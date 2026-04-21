Карточку отклонят: Wildberries вводит обязательные поля для 10 категорий

Пользователи часто используют поиск по фильтрам, чтобы подобрать подходящий товар. Например, чтобы купить фитнес-браслет, сначала вводят поисковый запрос «фитнес-браслет», а потом устанавливают фильтры «Цвет: черный» и «Материал браслета: силикон».
Фильтры находятся в верхней части страницы. Они помогают быстрее найти товар
И если у продавца не заполнены характеристики «Материал браслета» и «Цвет», то его карточка не попадёт в выдачу, а магазин потеряет деньги.
Маркетплейс проанализировал поведение покупателей и составил список полей, которые покупатели используют чаще всего при выборе некоторых товаров.
Что изменится
С 29 апреля 2026 года Wildberries начнёт подсказывать продавцам, какие характеристики из общего списка важны для пользователей, а какие можно не заполнять. Они не новые, просто теперь будут отмечаться красной звёздочкой.
WB подсветит, что нужно заполнить
Такие поля заработают для следующих товаров:
- Карты памяти.
- Фитнес-браслеты.
- Выпрямители для волос.
- Блендеры.
- Неттопы и мини ПК.
- Фоторамки.
- Калькуляторы.
- Крышки.
- Наволочки.
- Салфетки для уборки.
Если вы хотите создать новую карточку, опубликовать её не получится, пока вы не заполните обязательные поля.
Если у вас уже есть карточки в этих категориях, с ними ничего не произойдёт. Но до тех пор, пока вы не начнёте их редактировать. Карточку получится сохранить только после того, как вы заполните обязательные характеристики.