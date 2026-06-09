Заказ кодов маркировки в «Честном ЗНАКЕ»

Коротко

Далее необходимо создать верифицированную карточку товара в Национальном каталоге. Перед оформлением заявки лицевой счёт пополняется из расчёта 50 копеек за один код без учёта НДС.

Сам заказ можно сформировать двумя способами — вручную через Станцию управления заказами или путём импорта данных из XML‑файла. При этом важно соблюдать лимиты на количество товаров и кодов.

После подписания формы УКЭП и успешной модерации система запускает эмиссию — генерацию уникальных идентификаторов Дата Матрикс (Data Matrix), которые становятся доступными для скачивания. Финальным шагом является введение товара в оборот.



Заказ кодов маркировки начинается с подготовки работы с «Честным ЗНАКОМ» — выпуска УКЭП и установки необходимого ПО, а также регистрации в ЛК системы.