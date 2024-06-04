Как закрыть ИП и стать самозанятым

Коротко

Ограничения на НПД одинаковые: доход до 2,4 млн ₽ в год, нельзя нанимать сотрудников, запрещена перепродажа товаров, а часть видов деятельности недоступна. Налог — 4% с поступлений от физлиц и 6% от юрлиц и ИП. Страховые взносы платить не обязательно.

ИП может перейти на самозанятость двумя путями: закрыть ИП и зарегистрироваться как физлицо‑самозанятый или остаться ИП, но сменить режим на НПД. Второй вариант часто удобнее: у ИП остаётся расчётный счёт, привычный статус для контрагентов, возможность получать лицензии и сертификацию продукции.