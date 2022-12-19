Вопросы про расчётный счёт для ИП и ООО

Для безналичных расчётов предпринимателям нужен расчётный счёт. Но как только дело доходит до его открытия, появляется множество вопросов:

Что это за счёт и какие операции по нему можно проводить?

Когда расчётный счёт обязательно открывать и как это сделать?

Как выбрать тариф и не переплатить?

Кому принадлежат деньги на счёте?

Как ИП и ООО пополнить счёт?

Почему блокируют счета и что делать при блокировке?

В статье ответим на всё по порядку — простыми словами и с примерами из практики.

Что такое расчётный счёт для ИП и ООО

Расчётный счёт — счёт, который используют для безналичных операций в бизнесе.

Конечно, ИП и ООО могут работать только с наличными, но тогда для каждой оплаты придётся встречаться лично, а сумма по одному договору не сможет превышать 100 000 ₽ (п. 4 Указания ЦБ №5348-У). Это неудобно, поэтому предприниматели обычно открывают расчётные счета.

Расчётный счёт позволяет в безналичном формате:

Принимать платежи от клиентов.

Рассчитываться с поставщиками.

Уплачивать налоги и взносы.

Оплачивать бизнес-расходы.

Выплачивать зарплату.

Для ООО расчётный счёт обязателен ещё и потому, что налоги и взносы можно платить только через него. Наличными расплачиваться с бюджетом могут только ИП (п. 1 ст. 45 и п. 4 ст. 58 НК РФ).

А ИП формально могут работать без счёта — закон этого не требует. Но обычно как только бизнес выходит за рамки небольших наличных сделок, счёт становится необходимостью.

Когда и как открывать расчётный счёт

Конкретные сроки открытия расчётного счёта для ИП и ООО не установлены. На практике предприниматели предпочитают открывать счёт сразу после регистрации бизнеса. Это позволяет быстро начать принимать оплату по безналу, рассчитываться с поставщиками и проводить другие безналичные операции.

Чтобы открыть расчётный счёт, нужно определиться с банком. После того как предприниматель выбрал финансовое учреждение, надо узнать, как в нём проходит открытие счёта. Для примера расскажем, как счёт открывают в Точка Банке.

Предприниматель оставляет заявку на открытие счёта . Сотрудник Точка Банка звонит, чтобы помочь подобрать тариф и назначить личную встречу для подписания документов. На этом этапе предприниматель уже получает реквизиты будущего счёта. Сотрудник Точка Банка и предприниматель встречаются в выбранном месте. Предприниматель подписывает документы в электронном формате, и его счёт начинает работать в этот же день. Интернет-банк и виртуальная карта тоже становятся доступны. Точка Банк переносит данные из старого банка в новый в случае, если предприниматель сменил банк. Специалисты Точка Банка сами сообщают в налоговую новые реквизиты и пишут письмо о смене реквизитов для контрагентов.

После этого предприниматель может работать и проводить все нужные платежи по расчётному счёту. Если возникнет необходимость, он сможет поменять тариф или подключить полезные сервисы для бизнеса.

Какие документы нужны для открытия расчётного счёта

Список документов для расчётного счёта отличается в зависимости от того, кто его открывает и в каком банке. Расскажем, что понадобится для открытия счёта в Точка Банке.

Для открытия счёта ИП достаточно паспорта. Дополнительные документы понадобятся только если банк не найдёт вас в ЕГРИП: тогда нужно будет предоставить документы, которые вы получили от налоговой при регистрации.

Для открытия счёта ООО нужны:

Паспорт руководителя.

Устав ООО — если он не типовой.

Протокол или решение об избрании или продлении полномочий руководителя.

Сведения об участниках ООО.

В других банках список может отличаться. А ещё он может увеличиться, если предприниматель сразу же после открытия расчётного счёта захочет воспользоваться дополнительными услугами: взять кредит на бизнес, подключить зарплатный проект или делегировать ведение ВЭД.

Как выбрать тариф

При выборе тарифа надо учесть приблизительные объёмы финансовых операций.

Сколько денег предприниматель отправляет физлицам.

Сколько наличных он планирует снимать.

На какую сумму предприниматель будет пополнять счёт.

Сколько платёжек для ИП и юрлиц в месяц ему нужно.

Будет ли он платить налоги и взносы со счёта.

Нужен ли кешбэк на остаток или баллы за покупки.

Исходя из этого выбирайте тариф. Все лимиты и доплаты за превышение указаны на сайтах банков. Подумайте, что удобнее: взять недорогой тариф и доплачивать при превышении или сразу оплатить более дорогое обслуживание без лимитов.

Например, в Точка Банке есть тариф «Ноль» для начинающих ИП — обслуживание по нему будет бесплатным. А растущему бизнесу подойдут тарифы с более высокими лимитами и расширенным функционалом. Выбрать свой вариант можно с помощью формы ниже.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Кому принадлежат деньги на счёте

Для ИП всё просто: деньги на расчётном счёте принадлежат самому предпринимателю. ИП — это физическое лицо, поэтому средства со счёта можно свободно тратить и на личные цели.

Правда, в таком случае нужно уделить больше внимания учёту доходов и расходов, чтобы не смешивать личные траты с расходами бизнеса. Это особенно важно для тех, кто работает на УСН «Доходы минус расходы».

С ООО сложнее. Деньги на расчётном счёте принадлежат компании как юридическому лицу, а не её владельцам. Потратить их на личные нужды напрямую нельзя — все операции должны быть оформлены документально и отражены в бухучёте.

Законные способы для снятия денег со счёта ООО:

Выплата дивидендов — распределение прибыли между участниками. Снятие денег для расчётов с физическими лицами — чтобы подтвердить платёж, понадобится гражданско-правовой договор. Снятие денег для оплаты товаров или услуг — сумма в рамках одного договора с контрагентом не должна превышать 100 000 ₽.

Как пополнить расчётный счёт

Пополнить расчётный счёт ИП и ООО можно тремя основными способами:

Перевести на расчётный счёт или корпоративную карту. Внести наличные через кассу банка. Положить наличные через банкомат.

Важно указать назначение платежа и правильно оформить всё в бухгалтерском и налоговом учёте. Для пополнения счёта ООО обычно указывают источник пополнения. Это может быть, например, займ или внесение денег из кассы.

Могут ли заблокировать расчётный счёт

Да, могут. Причём счёт блокируют не только банки, но и государственные органы. Например, налоговая — за неуплату налогов, приставы — за долги, суд — по своему решению, таможня — за неуплату пошлин.

Банки же обычно блокируют счета по 115-ФЗ — закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. По этому закону банки обязаны контролировать операции, чтобы защитить клиентов от рисков.

Специалисты банка анализируют операции по счетам и могут запросить документы, установить лимиты или заблокировать счёт, если появится что-то подозрительное. Например:

Платежи подозрительным контрагентам.

Частые переводы на личные счета физлиц.

Частое и регулярное снятие наличных.

Платежи, не соответствующие основному или дополнительным видам деятельности по ОКВЭД

Если счёт заблокируют, воспользоваться им не получится. А значит — есть риск невольно нарушить обязательства перед контрагентами или партнёрами.

Чтобы разблокировать счёт, нужно действовать в зависимости от ситуации. Например, если счёт заблокировал ФНС — заплатить налоги, а если вопросы возникли у банка — предоставить нужные документы. Лучше сразу прояснить ситуацию — тогда счёт могут разблокировать быстро, и это не скажется на бизнесе.