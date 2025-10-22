Как правильно оформить товарный чек: бланк и образец заполнения

Точка Банк поможет организовать полный и законный документооборот: предоставит готовую онлайн-кассу, зарегистрирует её в ФНС и подключит эквайринг для приёма платежей картами и по QR-коду.

Подробнее об онлайн-кассе Подробнее об онлайн-кассе Подробнее об онлайн-кассе