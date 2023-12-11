Обслуживание расчётного счёта: оптимальный период и способы оплаты

Зачем ИП и ООО расчётный счёт
Через расчётный счёт предприниматель:
- Принимает оплату от клиентов.
- Рассчитывается с контрагентами.
- Вносит арендную плату.
- Заказывает партии товара, закупает оборудование и расходные материалы.
- Выплачивает зарплату сотрудникам.
- Перечисляет налоги и страховые взносы.
- Участвует в тендерах.
- Оплачивает логистику и рекламу.
- Проводит другие операции бизнеса.
У одного бизнеса может быть несколько расчётных счетов. Например, один — для работы в России, второй — для расчётов с зарубежными контрагентами. Отдельные счета также заводят под разные направления бизнеса или под разные системы налогообложения, если предприниматель их совмещает — например УСН и патент.
Обязательно ли открывать расчётный счёт
Закон не обязывает открывать расчётный счёт ни ИП, ни ООО — для обеих форм это право, а не обязанность. Но без счёта бизнес ограничен в расчётах: наличные платежи между ИП и организациями лимитированы суммой 100 000 ₽ по одному договору (п. 4 указания Банка России №5348-У).
ИП вправе обходиться без счёта: принимать наличные от клиентов, платить налоги наличными или с личной карты, тратить выручку на личные нужды. При этом отсутствие счёта не отменяет другие обязанности: например, при расчётах с покупателями в большинстве случаев нужно применять онлайн-кассу и выдавать кассовый чек.
Принимать безналичную оплату на личную карту рискованно: банк может заблокировать счёт по 115-ФЗ, а налоговая — счесть все поступления доходом от предпринимательства. К тому же по инструкции Банка России №204-И текущий счёт физлица в принципе не предназначен для бизнеса, поэтому для безналичных платежей ИП заводят расчётный.
На практике расчётный счёт часто нужен и самому предпринимателю: для разделения личных и бизнес-финансов, удобной уплаты налогов и подключения банковских сервисов для бизнеса.
ООО формально тоже вправе работать без счёта. Налог за компанию может перечислить третье лицо — например директор или учредитель (п. 1 ст. 45 НК РФ). Но только безналично: наличными налог за организацию вносить нельзя. Кроме того, любые такие платежи нужно корректно отражать в бухучёте — ООО ведёт его в любом случае (ст. 6 Федерального закона №402-ФЗ).
Платежи через третьих лиц — скорее временное решение. Удобнее проводить операции через счёт самой организации и не зависеть от лимита наличных расчётов в 100 000 ₽ по одному договору. Поэтому расчётный счёт становится практически необходим, как только компания начинает вести деятельность.
Что входит в расчётно-кассовое обслуживание
Расчётный счёт — основа РКО, но кроме него банк может подключать и другие сервисы для бизнеса. Набор услуг зависит от банка и тарифа. Ниже — основные сервисы.
|Сервис
|Зачем нужен
|Когда пригодится
|Эквайринг
|Принимать безналичную оплату от покупателей: картой, по QR-коду или онлайн
|Розница, общепит, услуги, интернет-магазин
|Зарплатный проект
|Выплачивать зарплату сотрудникам одним реестром
|Когда в штате появляются работники
|Бизнес-карта
|Оплачивать расходы компании напрямую со счёта
|Закупки, командировки, текущие траты
|Электронный документооборот
|Обмениваться юридически значимыми документами без бумаги
|Работа с маркировкой, госзакупки, обмен документами с контрагентами
|Валютный контроль
|Сопровождать расчёты с зарубежными контрагентами
|Импорт, экспорт, услуги нерезидентам
|Онлайн-бухгалтерия
|Вести учёт, считать налоги и готовить отчётность
|ИП и небольшие компании без штатного бухгалтера
Какие документы нужны для открытия расчётного счёта ИП и ООО
Перечень зависит от банка. Разберём на примере Точка Банка.
|Документ
|ИП
|ООО
|Основной
|Паспорт
|Паспорт руководителя
|Подтверждение регистрации
|Архив документов от ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП на сайте налоговой
|Не требуется — банк проверит регистрацию в ЕГРЮЛ сам
|Полномочия руководителя
|Не требуется
|Протокол или решение об избрании либо продлении полномочий
|Устав
|Не требуется
|Нужен, если устав не типовой
|Сведения об участниках
|Не требуется
|Если доля больше 25%: ФИО, паспортные данные, гражданство, дата и место рождения, адрес.
Если доля 25% и меньше: ФИО и дата рождения
Иногда банк запрашивает дополнительные документы. Например, Точка Банк попросит лицензию, если деятельность лицензируется, а данных о ней нет в госреестре. Если же полномочия директора переданы управляющей компании — понадобятся документы о передаче: решение или протокол, договор и учредительные документы УК.
Конкретный набор документов зависит от банка и ситуации, поэтому перечень лучше уточнить заранее.
Из чего складывается стоимость обслуживания расчётного счёта
Стоимость обслуживания обычно складывается из двух частей:
- Платы за тариф — включает набор операций, которые до определённого лимита бесплатны.
- Доплаты за всё, что выходит за эти лимиты: за превышение банк берёт комиссию.
Поэтому итог зависит от того, какие операции и насколько часто проводит бизнес. Ниже собрали основные статьи расходов и показали на примере Точка Банка, как они работают.
|Статья расходов
|Как влияет на стоимость
|Как устроено в Точка Банке
|Абонентская плата
|Базовая плата за обслуживание счёта. На некоторых тарифах обслуживание может стоить 0 ₽
|Зависит от тарифа: есть бесплатный тариф «Ноль» для начинающих ИП и платные — для растущего бизнеса и компаний с большими оборотами
|Платежи юрлицам и ИП
|В одних банках входят в абонентскую плату, в других тарифицируются отдельно
|Бесплатный лимит зависит от тарифа: на «Развитии» — до 60 платежей в месяц без комиссии
|Переводы физлицам
|Считаются отдельно от платежей юрлицам и ИП, обычно со своим бесплатным лимитом, а сверх него — комиссия
|Есть бесплатный лимит, размер которого растёт с тарифом, сверх лимита — комиссия. По подписке «Плюс» лимит можно настроить под себя
|Снятие наличных
|Тарифицируется отдельно: комиссия или процент от суммы, иногда с бесплатным лимитом
|На большинстве тарифов есть бесплатный лимит на снятие, сверх него — комиссия. Размер лимита зависит от тарифа
|Внесение наличных
|Может входить в тариф по лимиту или оплачиваться отдельно
|Вносить наличные можно через любой банкомат, но в банкоматах партнёров условия выгоднее. А лимиты и комиссии на само пополнение зависят уже от тарифа
|Дополнительные сервисы
|Эквайринг, ЭДО, бухгалтерия, зарплатный проект, валютные операции. Входят в тариф или подключаются отдельно
|Базовые версии Онлайн‑бухгалтерии и ЭДО доступны ИП на любом тарифе.
Продвинутые версии и остальные сервисы — эквайринг, зарплатный проект, валютные платежи — подключаются отдельно
Как выбрать банк для открытия расчётного счёта
Вот на что стоит обратить внимание:
- Опыт работы с предпринимателями. У банков, заточенных под бизнес, обычно лучше проработано всё, что важно предпринимателю: платежи, лимиты, работа с документами, анализ операций и оценка рисков по 115-ФЗ.
- Стоимость обслуживания. Смотрите не только на абонентскую плату, но и на комиссии за операции сверх лимитов. Тариф с более высокой абонентской платой бывает выгоднее: в него уже входит больше операций.
- Лимиты по операциям. Бесплатные платежи и переводы обычно действуют в пределах лимита, поэтому заранее прикиньте обычный объём операций в месяц — и с запасом на рост, чтобы не упереться в лимит через пару месяцев.
- Сервисы для бизнеса. Удобно, когда нужные инструменты уже встроены — бухгалтерия, ЭДО, эквайринг, валютные операции — и подключаются по мере необходимости, без отдельных интеграций.
- Бонусы и комплексные предложения. Кешбэк, скидки, промокоды и партнёрские бонусы могут заметно снизить расходы, но только когда совпадают с задачами бизнеса, — поэтому это скорее приятное дополнение, чем основной критерий.
- Поддержка. Рано или поздно понадобится помощь — по платежу, лимиту или блокировке по 115-ФЗ. Ценно, когда можно сразу выйти на живого специалиста, а не объяснять проблему боту.
Универсально «лучшего» банка нет — есть подходящий под ваши задачи. Отталкивайтесь от того, какие операции у вас основные: частые платежи контрагентам, переводы физлицам, работа с наличными или эквайринг. Под этот набор и подбирайте тариф.
Частая ошибка — выбирать банк только по абонентской плате и не учитывать комиссии сверх лимитов, поддержку и порядок работы с запросами по 115-ФЗ.
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Как часто надо оплачивать обслуживание расчётного счёта
Чаще всего плату списывают раз в месяц, но обслуживание можно оплатить и сразу за несколько месяцев или за год — зависит от банка и тарифа.
Ежемесячная оплата. Подходит тем, кто только запускается и ещё не понимает свои обороты или хочет сначала проверить тариф.
Оплата за несколько месяцев или за год. Удобна стабильному бизнесу с понятными оборотами и устоявшимся набором операций.
Оплата только при наличии операций. Если за месяц операций не было, плата не списывается — это выручает сезонный бизнес и тех, кто временно поставил работу на паузу. Например, в Точка Банке за календарный месяц без операций платить не нужно.
Как правило, банк списывает плату с расчётного счёта автоматически — следить за этим и переводить деньги самостоятельно не придётся. А если денег на счёте не хватит, списание может произойти позже, когда вы его пополните.