников обмена документами электронный документооборот (ЭДО) подразделяется на несколько видов.

Внутренний. Это документы, которые движутся внутри одной организации. Например, заявки на отпуск, служебные записки, приказы о премировании, отчёты о командировках.

Внешний. Самый частый сценарий для бизнеса — обмен с контрагентами. Вы отправляете покупателю счёт, а он в ответ направляет вам подписанный договор и акт выполненных работ. В таком процессе, как правило, участвуют как минимум две разные организации.

Государственный. Компания отчитывается перед налоговой, СФР, Росстатом. Сдача отчётности через интернет обязательна для всех плательщиков НДС и участников системы «Честный ЗНАК», а также для организаций с численностью более 10 сотрудников. Кроме того, все юридические лица без исключения обязаны подавать бухгалтерский баланс и статистическую отчётность в электронном виде.

Международный. Документы уходят за границу или приходят от зарубежных партнёров. Здесь важно учитывать, что подпись должна признаваться иностранным контрагентом, а формат документа может отличаться от привычного XML.

Экспертное мнение В электронном документообороте для бухгалтера самое важное — скорость и контроль за документами. Все счета, акты и накладные доходят до контрагента за минуты и не теряются в пути. Каждый документ имеет понятный статус, поэтому всегда видно, на каком он этапе согласования. Электронная подпись придаёт документам юридическую силу и защищает их от изменений. При работе с разными компаниями особенно важно наличие роуминга, чтобы обмен не зависел от оператора контрагента.



В Точка Банк ЭДО встроен прямо в интернет-банк, поэтому документы можно отправлять и подписывать без перехода в сторонние системы и дополнительных настроек. Дарья Жуковская Эксперт-редактор ЭДО от Точка Банка

Кто участвует в электронном документообороте

Любая операция в ЭДО строится вокруг нескольких участников.

Отправитель — тот, кто создал документ и направил его другой стороне. Именно он инициирует обмен.

Получатель — адресат документа. Это может быть ваш поставщик, покупатель, налоговая или банк.

Оператор ЭДО — это технический посредник, обеспечивающий передачу документов от отправителя к получателю в неизменном виде. Он отвечает за проверку подлинности электронных подписей, а также за фиксацию факта отправки и получения документов.

Также в процессе участвует удостоверяющий центр — организация, которая выпускает сертификаты электронной подписи и подтверждает, что подпись принадлежит конкретному человеку.

Оператор ЭДО: кто это?

Оператор электронного документооборота — это компания, через которую проходят все документы. Его можно сравнить с цифровой курьерской службой: вы передаёте документ оператору, он проверяет корректность электронной подписи и доставляет его получателю, одновременно фиксируя подтверждение о доставке.

За что отвечает оператор:

за передачу данных по защищённым каналам;

проверку электронных подписей обеих сторон;

хранение документов и подтверждение обмена;

настройку роуминга с другими операторами.

В Точка Банке сервис ЭДО встроен прямо в интернет-банк. Не нужно отдельно регистрироваться у стороннего оператора или запоминать дополнительные логины и пароли — всё доступно в одном окне.

Что такое электронный документ

Электронный документ — это не просто скан с бумажного оригинала, сохранённый в PDF. Это файл с юридической силой, который создаётся в системе ЭДО и подписывается электронной подписью.

По формату документы делятся на два типа.

Формализованные. Их форма утверждена законом, они создаются в виде XML-файлов. Например, счёт-фактура или универсальный передаточный документ (УПД). Такие документы налоговая может принять автоматически, без участия человека — данные считываются программой. Неформализованные. Произвольный формат — договор в PDF, коммерческое предложение в Excel, отчёт в Word. Главное, чтобы файл был подписан электронной подписью. Тогда он считается оригиналом.

Электронная подпись для ЭДО

Электронная подпись (ЭП) — это аналог собственноручной подписи в цифровом мире. Она подтверждает, что документ подписали именно вы и после этого его никто не менял.

Закон выделяет три вида электронной подписи.

Простая — это ваши логин и пароль или код из СМС. Такой подписью можно подтвердить вход в систему или оплату в интернет-банке. Но для обмена документами с контрагентами она не подходит.

Неквалифицированная усиленная создаётся с помощью криптографии. Подходит для внутреннего документооборота и обмена с партнёрами, если вы заключили с ними соглашение о признании такой подписи.

Квалифицированная усиленная (КЭП) — самый серьёзный уровень. Такую подпись выдают только аккредитованные удостоверяющие центры, например ФНС или банки с соответствующей лицензией. КЭП приравнивается к подписи с печатью, необходима для отчётности в госорганы и подходит для обмена с любыми контрагентами.

Что такое роуминг

Роуминг в ЭДО — это возможность обмениваться документами с контрагентами, которые подключены к другому оператору.

ПРИМЕР Вы используете сервис ЭДО в Точка Банке, а ваш крупный поставщик подключён к другому оператору. Без роуминга вы не смогли бы отправить ему документ: пришлось бы либо просить поставщика зарегистрироваться у вашего оператора, либо самому создавать аккаунт у его провайдера. С роумингом всё проще. Операторы договариваются между собой и настраивают обмен. Вы отправляете документ своему контрагенту через свой интерфейс, система автоматически перенаправляет его оператору получателя, и тот доставляет адресату. Для вас это выглядит как обычная отправка.



Важные факты про роуминг:

крупные российские операторы заключили роуминговые соглашения друг с другом;

процесс отправки не меняется — контрагент просто выбирается из списка;

документы имеют ту же силу, что и при обмене внутри одного оператора;

время доставки может увеличиться на пару минут, но это незаметно.