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Ликвидация ИП
Ликвидация ИП

Как закрыть ИП и стать самозанятым

Точка Банк разберёт, когда выгодно перейти на самозанятость, какие требования есть к самозанятым, как пошагово оформить новый статус и нужно ли для этого закрывать ИП.

17.02.2026
12 761
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Иногда предприниматель открывает ИП, а потом понимает — это невыгодно: доходов ещё нет, а страховые взносы платить уже нужно. В такой ситуации можно перейти на НПД — режим для самозанятых. И для этого не обязательно закрывать ИП.

Коротко
ИП может перейти на самозанятость двумя путями: закрыть ИП и зарегистрироваться как физлицо‑самозанятый или остаться ИП, но сменить режим на НПД. Второй вариант часто удобнее: у ИП остаётся расчётный счёт, привычный статус для контрагентов, возможность получать лицензии и сертификацию продукции.
Ограничения на НПД одинаковые: доход до 2,4 млн ₽ в год, нельзя нанимать сотрудников, запрещена перепродажа товаров, а часть видов деятельности недоступна. Налог — 4% с поступлений от физлиц и 6% от юрлиц и ИП. Страховые взносы платить не обязательно.

Требования к самозанятым 

Самозанятыми обычно называют физлиц на режиме НПД — налога на профессиональный доход. Но применять НПД могут и ИП: закон это разрешает.

При этом к плательщикам НПД есть требования. На этом режиме нельзя:

  1. Зарабатывать больше 2,4 млн ₽ в год. Если сумма превысит лимит, ИП придётся сменить налоговый режим, а физлицам — платить НДФЛ или зарегистрировать ИП и выбрать другой налоговый режим.
  2. Перепродавать чужие товары. Продавать можно только то, что сделано самостоятельно. Также нельзя торговать подакцизными товарами и теми, что подлежат обязательной маркировке.
  3. Нанимать сотрудников. Работать на НПД можно только самостоятельно.
  4. Выступать агентом, комиссионером или доверенным лицом. При этом оказывать услуги курьера по доставке можно при использовании ККТ продавца.
  5. Добывать и продавать полезные ископаемые.
  6. Заниматься операциями с криптовалютой — майнингом, покупкой и продажей цифровых активов.
  7. Работать на бывшего работодателя, если с момента увольнения прошло менее двух лет.
  8. Совмещать НПД с другими налоговыми режимами. Например, ИП не может одновременно применять НПД и УСН.

А вот несколько примеров тех, кто может открывать самозанятость:

  • Копирайтеры и редакторы.
  • Мастера маникюра и педикюра.
  • Стилисты и имиджмейкеры.
  • Арендодатели квартир.
  • Таксисты.
  • Перевозчики грузов.
  • Производители тортов, пирожных и другой продукции.
  • Фотографы и видеооператоры.
  • Ведущие и аниматоры.
  • Юристы и бухгалтеры.

Список неполный — на НПД можно работать практически в любой сфере, если деятельность не попадает под ограничения выше. Главное, проверить лимит дохода и убедиться, что вам не нужны наёмные сотрудники.

Всё о налогах и видах деятельности самозанятых граждан

Сферы деятельности самозанятых

Когда ИП выгодно открывать самозанятость

У самозанятых есть несколько преимуществ, которые могут оказаться решающими при выборе налоговой системы.

Плюсы самозанятости:

  • Низкие налоговые ставки: 4% — для платежей от физлиц, 6% — для платежей от юрлиц и ИП.
  • Можно не платить страховые взносы.
  • Не надо использовать онлайн-кассу.
  • Нет необходимости вести отчётность.
  • Чеки формируются автоматически.

Работа в статусе самозанятого выгодна для ИП, которые попадают под требования к плательщикам НПД. Как минимум можно сэкономить на страховых взносах и обслуживании контрольно-кассовой техники. Но перед тем как принять решение, важно просчитать, что выгоднее: закрыть ИП и стать самозанятым, перевести ИП на НПД или оставить всё как есть.

—  Чем отличается ИП на НПД от самозанятого

У ИП есть и другие преимущества: можно пользоваться расчётным счётом и банковскими сервисами для бизнеса, получать лицензии и оформлять обязательную сертификацию продукции. А если доход превысит лимит НПД, достаточно сменить налоговый режим. Кроме того, для многих контрагентов ИП выглядит более надёжным партнёром, чем самозанятый.


Если важно сохранить эти возможности, можно перейти на НПД, не закрывая ИП.

Наталья Банноваэксперт по налогообложению и ликвидации бизнеса

Как закрыть ИП и открыть самозанятость

Вот основные шаги, чтобы закрыть ИП:

  1. Предупредите всех контрагентов, завершите действующие обязательства.
  2. Увольте и рассчитайте сотрудников. Подайте отчётность по сотрудникам. 
  3. Снимите кассу, закройте расчётный счёт. 
  4. Заполните заявление по форме №Р26001 и подайте в регистрирующую налоговую.
  5. После получения документов от налоговой о закрытии ИП подайте закрывающую отчётность по своей СНО, а также уплатите налоги и взносы.

Если решили закрывать ИП, советуем также ознакомиться с подробной инструкцией о том, как это сделать.

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Когда весь процесс закрытия ИП завершён, можно открывать самозанятость. 

Стать самозанятым легко. Вот пошаговая инструкция: 

  1. Скачайте приложение «Мой налог». 
  2. Укажите номер телефона и регион. 
  3. Введите ИНН и пароль от личного кабинета налогоплательщика-физлица. 
  4. Создайте пин-код. Готово!

Есть и другие способы регистрации. Например, через портал «Госуслуги». 

Как ИП перейти на НПД без закрытия

Если ИП хочет перейти на самозанятость без закрытия статуса, он может это сделать. Часто ИП работают на УСН и ПСН. Чтобы оставаться ИП и перейти на НПД, нужно уйти с прежнего режима. 

Вот как это сделать:

  1. Прекратить трудовые отношения со штатными сотрудниками. 
  2. Скачать приложение «Мой налог» и пройти регистрацию на НПД. 
  3. Снять с учёта онлайн-кассу, если она есть.
  4. Заполнить уведомление о прекращении деятельности на текущем налоговом режиме и направить его в налоговую. Это касается УСН и ЕСХН. А вот от патента нужно отказаться до регистрации в приложении «Мой налог» на НПД.
  5. Рассчитать и заплатить страховые взносы, начисленные за период работы на другой системе налогообложения. 
  6. Подать налоговую декларацию и заплатить оставшиеся налоги и страховые взносы.

Готово! Теперь ИП может платить налог на профессиональный доход. Важно сообщить об этом партнёрам. Возможно, потребуется пересмотреть условия работы или уплаты с учётом новой системы налогообложения. 

Как ИП перейти на НПД

Налог НПД у ИП: как считать, сроки уплаты

Что будет, если нарушить ограничения

Последствия различаются для ИП на НПД и самозанятых физлиц.

Если ИП на НПД превысил доход в 2,4 млн ₽ за год или лишился права на НПД по другой причине, налоговая автоматически переведёт его на ОСНО. Чтобы этого избежать, нужно подать заявление о переходе на УСН, АУСН, ЕСХН или патент в течение 20 календарных дней с даты снятия с учёта по НПД.

ОСНО редко подходит для ИП: придётся платить НДС, НДФЛ, налог на имущество и страховые взносы. Отчётность тоже в разы сложнее, чем на НПД. Поэтому важно следить за лимитами и заранее сняться с учёта по НПД, чтобы успеть подать заявление о переходе на УСН, АУСН, ЕСХН или патент.

Если самозанятый без статуса ИП превысил доход в 2,4 млн ₽ за год или лишился права на НПД, у него два варианта:

  • Продолжать работу как физлицо. Подходит для тех, кто разово превысил лимит. С суммы превышения нужно будет заплатить НДФЛ по прогрессивной ставке — от 13 до 22% в зависимости от общего дохода за год.
  • Открыть ИП на УСН или другой системе налогообложения. Подходит тем, кто планирует новый вид деятельности или понимает, что доход будет стабильно превышать 2,4 млн ₽ в год.

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Как закрыть ИП и стать самозанятым: правила перехода с ИП на самозанятость — Точка Банк