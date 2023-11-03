Как открыть гостиницу

Точка Банк расскажет, что нужно учесть перед открытием гостиницы в 2026 году: какие требования действуют, какой формат выбрать, где искать локацию и сколько может стоить запуск.
Открыть гостиницу в 2026 году — значит сразу работать по новым правилам. За последние два года изменилось многое, рассмотрим основные нововведения.
- С 1 марта 2026 года вступили в силу новые правила гостиничных услуг по постановлению Правительства №1912. Теперь гостиница должна заранее сообщать гостю важные условия бронирования: цену номера, его площадь, правила отмены и порядок возврата предоплаты.
- С 1 января 2025 года гостиницы работают по новым правилам классификации. Чтобы продолжать деятельность и размещаться на агрегаторах, нужно пройти самооценку и попасть в реестр через портал «Гостеприимство».
- С 2025 года действует туристический налог, который предусмотрен главой 33.1 НК РФ. Но он появляется не автоматически по всей стране, а только там, где его ввели местные власти. В 2026 году ставка может доходить до 2% от стоимости проживания, но не меньше 100 ₽ в сутки.
- С 5 февраля 2025 года гостиницы обязаны проверять каждого иностранного гостя в Реестре контролируемых лиц (РКЛ). Если гость найден в реестре — прямого запрета на заселение нет, но это грозит штрафом по части 3 статьи 18.9 КоАП РФ, а позиция МВД в большинстве регионов такая: заселять нельзя.
- С сентября 2025 года уведомлять Роспотребнадзор о старте гостиничного бизнеса не нужно — гостиничные услуги убрали из списка видов деятельности, о которых надо сообщать в надзорные органы (постановление Правительства №725).
Также с 1 января 2026 года расширили список документов для заселения (постановление Правительства №1668). Если у гостя нет документов, удостоверяющих личность, или нельзя подтвердить личность через единую биометрическую систему, его можно зарегистрировать в гостинице по водительскому удостоверению.
Какой формат гостиницы выбрать
Формат гостиницы определяют локация, бюджет и спрос. Главное — понять, кто ваш гость, и выстраивать под него помещение, услуги и сервис.
|Формат
|Для кого подходит
|На что обратить внимание
|Мини-отель
|Туристы и командировочные
|Небольшой номерной фонд снижает вложения, но нужна стабильная загрузка
|Апарт-отель
|Гости на несколько дней, недель или дольше
|Нужны кухня или мини‑кухня, место для хранения вещей и комфорт для долгого проживания
|Загородный отель
|Туристы, семьи, пары
|Спрос сильно зависит от сезона и локации — важно заранее просчитать загрузку в низкий период
|Мотель
|Гости в дороге
|Важны парковка, удобный заезд и быстрое заселение
|Бутик-отель
|Гости, которым важны атмосфера и впечатление
|Без сильной концепции, дизайна и сервиса формат не работает
|Семейная гостиница
|Семьи и гости, которым важны спокойствие и уют
|Нужны просторные номера, детская инфраструктура и спокойная обстановка
Регистрация бизнеса для открытия гостиницы
Чтобы легально открыть гостиницу, принимать оплату от гостей и работать с партнёрами, бизнес нужно зарегистрировать. Форму выбирают по тому, как вы планируете вести дело — самостоятельно или вместе с партнёрами.
- ИП — подойдёт, если гостиницу открывает один собственник и бизнес будет небольшим. Этот формат часто выбирают для мини-отелей, гостевых домов и небольших объектов размещения. У ИП проще учёт и быстрее запуск.
- ООО — выбирают, если гостиницу запускают с партнёрами или сразу делают проект с расчётом на рост. Такой формат удобен, когда нужно распределить доли, вложения и управление между несколькими собственниками.
При регистрации нужно выбрать коды ОКВЭД. Для гостиницы обычно указывают код 55.10 — это деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Если планируются дополнительные услуги, например питание, то для них нужны отдельные коды.
Как изучить рынок и конкурентов
Перед открытием важно оценить рынок и конкурентов в локации. По рынку — изучите общий спрос в районе: сколько туристов или командировочных приезжает, есть ли сезонность, растёт ли турпоток. По конкурентам смотрите:
- Цены — базовые ставки, разницу по сезонам и категориям номеров.
- Загрузку — есть ли свободные номера в выходные и высокий сезон.
- Отзывы — за что хвалят и ругают.
- Формат — на какой сегмент работает гостиница и что предлагает за эти деньги.
- Аудиторию — кто останавливается: туристы, командировочные, семьи.
Это поможет понять, есть ли спрос в локации, какой формат востребован и по какой цене реально сдавать номера.
Как выбрать локацию для гостиницы
Локация влияет на спрос и загрузку. На что стоит обратить внимание:
- Транспорт — удобный подъезд, метро, вокзал или аэропорт рядом.
- Окружение — район подходит вашей аудитории: туристам, командировочным или транзитным гостям.
- Спрос — в районе стабильно снимают номера.
- Безопасность — гостиницу легко найти, район спокойный.
Выбор помещения для открытия гостиницы
Самое главное — убедиться, что помещение подходит под гостиницу.
Что проверить по закону
- Гостиница должна располагаться в нежилом помещении. Если оно изначально нежилое — убедитесь, что назначение по документам допускает гостиничную деятельность.
- Если помещение жилое, потребуется перевод в нежилой фонд. В многоквартирном доме это сделать невозможно: использовать квартиру под гостиницу запрещено (ч. 3 ст. 17 ЖК РФ).
- Отдельно проверьте, получится ли выполнить требования пожарной безопасности и санитарные нормы для средств размещения.
Что проверить перед арендой или покупкой
Помимо юридической проверки, оцените, подходит ли помещение по планировке, состоянию и коммуникациям.
- Планировка. Помещение должно позволять разместить номера, санузлы, зону приёма, служебные помещения. Неудобная планировка может сделать переделку слишком дорогой.
- Коммуникации. Проверьте мощность электросети, водоснабжение, канализацию, вентиляцию и отопление. Проблемы с ними затянут запуск и увеличат расходы.
- Состояние. Низкая цена не всегда означает выгоду: капитальный ремонт, перепланировка и замена инженерных сетей могут съесть всю экономию.
При аренде уточните, готов ли собственник к долгосрочному договору и разрешит ли необходимые работы. Перед сделкой привлеките юриста и технического специалиста.
Подготовка гостиницы к открытию
После выбора помещения сделайте ремонт и приведите в порядок все коммуникации: электрику, сантехнику, вентиляцию.
При выборе материалов и мебели сразу ориентируйтесь на практичность — в гостинице всё изнашивается быстро, поэтому важно, чтобы поверхности легко мылись, а мебель выдерживала постоянное использование.
Перед открытием обычно готовят:
- Номера: кровати, матрасы, постельное бельё, мебель, освещение и технику.
- Общие зоны: ресепшен, коридоры, места хранения и хозяйственные помещения.
- Хозяйственное оснащение: текстиль, уборочный инвентарь и бытовую технику.
- Инфраструктуру: вайфай, систему бронирования и учёта гостей.
- Операционные процессы: правила проживания, порядок заселения и инструкции для персонала.
Персонал гостиницы
Минимальный состав команды: администратор и горничная. Для технических работ можно держать штатного специалиста или вызывать мастера по необходимости.
Штат подбирайте под реальную загрузку, заранее продумайте сменный график и замену на случай отпуска или болезни. У всех сотрудников должны быть медицинские книжки — это обязательное требование.
Продвижение и продажи гостиницы
Заранее продумайте, где гости будут находить гостиницу и как бронировать номера.
- Агрегаторы бронирования — основной источник клиентов. С 1 марта 2026 года подключают только объекты из реестра классифицированных средств размещения.
- Карты и поисковики — Яндекс Карты, 2ГИС и другие. Часто гостиницу ищут именно так.
- Сайт и соцсети — прямые бронирования без комиссии агрегаторов.
- Корпоративные клиенты — компании, которые регулярно отправляют сотрудников в командировки.
Следите за отзывами и отвечайте на них: хороший рейтинг снижает расходы на рекламу. Довольный гость может вернуться сам или привести знакомых.
Сколько стоит открыть гостиницу и когда она окупится
Точные цифры зависят от формата гостиницы, состояния помещения и города. Но в целом экономику проекта можно описать так:
- Стартовые вложения. Минимально на запуск обычно требуется около 3–5 млн ₽. Эти деньги уходят на ремонт помещения, покупку мебели и техники, оснащение номеров, подготовку общих зон и запуск продаж.
- Ежемесячные расходы. В среднем от 500 000 ₽. В эту сумму входят зарплаты сотрудников, аренда и коммунальные услуги, расходные материалы, комиссии агрегаторов и реклама.
- Доходность и окупаемость. При загрузке 50–75% небольшая гостиница может получать примерно 500 000–1,5 млн ₽ выручки в месяц. В большинстве случаев вложения окупаются примерно за 3–5 лет.
Бизнес-план для гостиницы
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Перед запуском гостиницы нужно собрать базовые документы:
- Регистрация бизнеса. Лист записи ЕГРЮЛ или ЕГРИП и выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков.
- Документы на помещение. Выписка из ЕГРН, договор аренды или документы о собственности.
- Классификация и реестр. Чтобы гостиница работала официально, её нужно включить в реестр классифицированных средств размещения. Для этого владелец проходит самооценку на платформе «Гостеприимство».
- Документы для работы с гостями. Правила проживания, формы заселения и бронирования. С 1 марта 2026 года — с учётом новых правил по постановлению Правительства №1912.
- Передача сведений в МВД. Гостиница обязана передавать сведения о гостях в МВД: по гражданам России — для регистрационного учёта, по иностранцам — для миграционного.
- Документы по персональным данным. Положение об обработке персональных данных, формы согласий и внутренние регламенты доступа к информации.
- Документы по пожарной безопасности. Инструкции, приказы о назначении ответственных, планы эвакуации и журналы инструктажей.
- Паспорт безопасности объекта. Обязателен для всех средств размещения, действует пять лет.
- Санитарные документы. Программа производственного контроля, договоры на дезинфекцию и вывоз отходов, медкнижки сотрудников, журналы уборки и учёта дезсредств.
- Кадровые документы. Трудовые договоры, локальные акты, документы по охране труда, воинскому учёту и спецоценке условий труда.
- Хозяйственные договоры. Договоры с агрегаторами, эквайрингом, прачечной, подрядчиками по уборке, охране и обслуживанию оборудования.
Чтобы ничего не упустить, лучше привлечь к подготовке документов юриста, знакомого с гостиничным бизнесом.