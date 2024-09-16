Как перевести деньги в Узбекистан из России

Способы перевода денег в Узбекистан из России

Российские ВЭД-предприниматели могут безопасно оплачивать товары от поставщиков из Узбекистана через расчётный счёт в уполномоченном банке. Если пересылать деньги за границу альтернативными способами, например, по номеру карты или телефона, юридическое лицо или ИП может столкнуться с правовыми и финансовыми проблемами.

По правилам валютного законодательства все операции между резидентами и нерезидентами должны проводиться через уполномоченные банки.

В Точке вы можете совершить рублёвые переводы из России в Узбекистан. Для этого с главной страницы интернет-банка перейдите во вкладку «Платежи и переводы» — «По реквизитам» — «Рубли за границу» и заполните поля. В них есть подсказки, которые помогут правильно указать информацию.

Если сумма обязательств по договору равна или меньше 1 000 000 ₽ в эквиваленте, дополнительно укажите только код вида операции. Подтверждающие документы прикреплять не нужно.

Если сумма обязательств по договору более 1 000 000 ₽ в эквиваленте, загрузите документы, на основании которых отправляете деньги: например, договор или инвойс.

Перевод денег в Узбекистан из России идёт в течение 1 рабочего дня. Время может увеличиться в зависимости от цепочки банков-корреспондентов, но занимает не более 10 рабочих дней.

Ограничений и лимитов на денежные переводы в Узбекистан из России в Точке нет.

Комиссия за денежные переводы в Узбекистан начисляется только за валютный контроль, так как это перевод в другую страну. Размер зависит от выбранного тарифа.

В Точке можно отправлять рубли не только в Узбекистан, но и в другие страны. Проверим документы и подскажем об ошибке в реквизитах, если найдём, и пришлём вам платёж на подпись. А также будем следить за сроками по контракту и предупредим о возможном нарушении, чтобы избежать штрафа. Подробнее

Как перечислить деньги в Узбекистан через SWIFT

При использовании SWIFT-системы для перевода платежей за границу важно учитывать несколько важных моментов:

из-за санкций против России не все банки переводят деньги через эту систему; зарубежные банки могут отклонять SWIFT-переводы, замораживать их или запрашивать дополнительную информацию о целях перевода; в работе системы часто происходят сбои.

Чтобы перечислить деньги в Узбекистан через SWIFT, заранее уточните: возможно ли совершить такой перевод в вашем банке-отправителе и сможет ли принять его банк-получатель вашего контрагента.

Как получить деньги из Узбекистана

В Точке вы сможете получить от партнёра из Узбекистана рубли.

Для перевода денег в Россию иностранному контрагенту нужно:

уточнить в своём банке возможность отправить деньги в Точку;

своём банке возможность отправить деньги в Точку; открыть рублёвый счёт в своём банке за границей;

своём банке за границей; конвертировать узбекский сум в рубли и положить их на свой счёт;

рубли и положить их на свой счёт; отправить рубли по реквизитам вашего счёта.

Деньги поступят на ваш расчётный счёт в течение 1 рабочего дня. Вы сможете пользоваться ими сразу после зачисления.