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Незаконное предпринимательство: штрафы и риски

В статье разберём, что считается незаконным предпринимательством, какие признаки могут привлечь внимание контролирующих органов и какие серьёзные последствия грозят нарушителям.

28.05.2026
134
134

Оглавление

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

При регистрации ИП — счёт и бухгалтерия бесплатно навсегда

Всё лучшее для старта бизнеса за 0 ₽ на тарифе «Ноль»
Бесплатная регистрация ИП

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Автор

За незаконное предпринимательство в России предусмотрено наказание. В статье расскажем, как определить, законно ли ведётся бизнес, и какие признаки могут насторожить налоговую. Разберём штрафы и другие наказания за незаконное предпринимательство. Объясним, как правильно оформить бизнес, чтобы работать без лишних вопросов от налоговой. 

Коротко
Незаконное предпринимательство — работа без регистрации ИП или ООО.
Признаки: систематичность, цель — получение прибыли, самостоятельность, риск. За нарушение — штрафы от 500 ₽, конфискация имущества, уголовная ответственность со сроком до 5 лет лишения свободы.
Чтобы оформить бизнес, выберите форму ИП или ООО, систему налогообложения и подайте документы в налоговую. Сделать это можно лично или через банк для предпринимателей.

Что такое предпринимательская деятельность

Предпринимательская деятельность — это когда человек сам организует работу, чтобы регулярно получать доход. Он производит и продаёт товары или оказывает услуги.

Чтобы законно заниматься бизнесом, нужно пройти регистрацию в ФНС, выбрать подходящую форму деятельности, систему налогообложения и открыть расчётный счёт в банке.

Признаки предпринимательской деятельности

Деятельность считается предпринимательской, если:

  • Работа ведётся систематически.
  • Цель — получение прибыли.
  • Есть самостоятельность в принятии решений.
  • Присутствует риск.

Есть несколько маркеров, которые указывают, что деятельность уже стала предпринимательской.

1. Ведение учёта. Любой учёт хозяйственной деятельности — важный признак предпринимательства. Это могут быть простейшие записи в тетради, например список клиентов и сумм сделок, или таблицы в Excel с расчётом доходов и расходов.

Главное — факт систематической фиксации операций.

2. Постоянные деловые связи. Человек регулярно работает с одними и теми же или разными заказчиками, заключает договоры на оказание услуг или поставку товаров, выстраивает долгосрочные отношения с поставщиками или партнёрами.

3. Вложения в дело. Инвестиции в развитие показывают, что человек не просто оказывает разовые услуги, а выстраивает бизнес‑процесс. Например, покупает оборудование для работы, арендует офис, заказывает рекламу. 

Дополнительные факторы, указывающие на предпринимательскую активность:

  • сформирован ассортимент продукции;
  • распространяются рекламные материалы;
  • поступают регулярные платежи на банковские счета.

Наличие одного или нескольких признаков не всегда означает нарушение закона. Например, наличие оборудования для производства не делает человека предпринимателем автоматически. Однако совокупность факторов может вызвать интерес контролирующих органов.

ПРИМЕР
Мария регулярно размещает объявления о выпечке тортов, договаривается о поставках ингредиентов с магазином, ведёт учёт заказов и хранит производственное сырьё. Подобная деятельность может рассматриваться как предпринимательская. Мария должна зарегистрироваться в налоговом органе и регулярно платить налоги.
ПРИМЕР
Анна увлекается вязанием и время от времени создаёт уникальные шарфы и шапки для друзей и знакомых. У неё дома хранятся различные виды пряжи и необходимые инструменты для вязания. Она делится фотографиями своих работ в социальных сетях, иногда получает заказы от друзей. При этом ведёт небольшой блокнот, где записывает информацию о подаренных изделиях.
Несмотря на то что деятельность Анны включает некоторые элементы, характерные для бизнеса, она не считается предпринимательской. Потому что заказы поступают нерегулярно и не носят систематический характер. Главной целью для Анны является не получение прибыли, а творческое самовыражение. Подобная деятельность не подпадает под признаки предпринимательской и не требует регистрации в налоговой.

Что является незаконной предпринимательской деятельностью

Незаконный бизнес — это деятельность без регистрации ИП или юридического лица, а также без необходимых разрешений и лицензий. Торговать, оказывать услуги или производить товары без оформления запрещено законом РФ. Подробное толкование незаконной предпринимательской деятельности указано в статье 171 УК РФ.

Виды наказаний за незаконное предпринимательство

Гражданин РФ, который ведёт бизнес незаконно, может понести административную и уголовную ответственность, а также попасть под санкции от налоговых органов.

Административная ответственность за незаконное предпринимательство регулируется статьёй 4.1 КоАП РФ и предусматривает следующие виды наказаний:

  • Штраф для физических лиц от 500 до 2 000 ₽ — за ведение бизнеса без регистрации.
  • Штраф для физических лиц от 2 000 до 2 500 ₽ — если для бизнеса нужна лицензия, но её нет. Кроме того, могут конфисковать изготовленную продукцию, оборудование для производства, сырьё. Для должностных лиц штраф выше — от 4 000 до 5 000 ₽, а для компаний — от 40 000 до 50 000 ₽.
  • Штраф для ИП и самозанятых за грубые нарушения условий лицензии — от 4 000 до 8 000 ₽; приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Уголовная ответственность регулируется статьёй 71 УК РФ и определяет меры наказания вплоть до лишения свободы. Уголовная ответственность наступает при крупном ущербе более 3,5 млн ₽:

  • Штраф до 300 000 ₽ или в размере дохода за период до 2 лет.
  • Обязательные работы на срок до 480 часов.
  • Арест до 6 месяцев.

Если крупный ущерб был нанесён организованной группой: 

  • Штраф от 100 000 до 500 000 ₽ или в размере дохода за период от 1 до 3 лет.
  • Принудительные работы до 5 лет.
  • Лишение свободы до 5 лет со штрафом до 80 000 ₽.

В процессе проверки фактов незаконного предпринимательства часто выявляются сопутствующие нарушения.

  • Нарушение прав потребителей — предоставление недостоверной информации о товарах или услугах.
  • Контрафакт — незаконное использование чужих торговых марок и нарушение авторских прав.
  • Незаконная торговля — реализация конфискованных или изъятых из оборота товаров.
  • Фискальные нарушения — неуплата налогов и сборов.

В случае подобных нарушений заводятся дополнительные административные и уголовные дела, суммы штрафов увеличиваются.

Штрафы ФНС. Налоговый кодекс РФ также предусматривает санкции в случае незаконного предпринимательства. Нарушителю придётся уплатить не только все недоимки по налогам, но и штрафы и пени. 

Налоговая недоимка включает:

  • Восстановление неуплаченных сумм НДФЛ.
  • Погашение задолженности по НДС.
  • Уплату дополнительных сборов.

Система штрафных санкций за нелегальный бизнес по НК РФ

Вид нарушенияРазмер штрафа, санкцииНормативный акт
Неуплата налогов20% от суммы неуплаченного налогап. 1 ст. 122 НК РФ
Просрочка уплаты налогаПени в размере 1/300 действующей ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочкип. 4 ст. 75 НК РФ
Ведение деятельности без регистрации10% от полученного дохода (минимум — 40 000 ₽)п. 2 ст. 116 НК РФ
Непредставление налоговой декларацииДо 30% от суммы неуплаченного налога (минимум — 1 000 ₽)п. 1 ст. 119 НК РФ
Непостановка на учёт в налоговой10% от дохода за три года деятельности (минимум — 40 000 ₽)ст. 116 НК РФ
Умышленная неуплата налогов и сборов40% от неуплаченной суммып. 1 ст. 122 НК РФ

В случае выявления нелегального бизнеса органы могут конфисковать всё незаконно полученное имущество, сделки аннулируются, а физлицу отказывают в защите прав в суде. Добровольное прекращение незаконной деятельности может смягчить наказание.

ПРИМЕР
Иван, увлечённый садовод, начал выращивать редкие сорта цветов на своём участке и продавать их через соцсети. Сначала это были единичные сделки среди знакомых, но через полгода клиентов стало много. Иван арендовал теплицу, нанял двух помощников и наладил поставки в цветочные магазины города. При этом он не регистрировал ИП и не платил налоги.
Через год его деятельность привлекла внимание налоговой службы. Проверка показала, что за последние 12 месяцев Иван заработал 4,2 млн ₽. Поскольку деятельность велась без регистрации, ему предъявили следующие требования:
1. Выплатить штраф в размере 10% от доходов, то есть 420 000 ₽.
2. Погасить недоимку по НДФЛ за весь период работы.
3. Оплатить пени за просрочку налоговых платежей.
4. Прекратить деятельность до оформления статуса ИП.
Из‑за найма работников без оформления трудовых отношений добавились штрафы по трудовому законодательству. В итоге общие расходы Ивана превысили 700 000 ₽ — больше половины его годового дохода от цветочного бизнеса.

Штрафы за неуведомление о начале предпринимательской деятельности в 2026 году

С 27 июня 2025 года вступили в силу новые правила ответственности за ведение бизнеса без уведомления о начале предпринимательской деятельности.

Особые правила распространяются на представителей следующих сфер бизнеса:

  • Бытовые услуги населению.
  • Торговая деятельность (розница и опт).
  • Предприятия общественного питания.
  • Другие направления предпринимательской деятельности.

Полный перечень представлен в приложении 1 постановления Правительства РФ от 27.05. 2025 №725. 

В большинстве случаев нужно уведомлять Роспотребнадзор о начале деятельности. Но если предприниматель производит специальное оборудование, например пожарное оборудование, средства индивидуальной защиты при пожаре или пожарный инструмент, — уведомление следует направлять в МЧС России.

Предприниматель также должен уведомить налоговую о следующих изменениях:

  • смена юридического адреса компании;
  • переезд ИП;
  • прекращение какого‑либо вида деятельности.

Штрафы предусмотрены как для предпринимателей и юрлиц, так и для должностных лиц, которые отвечают за подачу уведомлений.

КатегорияПервичное нарушениеПовторное нарушение
Должностные лица7 000–12 000 ₽15 000–25 000 ₽
Юридические лица24 000–48 000 ₽50 000–60 000 ₽

Срок давности по данным нарушениям составляет 1 год.

Кто и как вычисляет предпринимателей, которые ведут бизнес без регистрации

За предпринимательской деятельностью следят разные государственные органы. Налоговые службы выступают главным контролирующим звеном. Правоохранительные органы проводят оперативные проверки. Местные власти контролируют уличную торговлю. Антимонопольная служба следит, чтобы бизнес не нарушал правила конкуренции. Органы потребительского надзора проверяют, насколько качественно оказываются услуги. А прокуратура наблюдает за тем, чтобы все действовали в рамках закона.

Нелегальный бизнес могут обнаружить случайно или намеренно. Контролирующие органы ведут активную работу.

  1. Отслеживают жалобы потребителей на некачественные товары и услуги.
  2. Мониторят социальные сети и онлайн-платформы с объявлениями о продаже.
  3. Проводят плановые проверки легальных предпринимателей, которые иногда сообщают о сотрудничестве с незарегистрированными исполнителями.
  4. Организуют совместные рейды с представителями торговых площадок. 

Информацию о теневом бизнесе предоставляют ТСЖ и управляющие компании, которые замечают подозрительную деятельность в своих зонах ответственности.

ПРИМЕР
Мастер по ремонту техники Макар вёл дела без регистрации ИП — принимал заказы через соцсети и получал оплату на личную карту. После жалобы недовольного клиента в городском паблике на него вышли органы потребительского надзора. Провели контрольную закупку, запросили банковские выписки и доказали факт незаконного предпринимательства. 
В итоге Макару пришлось заплатить штраф, уплатить НДФЛ и возместить ущерб клиенту. Этот случай показывает, что даже небольшой бизнес легко выявить, — проще сразу оформить ИП, чем потом разбираться со штрафами и судами.

Кто может вести деятельность без регистрации ИП или юридического лица

Если гражданин РФ оказывает услуги самостоятельно, без сотрудников или продаёт товары собственного производства, он может обойтись без регистрации ИП, а оформить самозанятость в приложении «Мой налог».

Самозанятость регулируется Федеральным законом и позволяет легально оказывать услуги физическим и юридическим лицам при соблюдении установленных ограничений. Годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн ₽. Если сумма выше, самозанятый автоматически переводится в статус ИП.

Также возможно оказывать разовые услуги без оформления предпринимательской деятельности при условии, что такая деятельность не носит систематического характера. 

Но если деятельность становится систематической, появляется необходимость в найме работников или требуется специальное разрешение на ведение определённого вида работ, необходимо зарегистрировать ИП или оформить юридическое лицо. 

Как зарегистрировать бизнес

Открыть ИП или ООО в 2026 году можно, не покидая дом. Это защитит от штрафов за работу без регистрации. 

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Зарегистрировать бизнес можно и самостоятельно через налоговую. 

Шаг 1. Выберите форму деятельности — ИП или ООО.

ИП подходит для малого бизнеса с небольшим штатом сотрудников. Преимущества: простая регистрация, минимум отчётности, свобода в распоряжении деньгами.

ООО выбирают для более крупного бизнеса, когда планируется работа с партнёрами или привлечение инвестиций. Преимущества: ограниченная ответственность, возможность продажи бизнеса, больше доверия контрагентов.

Шаг 2. Подготовьте документы.

Для регистрации потребуются:

  • Паспорт заявителя.
  • Заявление по форме Р11001 для ООО или Р21001 для ИП.
  • Квитанция об оплате госпошлины, если заявление подаётся лично через налоговую.
  • Документы на юридический адрес для ООО.
  • Устав ООО, если не используется типовой.
  • Решение единственного учредителя или протокол собрания для ООО.

Шаг 3. Подайте заявление в ИФНС.

Есть два способа подачи документов на регистрацию.

  • Традиционный способ через ИФНС — в этом случае нужно лично посетить налоговую инспекцию, обратиться в МФЦ или отправить документы в налоговую почтой с описью вложения.
  • Регистрация через банк — упрощённая схема регистрации, при которой не нужно ездить в налоговую, достаточно открыть расчётный счёт, и банк самостоятельно подаст все документы в ИФНС. При отправке документов с помощью мобильного приложения партнёра Sign.Me госпошлину уплачивать не нужно.

Вопросы по теме

Как избежать обвинений в незаконном предпринимательстве?

Необходимо официально зарегистрировать бизнес в форме ИП или ООО. Также важно получить все требуемые лицензии и разрешения для конкретного вида деятельности, регулярно и в полном объёме платить налоги и сдавать отчётность.

Какие риски связаны с незаконным предпринимательством?

Незаконное предпринимательство влечёт за собой:


— Штрафы.


— Конфискацию товара.


— Уголовную ответственность.


— Проблемы с контрагентами.


— Потерю репутации на рынке.

Какие виды деятельности считаются незаконными?

Если человек регулярно получает доход от продажи товаров, изготовления продукции или предоставления услуг, но не прошёл процедуру регистрации в качестве ИП или юрлица, его деятельность признаётся незаконной. 


Оформление статуса предпринимателя — необходимая мера защиты от правовых последствий. Законная деятельность открывает возможности для стабильного развития бизнеса и исключает риски административных и уголовных санкций.

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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