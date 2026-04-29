Анна открыла кафе несколько месяцев назад. Посетителей много, но бизнес никак не может выйти в прибыль. И поскольку со спросом всё в порядке, значит, проблему нужно искать в издержках.

Точка Банк поможет разобраться в том, что такое расходы, как их рассчитать и сократить.

Коротко — Есть много видов издержек, например постоянные и переменные, прямые и косвенные, явные и неявные. — Задача бизнеса — считать издержки, контролировать их рост и по возможности сокращать. — Издержки, или расходы, — это расходы бизнеса. Их нужно знать, чтобы управлять бизнесом и не попадать в кассовые разрывы.

Что такое издержки и зачем их рассчитывать

Издержки, или расходы, — это любые траты бизнеса: от покупки материалов до оплаты рекламы.

ВАЖНО Издержки = расходы бизнеса.

Компании и ИП считают их для следующих целей:

Ценообразование. Цену на товар нельзя устанавливать наугад. Так она может получиться слишком низкой, тогда бизнес будет работать себе в убыток. Или, наоборот, стоимость можно настолько завысить, что товар никто не купит.

Оптимальная цена должна покрыть все затраты и ещё оставить прибыль для бизнеса. А чтобы определить такую стоимость, нужно точно посчитать издержки.

Расчёт налогов. Бизнес на УСН и АУСН «Доходы минус расходы», а также на общей системе налогообложения считает расходы, чтобы узнать сумму налога.

Развитие бизнеса. За счёт снижения издержек можно получать больше прибыли при тех же объёмах. Но перед тем как оптимизировать расходы, их нужно правильно посчитать.

Какие расходы есть у бизнеса

Приведём самые популярные классификации расходов, которые бизнесу полезно знать.

Постоянные и переменные

Постоянные — это расходы, которые не зависят от выручки. Они не меняются вместе с объёмами производства. Например, кафе может сделать сто или десять блюд за день, но за аренду предприниматель заплатит одинаковую сумму.

Переменные — это расходы, которые зависят от выручки. Например, то же кафе использует столько продуктов, сколько будет заказов. Если во второй день кафе приготовит в десять раз больше блюд, чем в первый, то и на закупку потратит в десять раз больше.

Один и тот же вид затрат может быть переменными издержками у одной компании и постоянными — у другой. Например, в кафе, где повар работает по сдельной системе, зарплата — это переменные издержки. А в кафе, где у работников фиксированный оклад, — постоянные.

Явные и неявные

Явные (бухгалтерские) — это реальные расходы бизнеса. Они влияют на себестоимость и налоги, а главное — их можно зафиксировать в учёте. К ним относятся привычные статьи расходов: закупка, зарплата, аренда, коммунальные платежи, маркетинг.

Неявные — это расходы, которые компания несёт из-за решений собственника или из-за внешних факторов. Например, Роспотребнадзор остановил работу кафе на три дня. В эти дни компания фактически ничего не тратила, но и доход не получила. Выручка, которой лишилась фирма, — это и есть неявные издержки, их ещё называют упущенной выгодой.

Прямые и косвенные

Прямые — те, что относятся к себестоимости продукта. Например, работа повара, который готовит блюдо. Или стоимость продуктов, которые для этого блюда нужны.

Косвенные — те, что не относятся к продукту напрямую. Допустим, в том же кафе работа официанта или уборщицы не связана напрямую с приготовлением блюд.

Контролируемые и неконтролируемые

Контролируемые — это те расходы, на которые предприниматель всегда может повлиять. Например, хозяин кафе может поменять поставщика овощей и сократить расходы на закупку.

Неконтролируемые — это те расходы, на которые повлиять нельзя. Допустим, платёж по кредитам или сумму налога изменить в последний момент не выйдет.

Управлять неконтролируемыми издержками тоже можно, но делать это нужно заранее. Например, предприниматель может поменять систему налогообложения, чтобы снизить налоговую нагрузку, или выбрать более подходящую форму кредитования.

Возвратные и невозвратные

Возвратные — это траты, которые можно вернуть. Допустим, предприниматель купил дорогой духовой шкаф для кухни. Позже его можно продать и вернуть какую-то часть потраченных денег.

Невозвратные — это траты, которые вернуть нельзя. Так, выплаченную работникам зарплату назад не потребуешь.

Ещё больше примеров по каждому виду расходов собрали в таблице.

Вид Что значит Примеры Постоянные Не зависят от выручки — Арендная плата



— Фиксированная зарплата сотрудников



— Услуги банков, юристов, бухгалтеров

Переменные Зависят от выручки — Закупка сырья, материалов и товаров



— Транспортные расходы



— Сдельная зарплата сотрудников



— Оплата электроэнергии и других услуг ЖКХ по счётчикам

Явные Отражаются в учёте — Закупка сырья, материалов и товаров



— Транспортные расходы



— Выплата зарплаты



— Оплата аренды



— Расходы на маркетинг



— Услуги банков и аутсорсинг



— Амортизационные отчисления

Неявные Упущенная выгода — Потери из‑за простоев или поломок оборудования



— Закупка товара или заключение договоров по высоким ценам, когда есть более выгодные варианты

Прямые Включены в себестоимость — Закупка сырья, материалов и товаров



— Зарплата основных работников



— Аренда основных помещений, например торговой точки или производственного цеха

Косвенные Не влияют на себестоимость напрямую — Покупка канцелярии



— Зарплата бухгалтера или менеджера



— Аренда вспомогательных помещений, например административного офиса

Контролируемые Можно изменить в любой момент — Закупка сырья, материалов и товаров



— Расходы на маркетинг



— Премии сотрудникам

Неконтролируемые Нельзя изменить — Налоги и сборы — после выбора системы налогообложения



— Платежи по кредитам



— Платежи, зафиксированные в договорах, например оплата аренды

Возвратные Можно вернуть — Покупка недвижимости, транспорта, оборудования Невозвратные Нельзя вернуть — Закупка сырья, материалов и товаров



— Оплата аренды



— Выплата зарплаты



— Уплата налогов



— Расходы на маркетинг



Как рассчитать издержки: формула расчёта

Чаще всего в организациях считают постоянные и переменные расходы. Зная их, можно определить точку безубыточности — то есть количество товара, меньше которого выпускать нельзя, иначе бизнес будет работать в убыток.

Посчитаем постоянные и переменные издержки для примера из начала статьи. Допустим, Анна собрала все расходы за месяц и выяснила, что она тратит:

На закупку продукции — 200 000 ₽. На доставку — 20 000 ₽. На зарплату поварам и официантам (сдельно) — 250 000 ₽. На зарплату уборщику и посудомойке (фикс) — 70 000 ₽. На аренду помещения — 100 000 ₽. На рекламу — 70 000 ₽. На связь, услуги банков и бухгалтерские услуги — 70 000 ₽.

Итого расходов на 780 000 ₽ в месяц. В это время в кафе приготовили 700 заказов и заработали 700 000 ₽. Бизнес получил убыток: 780 000 – 700 000 = 80 000 ₽.

Считаем показатели:

Переменные издержки = п.1 + п.2 + п.3 = 200 000 + 20 000 + 250 000 = 470 000 ₽.

Постоянные издержки = п.4 + п.5 + п.6 + п.7 = 70 000 + 100 000 + 70 000 + 70 000 = 310 000 ₽.

Общие издержки = Постоянные + Переменные = 780 000 ₽.

Средние издержки на одно блюдо = Общие ÷ Объём производства = 780 000 ÷ 700 = 1 114,29 ₽. То есть одно блюдо обходится кафе в 1 114 рублей 29 копеек.

Точка безубыточности = Постоянные затраты ÷ (Цена за единицу – Переменные затраты на единицу) = 310 000 ÷ (1000 – (470 000 ÷ 700)) = 943,48 ₽.

Значит, чтобы просто выйти в прибыль при таких издержках, кафе нужно делать больше 943 заказов в месяц. Если это невозможно, нужно пересмотреть затраты. Например, в кафе у Анны самая большая статья расходов — это зарплата сотрудников. Возможно, ей будет лучше перевести поваров на фиксированную оплату или пересмотреть процент их премии.

Какие ещё есть варианты снизить затраты — расскажем дальше.

Способы сократить расходы

Управлять расходами можно по нескольким направлениям.

Оптимизация производства. Определите, какая продукция обходится бизнесу дороже всего, и постарайтесь сократить эти расходы. Допустим, если кафе много тратит на мясные блюда, можно сменить поставщика мяса или пересмотреть меню в пользу овощных салатов и рыбы.

Аутсорсинг. Можно передать часть работы внешним исполнителям, но перед этим важно посчитать, что обойдётся дешевле: содержать собственный штат или платить за услуги другой компании. Например, иметь бухгалтера в штате обычно затратнее, чем подключить Онлайн-бухгалтерию от Точка Банк.

Модернизация. Замените старое оборудование или технику. На первый взгляд кажется, что это только увеличит расходы, но приготовление блюд в кафе на новой плите может быть в разы быстрее. А если старая техника ещё и постоянно ломается, то, заменив её, предприниматель сэкономит на ремонтах.

Льготы от государства. Узнавайте обо всех мерах поддержки и пользуйтесь ими. Малому бизнесу доступны льготные кредиты, гранты, субсидии, налоговые льготы. С мерами поддержки можно серьёзно сократить расходы. Например, снизить страховые взносы, получить безвозвратные деньги на развитие или кредит по сниженным ставкам.

Эффективный маркетинг. Вкладывайтесь в рекламу разумно. Тщательно подбирайте каналы продвижения, изучайте целевую аудиторию, пробуйте разные подходы и приёмы. Например, вместо того чтобы тратить деньги на таргетированную рекламу кафе в соцсетях, можно завести бесплатные карточки в геосервисах. Это приведёт дополнительный трафик из посетителей, которые ищут, где поесть поблизости.

Как планировать издержки

Клиенты Точка Банка могут посмотреть свои траты в сервисе «Аналитика» → раздел «Расходы». На основе этой информации легко планировать платежи и откладывать на них нужную сумму.

У Точка Банка есть сервис «Фонды», который поможет сделать это автоматически. Он распределит все поступления бизнеса по разным направлениям. Например, можно создать фонды на налоги, аренду, зарплату, маркетинг и любую другую цель. Сервис сам подскажет процент отчислений — с ним можно согласиться или установить своё значение.

В сервисе есть встроенная аналитика. В разделе видно поступления и расходы бизнеса за любой период, которые прошли через Точка Банк.