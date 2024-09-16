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Как перевести деньги в Кыргызстан из России?

Безопасные способы рассчитаться с контрагентом из Киргизии, инструкция и нюансы, которые нужно учесть, чтобы деньги дошли до получателя.

16.09.2024
5178
5178

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Отправляйте платежи за границу

Отправляйте платежи за границу

Платежи в Кыргыстан

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Отправляйте платежи за границу

Отправляйте платежи за границу

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Способы перевода денег в Кыргызстан из России

В 2025 году иностранные банки опасаются принимать платежи из России из-за риска вторичных санкций и штрафов. Поэтому могут возникать трудности с переводами: деньги идут дольше, зависают на неопределённый срок или возвращаются обратно. Если искать альтернативные способы расчётов с нерезидентами или сотрудниками компании, например, отправлять деньги с личного счёта по номеру карты или телефона, можно столкнуться с более серьёзными проблемами. 

По правилам валютного законодательства все операции между резидентами и нерезидентами должны проводиться через уполномоченные банки. Налоговая может расценить бизнес-переводы с личной карты как уклонение от налогов или незаконное обналичивание денег и начислить штраф. А банк — заблокировать карту из-за подозрений в незаконной деятельности.

Пример: 

Владелец российской компании решил оплатить товар киргизского поставщика с личной карты, а не с расчётного счёта юридического лица. Через несколько дней банк заподозрил операцию, как финансирование незаконной схемы, и заблокировал карту. 

Так предприниматель потерял доступ к своим деньгам, а рабочие процессы затянулись на время выяснения целей перевода.

Чтобы избежать правовых и финансовых рисков, переводите деньги контрагентам за границу только через расчётный счёт. При этом заранее уточните, сможет ли банк контрагента принять деньги из вашего банка-отправителя. 

Как отправить деньги в Кыргызстан через расчётный счёт в банке? 

В Точке вы можете перевести в Кыргызстан из России рубли. Для этого зайдите с главной страницы интернет-банка во вкладку «Платежи и переводы» — «По реквизитам» — «Рубли за границу» и заполните поля. В них есть подсказки, которые помогут правильно указать информацию. 

Как переводить деньги в Кыргызстан из России

Если сумма обязательств по договору равна или меньше 1 000 000 ₽ в эквиваленте, дополнительно укажите только код вида операции. Подтверждающие документы прикреплять не нужно. 

Если сумма обязательств по договору более 1 000 000 ₽ в эквиваленте, загрузите документы, на основании которых отправляете деньги: например, договор или инвойс. 

Перевод в Кыргызстан из России

Перевод в Киргизию идёт в течение 1 рабочего дня. Время может увеличиться в зависимости от цепочки банков-корреспондентов, но занимает не более 10 рабочих дней.

В Точке можно отправлять рубли не только в Кыргызстан, но и в другие страны. Проверим документы и подскажем об ошибке в реквизитах, если найдём, и пришлём вам платёж на подпись. А также будем следить за сроками по контракту и предупредим о возможном нарушении, чтобы избежать штрафа.

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Комиссия за денежные переводы в Киргизию в Точке начисляется только за валютный контроль, так как это перевод в другую страну. Размер зависит от выбранного тарифа: на «Начале» — 0,15%, на «Развитии» — 0,12%, а на «Корпоративном» — 0,1%. Минимальная сумма комиссии — 300 рублей, а максимальная на тарифах «Развитие» и «Начало» — 9 500 рублей. 

В Точке эксперты валютного контроля следят за сроками по контрактам и напоминают, когда нужно сдать документы, или предупреждают о возможных нарушениях, чтобы защитить вас от штрафов.

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Ограничений и лимитов на переводы в Кыргызстан из России в Точке нет. 

Как перевести деньги в Киргизию через SWIFT?

SWIFT-систему используют для перевода платежей за границу в иностранной валюте. При использовании SWIFT в 2025 году важно учитывать несколько важных моментов: 

  1. из-за санкций против России не все банки переводят деньги через эту систему;
  2. зарубежные банки могут отклонять SWIFT-переводы, замораживать их или запрашивать дополнительную информацию о целях перевода;
  3. в работе системы часто происходят сбои.

Чтобы перевести деньги в Кыргызстан через SWIFT, заранее уточните два вопроса: возможно ли совершить такой перевод в вашем банке-отправителе и сможет ли принять его банк-получатель. 

Как получить деньги из Кыргызстана?

В Точке вы сможете получить из Кыргызстана рубли. 

Для перевода денег в Россию иностранному контрагенту нужно:

  • уточнить в своём банке возможность отправить деньги в Точку;
  • открыть рублёвый счёт в своём банке за границей;
  • конвертировать киргизские сомы в рубли и положить их на свой счёт;
  • отправить рубли по реквизитам вашего счёта.

Деньги поступят на ваш расчётный счёт в течение 1 рабочего дня. Вы сможете пользоваться ими сразу после зачисления. 

Ведите ВЭД, а Точка поможет на каждом этапе. 

  • Подскажем, как составить документы. 
  • Поможем избежать нарушений по валютным контрактам. 
  • Сделаем таможенную декларацию под ключ. 
  • Ответим на вопросы по платежам и изменениям в валютном законодательстве. 
  • Переведём платежи в рублях и валюте.

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Как перевести деньги в Киргизию из России, способы отправить деньги из России в Кыргызстан – Банк Точка