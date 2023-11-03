Как открыть гостиницу

Будьте готовы к тому, что в отелях всё постоянно ломается, и мелкий ремонт будет отдельной статьёй расходов. Карнизы для штор, стульчаки унитазов, смесители на раковинах, диспенсеры для мыла — всё это периодически придётся менять.





Также в отеле всегда должно быть бесперебойное электричество. Узнайте, какая мощность заходит в помещение. Тогда сможете рассчитать количество оборудования в отеле, и пробки не будет выбивать.





А ещё позаботьтесь о том, чтобы в гостинице всегда была горячая вода, — установите бойлер. На случай отключения света и воды хорошо иметь экстренные контакты электрика и сантехника.