Банковские реквизиты расчётного счёта: что это такое

Таблица-шпаргалка со всеми реквизитами
Сохраните эту таблицу — она поможет быстро проверить, сколько цифр должно быть в каждом реквизите.
|Реквизит
|Сколько цифр
|Что означает
|Номер расчётного счёта
|20
|Уникальный номер счёта клиента в банке
|БИК
|9
|Идентификационный код банка в системе ЦБ РФ
|Корреспондентский счёт
|20
|Счёт банка в ЦБ для межбанковских расчётов
|ИНН
|10 или 12
|Номер налогоплательщика (юрлицо или физлицо)
|КПП
|9
|Код причины постановки на налоговый учёт
|Наименование банка
|—
|Официальное название кредитной организации
Номер расчётного счёта (20 цифр)
Номер расчётного счёта — это уникальный 20-значный номер, который банк присваивает клиенту при открытии счёта. Это главный реквизит, без которого невозможно провести ни один безналичный платёж.
При этом номер расчётного счёта (20 цифр) и номер банковской карты (16 цифр на пластике) — это разные вещи. Для безналичных переводов между организациями и ИП нужен именно номер расчётного счёта.
БИК (9 цифр)
БИК (банковский идентификационный код) — это уникальный 9-значный код, который Центробанк присваивает каждому банку или его филиалу. Он нужен, чтобы платёжная система точно определила, куда направить деньги.
Например, БИК Точка Банка — 044525104.
Корреспондентский счёт (20 цифр)
Корреспондентский счёт (к/с) — это счёт самого банка, открытый в Центробанке РФ. Через него проходят все межбанковские переводы. Простым языком: если вы переводите деньги из одного банка в другой, именно к/с помогает системе понять, какому банку адресован платёж.
Например, корреспондентский счёт Точка Банка — 30101810745374525104.
ИНН (10 или 12 цифр)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) присваивается ФНС при регистрации. У юридических лиц — 10 цифр, у ИП и физических лиц — 12. ИНН используют в платёжных поручениях, договорах, при уплате налогов и сдаче отчётности.
Что означают цифры в ИНН юридического лица:
- 1–2-я — код Управления ФНС по субъекту РФ, где присвоили ИНН.
- 3–4-я — индекс, который определяет ФНС.
- 5–9-я — порядковый номер записи о налогоплательщике.
- 10-я — контрольная цифра.
У ИНН, присвоенных до 2026 года, 1–2-я цифры обозначают код региона, а 3–4-я — код инспекции, которая присвоила номер.
В 12-значном ИНН физлица или ИП первые четыре цифры определяются так же, 5–10-я — порядковый номер записи о налогоплательщике, 11–12-я — контрольные цифры.
Как узнать свой ИНН:
- Физлица и ИП — на сайте ФНС в сервисе «Узнай ИНН», на портале «Госуслуги», в личном кабинете ФНС или интернет-банке.
- Юрлицо — в листе записи ЕГРЮЛ, который выдали при регистрации. А если потеряли документ, ИНН всегда виден в личном кабинете ФНС и в интернет-банке.
КПП (9 цифр)
Код причины постановки на учёт (КПП) присваивается только юридическим лицам. У ИП его нет. КПП показывает причину постановки компании на налоговый учёт. В отличие от ИНН, КПП не уникален — у разных компаний он может совпадать.
Что означают цифры в КПП:
- 1–4-я — код налогового органа, который поставил организацию на учёт; первые две цифры обозначают регион.
- 5–6-я — причина постановки на учёт. Например, 01 — по месту нахождения организации, 43–45 — филиала, представительства или обособленного подразделения, 50 — в качестве крупнейшего налогоплательщика.
- 7–9-я — порядковый номер постановки на учёт по этой причине.
Если в счёте от контрагента 5–6-я цифры КПП — 43–45, это реквизиты филиала или подразделения; уточните, тому ли юрлицу платите.
Наименование банка
Официальное название кредитной организации, в которой открыт счёт. В платёжном поручении указывают полное или сокращённое наименование с организационно-правовой формой (ООО, ПАО и так далее). Например: «ООО Банк Точка».
КБК и УИН: реквизиты для платежей в бюджет
Для платежей в бюджет могут понадобиться дополнительные реквизиты. При оплате поставщику или сотруднику они не нужны.
- КБК — код бюджетной классификации, который определяет вид бюджетного платежа. Налоги и взносы, которые входят в ЕНП, перечисляют по единому КБК ЕНП.
- УИН — уникальный идентификатор начисления. При уплате ЕНП он не нужен: УИН указывают, только если он есть в платёжном документе ведомства.
С 1 апреля 2026 года платёжные поручения в бюджет заполняют по правилам приказа Минфина от 16.05.2025 №58н. Форма платёжного поручения не изменилась, но изменился порядок заполнения отдельных полей.
Например, при уплате ЕНП в поле КПП плательщика указывают «0», а в назначении платежа — «ЕНП». Для ИП в поле «Плательщик» после ФИО указывают статус «ИП».
Если платёжку формирует актуальная версия бухгалтерской программы, сервис ФНС или интернет-банк, часть полей заполняется автоматически. Если заполняете вручную — сверьте платёжку с образцом на сайте ФНС и возьмите оттуда актуальные реквизиты получателя: их не раз меняли за последние два года.
Какие реквизиты нужны в вашем случае
Набор реквизитов зависит от того, кому и за что переводят деньги. При переводе также указывают наименование банка и БИК; корсчёт интернет-банк обычно подставляет по БИК автоматически.
Ниже — реквизиты, которые различаются в зависимости от получателя.
|Кому платите
|Что обычно нужно
|ООО или АО
|Наименование организации, ИНН, КПП, расчётный счёт
|ИП
|ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, расчётный счёт. КПП у ИП нет
|Физлицу или сотруднику
|ФИО, ИНН, номер счёта
|В бюджет
|Реквизиты зависят от вида платежа. Используйте данные из платёжного документа или с сайта ФНС
Вот где эти реквизиты указаны в платёжном поручении — на примере оплаты поставщику.
Где найти свои реквизиты
Есть несколько способов их узнать:
- Личный кабинет интернет-банка или мобильное приложение — самый быстрый способ. Реквизиты можно скопировать или отправить прямо из приложения.
- Договор с банком — реквизиты указаны в документах по счёту.
- Служба поддержки банка — по телефону или в чате.
- Справка с реквизитами — если нужен отдельный документ с банковскими реквизитами. В Точка Банке справку можно запросить в чате поддержки или заказать через интернет-банк.
Подберём подходящий тариф
Какой у вас бизнес?
Торгуете на маркетплейсах?
Вашему ИП меньше 90 дней?
А чтобы узнать реквизиты контрагента, лучше всего запросить у него счёт на оплату — в нём будут все актуальные данные. Также их можно найти на сайте компании, в договорах или в ранее полученных платёжных поручениях.
Безопасно ли передавать реквизиты счёта
Реквизиты можно передавать контрагентам: их указывают в счетах, договорах и других платёжных документах. Зная номер счёта, БИК и ИНН, получить доступ к деньгам нельзя.
Не передавайте данные для доступа к интернет-банку и подтверждения операций, а также ключ электронной подписи или токен, которым подписываете платежи.
Осторожнее стоит быть и с банковскими выписками: не пересылайте их в открытые чаты и не публикуйте без необходимости. В них могут быть сведения об операциях, оборотах и контрагентах.
Как не ошибиться при заполнении
Ошибка даже в одной цифре может привести к возврату платежа, переводу не тому получателю или просрочке обязательств.
Не набирайте реквизиты вручную — копируйте их из счёта на оплату, договора или личного кабинета банка. Перед отправкой сверьте наименование получателя, номер счёта и БИК.
Что делать, если деньги ушли по неверным реквизитам
Действия зависят от того, где именно допущена ошибка.
- Банк не может определить получателя. Деньги ему не зачислят. Обратитесь в свой банк и попросите направить уточнение реквизитов. Если их не уточнят в течение пяти рабочих дней, платёж вернут отправителю.
- Указаны реквизиты другого получателя целиком. Если деньги уже зачислили ему, попросите вернуть ошибочный платёж. При отказе деньги можно взыскать через суд как неосновательное обогащение по статье 1102 ГК РФ.
В любом случае сохраните платёжное поручение с отметкой банка и сразу напишите в поддержку. Пока платёж не исполнен, его можно попытаться отозвать.
Если из-за ошибки задерживается оплата контрагенту, предупредите его и согласуйте новый срок платежа — это поможет избежать спора из-за просрочки.