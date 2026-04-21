Карточку отклонят: Wildberries вводит обязательные поля для 10 категорий

Пользователи часто используют поиск по фильтрам, чтобы подобрать подходящий товар. Например, чтобы купить фитнес-браслет, сначала вводят поисковый запрос «фитнес-браслет», а потом устанавливают фильтры «Цвет: черный» и «Материал браслета: силикон».

Фильтры находятся в верхней части страницы. Они помогают быстрее найти товар

И если у продавца не заполнены характеристики «Материал браслета» и «Цвет», то его карточка не попадёт в выдачу, а магазин потеряет деньги.

Маркетплейс проанализировал поведение покупателей и составил список полей, которые покупатели используют чаще всего при выборе некоторых товаров.

Что изменится

С 29 апреля 2026 года Wildberries начнёт подсказывать продавцам, какие характеристики из общего списка важны для пользователей, а какие можно не заполнять. Они не новые, просто теперь будут отмечаться красной звёздочкой.

WB подсветит, что нужно заполнить

Такие поля заработают для следующих товаров:

Карты памяти. Фитнес-браслеты. Выпрямители для волос. Блендеры. Неттопы и мини ПК. Фоторамки. Калькуляторы. Крышки. Наволочки. Салфетки для уборки.

Если вы хотите создать новую карточку, опубликовать её не получится, пока вы не заполните обязательные поля.