Как перевести деньги в Кыргызстан из России?

Способы перевода денег в Кыргызстан из России

В 2025 году иностранные банки опасаются принимать платежи из России из-за риска вторичных санкций и штрафов. Поэтому могут возникать трудности с переводами: деньги идут дольше, зависают на неопределённый срок или возвращаются обратно. Если искать альтернативные способы расчётов с нерезидентами или сотрудниками компании, например, отправлять деньги с личного счёта по номеру карты или телефона, можно столкнуться с более серьёзными проблемами.

По правилам валютного законодательства все операции между резидентами и нерезидентами должны проводиться через уполномоченные банки. Налоговая может расценить бизнес-переводы с личной карты как уклонение от налогов или незаконное обналичивание денег и начислить штраф. А банк — заблокировать карту из-за подозрений в незаконной деятельности.

Пример: Владелец российской компании решил оплатить товар киргизского поставщика с личной карты, а не с расчётного счёта юридического лица. Через несколько дней банк заподозрил операцию, как финансирование незаконной схемы, и заблокировал карту. Так предприниматель потерял доступ к своим деньгам, а рабочие процессы затянулись на время выяснения целей перевода.

Чтобы избежать правовых и финансовых рисков, переводите деньги контрагентам за границу только через расчётный счёт. При этом заранее уточните, сможет ли банк контрагента принять деньги из вашего банка-отправителя.

Как отправить деньги в Кыргызстан через расчётный счёт в банке?

В Точке вы можете перевести в Кыргызстан из России рубли. Для этого зайдите с главной страницы интернет-банка во вкладку «Платежи и переводы» — «По реквизитам» — «Рубли за границу» и заполните поля. В них есть подсказки, которые помогут правильно указать информацию.

Если сумма обязательств по договору равна или меньше 1 000 000 ₽ в эквиваленте, дополнительно укажите только код вида операции. Подтверждающие документы прикреплять не нужно.

Если сумма обязательств по договору более 1 000 000 ₽ в эквиваленте, загрузите документы, на основании которых отправляете деньги: например, договор или инвойс.

Перевод в Киргизию идёт в течение 1 рабочего дня. Время может увеличиться в зависимости от цепочки банков-корреспондентов, но занимает не более 10 рабочих дней.

В Точке можно отправлять рубли не только в Кыргызстан, но и в другие страны. Проверим документы и подскажем об ошибке в реквизитах, если найдём, и пришлём вам платёж на подпись. А также будем следить за сроками по контракту и предупредим о возможном нарушении, чтобы избежать штрафа. Подробнее

Комиссия за денежные переводы в Киргизию в Точке начисляется только за валютный контроль, так как это перевод в другую страну. Размер зависит от выбранного тарифа: на «Начале» — 0,15%, на «Развитии» — 0,12%, а на «Корпоративном» — 0,1%. Минимальная сумма комиссии — 300 рублей, а максимальная на тарифах «Развитие» и «Начало» — 9 500 рублей.

В Точке эксперты валютного контроля следят за сроками по контрактам и напоминают, когда нужно сдать документы, или предупреждают о возможных нарушениях, чтобы защитить вас от штрафов. Подробнее

Ограничений и лимитов на переводы в Кыргызстан из России в Точке нет.

Как перевести деньги в Киргизию через SWIFT?

SWIFT-систему используют для перевода платежей за границу в иностранной валюте. При использовании SWIFT в 2025 году важно учитывать несколько важных моментов:

из-за санкций против России не все банки переводят деньги через эту систему; зарубежные банки могут отклонять SWIFT-переводы, замораживать их или запрашивать дополнительную информацию о целях перевода; в работе системы часто происходят сбои.

Чтобы перевести деньги в Кыргызстан через SWIFT, заранее уточните два вопроса: возможно ли совершить такой перевод в вашем банке-отправителе и сможет ли принять его банк-получатель.

Как получить деньги из Кыргызстана?

В Точке вы сможете получить из Кыргызстана рубли.

Для перевода денег в Россию иностранному контрагенту нужно:

уточнить в своём банке возможность отправить деньги в Точку;

своём банке возможность отправить деньги в Точку; открыть рублёвый счёт в своём банке за границей;

своём банке за границей; конвертировать киргизские сомы в рубли и положить их на свой счёт;

рубли и положить их на свой счёт; отправить рубли по реквизитам вашего счёта.

Деньги поступят на ваш расчётный счёт в течение 1 рабочего дня. Вы сможете пользоваться ими сразу после зачисления.