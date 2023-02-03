Кредиты и финансирование для бизнеса

Решение за 5 минут
Дадим предварительное решение по номеру телефона и ИНН
Прозрачные условия
Укажем все детали финансирования без скрытых комиссий
До 10 000 000 ₽
Рассчитаем сумму по оборотам вашего бизнеса
Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы
Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах
Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах
Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования
ИП или ООО старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только собственник ИП или директор ООО
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании
Заполните анкету и загрузите данные об оборотах
Получите кредит и пользуйтесь деньгами
Забирайте выручку с Ozon, WB и Яндекс Маркета, когда она вам нужна. Дешевле, чем у маркетплейсов.
В Точка Банке можно оформить разовый кредит. Вы получаете всю сумму кредита сразу, одним переводом.
Погашение происходит по графику, чаще всего равными платежами раз в месяц, что обеспечивает предсказуемую нагрузку на бюджет.
Принятие решения занимает примерно один рабочий день. Многое зависит от того, как быстро вы заполните заявку и загрузите данные о компании.
Да, получить решение можно без расчётного счёта. Для этого нужно оставить заявку на финансирование.
Если вас устроят предложенные условия, вы сможете открыть счёт, куда мы переведём деньги.
Это вид финансирования по сделке с отсрочкой платежа. Вы получаете платёж от Точка Банка и тратите деньги как угодно. Как только контрагент будет готов заплатить по вашей сделке, он переведёт платёж нам. Плюс в том, что вам не нужно ждать деньги от покупателя по постоплате и «вытаскивать» их из оборота.
Также нужно, чтобы собственник ИП или директор ООО подтвердил учётную запись на Госуслугах во время подачи заявки.
Нет, нужно будет выбрать один вариант из предложенных.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.