Как правильно оформить товарный чек: бланк и образец заполнения

Товарный чек помогает избежать конфликтов с покупателями, служит доказательством факта оплаты и обязателен в определённых ситуациях. В статье расскажем, когда бизнес выдаёт товарный чек и как его заполнить.
Что такое товарный чек и его назначение
Разберём на примере: секретарю поручают закупить канцелярию для офиса. В магазине она получает кассовый чек, который подтверждает факт оплаты товара. Но для внутренней отчётности компании нужна детализация расходов.
Поэтому секретарь просит продавца оформить дополнительный документ — товарный чек. В нём расписывается состав покупки: 10 ручек по 30 ₽, 5 блокнотов по 100 ₽ и так далее.
Таким образом, эти два документа дают бухгалтерии полную картину: что было куплено, в каком количестве и по какой цене.
Также товарный чек служит подтверждением факта передачи конкретных товаров. Он не заменяет обязательный кассовый фискальный документ, а выступает приложением к нему. Но есть исключения, когда выдают только товарную квитанцию.
Для чего нужен товарный чек
Товарный чек фиксирует сделку между продавцом и покупателем. В ситуациях, когда использование онлайн-кассы не предусмотрено, он становится единственным документом, который подтверждает расчёт между сторонами.
Наличие детального чека помогает предотвратить возможные конфликты с клиентами. В нём прописываются условия покупки: наименование товара, количество, цена и дата. Это сводит к минимуму споры о том, что именно и на каких условиях было куплено.
Также чек используется для предъявления гарантийных требований, оформления возврата или обмена товара.
Когда и кем выдаётся товарный чек
Товарный чек выдаётся в момент оплаты или получения покупки.
Документ оформляет сотрудник, который передаёт товар или оказывает услугу, — обычно это продавец, администратор или менеджер.
Когда товарный чек используется вместо кассового
Товарный чек используется вместо кассового в нескольких случаях. Если предприниматель работает в труднодоступных или отдалённых районах, например в сельской местности.
Право выдавать товарный чек без кассового имеют индивидуальные предприниматели на патентной системе налогообложения. Но для этого они должны заниматься определёнными видами деятельности, например ремонтом обуви или продажей мороженого с уличных точек.
В остальных ситуациях использовать только товарные чеки без кассовой техники нельзя. За это предусмотрен штраф.
Какие реквизиты у товарного чека
Требования к реквизитам товарного чека зависят от его роли в расчётах. Если применять контрольно-кассовую технику необязательно и товарный чек используется вместо кассового, он должен содержать обязательные реквизиты. Они устанавливаются в Российской Федерации Федеральным законом №54-ФЗ, статья 4.7.
Но если товарный чек выдаётся дополнительно к кассовому со всеми необходимыми данными, то его форма произвольна. В неё можно добавить нужные поля: артикул для одежды, пробу для драгоценностей, характеристики техники или информацию о гарантии.
Печать ставить необязательно.
Обязательные реквизиты товарного чека
Обязательные реквизиты для оформления товарного чека:
- наименование «Товарный чек»;
- порядковый номер;
- дата, время и место продажи;
- наименование организации или данные ИП;
- ИНН;
- наименование товара или услуги;
- система налогообложения продавца;
- признак расчёта;
- количество, цена и стоимость товара с указанием скидок и наценок, единицы измерения;
- ставка НДС и сумма налога, если продавец на ОСН;
- форма расчёта;
- должность, имя и подпись лица, продавшего товар.
Как заполнить товарный чек
Чтобы оформить чек, необходимо соблюдать определённые правила и заполнять все реквизиты.
Правила оформления товарного чека
Документ нужно заполнить разборчиво, без исправлений или помарок, вручную. Также можно использовать специальные программы для заполнения бланков, которые затем распечатать на принтере.
Во все строки и графы нужно внести данные. Если остаются пустые — поставьте прочерки или перечеркните их символом, чтобы нельзя было добавить информацию позже.
Инструкция по заполнению товарного чека
Шаг 1. В шапке документа укажите полное наименование организации или ФИО ИП, ИНН. Также можно указать адрес, где проходит сделка.
Шаг 2. Пропишите внутренний номер документа.
Шаг 3. Укажите точную дату оформления.
Шаг 4. В табличной части перечислите все товары или услуги по отдельным строкам. Для каждой позиции укажите название, единицу измерения, количество, цену за единицу и итоговую стоимость.
Шаг 5. Укажите общую сумму цифрами и прописью.
Шаг 6. Поставьте подпись лица, оформившего чек, расшифровку подписи и должность, если этого нет в бланке.
Как заполнить товарный чек: образец
Товарный чек не имеет строгой, обязательной для всех формы. Предприниматель или организация могут разработать собственный бланк. Можно использовать готовый пример из раздела шаблонов документов Точка Банка.
Допустим, консультант магазина «Ромашка» Иванов И.И. продал покупателю комплект чайной посуды на выездной ярмарке, где кассовый аппарат не используется. Он оформляет товарный чек, указывает название товара, количество, цену, итоговую сумму, дату продажи, свои данные и ставит подпись.
Пустые строки надо удалить или зачеркнуть буквой Z, чтобы никто не смог дописать лишние позиции.