Как Китайский Новый год влияет на логистику и импорт

Коротко

Цены взлетают заранее. За 2 месяца до праздника спрос начинает расти, а вместе с ним растёт стоимость логистики, начинаются пробки в портах и на границе, появляется дефицит контейнеров.

Для российских предпринимателей задержка поставок равна потере прибыли. Стоит заранее создать резерв товаров, а также заложить месяц на постпраздничную доставку и продумать альтернативные маршруты.

Китайский Новый год — главный праздник в КНР. Официально он проходит с 17 февраля до 3 марта, но фабрики, склады и логистика останавливаются за неделю до него и возобновляются с задержкой в 2–4 недели.