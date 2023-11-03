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Как открыть гостиницу

Гостиничный бизнес на первый взгляд может показаться предельно понятным. Но на деле здесь много правил, нюансов и расходов, которые лучше просчитать заранее.

18.03.2026
1805
1805

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Точка Банк расскажет, что нужно учесть перед открытием гостиницы в 2026 году: какие требования действуют, какой формат выбрать, где искать локацию и сколько может стоить запуск.

Коротко
Чтобы открыть гостиницу в 2026 году, нужно зарегистрировать ИП или ООО, выбрать нежилое помещение и попасть в реестр классифицированных средств размещения — для этого владелец проходит самооценку на платформе «Гостеприимство». 

Минимальный бюджет на запуск — 3–5 млн ₽, ежемесячные расходы — от 500 000 ₽. При загрузке 50–75% вложения окупаются за 3–5 лет.

Открыть гостиницу в 2026 году — значит сразу работать по новым правилам. За последние два года изменилось многое, рассмотрим основные нововведения.

  • С 1 марта 2026 года вступили в силу новые правила гостиничных услуг по постановлению Правительства №1912. Теперь гостиница должна заранее сообщать гостю важные условия бронирования: цену номера, его площадь, правила отмены и порядок возврата предоплаты.
  • С 1 января 2025 года гостиницы работают по новым правилам классификации. Чтобы продолжать деятельность и размещаться на агрегаторах, нужно пройти самооценку и попасть в реестр через портал «Гостеприимство». 
  • С 2025 года действует туристический налог, который предусмотрен главой 33.1 НК РФ. Но он появляется не автоматически по всей стране, а только там, где его ввели местные власти. В 2026 году ставка может доходить до 2% от стоимости проживания, но не меньше 100 ₽ в сутки.
  • С 5 февраля 2025 года гостиницы обязаны проверять каждого иностранного гостя в Реестре контролируемых лиц (РКЛ). Если гость найден в реестре — прямого запрета на заселение нет, но это грозит штрафом по части 3 статьи 18.9 КоАП РФ, а позиция МВД в большинстве регионов такая: заселять нельзя.
  • С сентября 2025 года уведомлять Роспотребнадзор о старте гостиничного бизнеса не нужно — гостиничные услуги убрали из списка видов деятельности, о которых надо сообщать в надзорные органы (постановление Правительства №725).

Также с 1 января 2026 года расширили список документов для заселения (постановление Правительства №1668). Если у гостя нет документов, удостоверяющих личность, или нельзя подтвердить личность через единую биометрическую систему, его можно зарегистрировать в гостинице по водительскому удостоверению.

Какой формат гостиницы выбрать

Формат гостиницы определяют локация, бюджет и спрос. Главное — понять, кто ваш гость, и выстраивать под него помещение, услуги и сервис.

ФорматДля кого подходитНа что обратить внимание
Мини-отельТуристы и командировочныеНебольшой номерной фонд снижает вложения, но нужна стабильная загрузка
Апарт-отельГости на несколько дней, недель или дольшеНужны кухня или мини‑кухня, место для хранения вещей и комфорт для долгого проживания
Загородный отельТуристы, семьи, парыСпрос сильно зависит от сезона и локации — важно заранее просчитать загрузку в низкий период
МотельГости в дорогеВажны парковка, удобный заезд и быстрое заселение
Бутик-отельГости, которым важны атмосфера и впечатлениеБез сильной концепции, дизайна и сервиса формат не работает
Семейная гостиницаСемьи и гости, которым важны спокойствие и уютНужны просторные номера, детская инфраструктура и спокойная обстановка

Регистрация бизнеса для открытия гостиницы

Чтобы легально открыть гостиницу, принимать оплату от гостей и работать с партнёрами, бизнес нужно зарегистрировать. Форму выбирают по тому, как вы планируете вести дело — самостоятельно или вместе с партнёрами.

  • ИП — подойдёт, если гостиницу открывает один собственник и бизнес будет небольшим. Этот формат часто выбирают для мини-отелей, гостевых домов и небольших объектов размещения. У ИП проще учёт и быстрее запуск.
  • ООО — выбирают, если гостиницу запускают с партнёрами или сразу делают проект с расчётом на рост. Такой формат удобен, когда нужно распределить доли, вложения и управление между несколькими собственниками.

При регистрации нужно выбрать коды ОКВЭД. Для гостиницы обычно указывают код 55.10 — это деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Если планируются дополнительные услуги, например питание, то для них нужны отдельные коды.

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Как изучить рынок и конкурентов

Перед открытием важно оценить рынок и конкурентов в локации. По рынку — изучите общий спрос в районе: сколько туристов или командировочных приезжает, есть ли сезонность, растёт ли турпоток. По конкурентам смотрите:

  1. Цены — базовые ставки, разницу по сезонам и категориям номеров.
  2. Загрузку — есть ли свободные номера в выходные и высокий сезон.
  3. Отзывы — за что хвалят и ругают.
  4. Формат — на какой сегмент работает гостиница и что предлагает за эти деньги.
  5. Аудиторию — кто останавливается: туристы, командировочные, семьи.

Это поможет понять, есть ли спрос в локации, какой формат востребован и по какой цене реально сдавать номера.

Как провести анализ рынка: пошаговое руководство для бизнеса

Как выбрать локацию для гостиницы

Локация влияет на спрос и загрузку. На что стоит обратить внимание:

  1. Транспорт — удобный подъезд, метро, вокзал или аэропорт рядом.
  2. Окружение — район подходит вашей аудитории: туристам, командировочным или транзитным гостям.
  3. Спрос — в районе стабильно снимают номера.
  4. Безопасность — гостиницу легко найти, район спокойный.

Выбор помещения для открытия гостиницы

Самое главное — убедиться, что помещение подходит под гостиницу.

Что проверить по закону

  • Гостиница должна располагаться в нежилом помещении. Если оно изначально нежилое — убедитесь, что назначение по документам допускает гостиничную деятельность.
  • Если помещение жилое, потребуется перевод в нежилой фонд. В многоквартирном доме это сделать невозможно: использовать квартиру под гостиницу запрещено (ч. 3 ст. 17 ЖК РФ).
  • Отдельно проверьте, получится ли выполнить требования пожарной безопасности и санитарные нормы для средств размещения.

Если покупаете помещение для отеля в жилом доме, проверьте, когда был капитальный ремонт канализации, водопровода, межэтажных перекрытий, — чтобы убедиться, что здание не аварийное. Пообщайтесь с соседями — узнайте, нет ли в доме крыс и насекомых.

Максим Петриеввладелец мини-отелей «Антре» и «Ария» в Санкт-Петербурге

Что проверить перед арендой или покупкой

Помимо юридической проверки, оцените, подходит ли помещение по планировке, состоянию и коммуникациям.

  • Планировка. Помещение должно позволять разместить номера, санузлы, зону приёма, служебные помещения. Неудобная планировка может сделать переделку слишком дорогой.
  • Коммуникации. Проверьте мощность электросети, водоснабжение, канализацию, вентиляцию и отопление. Проблемы с ними затянут запуск и увеличат расходы.
  • Состояние. Низкая цена не всегда означает выгоду: капитальный ремонт, перепланировка и замена инженерных сетей могут съесть всю экономию.

При аренде уточните, готов ли собственник к долгосрочному договору и разрешит ли необходимые работы. Перед сделкой привлеките юриста и технического специалиста.

Переезд для отельера означает крах всего. Поэтому безопаснее иметь помещение в собственности. Но если такой возможности нет, рассмотрите при выборе помещения в аренду уже существующий отель. Обязательно обратите внимание на рейтинг и отзывы на агрегаторах.

Максим Петриеввладелец мини-отелей «Антре» и «Ария» в Санкт-Петербурге

Подготовка гостиницы к открытию

После выбора помещения сделайте ремонт и приведите в порядок все коммуникации: электрику, сантехнику, вентиляцию. 

При выборе материалов и мебели сразу ориентируйтесь на практичность — в гостинице всё изнашивается быстро, поэтому важно, чтобы поверхности легко мылись, а мебель выдерживала постоянное использование.

Будьте готовы к тому, что в отелях всё постоянно ломается, и мелкий ремонт будет отдельной статьёй расходов. Карнизы для штор, стульчаки унитазов, смесители на раковинах, диспенсеры для мыла — всё это периодически придётся менять. 


Также в отеле всегда должно быть бесперебойное электричество. Узнайте, какая мощность заходит в помещение. Тогда сможете рассчитать количество оборудования в отеле, и пробки не будет выбивать.

А ещё позаботьтесь о том, чтобы в гостинице всегда была горячая вода, — установите бойлер. На случай отключения света и воды хорошо иметь экстренные контакты электрика и сантехника.

Максим Петриеввладелец мини-отелей «Антре» и «Ария» в Санкт-Петербурге

Перед открытием обычно готовят:

  • Номера: кровати, матрасы, постельное бельё, мебель, освещение и технику.
  • Общие зоны: ресепшен, коридоры, места хранения и хозяйственные помещения.
  • Хозяйственное оснащение: текстиль, уборочный инвентарь и бытовую технику.
  • Инфраструктуру: вайфай, систему бронирования и учёта гостей.
  • Операционные процессы: правила проживания, порядок заселения и инструкции для персонала.
ВАЖНО
Помните, что гостиница должна передавать сведения о гостях в МВД. Для граждан РФ это связано с регистрационным учётом по Закону РФ №5242-1, для иностранных граждан — с миграционным учётом по Федеральному закону №109-ФЗ. Передавать сведения можно в электронном виде — через портал «Госуслуги» и специализированные сервисы.

Персонал гостиницы

Минимальный состав команды: администратор и горничная. Для технических работ можно держать штатного специалиста или вызывать мастера по необходимости.

Штат подбирайте под реальную загрузку, заранее продумайте сменный график и замену на случай отпуска или болезни. У всех сотрудников должны быть медицинские книжки — это обязательное требование.

Продвижение и продажи гостиницы

Заранее продумайте, где гости будут находить гостиницу и как бронировать номера.

  • Агрегаторы бронирования — основной источник клиентов. С 1 марта 2026 года подключают только объекты из реестра классифицированных средств размещения.
  • Карты и поисковики — Яндекс Карты, 2ГИС и другие. Часто гостиницу ищут именно так.
  • Сайт и соцсети — прямые бронирования без комиссии агрегаторов.
  • Корпоративные клиенты — компании, которые регулярно отправляют сотрудников в командировки.

Следите за отзывами и отвечайте на них: хороший рейтинг снижает расходы на рекламу. Довольный гость может вернуться сам или привести знакомых.

Сколько стоит открыть гостиницу и когда она окупится

Точные цифры зависят от формата гостиницы, состояния помещения и города. Но в целом экономику проекта можно описать так:

  • Стартовые вложения. Минимально на запуск обычно требуется около 3–5 млн ₽. Эти деньги уходят на ремонт помещения, покупку мебели и техники, оснащение номеров, подготовку общих зон и запуск продаж.
  • Ежемесячные расходы. В среднем от 500 000 ₽. В эту сумму входят зарплаты сотрудников, аренда и коммунальные услуги, расходные материалы, комиссии агрегаторов и реклама.
  • Доходность и окупаемость. При загрузке 50–75% небольшая гостиница может получать примерно 500 000–1,5 млн ₽ выручки в месяц. В большинстве случаев вложения окупаются примерно за 3–5 лет.

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Перед запуском гостиницы нужно собрать базовые документы:

  • Регистрация бизнеса. Лист записи ЕГРЮЛ или ЕГРИП и выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков.
  • Документы на помещение. Выписка из ЕГРН, договор аренды или документы о собственности. 
  • Классификация и реестр. Чтобы гостиница работала официально, её нужно включить в реестр классифицированных средств размещения. Для этого владелец проходит самооценку на платформе «Гостеприимство». 
  • Документы для работы с гостями. Правила проживания, формы заселения и бронирования. С 1 марта 2026 года — с учётом новых правил по постановлению Правительства №1912.
  • Передача сведений в МВД. Гостиница обязана передавать сведения о гостях в МВД: по гражданам России — для регистрационного учёта, по иностранцам — для миграционного.
  • Документы по персональным данным. Положение об обработке персональных данных, формы согласий и внутренние регламенты доступа к информации.
  • Документы по пожарной безопасности. Инструкции, приказы о назначении ответственных, планы эвакуации и журналы инструктажей.
  • Паспорт безопасности объекта. Обязателен для всех средств размещения, действует пять лет.
  • Санитарные документы. Программа производственного контроля, договоры на дезинфекцию и вывоз отходов, медкнижки сотрудников, журналы уборки и учёта дезсредств.
  • Кадровые документы. Трудовые договоры, локальные акты, документы по охране труда, воинскому учёту и спецоценке условий труда.
  • Хозяйственные договоры. Договоры с агрегаторами, эквайрингом, прачечной, подрядчиками по уборке, охране и обслуживанию оборудования.

Чтобы ничего не упустить, лучше привлечь к подготовке документов юриста, знакомого с гостиничным бизнесом.

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Как открыть гостиницу с нуля в 2026 году: бизнес-план отеля — Точка Банк