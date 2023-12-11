Обслуживание расчётного счёта: оптимальный период и способы оплаты

Коротко Стоимость обслуживания зависит от тарифа и набора операций: важно смотреть не только на абонентскую плату, но и на лимиты, комиссии и дополнительные сервисы. Обычно за обслуживание платят каждый месяц, но иногда тариф можно оплатить сразу за несколько месяцев или за год вперёд — это зависит от банка.

Для ИП расчётный счёт не обязателен — при условии, что наличных расчётов достаточно и они укладываются в лимит 100 000 ₽ по одному договору. Для ООО счёт на практике необходим: без него сложно рассчитываться с контрагентами, а наличные платежи ограничены тем же лимитом.

Зачем ИП и ООО расчётный счёт

Через расчётный счёт предприниматель:

Принимает оплату от клиентов. Рассчитывается с контрагентами. Вносит арендную плату. Заказывает партии товара, закупает оборудование и расходные материалы. Выплачивает зарплату сотрудникам. Перечисляет налоги и страховые взносы. Участвует в тендерах. Оплачивает логистику и рекламу. Проводит другие операции бизнеса.

У одного бизнеса может быть несколько расчётных счетов. Например, один — для работы в России, второй — для расчётов с зарубежными контрагентами. Отдельные счета также заводят под разные направления бизнеса или под разные системы налогообложения, если предприниматель их совмещает — например УСН и патент.

Обязательно ли открывать расчётный счёт

Закон не обязывает открывать расчётный счёт ни ИП, ни ООО — для обеих форм это право, а не обязанность. Но без счёта бизнес ограничен в расчётах: наличные платежи между ИП и организациями лимитированы суммой 100 000 ₽ по одному договору (п. 4 указания Банка России №5348-У).

ИП вправе обходиться без счёта: принимать наличные от клиентов, платить налоги наличными или с личной карты, тратить выручку на личные нужды. При этом отсутствие счёта не отменяет другие обязанности: например, при расчётах с покупателями в большинстве случаев нужно применять онлайн-кассу и выдавать кассовый чек.

Принимать безналичную оплату на личную карту рискованно: банк может заблокировать счёт по 115-ФЗ, а налоговая — счесть все поступления доходом от предпринимательства. К тому же по инструкции Банка России №204-И текущий счёт физлица в принципе не предназначен для бизнеса, поэтому для безналичных платежей ИП заводят расчётный.

На практике расчётный счёт часто нужен и самому предпринимателю: для разделения личных и бизнес-финансов, удобной уплаты налогов и подключения банковских сервисов для бизнеса.

ООО формально тоже вправе работать без счёта. Налог за компанию может перечислить третье лицо — например директор или учредитель (п. 1 ст. 45 НК РФ). Но только безналично: наличными налог за организацию вносить нельзя. Кроме того, любые такие платежи нужно корректно отражать в бухучёте — ООО ведёт его в любом случае (ст. 6 Федерального закона №402-ФЗ).

Платежи через третьих лиц — скорее временное решение. Удобнее проводить операции через счёт самой организации и не зависеть от лимита наличных расчётов в 100 000 ₽ по одному договору. Поэтому расчётный счёт становится практически необходим, как только компания начинает вести деятельность.

Что входит в расчётно-кассовое обслуживание

Расчётный счёт — основа РКО, но кроме него банк может подключать и другие сервисы для бизнеса. Набор услуг зависит от банка и тарифа. Ниже — основные сервисы.

Сервис Зачем нужен Когда пригодится Эквайринг Принимать безналичную оплату от покупателей: картой, по QR-коду или онлайн Розница, общепит, услуги, интернет-магазин Зарплатный проект Выплачивать зарплату сотрудникам одним реестром Когда в штате появляются работники Бизнес-карта Оплачивать расходы компании напрямую со счёта Закупки, командировки, текущие траты Электронный документооборот Обмениваться юридически значимыми документами без бумаги Работа с маркировкой, госзакупки, обмен документами с контрагентами Валютный контроль Сопровождать расчёты с зарубежными контрагентами Импорт, экспорт, услуги нерезидентам Онлайн-бухгалтерия Вести учёт, считать налоги и готовить отчётность ИП и небольшие компании без штатного бухгалтера

Какие документы нужны для открытия расчётного счёта ИП и ООО

Перечень зависит от банка. Разберём на примере Точка Банка.

Документ ИП ООО Основной Паспорт Паспорт руководителя Подтверждение регистрации Архив документов от ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП на сайте налоговой Не требуется — банк проверит регистрацию в ЕГРЮЛ сам Полномочия руководителя Не требуется Протокол или решение об избрании либо продлении полномочий Устав Не требуется Нужен, если устав не типовой Сведения об участниках Не требуется Если доля больше 25%: ФИО, паспортные данные, гражданство, дата и место рождения, адрес.



Если доля 25% и меньше: ФИО и дата рождения



Иногда банк запрашивает дополнительные документы. Например, Точка Банк попросит лицензию, если деятельность лицензируется, а данных о ней нет в госреестре. Если же полномочия директора переданы управляющей компании — понадобятся документы о передаче: решение или протокол, договор и учредительные документы УК.

Конкретный набор документов зависит от банка и ситуации, поэтому перечень лучше уточнить заранее.

Из чего складывается стоимость обслуживания расчётного счёта

Стоимость обслуживания обычно складывается из двух частей:

Платы за тариф — включает набор операций, которые до определённого лимита бесплатны. Доплаты за всё, что выходит за эти лимиты: за превышение банк берёт комиссию.

Поэтому итог зависит от того, какие операции и насколько часто проводит бизнес. Ниже собрали основные статьи расходов и показали на примере Точка Банка, как они работают.

Статья расходов Как влияет на стоимость Как устроено в Точка Банке Абонентская плата Базовая плата за обслуживание счёта. На некоторых тарифах обслуживание может стоить 0 ₽ Зависит от тарифа : есть бесплатный тариф «Ноль» для начинающих ИП и платные — для растущего бизнеса и компаний с большими оборотами Платежи юрлицам и ИП В одних банках входят в абонентскую плату, в других тарифицируются отдельно Бесплатный лимит зависит от тарифа: на «Развитии» — до 60 платежей в месяц без комиссии Переводы физлицам Считаются отдельно от платежей юрлицам и ИП, обычно со своим бесплатным лимитом, а сверх него — комиссия Есть бесплатный лимит, размер которого растёт с тарифом, сверх лимита — комиссия. По подписке «Плюс » лимит можно настроить под себя Снятие наличных Тарифицируется отдельно: комиссия или процент от суммы, иногда с бесплатным лимитом На большинстве тарифов есть бесплатный лимит на снятие, сверх него — комиссия. Размер лимита зависит от тарифа Внесение наличных Может входить в тариф по лимиту или оплачиваться отдельно Вносить наличные можно через любой банкомат, но в банкоматах партнёров условия выгоднее. А лимиты и комиссии на само пополнение зависят уже от тарифа Дополнительные сервисы Эквайринг, ЭДО, бухгалтерия, зарплатный проект, валютные операции. Входят в тариф или подключаются отдельно Базовые версии Онлайн‑бухгалтерии и ЭДО доступны ИП на любом тарифе.



Продвинутые версии и остальные сервисы — эквайринг, зарплатный проект, валютные платежи — подключаются отдельно



Комментарий эксперта Чтобы не переплачивать, перед выбором тарифа стоит оценить, какие операции станут основными: сколько платежей вы отправляете контрагентам, нужны ли переводы физлицам, будете ли работать с наличными, эквайрингом или зарплатным проектом. От этого и зависит, какой пакет окажется выгоднее.

Например, в Точка Банке часть условий одинакова на всех тарифах: кешбэк за уплату налогов 3%, контроль рисков по 115‑ФЗ и поддержка 24/7 без ботов и скриптов. А различаются тарифы в основном лимитами — на переводы физлицам, снятие наличных и пополнение счёта.

Анастасия Ситникова Специалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Как выбрать банк для открытия расчётного счёта

Вот на что стоит обратить внимание:

Опыт работы с предпринимателями. У банков, заточенных под бизнес, обычно лучше проработано всё, что важно предпринимателю: платежи, лимиты, работа с документами, анализ операций и оценка рисков по 115-ФЗ. Стоимость обслуживания. Смотрите не только на абонентскую плату, но и на комиссии за операции сверх лимитов. Тариф с более высокой абонентской платой бывает выгоднее: в него уже входит больше операций. Лимиты по операциям. Бесплатные платежи и переводы обычно действуют в пределах лимита, поэтому заранее прикиньте обычный объём операций в месяц — и с запасом на рост, чтобы не упереться в лимит через пару месяцев. Сервисы для бизнеса. Удобно, когда нужные инструменты уже встроены — бухгалтерия, ЭДО, эквайринг, валютные операции — и подключаются по мере необходимости, без отдельных интеграций. Бонусы и комплексные предложения. Кешбэк, скидки, промокоды и партнёрские бонусы могут заметно снизить расходы, но только когда совпадают с задачами бизнеса, — поэтому это скорее приятное дополнение, чем основной критерий. Поддержка. Рано или поздно понадобится помощь — по платежу, лимиту или блокировке по 115-ФЗ. Ценно, когда можно сразу выйти на живого специалиста, а не объяснять проблему боту.

Универсально «лучшего» банка нет — есть подходящий под ваши задачи. Отталкивайтесь от того, какие операции у вас основные: частые платежи контрагентам, переводы физлицам, работа с наличными или эквайринг. Под этот набор и подбирайте тариф.

Частая ошибка — выбирать банк только по абонентской плате и не учитывать комиссии сверх лимитов, поддержку и порядок работы с запросами по 115-ФЗ.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Как часто надо оплачивать обслуживание расчётного счёта

Чаще всего плату списывают раз в месяц, но обслуживание можно оплатить и сразу за несколько месяцев или за год — зависит от банка и тарифа.

Ежемесячная оплата. Подходит тем, кто только запускается и ещё не понимает свои обороты или хочет сначала проверить тариф.

Оплата за несколько месяцев или за год. Удобна стабильному бизнесу с понятными оборотами и устоявшимся набором операций.

Оплата только при наличии операций. Если за месяц операций не было, плата не списывается — это выручает сезонный бизнес и тех, кто временно поставил работу на паузу. Например, в Точка Банке за календарный месяц без операций платить не нужно.