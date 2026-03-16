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Маркировка
Маркировка

С 1 марта ГИС МТ проверяет цену табачной продукции

16.03.2026
41
41

Упростим работу с маркировкой

Продвинутый ЭДО от Точка Банк ускоряет передачу кодов маркировки: пара кликов, и УПД уже у партнёра
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Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Упростим работу с маркировкой

Продвинутый ЭДО от Точка Банк ускоряет передачу кодов маркировки: пара кликов, и УПД уже у партнёра
Оставить заявку

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Автор

С 1 марта 2026 года система ГИС МТ начала автоматически проверять цену табачной продукции в электронных документах. Контроль проводится в УПД, УПДи, УКД и УКДи. Если цена в документе окажется ниже установленной минимальной, система вернёт ошибку, документ и его придётся исправить.

Передача сведений по табачной продукции проходит по общим правилам маркировки. Данные направляют в ГИС МТ через УПД с помощью аккредитованного оператора электронного документооборота.

Отправляйте УПД за пару кликов
Система сама проверит коды маркировки в УПД, спишет товары с вашего баланса и передаст данные в «Честный ЗНАК»

Оператор ЭДО отправляет подписанные документы в систему в режиме реального времени. После обработки ГИС МТ формирует квитанции о приёме и передаёт их участникам оборота через оператора.

Обязанность по передаче сведений считается выполненной в день, когда оператор получил квитанцию от ГИС МТ.

За корректность данных в документах отвечают участники оборота. Операторы ЭДО отвечают за своевременную и неизменную передачу документов в систему.

Подписанный обеими сторонами УПД нужно направить в ГИС МТ в течение трёх рабочих дней после приёмки товара. При этом сделать это необходимо до передачи товара третьим лицам.

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С 1 марта 2026 года ГИС МТ проверяет цену табачной продукции в УПД: новые правила — Точка Банк