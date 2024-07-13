Банковские реквизиты расчётного счёта: что это такое

Специалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Коротко Если ошиблись в реквизитах при заполнении, сразу обратитесь в банк. Пока платёж не исполнен, его можно попытаться отозвать. Номер расчётного счёта и корсчёт состоят из 20 цифр, БИК и КПП — из 9, ИНН — из 10 или 12. Набор реквизитов зависит от получателя: например у ИП нет КПП, а для платежей в бюджет могут понадобиться КБК и УИН.

Таблица-шпаргалка со всеми реквизитами

Сохраните эту таблицу — она поможет быстро проверить, сколько цифр должно быть в каждом реквизите.

Реквизит Сколько цифр Что означает Номер расчётного счёта 20 Уникальный номер счёта клиента в банке БИК 9 Идентификационный код банка в системе ЦБ РФ Корреспондентский счёт 20 Счёт банка в ЦБ для межбанковских расчётов ИНН 10 или 12 Номер налогоплательщика (юрлицо или физлицо) КПП 9 Код причины постановки на налоговый учёт Наименование банка — Официальное название кредитной организации

Номер расчётного счёта (20 цифр)

Номер расчётного счёта — это уникальный 20-значный номер, который банк присваивает клиенту при открытии счёта. Это главный реквизит, без которого невозможно провести ни один безналичный платёж.

При этом номер расчётного счёта (20 цифр) и номер банковской карты (16 цифр на пластике) — это разные вещи. Для безналичных переводов между организациями и ИП нужен именно номер расчётного счёта.

БИК (9 цифр)

БИК (банковский идентификационный код) — это уникальный 9-значный код, который Центробанк присваивает каждому банку или его филиалу. Он нужен, чтобы платёжная система точно определила, куда направить деньги.

Например, БИК Точка Банка — 044525104.

Корреспондентский счёт (20 цифр)

Корреспондентский счёт (к/с) — это счёт самого банка, открытый в Центробанке РФ. Через него проходят все межбанковские переводы. Простым языком: если вы переводите деньги из одного банка в другой, именно к/с помогает системе понять, какому банку адресован платёж.

Например, корреспондентский счёт Точка Банка — 30101810745374525104.

Комментарий эксперта Корреспондентский счёт банка в Банке России начинается с цифр 30101, а три последние цифры совпадают с тремя последними цифрами БИК — по этому признаку можно быстро проверить номер.

Например, у Точка Банка БИК — 044525104, корсчёт — 30101810745374525104. Совпали три последние цифры — значит, всё верно.

Анастасия Ситникова Специалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

ИНН (10 или 12 цифр)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) присваивается ФНС при регистрации. У юридических лиц — 10 цифр, у ИП и физических лиц — 12. ИНН используют в платёжных поручениях, договорах, при уплате налогов и сдаче отчётности.

Что означают цифры в ИНН юридического лица:

1–2-я — код Управления ФНС по субъекту РФ, где присвоили ИНН.

3–4-я — индекс, который определяет ФНС.

5–9-я — порядковый номер записи о налогоплательщике.

10-я — контрольная цифра.

У ИНН, присвоенных до 2026 года, 1–2-я цифры обозначают код региона, а 3–4-я — код инспекции, которая присвоила номер.

В 12-значном ИНН физлица или ИП первые четыре цифры определяются так же, 5–10-я — порядковый номер записи о налогоплательщике, 11–12-я — контрольные цифры.

Как узнать свой ИНН:

Физлица и ИП — на сайте ФНС в сервисе « — на сайте ФНС в сервисе « Узнай ИНН », на портале «Госуслуги», в личном кабинете ФНС или интернет-банке. Юрлицо — в листе записи ЕГРЮЛ, который выдали при регистрации. А если потеряли документ, ИНН всегда виден в личном кабинете ФНС и в интернет-банке.

КПП (9 цифр)

Код причины постановки на учёт (КПП) присваивается только юридическим лицам. У ИП его нет. КПП показывает причину постановки компании на налоговый учёт. В отличие от ИНН, КПП не уникален — у разных компаний он может совпадать.

Что означают цифры в КПП:

1–4-я — код налогового органа, который поставил организацию на учёт; первые две цифры обозначают регион.

5–6-я — причина постановки на учёт. Например, 01 — по месту нахождения организации, 43–45 — филиала, представительства или обособленного подразделения, 50 — в качестве крупнейшего налогоплательщика.

7–9-я — порядковый номер постановки на учёт по этой причине.

Если в счёте от контрагента 5–6-я цифры КПП — 43–45, это реквизиты филиала или подразделения; уточните, тому ли юрлицу платите.

Комментарий эксперта Обратите внимание, что при оплате в адрес юрлица КПП указывать обязательно. Если его не заполнить, банк может отклонить платёж. Анастасия Ситникова Специалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Наименование банка

Официальное название кредитной организации, в которой открыт счёт. В платёжном поручении указывают полное или сокращённое наименование с организационно-правовой формой (ООО, ПАО и так далее). Например: «ООО Банк Точка».

КБК и УИН: реквизиты для платежей в бюджет

Для платежей в бюджет могут понадобиться дополнительные реквизиты. При оплате поставщику или сотруднику они не нужны.

КБК — код бюджетной классификации, который определяет вид бюджетного платежа. Налоги и взносы, которые входят в ЕНП, перечисляют по единому КБК ЕНП.

УИН — уникальный идентификатор начисления. При уплате ЕНП он не нужен: УИН указывают, только если он есть в платёжном документе ведомства.

С 1 апреля 2026 года платёжные поручения в бюджет заполняют по правилам приказа Минфина от 16.05.2025 №58н. Форма платёжного поручения не изменилась, но изменился порядок заполнения отдельных полей.

Например, при уплате ЕНП в поле КПП плательщика указывают «0», а в назначении платежа — «ЕНП». Для ИП в поле «Плательщик» после ФИО указывают статус «ИП».

Если платёжку формирует актуальная версия бухгалтерской программы, сервис ФНС или интернет-банк, часть полей заполняется автоматически. Если заполняете вручную — сверьте платёжку с образцом на сайте ФНС и возьмите оттуда актуальные реквизиты получателя: их не раз меняли за последние два года.

Какие реквизиты нужны в вашем случае

Набор реквизитов зависит от того, кому и за что переводят деньги. При переводе также указывают наименование банка и БИК; корсчёт интернет-банк обычно подставляет по БИК автоматически.

Ниже — реквизиты, которые различаются в зависимости от получателя.

Кому платите Что обычно нужно ООО или АО Наименование организации, ИНН, КПП, расчётный счёт ИП ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, расчётный счёт. КПП у ИП нет Физлицу или сотруднику ФИО, ИНН, номер счёта

В бюджет Реквизиты зависят от вида платежа. Используйте данные из платёжного документа или с сайта ФНС

Вот где эти реквизиты указаны в платёжном поручении — на примере оплаты поставщику.

Где найти свои реквизиты

Есть несколько способов их узнать:

Личный кабинет интернет-банка или мобильное приложение — самый быстрый способ. Реквизиты можно скопировать или отправить прямо из приложения. Договор с банком — реквизиты указаны в документах по счёту. Служба поддержки банка — по телефону или в чате. Справка с реквизитами — если нужен отдельный документ с банковскими реквизитами. В Точка Банке справку можно запросить в чате поддержки или заказать через интернет-банк.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

А чтобы узнать реквизиты контрагента, лучше всего запросить у него счёт на оплату — в нём будут все актуальные данные. Также их можно найти на сайте компании, в договорах или в ранее полученных платёжных поручениях.

Безопасно ли передавать реквизиты счёта

Реквизиты можно передавать контрагентам: их указывают в счетах, договорах и других платёжных документах. Зная номер счёта, БИК и ИНН, получить доступ к деньгам нельзя.

Не передавайте данные для доступа к интернет-банку и подтверждения операций, а также ключ электронной подписи или токен, которым подписываете платежи.

Осторожнее стоит быть и с банковскими выписками: не пересылайте их в открытые чаты и не публикуйте без необходимости. В них могут быть сведения об операциях, оборотах и контрагентах.

Комментарий эксперта Сотрудник банка не просит коды из смс и пуш‑уведомлений, пароль от интернет‑банка или данные для подтверждения доступа к счёту. Если такие данные запрашивают по телефону или в мессенджере — ничего не сообщайте и сразу завершите разговор.

После этого самостоятельно свяжитесь с банком через официальное приложение или по номеру с официального сайта.

Анастасия Ситникова Специалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Как не ошибиться при заполнении

Ошибка даже в одной цифре может привести к возврату платежа, переводу не тому получателю или просрочке обязательств.

Не набирайте реквизиты вручную — копируйте их из счёта на оплату, договора или личного кабинета банка. Перед отправкой сверьте наименование получателя, номер счёта и БИК.

Что делать, если деньги ушли по неверным реквизитам

Действия зависят от того, где именно допущена ошибка.

Банк не может определить получателя. Деньги ему не зачислят. Обратитесь в свой банк и попросите направить уточнение реквизитов. Если их не уточнят в течение пяти рабочих дней, платёж вернут отправителю. Указаны реквизиты другого получателя целиком. Если деньги уже зачислили ему, попросите вернуть ошибочный платёж. При отказе деньги можно взыскать через суд как неосновательное обогащение . Если деньги уже зачислили ему, попросите вернуть ошибочный платёж. При отказе деньги можно взыскать через суд как неосновательное обогащение по статье 1102 ГК РФ

В любом случае сохраните платёжное поручение с отметкой банка и сразу напишите в поддержку. Пока платёж не исполнен, его можно попытаться отозвать.