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Карточку отклонят: Wildberries вводит обязательные поля для 10 категорий

С 29 апреля на Wildberries появятся обязательные характеристики — без них карточку не опубликуют.

21.04.2026
28
28

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Авторы

Пользователи часто используют поиск по фильтрам, чтобы подобрать подходящий товар. Например, чтобы купить фитнес-браслет, сначала вводят поисковый запрос «фитнес-браслет», а потом устанавливают фильтры «Цвет: черный» и «Материал браслета: силикон». 

Фильтры находятся в верхней части страницы. Они помогают быстрее найти товар

И если у продавца не заполнены характеристики «Материал браслета» и «Цвет», то его карточка не попадёт в выдачу, а магазин потеряет деньги. 

Маркетплейс проанализировал поведение покупателей и составил список полей, которые покупатели используют чаще всего при выборе некоторых товаров.

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Что изменится

С 29 апреля 2026 года Wildberries начнёт подсказывать продавцам, какие характеристики из общего списка важны для пользователей, а какие можно не заполнять. Они не новые, просто теперь будут отмечаться красной звёздочкой.

WB подсветит, что нужно заполнить

Такие поля заработают для следующих товаров:

  1. Карты памяти.
  2. Фитнес-браслеты.
  3. Выпрямители для волос.
  4. Блендеры.
  5. Неттопы и мини ПК.
  6. Фоторамки.
  7. Калькуляторы.
  8. Крышки.
  9. Наволочки.
  10. Салфетки для уборки.

Если вы хотите создать новую карточку, опубликовать её не получится, пока вы не заполните обязательные поля.

Если у вас уже есть карточки в этих категориях, с ними ничего не произойдёт. Но до тех пор, пока вы не начнёте их редактировать. Карточку получится сохранить только после того, как вы заполните обязательные характеристики.

Как оформить карточку товара на Wildberries

Как объединить карточки товара на Wildberries

Как удалить карточку товара на Wildberries

Как установить и поменять цену в карточке товара на WB

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Wildberries меняет правила для продавцов: карточки без обязательных полей отклонят — Точка Банк