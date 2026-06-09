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Маркировка
Маркировка

Заказ кодов маркировки в «Честном ЗНАКЕ»

Система маркировки «Честный ЗНАК» — обязательный стандарт для легального оборота большинства товаров в России. Получение уникальных кодов Дата Матрикс (Data Matrix) — ключевой этап, от которого зависят сроки отгрузки, работа с контрагентами и соответствие требованиям регуляторов.

09.06.2026
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Несмотря на чёткую регламентацию, процесс заказа кодов для маркировки часто вызывает вопросы. Точка Банк расскажет, как подготовить данные, избежать отклонений заявки и правильно ввести товар в оборот. Также разберём типовые ошибки и практические рекомендации, которые помогут выстроить работу с маркировкой.

Коротко
Заказ кодов маркировки начинается с подготовки работы с «Честным ЗНАКОМ» — выпуска УКЭП и установки необходимого ПО, а также регистрации в ЛК системы.
Далее необходимо создать верифицированную карточку товара в Национальном каталоге. Перед оформлением заявки лицевой счёт пополняется из расчёта 50 копеек за один код без учёта НДС.
Сам заказ можно сформировать двумя способами — вручную через Станцию управления заказами или путём импорта данных из XML‑файла. При этом важно соблюдать лимиты на количество товаров и кодов.
После подписания формы УКЭП и успешной модерации система запускает эмиссию — генерацию уникальных идентификаторов Дата Матрикс (Data Matrix), которые становятся доступными для скачивания. Финальным шагом является введение товара в оборот.

Как заказать коды маркировки в «Честном ЗНАКЕ»

Прежде чем заказывать коды маркировки, необходимо подготовиться к работе с системой «Честный ЗНАК».

Регистрация в «Честном ЗНАКЕ»  

  1. Выпустите усиленную квалифицированную электронную подпись — она необходима для регистрации в системе и подписания документов.
  2. Установите специальное ПО для работы с УКЭП — КриптоПро СSP и КриптоПро ЭЦП Browser Plug-in.
  3. Пройдите регистрацию в системе «Честный ЗНАК» — укажите информацию о компании и контактные данные. В течение одного рабочего дня на вашу электронную почту придёт ссылка на авторизацию в ЛК.
  4. Заполните профиль в личном кабинете «Честного ЗНАКА».

Формирование карточек товара

Создание карточки товара — обязательный этап перед заказом кодов маркировки. Их необходимо формировать в Национальном каталоге товаров (НК), который является частью системы «Честный ЗНАК».

Перед созданием карточки вступите в ГС1 РУС — систему, через которую вы сможете получать штрихкоды и идентификаторы товаров GTIN. Для этого:

  • подпишите его с помощью УКЭП;
  • оплатите вступительный взнос. Для участников программы обязательной маркировки он составляет 3 000 ₽ ежегодно. А для остальной деятельности сначала 25 000 ₽ в качестве вступительного взноса, затем по истечении календарного года необходимо вносить 15 000 ₽.

Далее можно приступать к формированию карточек товаров:

  1. Войдите в ЛК «Честного ЗНАКА» и перейдите в меню Национального каталога товаров.
  2. Нажмите на кнопку «Добавить товар».
  3. На экране у вас появится выпадающий список. В нём необходимо выбрать пункт «Единица товара».
  4. Зайдите в статус «Черновик» — там будет создана новая карточка. Нажмите на кнопку «Редактировать».
  5. Введите описание товара.
  6. После того как информация о карточке будет внесена, нажмите «Отправить». Сведения уйдут в модерацию. В течение трёх дней система проверит заполнение и одобрит его. Если будут обнаружены ошибки, статус карточки станет «Требует изменений». 

Пополнение счёта

Лицевой счёт используется для предоплаты кодов маркировки, которые генерируются и выдаются участнику оборота только при наличии достаточного баланса. Существует два варианта его пополнения.

Как внести деньги на лицевой счётЧто нужно сделать
Запросить счёт для перевода— Откройте вкладку «Финансы».

— Нажмите кнопку «Пополнить баланс».

— Введите номер лицевого счёта.

— Пропишите сумму, которую вы хотите внести на баланс.

— Введите адрес электронной почты, на который придёт счёт.

— Нажмите кнопку «Отправить запрос».

— На email вам поступит квитанция, которую вы можете оплатить в любом банке
Самому внести деньги по реквизитам— Зайдите в раздел «Финансы».

— Нажмите на кнопку «Пополнить баланс».

— Введите номер лицевого счёта и нужную сумму.

— Выберите способ оплаты — картой или по квитанции.

— Завершите операцию

Важно: пополнять счёт нужно только в том случае, если вы занимаетесь торговлей товаров, которые требуют обязательной маркировки. Если продукция участвует в пилотном проекте, коды предоставляются бесплатно. 

В 2026 году стоимость генерации одного обозначения в формате Дата Матрикс (Data Matrix) составляет 50 копеек без учёта НДС. Эта цена является фиксированной для всех товарных групп. 

Заказ кодов маркировки

Подать заявку на генерацию кодов маркировки можно двумя способами — ручное оформление или загрузка данных из XML-файла.

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Ручное оформление

При ручном оформлении вы самостоятельно заполняете форму заказа в интерфейсе Станции управления заказами (СУЗ), последовательно внося все необходимые параметры.

Что необходимо сделать: 

  1. В разделе «Заказы» нажмите кнопку «Создать».
  2. Заполните товарную группу продукции.
  3. Выберите способ выпуска товара — производство в РФ или импорт.
  4. Укажите страну, в которой сделана продукция, идентификатор производства и производственной линии, код и описание товара.
  5. Введите ИНН, если вы будете заказывать этикетки у типографии.
  6. Нажмите кнопку «Перейти к товарам» и заполните все поля.
  7. Выберите способ формирования серийного номера товара. Он может быть автоматический или собственноручный.
  8. Впишите необходимое количество кодов маркировки.
  9. Выберите шаблон и тип упаковки — индивидуальный или групповой.

Загрузка данных из XML-файла

В этом варианте вы заранее готовите файл в формате XML со всеми данными о заказе и импортируете его в систему. Это позволяет автоматически создать заявку без ручного ввода.

Как это сделать:

  1. Перейдите в раздел «Документы» в ЛК «Честного ЗНАКА».
  2. Нажмите кнопку «Создать» и выберите нужный тип документа.
  3. Для загрузки кликните на «Загрузить файл» — кнопка находится в правом нижнем углу в колонке «Список кодов».
  4. Выберите нужный файл и нажмите «Загрузить».     

При загрузке данных из XML-файла убедитесь, что вы не нарушаете ограничения:

  • на количество товаров — в один заказ можно включить не более 10 различных кодов GTIN;
  • на объём партии — для каждого отдельного GTIN максимальное количество запрашиваемых кодов маркировки составляет 150 000 штук. Если вы используете API версии 3.0 — доступно 2 млн кодов маркировки для одного GTIN;
  • на количество запросов в категории — одновременно в обработке по одной товарной группе может находиться не более 100 заявок.

Если ваш ассортимент или тираж превышает эти лимиты, заказ необходимо разбить на несколько частей.  

Как подписать форму заказа

Подписание формы заказа позволяет производителям и импортёрам получить этикетки маркировки. Чтобы это сделать:

  1. Зайдите в раздел «Документы».
  2. Найдите в списке неподписанный заказ — у него будет статус «Черновик» или «Требует подписания».
  3. Нажмите на заказ, ознакомьтесь с его содержимым.
  4. Нажмите кнопку «Подписать».
  5. В открывшемся окне выберите сертификат УКЭП и подтвердите подписание.

После успешного подписания заказ автоматически отправится на модерацию в статусе «Ожидание». Если проверка пройдена, коды начинают генерироваться. В случае обнаружения ошибок вы увидите статус «Отклонён» с указанием причин. Их необходимо исправить и подписать заявку повторно.

Эмиссия кодов маркировки

Эмиссия кодов — это процесс генерации и выдачи уникальных идентификаторов Дата Матрикс (Data Matrix) участнику оборота товаров. Проще говоря, это момент, когда система «Честный ЗНАК» создаёт коды и делает их доступными для скачивания и нанесения на товар. Она запускается автоматически при одновременном выполнении трёх условий:

  • заказ подписан УКЭП и прошёл модерацию;
  • средства списаны с лицевого счёта;
  • товарная карточка в Национальном каталоге активна и верифицирована.

Только после этого коды переходят из статуса «Запланированы» в статус «Сгенерированы» и становятся доступны для загрузки.

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Что делать после эмиссии:

  1. Скачайте коды в удобном формате.
  2. Передайте данные в типографию или на производственную линию для нанесения.
  3. Проверьте читаемость: отсканируйте несколько образцов кодов тестовым сканером или мобильным приложением «Честный ЗНАК».
  4. Введите товар в оборот: после нанесения кодов отчитайтесь в системе — только после этого товар может легально реализовываться.

Как ввести коды маркировки в оборот

  1. Зайдите в ЛК «Честного ЗНАКА» и нажмите на раздел «Документы».
  2. Определитесь с товарной группой продукции, которую вы планируете ввести в оборот, и перейдите в соответствующий раздел.
  3. Откройте вкладку «Документы», нажмите кнопку «Создать» и в появившемся меню выберите пункт «Ввод в оборот». 
  4. Заполните обязательные реквизиты формируемого документа и нажмите «Добавить товары».
  5. Укажите коды маркировки, которые необходимо ввести в оборот. Это можно сделать несколькими способами:
  • вручную вписать коды в поле «Введите код»;
  • выбрать из списка в каталоге;
  • загрузить файл со списком кодов в форматах CSV, PDF, XLS и XLSX;
  • отсканировать коды Дата Матрикс (Data Matrix) с помощью терминала сбора данных (ТСД).
  1. Укажите код ТН ВЭД.
  2. Нажмите «Перейти к подписанию», внимательно сверьте информацию в документе и подтвердите отправку кнопкой «Подписать и отправить».

После этого вернитесь во вкладку «Документы», откройте раздел «Исходящие» и проверьте статус вашего документа. Убедитесь, что система приняла и обработала коды без ошибок.

Экспертное мнение

При заказе кодов маркировки в системе «Честный ЗНАК» важно заранее убедиться в корректности GTIN, актуальном статусе карточки товара и достаточном остатке средств на лицевом счёте. Чаще всего заявки отклоняются из-за ошибок в карточке товара или несоответствий данных, выявленных при модерации.


Отдельное внимание стоит уделить корректному подписанию документов с использованием УКЭП, поскольку без этого эмиссия кодов не запускается.
Чтобы упростить работу с маркировкой и снизить риск ошибок при передаче данных, подключите сервис «Документооборот» от Точка Банка.

Дарья ЖуковскаяЭксперт-редактор ЭДО от Точка Банка

Ошибки при заказе и вводе кодов маркировки в оборот

Работа с системой «Честный ЗНАК» требует внимательности. Даже небольшие неточности могут привести к отклонению заказа, задержке эмиссии кодов или блокировке ввода товара в оборот.

Ошибка ПричинаКак исправить
Заказ отклонён модерациейНеверный формат данных, несоответствие карточки товара требованиям, ошибки в коде ТН ВЭД— Проверьте карточку в Национальном каталоге.

— Исправьте данные.

— Подпишите заказ заново
Недостаточно средств на счётеПопытка заказать коды при нулевом или низком балансе— Пополните лицевой счёт в разделе «Финансы».

— Повторите заказ
Превышен лимит кодов В одном заказе указано большее количество кодов для одного товара, чем разрешено законом— Разбейте заказ на несколько частей
Карточка товара не верифицированаТовар не прошёл модерацию в Национальном каталоге— Дождитесь подтверждения карточки или исправьте замечания модератора
Документ завис в статусе «Обрабатывается»Техническая задержка или ошибка на стороне оператора— Подождите 15–30 минут; если статус не изменился, обратитесь в поддержку
Коды не найдены в системеКоды ещё не эмитированы, введены с ошибкой или принадлежат другому участнику— Проверьте статус заказа.

— Убедитесь, что коды скачаны из вашего ЛК
Несоответствие типа вводаВыбран «Ввод в оборот», а нужно «Ввод в оборот, остатки» или наоборот— Создайте новый документ с правильным типом операции

Вопросы по теме

Можно ли заказать коды маркировки, если карточка товара на модерации?

Нет, заказать коды маркировки, если карточка товара ещё находится на модерации, нельзя.


Система «Честный ЗНАК» устроена так, что заказ кодов доступен только для тех товаров, которые уже прошли проверку в Национальном каталоге и получили статус «Верифицирована». Пока карточка находится в статусе «На модерации», она не отображается в списке доступных товаров при создании заказа и система не позволит сформировать заявку на генерацию кодов для этого продукта.

Как получить коды маркировки в «Честном ЗНАКЕ» на остатки?

1. Убедитесь, что для вашей товарной группы действует обязательная маркировка и вы маркируете именно остатки. Ими считаются товары, которые были произведены или ввезены в РФ до даты начала обязательной маркировки. Если продукция произведена после этой даты, она маркируется как новое производство, а не как остаток.


2. Создайте карточку товара в Национальном каталоге, если она ещё не создана. Заполните все обязательные поля: наименование, бренд, производитель, код ТН ВЭД, характеристики, разрешительные документы, фотографии. Подпишите карточку УКЭП и дождитесь, пока она получит статус «Верифицирована». Без верифицированной карточки заказ кодов на остатки невозможен.


3. Пополните лицевой счёт для заказа кодов маркировки. 


4. Создайте заказ на коды — обязательно выберите тип «Остатки» или «Ввод в оборот, остатки». Укажите товарную группу, выберите верифицированную карточку товара, введите количество кодов, соответствующее фактическому количеству единиц товара на складе.


5. При необходимости подготовьте и загрузите опись остатков. Для некоторых категорий товаров система может потребовать прикрепить файл со списком товаров, подлежащих маркировке.


6. Подпишите заказ с помощью УКЭП. 


7. Дождитесь эмиссии кодов и нанесите их на товар. 


8. Введите товар в оборот. 

Нужно ли обязательно иметь GTIN перед заказом кодов маркировки?

Да, наличие кода GTIN является обязательным условием перед заказом кодов маркировки в системе «Честный ЗНАК». Это связано с тем, что коды маркировки привязываются не просто к наименованию товара, а к его цифровой карточке в Национальном каталоге. А карточка, в свою очередь, идентифицируется именно по коду GTIN. Без этого кода система не сможет однозначно определить, к какому товару относятся запрашиваемые коды маркировки, и заказ не пройдёт.

Могут ли ИП заказывать коды маркировки без задолженностей по налогам?

Наличие задолженности по налогам у ИП является ограничением для заказа кодов маркировки в «Честном ЗНАКЕ». Система интегрирована с ФНС и автоматически сверяет данные участника оборота с информацией из налоговой. 


Если за ИП числится подтверждённая задолженность, заказ может быть заблокирован или отклонён на этапе проверки.

Сколько стоит один код маркировки и как рассчитать количество?

Базовый тариф для большинства товарных групп, подлежащих обязательной маркировке, составляет 60 копеек за один код. Количество кодов маркировки определяется по простому правилу: один код — одна единица товара, подлежащая маркировке.

Какие лимиты на количество GTIN и кодов в одной заявке?

В один заказ можно включить не более: 


— 10 различных кодов GTIN;


— 150 000 кодов маркировки для одного GTIN в заказе. Важно: при использовании API версии 3.0 — 2 млн кодов маркировки для одного GTIN;


— 100 заявок на одну товарную категорию.

Можно ли заказать коды заранее — на квартал, полгода вперёд?

Технически заказать коды маркировки заранее возможно в системе «Честный ЗНАК». Однако перед тем как формировать крупный долгосрочный заказ, важно учесть несколько ключевых моментов, чтобы избежать рисков и финансовых потерь:


— коды маркировки привязываются к конкретной карточке товара и его уникальному коду GTIN. Если вы закажете 50 000 кодов на один товар с определённым артикулом, а позже решите изменить дизайн или состав, оставшиеся коды нельзя будет перенести на обновлённый продукт. Их придётся использовать строго для того товара, на который они были выпущены, либо они пропадут.


— для некоторых товарных групп действуют требования к указанию даты производства. Если вы закажете коды сегодня, а товар произведёте через четыре месяца, система может не принять их при вводе в оборот.


Поэтому оптимальный вариант заказа кодов — максимум на два месяца вперёд.

Как оплатить коды маркировки?

Для этого необходимо внести деньги на лицевой счёт. Сделать это можно двумя способами:


— заказать квитанцию у «Честного ЗНАКА»;


— самому внести деньги по реквизитам.

Где скачивать готовые коды маркировки и в каком формате?

После успешной эмиссии готовые коды маркировки становятся доступными для скачивания в ЛК «Честного ЗНАКА». 

Как их скачать:


1. Авторизуйтесь в ЛК с помощью УКЭП.


2. В главном меню перейдите в раздел «Мои коды». В списке отобразятся все эмитированные коды, сгруппированные по заказам.


3. Найдите нужный заказ и нажмите кнопку «Скачать» или «Экспорт».


4. Выберите нужный формат файла — CSV, PDF, XLS и XLSX и подтвердите загрузку.

Могут ли ИП передать коды маркировки поставщику или покупателю?

ИП могут передавать коды маркировки, но не в виде файла с кодами, а в рамках легального оборота товаров через систему «Честный ЗНАК». Важно понимать: передаётся не сам код как отдельный объект, а право на его использование вместе с товаром.

Что делать, если коды не активируются или не сканируются?

Если коды маркировки не активируются в системе «Честный ЗНАК» или не сканируются оборудованием, это может быть вызвано разными причинами.


Быстрый чек-лист для проверки:


— код скачан из официального раздела «Мои коды» в личном кабинете;


— карточка товара имеет статус «Верифицирована»;


— документ «Ввод в оборот» подписан и имеет статус «Обработан»;


— код напечатан с соблюдением размера и контрастности;


— сканер поддерживает Дата Матрикс (Data Matrix) и настроен корректно;


— код не был повреждён при нанесении или транспортировке;


— срок действия кода не истёк, если применимо для категории.

Можно ли аннулировать или перераспределить заказанные коды?

Нет, аннулировать заказанные коды маркировки или вернуть их в систему для получения денежных средств после успешной эмиссии нельзя. 


Коды маркировки — это не товар в привычном понимании, а цифровой идентификатор, который генерируется под конкретный товар, партию и участника оборота. После эмиссии:


— код считается выданным и привязанным к вашему ИНН;


— средства за код списываются безвозвратно;


— код уже может быть нанесён на продукцию или числиться в вашем реестре.


Поэтому оператор системы не предусматривает механизм возврата средств или отмены уже сгенерированных кодов.

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Как заказать коды маркировки в «Честном ЗНАКЕ»: инструкция — Точка Банк