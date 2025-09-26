Таможенное оформление грузов и товаров из Китая

Чтобы продавать китайскую продукцию, её сначала нужно провести через границу. Расскажем про таможенное оформление товаров из Китая, риски и сложности, связанные с растаможкой грузов.

Что такое таможенное оформление и зачем оно нужно

Таможенное оформление — комплекс мероприятий, которые участники ВЭД выполняют для перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. Участники ВЭД — таможня, импортёры, экспортёры, перевозчики и другие специалисты.

Во время таможенного оформления таможенники проверяют груз на безопасность, исключают возможность контрабанды товара. Если товар проходит таможенное оформление, то может беспрепятственно использоваться на территории России.

Таможенники подтверждают, что товар безопасен для окружающих, на него есть все необходимые разрешительные документы, а владелец чист перед государством, поскольку заплатил нужные платежи. Только после этого товар выпускают в свободное обращение.

Этапы таможенного оформления

Чтобы пройти растаможку товаров из Китая, их нужно декларировать, оплатить за них пошлины и получить разрешение от таможни.

1. Подача декларации

Декларант должен правильно заполнить таможенную декларацию (ТД), верно определить код ТН ВЭД на перевозимые грузы. Декларацию подают вместе с документами. Полный список предоставят на таможне.

2. Оплата пошлин

За ввоз импортных товаров придётся заплатить таможенные пошлины, сборы, НДС и акциз, если ввозится подакцизная продукция. Размер ставок зависит от типа груза и его таможенной стоимости. О том, какие платежи бывают и как их правильно рассчитать, мы отдельно рассказали в этой статье.

3. Получение разрешения

Если документы в порядке, а все платежи уплачены, то таможенный инспектор выпустит товар в свободное обращение на территории РФ.

Документы, необходимые для растаможки из Китая

Вместе с декларацией в таможню нужно предоставить:

Внешнеторговый контракт

Коммерческий инвойс (счёт-фактуру)

Упаковочный лист

Транспортные документы

Сертификат соответствия

Платёжные документы, подтверждающие оплату таможенных платежей

Банковские документы и т.д.

Стоимость и сроки таможенного оформления

Декларанты Точка Банка помогают заполнить и подать таможенную декларацию, подобрать код ТН ВЭД и рассчитать необходимые платежи на товары из Китая оптом.

В среднем на подготовку таможенной декларации требуется два рабочих дня. Стоимость услуги по заполнению таможенной декларации: Основной (первый) лист декларации — 11 000 ₽ и 450 ₽ за каждый дополнительный.

Комиссия — составит от 5 до 10% за услугу.

Особенности растаможки в зависимости от типа груза

Растаможка генеральных грузов

Генеральные грузы перевозятся в отдельных контейнерах, цистернах и тарах. Их транспортируют от одного отправителя к одному получателю, и владелец у них только один.

На таможне процедура оформления груза стандартная. Нужно подать декларацию вместе с сопутствующими документами, заплатить пошлины, сборы и налоги, дождаться результата таможенной проверки.

Растаможка сборных грузов

Сборные грузы состоят из нескольких маленьких партий разных владельцев. Растаможка проходит дольше из-за дополнительных формальностей.

Таможенникам нужно проверить документы каждой товарной позиции. По какой-то из них они могут назначить дополнительную проверку — это займёт больше времени. Общий порядок растаможки такой же, как и у генеральных грузов.

Сложности и риски, связанные с таможенной очисткой

Владелец груза перед или во время таможенной очистки может столкнуться со следующими сложностями:

Неправильный подбор кода ТН ВЭД. Это может привести к начисленным штрафам и задержкам на таможне.

Нет разрешительных документов. При импорте занести маркировку, иначе таможенники их не пропустят.

Изменения в законах. Таможенное законодательство постоянно меняется, можно не уследить за обновлениями и попасть в неприятную ситуацию на таможне.

Кроме этих сложностей могут быть и другие риски.

Неправильный выбор поставщика. Китайский рынок огромен, среди миллионов поставщиков сложно выбрать проверенного. Если нет опыта работы с Китаем, чёткого плана действий, то можно натолкнуться на ненадёжного производителя. Он может просто затянуть со сроками доставки, а может прислать некачественную продукцию, не прислать необходимые документы или просто исчезнуть..

Недоработка логистики. На первый взгляд, всё просто — Россия граничит с Китаем, логистических маршрутов много, всё налажено. Но поставщик может не учесть затраты на терминалы, склады, хранение, тонкости перевозок определённых грузов. Предпринимателю стоит самому просчитать скрытые расходы, заложить их в себестоимость.

Что выгодно продавать из Китая

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Из Китая в Россию выгодно импортировать:

Электронику. Бытовая техника, ноутбуки и смартфоны из Китая по качеству не уступают мировым производителям, а цена закупки в разы ниже.

Одежду и обувь. В Китае можно заказать не только оригинальную продукцию от мировых брендов, но и качественные копии, которые делают на многочисленных фабриках.

Детские игрушки. Большая часть детских игрушек на полках наших магазинов из Китая, на маркетплейсах это тоже популярная ниша.

Товары для дома. В РФ большим спросом пользуется всё — от постельного белья до валиков от шерсти животных.

Косметику. Китайская косметика вытесняет западные бренды своими ноу-хау. Сыворотки, скрабы, патчи с изысканными для нашего рынка составами по низким закупочным ценам.

Как изменится торговля с Китаем

Несмотря на внешние ограничения, ВЭД продолжает развиваться. Предприниматели, банки и рынок в целом адаптируются, и внешнеэкономическая деятельность продолжает расти.

По прогнозу ЦСР, товарооборот между Россией и Китаем в 2025 году может достичь $250 млрд, а к 2030 году — $300 млрд. Рост ожидается за счёт импорта металлов, текстиля, кожи и пушнины, а также металлов, машин и оборудования. Ксения Соболь декларант Точка Банка

Тренды в торговле с Китаем

Тренды, которые уже формируют будущее российско-китайской торговли, — в одном списке.

От сырья к готовой продукции

Китай постепенно уходит от упора на сырьё и всё активнее закупает переработанную продукцию. Для российских компаний это шанс расширить экспорт готовых товаров, а не только ресурсов.

Взаимный выход на рынки

Российские и китайские предприниматели всё чаще заходят на рынки друг друга. Это упрощает работу и ускоряет культурный обмен: становится больше специалистов, которые знают язык и особенности ведения бизнеса. В российских вузах уже каждый четвёртый иностранный студент — китаец, так что языковой барьер будет снижаться.

Рост спроса на «белые» схемы

Контроль усиливается и в России, и в Китае. Всё чаще проверяют маркировку и сертификаты, а серые способы оплаты (через физлиц, WeChat и Alipay) попадают под регулирование. В результате поставки приходится оформлять официально — растёт запрос на надёжных партнёров.

Развитие железнодорожных перевозок

Железнодорожное сообщение между Россией и Китаем становится интенсивнее: поездов больше, стоимость доставки иногда снижается.

Новые маршруты и коридоры