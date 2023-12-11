Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Расчётные счета
  4. Обслуживание расчётного счёта: оптимальный период и способы оплаты
Расчётные счета
Расчётные счета

Обслуживание расчётного счёта: оптимальный период и способы оплаты

Расчётный счёт — это банковский счёт для бизнеса. Он нужен, чтобы принимать безналичную оплату, рассчитываться с контрагентами, уплачивать налоги и подключать сервисы для бизнеса. В статье разберём, когда счёт нужен, а когда без него можно обойтись, из чего складывается стоимость обслуживания и как выбрать подходящий тариф.

01.10.2026
1755
1755

Счёт для бизнеса в Точка Банк

Кешбэк за уплату налогов — 3%. Бесплатные переводы физлицам — до 1 000 000 ₽ в месяц. Поддержка без ботов и скриптов 24/7.
Оставить заявку

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Счёт для бизнеса в Точка Банк

Кешбэк за уплату налогов — 3%. Бесплатные переводы физлицам — до 1 000 000 ₽ в месяц. Поддержка без ботов и скриптов 24/7.
Оставить заявку

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Коротко
Для ИП расчётный счёт не обязателен — при условии, что наличных расчётов достаточно и они укладываются в лимит 100 000 ₽ по одному договору. Для ООО счёт на практике необходим: без него сложно рассчитываться с контрагентами, а наличные платежи ограничены тем же лимитом.
Стоимость обслуживания зависит от тарифа и набора операций: важно смотреть не только на абонентскую плату, но и на лимиты, комиссии и дополнительные сервисы. Обычно за обслуживание платят каждый месяц, но иногда тариф можно оплатить сразу за несколько месяцев или за год вперёд — это зависит от банка.

Зачем ИП и ООО расчётный счёт

Через расчётный счёт предприниматель:

  1. Принимает оплату от клиентов.
  2. Рассчитывается с контрагентами.
  3. Вносит арендную плату.
  4. Заказывает партии товара, закупает оборудование и расходные материалы.
  5. Выплачивает зарплату сотрудникам.
  6. Перечисляет налоги и страховые взносы.
  7. Участвует в тендерах.
  8. Оплачивает логистику и рекламу.
  9. Проводит другие операции бизнеса.

У одного бизнеса может быть несколько расчётных счетов. Например, один — для работы в России, второй — для расчётов с зарубежными контрагентами. Отдельные счета также заводят под разные направления бизнеса или под разные системы налогообложения, если предприниматель их совмещает — например УСН и патент.

Расчётный счёт для ИП и ООО: что такое и зачем нужен

Может ли ИП иметь несколько расчётных счетов

Может ли ООО иметь несколько расчётных счетов

Обязательно ли открывать расчётный счёт

Закон не обязывает открывать расчётный счёт ни ИП, ни ООО — для обеих форм это право, а не обязанность. Но без счёта бизнес ограничен в расчётах: наличные платежи между ИП и организациями лимитированы суммой 100 000 ₽ по одному договору (п. 4 указания Банка России №5348-У).

ИП вправе обходиться без счёта: принимать наличные от клиентов, платить налоги наличными или с личной карты, тратить выручку на личные нужды. При этом отсутствие счёта не отменяет другие обязанности: например, при расчётах с покупателями в большинстве случаев нужно применять онлайн-кассу и выдавать кассовый чек.

Онлайн-касса: что это такое и как с ней работать

Требования к кассовому чеку

Принимать безналичную оплату на личную карту рискованно: банк может заблокировать счёт по 115-ФЗ, а налоговая — счесть все поступления доходом от предпринимательства. К тому же по инструкции Банка России №204-И текущий счёт физлица в принципе не предназначен для бизнеса, поэтому для безналичных платежей ИП заводят расчётный.

На практике расчётный счёт часто нужен и самому предпринимателю: для разделения личных и бизнес-финансов, удобной уплаты налогов и подключения банковских сервисов для бизнеса.

Может ли ИП работать без расчётного счёта

ООО формально тоже вправе работать без счёта. Налог за компанию может перечислить третье лицо — например директор или учредитель (п. 1 ст. 45 НК РФ). Но только безналично: наличными налог за организацию вносить нельзя. Кроме того, любые такие платежи нужно корректно отражать в бухучёте — ООО ведёт его в любом случае (ст. 6 Федерального закона №402-ФЗ).

Платежи через третьих лиц — скорее временное решение. Удобнее проводить операции через счёт самой организации и не зависеть от лимита наличных расчётов в 100 000 ₽ по одному договору. Поэтому расчётный счёт становится практически необходим, как только компания начинает вести деятельность.

Что входит в расчётно-кассовое обслуживание

Расчётный счёт — основа РКО, но кроме него банк может подключать и другие сервисы для бизнеса. Набор услуг зависит от банка и тарифа. Ниже — основные сервисы.

СервисЗачем нуженКогда пригодится
ЭквайрингПринимать безналичную оплату от покупателей: картой, по QR-коду или онлайнРозница, общепит, услуги, интернет-магазин
Зарплатный проектВыплачивать зарплату сотрудникам одним реестромКогда в штате появляются работники
Бизнес-картаОплачивать расходы компании напрямую со счётаЗакупки, командировки, текущие траты
Электронный документооборотОбмениваться юридически значимыми документами без бумагиРабота с маркировкой, госзакупки, обмен документами с контрагентами
Валютный контрольСопровождать расчёты с зарубежными контрагентамиИмпорт, экспорт, услуги нерезидентам
Онлайн-бухгалтерияВести учёт, считать налоги и готовить отчётностьИП и небольшие компании без штатного бухгалтера

Какие документы нужны для открытия расчётного счёта ИП и ООО

Перечень зависит от банка. Разберём на примере Точка Банка.

ДокументИПООО
ОсновнойПаспортПаспорт руководителя
Подтверждение регистрацииАрхив документов от ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП на сайте налоговойНе требуется — банк проверит регистрацию в ЕГРЮЛ сам
Полномочия руководителяНе требуетсяПротокол или решение об избрании либо продлении полномочий
УставНе требуетсяНужен, если устав не типовой
Сведения об участникахНе требуетсяЕсли доля больше 25%: ФИО, паспортные данные, гражданство, дата и место рождения, адрес.

Если доля 25% и меньше: ФИО и дата рождения

Иногда банк запрашивает дополнительные документы. Например, Точка Банк попросит лицензию, если деятельность лицензируется, а данных о ней нет в госреестре. Если же полномочия директора переданы управляющей компании — понадобятся документы о передаче: решение или протокол, договор и учредительные документы УК.

Конкретный набор документов зависит от банка и ситуации, поэтому перечень лучше уточнить заранее.

Документы для открытия расчётного счёта ИП и ООО

Из чего складывается стоимость обслуживания расчётного счёта

Стоимость обслуживания обычно складывается из двух частей: 

  1. Платы за тариф — включает набор операций, которые до определённого лимита бесплатны.
  2. Доплаты за всё, что выходит за эти лимиты: за превышение банк берёт комиссию. 

Поэтому итог зависит от того, какие операции и насколько часто проводит бизнес. Ниже собрали основные статьи расходов и показали на примере Точка Банка, как они работают.

Статья расходовКак влияет на стоимостьКак устроено в Точка Банке
Абонентская платаБазовая плата за обслуживание счёта. На некоторых тарифах обслуживание может стоить 0 ₽Зависит от тарифа: есть бесплатный тариф «Ноль» для начинающих ИП и платные — для растущего бизнеса и компаний с большими оборотами
Платежи юрлицам и ИПВ одних банках входят в абонентскую плату, в других тарифицируются отдельноБесплатный лимит зависит от тарифа: на «Развитии» — до 60 платежей в месяц без комиссии
Переводы физлицамСчитаются отдельно от платежей юрлицам и ИП, обычно со своим бесплатным лимитом, а сверх него — комиссияЕсть бесплатный лимит, размер которого растёт с тарифом, сверх лимита — комиссия. По подписке «Плюс» лимит можно настроить под себя
Снятие наличныхТарифицируется отдельно: комиссия или процент от суммы, иногда с бесплатным лимитомНа большинстве тарифов есть бесплатный лимит на снятие, сверх него — комиссия. Размер лимита зависит от тарифа
Внесение наличныхМожет входить в тариф по лимиту или оплачиваться отдельноВносить наличные можно через любой банкомат, но в банкоматах партнёров условия выгоднее. А лимиты и комиссии на само пополнение зависят уже от тарифа
Дополнительные сервисыЭквайринг, ЭДО, бухгалтерия, зарплатный проект, валютные операции. Входят в тариф или подключаются отдельноБазовые версии Онлайн‑бухгалтерии и ЭДО доступны ИП на любом тарифе.

Продвинутые версии и остальные сервисы — эквайринг, зарплатный проект, валютные платежи — подключаются отдельно

Комментарий эксперта

Чтобы не переплачивать, перед выбором тарифа стоит оценить, какие операции станут основными: сколько платежей вы отправляете контрагентам, нужны ли переводы физлицам, будете ли работать с наличными, эквайрингом или зарплатным проектом. От этого и зависит, какой пакет окажется выгоднее.


Например, в Точка Банке часть условий одинакова на всех тарифах: кешбэк за уплату налогов 3%, контроль рисков по 115‑ФЗ и поддержка 24/7 без ботов и скриптов. А различаются тарифы в основном лимитами — на переводы физлицам, снятие наличных и пополнение счёта.

Анастасия СитниковаАнастасия Ситникова
Анастасия СитниковаСпециалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Как выбрать банк для открытия расчётного счёта 

Вот на что стоит обратить внимание:

  1. Опыт работы с предпринимателями. У банков, заточенных под бизнес, обычно лучше проработано всё, что важно предпринимателю: платежи, лимиты, работа с документами, анализ операций и оценка рисков по 115-ФЗ.
  2. Стоимость обслуживания. Смотрите не только на абонентскую плату, но и на комиссии за операции сверх лимитов. Тариф с более высокой абонентской платой бывает выгоднее: в него уже входит больше операций.
  3. Лимиты по операциям. Бесплатные платежи и переводы обычно действуют в пределах лимита, поэтому заранее прикиньте обычный объём операций в месяц — и с запасом на рост, чтобы не упереться в лимит через пару месяцев.
  4. Сервисы для бизнеса. Удобно, когда нужные инструменты уже встроены — бухгалтерия, ЭДО, эквайринг, валютные операции — и подключаются по мере необходимости, без отдельных интеграций.
  5. Бонусы и комплексные предложения. Кешбэк, скидки, промокоды и партнёрские бонусы могут заметно снизить расходы, но только когда совпадают с задачами бизнеса, — поэтому это скорее приятное дополнение, чем основной критерий.
  6. Поддержка. Рано или поздно понадобится помощь — по платежу, лимиту или блокировке по 115-ФЗ. Ценно, когда можно сразу выйти на живого специалиста, а не объяснять проблему боту.

Универсально «лучшего» банка нет — есть подходящий под ваши задачи. Отталкивайтесь от того, какие операции у вас основные: частые платежи контрагентам, переводы физлицам, работа с наличными или эквайринг. Под этот набор и подбирайте тариф.

Частая ошибка — выбирать банк только по абонентской плате и не учитывать комиссии сверх лимитов, поддержку и порядок работы с запросами по 115-ФЗ.

 — Как выбрать, где открыть расчётный счёт для ИП

 — Как выбрать, где открыть расчётный счёт для ООО

Подберём подходящий тариф

Какой у вас бизнес?

Торгуете на маркетплейсах?

Вашему ИП меньше 90 дней?

Подберём подходящий тариф
Развернуть

Как часто надо оплачивать обслуживание расчётного счёта

Чаще всего плату списывают раз в месяц, но обслуживание можно оплатить и сразу за несколько месяцев или за год — зависит от банка и тарифа.

Ежемесячная оплата. Подходит тем, кто только запускается и ещё не понимает свои обороты или хочет сначала проверить тариф.

Оплата за несколько месяцев или за год. Удобна стабильному бизнесу с понятными оборотами и устоявшимся набором операций.

Оплата только при наличии операций. Если за месяц операций не было, плата не списывается — это выручает сезонный бизнес и тех, кто временно поставил работу на паузу. Например, в Точка Банке за календарный месяц без операций платить не нужно.

Как правило, банк списывает плату с расчётного счёта автоматически — следить за этим и переводить деньги самостоятельно не придётся. А если денег на счёте не хватит, списание может произойти позже, когда вы его пополните.

Вопросы по теме

Чем РКО отличается для ИП и для ООО?

Расчётно-кассовое обслуживание (РКО) для ИП и ООО в целом устроено одинаково: платежи, переводы и интернет-банк ничем не отличаются. Разница в том, кому принадлежат деньги и как ими распоряжаться.


Деньги на счёте ИП принадлежат предпринимателю. Налог с дохода он уже платит по своей системе налогообложения, поэтому может снимать или переводить деньги себе на личные нужды без повторной уплаты налога.


Деньги ООО принадлежат компании. Участники получают их через распределение прибыли с удержанием НДФЛ. Наличные со счёта компания может снимать только на определённые цели, например на выдачу под отчёт.


Также разница есть в документах для открытия счёта. Для ИП обычно хватает паспорта. А у ООО банк запросит паспорт директора, решение о его назначении, устав (если он нетиповой), сведения об участниках и другие документы при необходимости.

Что будет, если не оплатить обслуживание?

Условия зависят от договора с банком. Обычно, если денег не хватает для списания платы, задолженность спишут позже — после пополнения.

Можно ли сменить тариф обслуживания?

Да, обычно тариф можно сменить по правилам банка. Это удобно, если бизнес вырос, стало больше платежей, чаще нужны переводы физлицам, снятие наличных или дополнительные сервисы. Например, в Точка Банке можно перейти с тарифа «Ноль» для начинающих ИП на тариф «Развитие», если бизнесу стало нужно больше лимитов и сервисов.

Чем расчётный счёт отличается от личного?

Расчётный счёт предназначен для бизнеса, а личный счёт физлица — для повседневных расходов и по правилам не используется в предпринимательской деятельности. Поэтому принимать оплату от клиентов на личную карту рискованно: банк может ограничить операции по 115-ФЗ, а налоговая — счесть поступления доходом от бизнеса.

Сколько стоит открыть расчётный счёт?

Обычно банки открывают расчётный счёт бесплатно, а плату берут за обслуживание и отдельные операции. В Точка Банке открыть счёт можно за 0 ₽.

Почему могут отказать в открытии расчётного счёта?

Чаще всего причина в документах: какого-то не хватает, в заявлении есть ошибка или данные не совпадают. Тогда нужно исправить документы и отправить заявку заново.


Реже банк отказывает по 115-ФЗ — если не может понять, чем занимается бизнес, кто им управляет или откуда идут деньги. Тогда стоит уточнить причину отказа и передать документы или пояснения, которые запросил банк. Подробнее о том, что делать, если отказали в открытии счёта, читайте в отдельной статье.

Другие статьи по теме

30 МАРТА 2026
7003
Юлия Веремеенко
Что такое номинальный счёт
26 СЕНТЯБРЯ 2025
4429
Дмитрий Чередниченко
Цифровой рубль: что это такое и как им пользоваться

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Обслуживание расчётного счёта — Точка Банк