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Как удалить карточку товара на Озоне

На маркетплейсе нет опции «Удалить товар». Но есть альтернатива.

30.04.2025
10 716
10 716

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На заполнение карточки товара селлеры тратят много времени. Всё нужно сделать правильно, чтобы товар попал в топ и привлёк новых клиентов. Но иногда так случается, что карточку приходится удалять. 

В каких ситуациях нужно удалять карточку и как это сделать — Точка расскажет в этой статье.

Зачем удалять карточку товара на Озоне

Когда продавец открывает магазин на Озоне, он заполняет карточки товаров и запускает продажи. Но иногда не всё идёт по плану. Например:

  • поставщик присылает некачественный товар или подводит со сроками; 
  • расчёты оказываются неверными, и селлер уходит в минус;
  • товар оказался непопулярным, и никто его не покупает; 
  • товар закончился на складе, и продавец решил больше его не завозить.

Причины могут быть и другими. Но суть одна — в этих ситуациях селлеру надо удалить карточку с маркетплейса.

На Озоне селлер может навсегда удалить карточку, только если она ещё не прошла модерацию. Например, он добавил карточку на автомате и её ещё не успели проверить модераторы. В остальных случаях карточки архивируют.

Что такое архивация карточки

Озон может и сам заархивировать товар, если карточка неэффективна. Это нужно, чтобы клиенты могли быстро находить товары.

Ольга Чиноваэксперт по продажам на маркетплейсах

Селлеры переносят карточки товаров в архив, если хотят снять их с продажи. Это делается в три шага.

1. Открыть в личном кабинете раздел «Товары» и кликнуть на «Список товаров». 

2. Выбрать кнопку «Все товары». 

3. Для удаления одной позиции надо нажать на три точки рядом с товаром и выбрать «Перенести в архив». 

Для архивации нескольких карточек одновременно надо отметить их и в разделе «Действия», нажать «Перенести в архив».

Какие бывают причины отправки карточки в архив? Например, товар не продаётся, низкая маржа, большая конкуренция, не понятно, как продвигаться, и другие. Прежде чем отказываться от товара, важно понять причины низких результатов и пути решения. В этом вам поможет Точка Аудит. 

Можно ли восстановить карточку

Если продавец перенёс товар в архив или Озон скрыл карточку автоматически, её можно восстановить.

1. Зайдите в личном кабинете в раздел «Товары» и выберите «Список товаров». 

2. Кликните на «Архив» и найдите на странице позицию, которую хотите восстановить. Если их несколько, выделите всё, что нужно. 

3. Нажмите «Действия» и выберите «Восстановить товары».

Готово! Теперь восстановленные карточки появятся в разделе «Готовы к продаже». Но если карточку в архив отправил сам маркетплейс, важно чтобы на этот раз она соответствовала всем критериям эффективности. Иначе её снова могут скрыть. На этот раз можно создать продающее описание с помощью искусственного интеллекта Точки.

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Как удалить карточку товара на Ozon – Как снять товар с продажи на Озон – Банк Точка