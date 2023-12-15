Как удалить карточку товара на Озоне

На заполнение карточки товара селлеры тратят много времени. Всё нужно сделать правильно, чтобы товар попал в топ и привлёк новых клиентов. Но иногда так случается, что карточку приходится удалять.
В каких ситуациях нужно удалять карточку и как это сделать — Точка расскажет в этой статье.
Зачем удалять карточку товара на Озоне
Когда продавец открывает магазин на Озоне, он заполняет карточки товаров и запускает продажи. Но иногда не всё идёт по плану. Например:
- поставщик присылает некачественный товар или подводит со сроками;
- расчёты оказываются неверными, и селлер уходит в минус;
- товар оказался непопулярным, и никто его не покупает;
- товар закончился на складе, и продавец решил больше его не завозить.
Причины могут быть и другими. Но суть одна — в этих ситуациях селлеру надо удалить карточку с маркетплейса.
На Озоне селлер может навсегда удалить карточку, только если она ещё не прошла модерацию. Например, он добавил карточку на автомате и её ещё не успели проверить модераторы. В остальных случаях карточки архивируют.
Что такое архивация карточки
Селлеры переносят карточки товаров в архив, если хотят снять их с продажи. Это делается в три шага.
1. Открыть в личном кабинете раздел «Товары» и кликнуть на «Список товаров».
2. Выбрать кнопку «Все товары».
3. Для удаления одной позиции надо нажать на три точки рядом с товаром и выбрать «Перенести в архив».
Для архивации нескольких карточек одновременно надо отметить их и в разделе «Действия», нажать «Перенести в архив».
Какие бывают причины отправки карточки в архив? Например, товар не продаётся, низкая маржа, большая конкуренция, не понятно, как продвигаться, и другие. Прежде чем отказываться от товара, важно понять причины низких результатов и пути решения. В этом вам поможет Точка Аудит.
Можно ли восстановить карточку
Если продавец перенёс товар в архив или Озон скрыл карточку автоматически, её можно восстановить.
1. Зайдите в личном кабинете в раздел «Товары» и выберите «Список товаров».
2. Кликните на «Архив» и найдите на странице позицию, которую хотите восстановить. Если их несколько, выделите всё, что нужно.
3. Нажмите «Действия» и выберите «Восстановить товары».
Готово! Теперь восстановленные карточки появятся в разделе «Готовы к продаже». Но если карточку в архив отправил сам маркетплейс, важно чтобы на этот раз она соответствовала всем критериям эффективности. Иначе её снова могут скрыть. На этот раз можно создать продающее описание с помощью искусственного интеллекта Точки.