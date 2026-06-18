Понятия и сущности в электронном документообороте

Электронный документооборот (ЭДО) — это обмен юридически значимыми документами через интернет. Доставка занимает секунды, а подписанный экземпляр возвращается сразу. ЭДО необходимо для оперативного и безопасного обмена документами с контрагентами в электронном формате.
Что такое электронный документооборот
Электронный документооборот — это современный способ обмена документами без использования бумажных носителей. Весь процесс происходит в цифровом формате: договор создаётся в системе, подписывается электронной подписью и отправляется партнёру через интернет. Получатель, в свою очередь, принимает документ и также подтверждает его подписью. Всё это происходит без распечаток, сканирования и услуг курьерской доставки.
Основное отличие электронного документа от бумажного — носитель. Вместо листа — цифровой код. Но юридическая сила у него та же, если документ подписан правильной электронной подписью. Для налоговой, суда и контрагентов такой документ равноценен бумажному с печатным оттиском.
Главные задачи и функции ЭДО
Электронный документооборот решает конкретные проблемы бизнеса.
- Скорость. Счета, договоры и акты доставляются за секунды. Это значит, что товар можно отгрузить сегодня, а не после получения оригинала по почте. Деньги на счёт приходят быстрее.
- Прозрачность. В любой момент вы можете отслеживать, на каком этапе находится документ: отправлен, доставлен, подписан либо возвращён контрагентом на доработку.
- Экономия. Не тратите деньги на бумагу, картриджи, конверты и курьеров. Если отправляете по 50–100 документов в месяц, экономия становится заметной сразу.
- Порядок в документах. Все бумаги хранятся в одном месте — в личном кабинете сервиса оператора ЭДО. Поиск документов занимает секунды.
- Безопасность. Передача идёт по защищённым каналам. Подделать электронный документ невозможно: при любом изменении текста подпись сразу станет недействительной.
Виды электронного документооборота
В зависимости от участников обмена документами электронный документооборот (ЭДО) подразделяется на несколько видов.
- Внутренний. Это документы, которые движутся внутри одной организации. Например, заявки на отпуск, служебные записки, приказы о премировании, отчёты о командировках.
- Внешний. Самый частый сценарий для бизнеса — обмен с контрагентами. Вы отправляете покупателю счёт, а он в ответ направляет вам подписанный договор и акт выполненных работ. В таком процессе, как правило, участвуют как минимум две разные организации.
- Государственный. Компания отчитывается перед налоговой, СФР, Росстатом. Сдача отчётности через интернет обязательна для всех плательщиков НДС и участников системы «Честный ЗНАК», а также для организаций с численностью более 10 сотрудников. Кроме того, все юридические лица без исключения обязаны подавать бухгалтерский баланс и статистическую отчётность в электронном виде.
- Международный. Документы уходят за границу или приходят от зарубежных партнёров. Здесь важно учитывать, что подпись должна признаваться иностранным контрагентом, а формат документа может отличаться от привычного XML.
Кто участвует в электронном документообороте
Любая операция в ЭДО строится вокруг нескольких участников.
Отправитель — тот, кто создал документ и направил его другой стороне. Именно он инициирует обмен.
Получатель — адресат документа. Это может быть ваш поставщик, покупатель, налоговая или банк.
Оператор ЭДО — это технический посредник, обеспечивающий передачу документов от отправителя к получателю в неизменном виде. Он отвечает за проверку подлинности электронных подписей, а также за фиксацию факта отправки и получения документов.
Также в процессе участвует удостоверяющий центр — организация, которая выпускает сертификаты электронной подписи и подтверждает, что подпись принадлежит конкретному человеку.
Оператор ЭДО: кто это?
Оператор электронного документооборота — это компания, через которую проходят все документы. Его можно сравнить с цифровой курьерской службой: вы передаёте документ оператору, он проверяет корректность электронной подписи и доставляет его получателю, одновременно фиксируя подтверждение о доставке.
За что отвечает оператор:
- за передачу данных по защищённым каналам;
- проверку электронных подписей обеих сторон;
- хранение документов и подтверждение обмена;
- настройку роуминга с другими операторами.
В Точка Банке сервис ЭДО встроен прямо в интернет-банк. Не нужно отдельно регистрироваться у стороннего оператора или запоминать дополнительные логины и пароли — всё доступно в одном окне.
Что такое электронный документ
Электронный документ — это не просто скан с бумажного оригинала, сохранённый в PDF. Это файл с юридической силой, который создаётся в системе ЭДО и подписывается электронной подписью.
По формату документы делятся на два типа.
- Формализованные. Их форма утверждена законом, они создаются в виде XML-файлов. Например, счёт-фактура или универсальный передаточный документ (УПД). Такие документы налоговая может принять автоматически, без участия человека — данные считываются программой.
- Неформализованные. Произвольный формат — договор в PDF, коммерческое предложение в Excel, отчёт в Word. Главное, чтобы файл был подписан электронной подписью. Тогда он считается оригиналом.
Электронная подпись для ЭДО
Электронная подпись (ЭП) — это аналог собственноручной подписи в цифровом мире. Она подтверждает, что документ подписали именно вы и после этого его никто не менял.
Закон выделяет три вида электронной подписи.
Простая — это ваши логин и пароль или код из СМС. Такой подписью можно подтвердить вход в систему или оплату в интернет-банке. Но для обмена документами с контрагентами она не подходит.
Неквалифицированная усиленная создаётся с помощью криптографии. Подходит для внутреннего документооборота и обмена с партнёрами, если вы заключили с ними соглашение о признании такой подписи.
Квалифицированная усиленная (КЭП) — самый серьёзный уровень. Такую подпись выдают только аккредитованные удостоверяющие центры, например ФНС или банки с соответствующей лицензией. КЭП приравнивается к подписи с печатью, необходима для отчётности в госорганы и подходит для обмена с любыми контрагентами.
Что такое роуминг
Роуминг в ЭДО — это возможность обмениваться документами с контрагентами, которые подключены к другому оператору.
Важные факты про роуминг:
- крупные российские операторы заключили роуминговые соглашения друг с другом;
- процесс отправки не меняется — контрагент просто выбирается из списка;
- документы имеют ту же силу, что и при обмене внутри одного оператора;
- время доставки может увеличиться на пару минут, но это незаметно.
Сервис ЭДО от Точка Банк поддерживает обмен документами с популярными системами Диадок, СБИС, Астрал, Такском, Эдивеб и СберКорус. Это позволяет без лишних настроек отправлять УПД и и другие документы контрагентам, даже если они работают в другом сервисе ЭДО.