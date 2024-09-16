Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. ВЭД
  4. Как перевести деньги в Узбекистан из России
ВЭД
ВЭД

Как перевести деньги в Узбекистан из России

В статье рассказываем, как выгодно переводить деньги контрагенту в Узбекистан из России: инструкция и нюансы, которые нужно учесть, чтобы деньги дошли до получателя.

16.09.2024
3170
3170

Платежи в Узбекистан

Все нужное для ВЭД: бесплатный валютный счёт, подбор логиста, таможенное оформление и другие сервисы.
Подробнее

Отправляйте платежи за границу

Отправляйте платежи за границу

Платежи в Узбекистан

Все нужное для ВЭД: бесплатный валютный счёт, подбор логиста, таможенное оформление и другие сервисы.
Подробнее

Отправляйте платежи за границу

Отправляйте платежи за границу

Автор

Способы перевода денег в Узбекистан из России

Российские ВЭД-предприниматели могут безопасно оплачивать товары от поставщиков из Узбекистана через расчётный счёт в уполномоченном банке. Если пересылать деньги за границу альтернативными способами, например, по номеру карты или телефона, юридическое лицо или ИП может столкнуться с правовыми и финансовыми проблемами. 

По правилам валютного законодательства все операции между резидентами и нерезидентами должны проводиться через уполномоченные банки.

В Точке вы можете совершить рублёвые переводы из России в Узбекистан. Для этого с главной страницы интернет-банка перейдите во вкладку «Платежи и переводы» — «По реквизитам» — «Рубли за границу» и заполните поля. В них есть подсказки, которые помогут правильно указать информацию. 

Как переводить деньги в Узбекистан из России

Если сумма обязательств по договору равна или меньше 1 000 000 ₽ в эквиваленте, дополнительно укажите только код вида операции. Подтверждающие документы прикреплять не нужно. 

Если сумма обязательств по договору более 1 000 000 ₽ в эквиваленте, загрузите документы, на основании которых отправляете деньги: например, договор или инвойс. 

Перевод в Узбекистан из России

Перевод денег в Узбекистан из России идёт в течение 1 рабочего дня. Время может увеличиться в зависимости от цепочки банков-корреспондентов, но занимает не более 10 рабочих дней.

Ограничений и лимитов на денежные переводы в Узбекистан из России в Точке нет. 

Комиссия за денежные переводы в Узбекистан начисляется только за валютный контроль, так как это перевод в другую страну. Размер зависит от выбранного тарифа.

В Точке можно отправлять рубли не только в Узбекистан, но и в другие страны. Проверим документы и подскажем об ошибке в реквизитах, если найдём, и пришлём вам платёж на подпись. А также будем следить за сроками по контракту и предупредим о возможном нарушении, чтобы избежать штрафа.

Подробнее

Как перечислить деньги в Узбекистан через SWIFT

При использовании SWIFT-системы для перевода платежей за границу важно учитывать несколько важных моментов: 

  1. из-за санкций против России не все банки переводят деньги через эту систему;
  2. зарубежные банки могут отклонять SWIFT-переводы, замораживать их или запрашивать дополнительную информацию о целях перевода;
  3. в работе системы часто происходят сбои.

Чтобы перечислить деньги в Узбекистан через SWIFT, заранее уточните: возможно ли совершить такой перевод в вашем банке-отправителе и сможет ли принять его банк-получатель вашего контрагента. 

Как получить деньги из Узбекистана

В Точке вы сможете получить от партнёра из Узбекистана рубли. 

Для перевода денег в Россию иностранному контрагенту нужно:

  • уточнить в своём банке возможность отправить деньги в Точку;
  • открыть рублёвый счёт в своём банке за границей;
  • конвертировать узбекский сум в рубли и положить их на свой счёт;
  • отправить рубли по реквизитам вашего счёта.

Деньги поступят на ваш расчётный счёт в течение 1 рабочего дня. Вы сможете пользоваться ими сразу после зачисления. 

Другие статьи по теме

10 МАРТА 2025
14 266
Виктория Сахарова
Личный кабинет ФТС для участников ВЭД
11 ФЕВРАЛЯ 2026
3724
Сергей Зотов
Проформа-инвойс и инвойс: отличия и особенности

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Отправляйте платежи за границу

Отправляйте платежи за границу

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Как перевести деньги в Узбекистан из России, способы перевода денег в Узбекистан – Банк Точка