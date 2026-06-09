Заказ кодов маркировки в «Честном ЗНАКЕ»

Несмотря на чёткую регламентацию, процесс заказа кодов для маркировки часто вызывает вопросы. Точка Банк расскажет, как подготовить данные, избежать отклонений заявки и правильно ввести товар в оборот. Также разберём типовые ошибки и практические рекомендации, которые помогут выстроить работу с маркировкой.
Как заказать коды маркировки в «Честном ЗНАКЕ»
Прежде чем заказывать коды маркировки, необходимо подготовиться к работе с системой «Честный ЗНАК».
Регистрация в «Честном ЗНАКЕ»
- Выпустите усиленную квалифицированную электронную подпись — она необходима для регистрации в системе и подписания документов.
- Установите специальное ПО для работы с УКЭП — КриптоПро СSP и КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in.
- Пройдите регистрацию в системе «Честный ЗНАК» — укажите информацию о компании и контактные данные. В течение одного рабочего дня на вашу электронную почту придёт ссылка на авторизацию в ЛК.
- Заполните профиль в личном кабинете «Честного ЗНАКА».
Формирование карточек товара
Создание карточки товара — обязательный этап перед заказом кодов маркировки. Их необходимо формировать в Национальном каталоге товаров (НК), который является частью системы «Честный ЗНАК».
Перед созданием карточки вступите в ГС1 РУС — систему, через которую вы сможете получать штрихкоды и идентификаторы товаров GTIN. Для этого:
- заполните электронное заявление;
- подпишите его с помощью УКЭП;
- оплатите вступительный взнос. Для участников программы обязательной маркировки он составляет 3 000 ₽ ежегодно. А для остальной деятельности сначала 25 000 ₽ в качестве вступительного взноса, затем по истечении календарного года необходимо вносить 15 000 ₽.
Далее можно приступать к формированию карточек товаров:
- Войдите в ЛК «Честного ЗНАКА» и перейдите в меню Национального каталога товаров.
- Нажмите на кнопку «Добавить товар».
- На экране у вас появится выпадающий список. В нём необходимо выбрать пункт «Единица товара».
- Зайдите в статус «Черновик» — там будет создана новая карточка. Нажмите на кнопку «Редактировать».
- Введите описание товара.
- После того как информация о карточке будет внесена, нажмите «Отправить». Сведения уйдут в модерацию. В течение трёх дней система проверит заполнение и одобрит его. Если будут обнаружены ошибки, статус карточки станет «Требует изменений».
Пополнение счёта
Лицевой счёт используется для предоплаты кодов маркировки, которые генерируются и выдаются участнику оборота только при наличии достаточного баланса. Существует два варианта его пополнения.
|Как внести деньги на лицевой счёт
|Что нужно сделать
|Запросить счёт для перевода
|— Откройте вкладку «Финансы».
— Нажмите кнопку «Пополнить баланс».
— Введите номер лицевого счёта.
— Пропишите сумму, которую вы хотите внести на баланс.
— Введите адрес электронной почты, на который придёт счёт.
— Нажмите кнопку «Отправить запрос».
— На email вам поступит квитанция, которую вы можете оплатить в любом банке
|Самому внести деньги по реквизитам
|— Зайдите в раздел «Финансы».
— Нажмите на кнопку «Пополнить баланс».
— Введите номер лицевого счёта и нужную сумму.
— Выберите способ оплаты — картой или по квитанции.
— Завершите операцию
Важно: пополнять счёт нужно только в том случае, если вы занимаетесь торговлей товаров, которые требуют обязательной маркировки. Если продукция участвует в пилотном проекте, коды предоставляются бесплатно.
В 2026 году стоимость генерации одного обозначения в формате Дата Матрикс (Data Matrix) составляет 50 копеек без учёта НДС. Эта цена является фиксированной для всех товарных групп.
Заказ кодов маркировки
Подать заявку на генерацию кодов маркировки можно двумя способами — ручное оформление или загрузка данных из XML-файла.
Ручное оформление
При ручном оформлении вы самостоятельно заполняете форму заказа в интерфейсе Станции управления заказами (СУЗ), последовательно внося все необходимые параметры.
Что необходимо сделать:
- В разделе «Заказы» нажмите кнопку «Создать».
- Заполните товарную группу продукции.
- Выберите способ выпуска товара — производство в РФ или импорт.
- Укажите страну, в которой сделана продукция, идентификатор производства и производственной линии, код и описание товара.
- Введите ИНН, если вы будете заказывать этикетки у типографии.
- Нажмите кнопку «Перейти к товарам» и заполните все поля.
- Выберите способ формирования серийного номера товара. Он может быть автоматический или собственноручный.
- Впишите необходимое количество кодов маркировки.
- Выберите шаблон и тип упаковки — индивидуальный или групповой.
Загрузка данных из XML-файла
В этом варианте вы заранее готовите файл в формате XML со всеми данными о заказе и импортируете его в систему. Это позволяет автоматически создать заявку без ручного ввода.
Как это сделать:
- Перейдите в раздел «Документы» в ЛК «Честного ЗНАКА».
- Нажмите кнопку «Создать» и выберите нужный тип документа.
- Для загрузки кликните на «Загрузить файл» — кнопка находится в правом нижнем углу в колонке «Список кодов».
- Выберите нужный файл и нажмите «Загрузить».
При загрузке данных из XML-файла убедитесь, что вы не нарушаете ограничения:
- на количество товаров — в один заказ можно включить не более 10 различных кодов GTIN;
- на объём партии — для каждого отдельного GTIN максимальное количество запрашиваемых кодов маркировки составляет 150 000 штук. Если вы используете API версии 3.0 — доступно 2 млн кодов маркировки для одного GTIN;
- на количество запросов в категории — одновременно в обработке по одной товарной группе может находиться не более 100 заявок.
Если ваш ассортимент или тираж превышает эти лимиты, заказ необходимо разбить на несколько частей.
Как подписать форму заказа
Подписание формы заказа позволяет производителям и импортёрам получить этикетки маркировки. Чтобы это сделать:
- Зайдите в раздел «Документы».
- Найдите в списке неподписанный заказ — у него будет статус «Черновик» или «Требует подписания».
- Нажмите на заказ, ознакомьтесь с его содержимым.
- Нажмите кнопку «Подписать».
- В открывшемся окне выберите сертификат УКЭП и подтвердите подписание.
После успешного подписания заказ автоматически отправится на модерацию в статусе «Ожидание». Если проверка пройдена, коды начинают генерироваться. В случае обнаружения ошибок вы увидите статус «Отклонён» с указанием причин. Их необходимо исправить и подписать заявку повторно.
Эмиссия кодов маркировки
Эмиссия кодов — это процесс генерации и выдачи уникальных идентификаторов Дата Матрикс (Data Matrix) участнику оборота товаров. Проще говоря, это момент, когда система «Честный ЗНАК» создаёт коды и делает их доступными для скачивания и нанесения на товар. Она запускается автоматически при одновременном выполнении трёх условий:
- заказ подписан УКЭП и прошёл модерацию;
- средства списаны с лицевого счёта;
- товарная карточка в Национальном каталоге активна и верифицирована.
Только после этого коды переходят из статуса «Запланированы» в статус «Сгенерированы» и становятся доступны для загрузки.
Что делать после эмиссии:
- Скачайте коды в удобном формате.
- Передайте данные в типографию или на производственную линию для нанесения.
- Проверьте читаемость: отсканируйте несколько образцов кодов тестовым сканером или мобильным приложением «Честный ЗНАК».
- Введите товар в оборот: после нанесения кодов отчитайтесь в системе — только после этого товар может легально реализовываться.
Как ввести коды маркировки в оборот
- Зайдите в ЛК «Честного ЗНАКА» и нажмите на раздел «Документы».
- Определитесь с товарной группой продукции, которую вы планируете ввести в оборот, и перейдите в соответствующий раздел.
- Откройте вкладку «Документы», нажмите кнопку «Создать» и в появившемся меню выберите пункт «Ввод в оборот».
- Заполните обязательные реквизиты формируемого документа и нажмите «Добавить товары».
- Укажите коды маркировки, которые необходимо ввести в оборот. Это можно сделать несколькими способами:
- вручную вписать коды в поле «Введите код»;
- выбрать из списка в каталоге;
- загрузить файл со списком кодов в форматах CSV, PDF, XLS и XLSX;
- отсканировать коды Дата Матрикс (Data Matrix) с помощью терминала сбора данных (ТСД).
- Укажите код ТН ВЭД.
- Нажмите «Перейти к подписанию», внимательно сверьте информацию в документе и подтвердите отправку кнопкой «Подписать и отправить».
После этого вернитесь во вкладку «Документы», откройте раздел «Исходящие» и проверьте статус вашего документа. Убедитесь, что система приняла и обработала коды без ошибок.
Ошибки при заказе и вводе кодов маркировки в оборот
Работа с системой «Честный ЗНАК» требует внимательности. Даже небольшие неточности могут привести к отклонению заказа, задержке эмиссии кодов или блокировке ввода товара в оборот.
|Ошибка
|Причина
|Как исправить
|Заказ отклонён модерацией
|Неверный формат данных, несоответствие карточки товара требованиям, ошибки в коде ТН ВЭД
|— Проверьте карточку в Национальном каталоге.
— Исправьте данные.
— Подпишите заказ заново
|Недостаточно средств на счёте
|Попытка заказать коды при нулевом или низком балансе
|— Пополните лицевой счёт в разделе «Финансы».
— Повторите заказ
|Превышен лимит кодов
|В одном заказе указано большее количество кодов для одного товара, чем разрешено законом
|— Разбейте заказ на несколько частей
|Карточка товара не верифицирована
|Товар не прошёл модерацию в Национальном каталоге
|— Дождитесь подтверждения карточки или исправьте замечания модератора
|Документ завис в статусе «Обрабатывается»
|Техническая задержка или ошибка на стороне оператора
|— Подождите 15–30 минут; если статус не изменился, обратитесь в поддержку
|Коды не найдены в системе
|Коды ещё не эмитированы, введены с ошибкой или принадлежат другому участнику
|— Проверьте статус заказа.
— Убедитесь, что коды скачаны из вашего ЛК
|Несоответствие типа ввода
|Выбран «Ввод в оборот», а нужно «Ввод в оборот, остатки» или наоборот
|— Создайте новый документ с правильным типом операции