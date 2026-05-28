Иван, увлечённый садовод, начал выращивать редкие сорта цветов на своём участке и продавать их через соцсети. Сначала это были единичные сделки среди знакомых, но через полгода клиентов стало много. Иван арендовал теплицу, нанял двух помощников и наладил поставки в цветочные магазины города. При этом он не регистрировал ИП и не платил налоги.

Через год его деятельность привлекла внимание налоговой службы. Проверка показала, что за последние 12 месяцев Иван заработал 4,2 млн ₽. Поскольку деятельность велась без регистрации, ему предъявили следующие требования:

1. Выплатить штраф в размере 10% от доходов, то есть 420 000 ₽.

2. Погасить недоимку по НДФЛ за весь период работы.

3. Оплатить пени за просрочку налоговых платежей.

4. Прекратить деятельность до оформления статуса ИП.

Из‑за найма работников без оформления трудовых отношений добавились штрафы по трудовому законодательству. В итоге общие расходы Ивана превысили 700 000 ₽ — больше половины его годового дохода от цветочного бизнеса.

