Как Китайский Новый год влияет на логистику и импорт

Расскажем, какие риски поджидают отечественный бизнес и как спланировать работу в зимний период.
Что такое Китайский Новый год
Для китайцев Новый год самый главный праздник, который они отмечают более трёх тысяч лет. У него нет определённой даты, как 1 января у нас, и начинается он в период с 21 января по 20 февраля. В 2026 году начало Китайского Нового года выпадает на 17 февраля, а официальные выходные длятся с 17 февраля по 3 марта.
В КНР очень короткий оплачиваемый отпуск, поэтому китайцы проводят с максимальной пользой государственные выходные. Обычно на двухнедельные новогодние каникулы китайцы уезжают в свои родные города, где отмечают праздники в большой семейной компании. Поэтому производство и доставка товаров в это время встаёт на паузу.
Как работают заводы и фабрики в новогодние праздники
В Китайский Новый год закрываются практически все офисы, банки, склады, заводы и фабрики. Логистические компании тоже закрыты, ведь примерно за неделю поставщики перестают отгружать товары. Также в это время на несколько дней полностью или частично останавливается работа пропускных таможенных пунктов между РФ и КНР.
Работа восстанавливается в течение пары недель после праздников.
Как влияет праздник на цены и импорт
В праздники нельзя дозвониться до продавца в Китае, он не ответит на сообщения, не возьмёт в работу новый контракт или дополнительное соглашение, не проконсультирует по движению товара или денежным вопросам. Импортёр должен быть готов к полной тишине на 2–4 недели.
Грузы, перевозимые поездами, тоже могут остановиться на границе на месяц. Свободных мест на судах в феврале не найти, а если они есть, то ставки на них вырастают в разы.
Проблемы появляются также с контейнерами. Более 80% всех грузов перевозят в них, но пустые контейнеры не сразу возвращаются в КНР, и возникает их дефицит. Китайские поставщики даже при наличии свободных мест не могут отправить товар из-за отсутствия перевозочной тары. А если свободный контейнер есть, то стоимость его аренды может вырасти в два или три раза.
Как импортёру подготовиться к Китайскому Новому году
Перед китайским праздником бизнес должен подготовиться, чтобы избежать репутационных и финансовых издержек. Несколько советов:
- Готовиться к отправке заранее. Зная, что середина и конец зимы в Китае — время «тишины», нужно закупаться за несколько месяцев до этого периода. В идеале продавец должен отгрузить свой товар примерно за две-три недели до новогодних выходных, тогда есть хороший шанс, что груз доставят вовремя до таможни, он пройдёт таможенное оформление. Два месяца до Нового года — оптимальное время для того, чтобы завод изготовил товар, успел его промаркировать, отгрузить, подготовить документы со своей стороны, а банки обработать платежи.
- Собирать резерв. Понимая, что будут проблемы с поставками, бизнесу желательно подготовить заранее резервные партии, которыми он сможет «заткнуть» простой с доставками в конце зимы.
- Учитывать дополнительное время на доставку после праздников. Фабрики, заводы, склады, порты в привычный режим из-за разных ситуаций (позднее возвращение с праздников части работников, долги по предыдущим заказам) выходят только через пару недель. Поэтому ИП и компании должны заложить дополнительно около месяца на посленовогоднюю логистику.
- Искать запасные логистические маршруты. Если компания импортирует товары автомобилем, то из-за пробок на таможенных пунктах можно рассмотреть авиадоставку. Она будет дороже, но работает стабильно даже в праздники.
Российские покупатели должны получить максимум информации от продавца. Нужно уточнить, будет ли кто-то с китайской стороны дежурить в праздники и следить за движением товара, когда они возобновят работу после выходных, насколько загружены фабрика или завод перед Новым годом. Эта информация поможет оценить риски, разработать логистику, составить план на несколько месяцев и избежать неприятных сюрпризов.