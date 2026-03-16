С 1 марта ГИС МТ проверяет цену табачной продукции

С 1 марта 2026 года система ГИС МТ начала автоматически проверять цену табачной продукции в электронных документах. Контроль проводится в УПД, УПДи, УКД и УКДи. Если цена в документе окажется ниже установленной минимальной, система вернёт ошибку, документ и его придётся исправить.

Передача сведений по табачной продукции проходит по общим правилам маркировки. Данные направляют в ГИС МТ через УПД с помощью аккредитованного оператора электронного документооборота.

Оператор ЭДО отправляет подписанные документы в систему в режиме реального времени. После обработки ГИС МТ формирует квитанции о приёме и передаёт их участникам оборота через оператора.

Обязанность по передаче сведений считается выполненной в день, когда оператор получил квитанцию от ГИС МТ.

За корректность данных в документах отвечают участники оборота. Операторы ЭДО отвечают за своевременную и неизменную передачу документов в систему.