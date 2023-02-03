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Кредиты и финансирование для бизнеса

Решение за 5 минут

Дадим предварительное решение по номеру телефона и ИНН

Прозрачные условия

Укажем все детали финансирования без скрытых комиссий

До 10 000 000 ₽

Рассчитаем сумму по оборотам вашего бизнеса

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

ИП или ООО старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП или директор ООО

Оставьте заявку на финансирование

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании 

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Ускорим выплаты от маркетплейсов

Забирайте выручку с Ozon, WB и Яндекс Маркета, когда она вам нужна. Дешевле, чем у маркетплейсов.

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Частые вопросы

Какое финансирование я могу получить?

В Точка Банке можно оформить разовый кредит. Вы получаете всю сумму кредита сразу, одним переводом.

Погашение происходит по графику, чаще всего равными платежами раз в месяц, что обеспечивает предсказуемую нагрузку на бюджет.

Сколько времени ждать решения?

Принятие решения занимает примерно один рабочий день. Многое зависит от того, как быстро вы заполните заявку и загрузите данные о компании.

Если у меня нет счёта в Точка Банк, могу ли я узнать решение до его открытия?

Да, получить решение можно без расчётного счёта. Для этого нужно оставить заявку на финансирование. 

Если вас устроят предложенные условия, вы сможете открыть счёт, куда мы переведём деньги.

Что такое факторинг?

Это вид финансирования по сделке с отсрочкой платежа. Вы получаете платёж от Точка Банка и тратите деньги как угодно. Как только контрагент будет готов заплатить по вашей сделке, он переведёт платёж нам. Плюс в том, что вам не нужно ждать деньги от покупателя по постоплате и «вытаскивать» их из оборота.

Какие документы нужны для подачи заявки?

  1. Скан или фото паспорта собственника ИП или директора ООО в хорошем качестве.
  2. Выписка по счёту из банка за 12 месяцев в формате TXT. Также вы можете войти в аккаунт банка-партнёра при подаче заявки — мы сами запросим выписку. Среди партнёров — Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк, Модульбанк.

Также нужно, чтобы собственник ИП или директор ООО подтвердил учётную запись на Госуслугах во время подачи заявки.

Если мне одобрили несколько предложений, могу ли я воспользоваться всеми?

Нет, нужно будет выбрать один вариант из предложенных.

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Юридические условия

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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