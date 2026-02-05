Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Безопасный бизнес
  4. Кто такие дропы и как ими не стать
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес

Кто такие дропы и как ими не стать

Передача банковских реквизитов для переводов на подозрительные счета может повлечь уголовную ответственность.

05.02.2026
2262
2262

Комплаенс и сервисы управления рисками по 115‑ФЗ

Убережём от блокировок, проверим контрагентов и предупредим о проверках
Как комплаенс Точка Банк заботится о вас

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Комплаенс и сервисы управления рисками по 115‑ФЗ

Убережём от блокировок, проверим контрагентов и предупредим о проверках
Как комплаенс Точка Банк заботится о вас

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Автор

С июля 2025 года за дропперство ввели уголовную ответственность. Под удар могут попасть многие граждане, которые иногда даже не подозревают, что участвуют в преступлении. 

Дроппер, или дроп, — это человек, чью банковскую карту или счёт используют мошенники для перевода или обналичивания украденных денег. Как не стать таким посредником и защитить себя от последствий — расскажем в статье.

Коротко
Дроппер — это посредник в цепочке мошенников, который использует свою банковскую карту или счета для приёма и перевода ворованных средств. Часто люди становятся дропперами неосознанно, соглашаясь вернуть «случайный» перевод или помочь незнакомцу у банкомата. Новый закон с 2025 года чётко определяет такие действия как преступление со штрафами и реальными сроками лишения свободы.

Кто такие дропы

Представьте: Кате в интернете предлагают подработку. Надо всего лишь открыть расчётный счёт и получить на него платёж, а затем перевести на другой счёт. Дело в том, что у заказчика проблема со своим расчётным счётом и ему нужна помощь. Катя соглашается и становится дропом — теперь ей грозит уголовная ответственность. 

Дропы (слово «drop» с английского значит «сбрасывать») — это люди, которых злоумышленники используют как подставных лиц для получения и вывода украденных денег. Дропы передают доступ к своим банковским картам, переводят средства между счетами или снимают наличные в банкоматах.

Иногда дропов называют дропперами, а людей, которые предложили им заработок, — дроповодами. 

Дроповоды затягивают людей в свои схемы двумя путями. 

  1. Человек не понимает, что помогает преступникам. Например, незнакомец просит снять для него наличные в банкомате. Жертва соглашается и становится звеном в цепочке по обналичиванию похищенных денежных средств.
  2. Человек осознанно соглашается стать дропом. Мошенники ищут в интернете тех, кому срочно нужны деньги. Это могут быть школьники, студенты, безработные. Они незаконно пропускают через свои банковские реквизиты чужие деньги и получают за это процент или оформляют карту и передают её заказчикам. В этом случае люди знают, что дело нечисто, но соглашаются ради быстрого дохода.

Какие бывают виды дропперов 

Роли различаются по степени осведомлённости и роли в цепочке обналичивания.

По осведомлённостиПо осведомлённости
«Неразводной» (осознанный)Действует умышленно. Причины: тяжёлое финансовое положение, безработица, зависимости
«Разводной» (обманутый)Вовлечён обманом, не подозревает о преступлении. Вербуют через фиктивные вакансии, например «Оформите карту для зарплатного проекта»
По роли в цепочке обналичиванияПо роли в цепочке обналичивания
ОбнальщикЛично снимает наличные с карты в банкомате за процент. Обычно «неразводной»
ТранзитникПринимает перевод и сразу отправляет деньги дальше по цепочке. Нужен для запутывания следов
ЗаливщикПринимает наличные, которые мошенники получили незаконным путём, зачисляет их на счёт и переводит дальше. Максимально усложняет отслеживание

― Как узнать мошенников и не потерять деньги

Как работают дропперы

Мошенники просят зарегистрировать ИП, ООО и предоставить доступ третьим лицам к системам дистанционного банковского обслуживания. Их используют для незаконных операций. Мошенники используют психологические уловки, чтобы вовлечь человека в свои схемы, манипулируют доверчивостью, добротой или желанием быстро заработать. 

В последнем случае ставку делают на финансовую нестабильность, предлагают нелегальный доход за простые действия. Дроповоды ищут «работников» под разными предлогами: для перевода выигрышей, вывода заблокированных денег из-за границы, обмена криптовалюты или просто предлагают подросткам деньги за аренду их банковской карты. 

Часто они втираются в доверие через сайты знакомств и потом просят об одолжении — одолжить карту или сделать перевод.

Как выглядит мошенническая схема с участием дропа

Примерную схему можно представить как цепочку действий.

  1. Кража денег. Мошенники обманом, например через звонок от сотрудника банка или полиции, получают доступ к средствам человека.
  2. Перевод дропперу. Чтобы скрыть следы, деньги переводятся не напрямую организаторам, а на счёт или карту, который нашли заранее. 
  3. Обналичивание. Человек снимает деньги в банкомате или переводит их на другие реквизиты по инструкциям дроповодов.
  4. Завершение цепочки. Деньги через цепочку переводов или курьеров поступают организаторам схемы. 

Как случайно не стать дропом

Главный принцип: никогда не используйте свою карту или счёт для операций с деньгами незнакомцев. 

  • Не возвращайте «ошибочные» переводы самостоятельно. Если поступили чужие деньги, обратитесь в банк для возврата на реквизиты отправителя.
  • Не верьте в лёгкий заработок. Любое предложение, где нужно только получать и переводить деньги, — это мошенничество.
  • Не передавайте посторонним доступ к банковским реквизитам.
  • Будьте осторожны в соцсетях и на сайтах знакомств. Относитесь скептически к финансовым просьбам от виртуальных знакомых.
  • Знайте о последствиях: с июля 2025 года за передачу банковской карты, электронного кошелька, системы онлайн-банкинга для незаконных операций грозит реальное лишение свободы. Незнание не освобождает от ответственности.

Если столкнулись с такой схемой:

  • Заблокируйте карту и счёт через мобильное приложение банка или по телефону горячей линии. Это остановит любые операции.
  • Ничего не переводите и не снимайте, даже если об этом настойчиво просят. Это предотвратит дальнейшее участие в цепочке.
  • Подайте заявление в полицию, чтобы зафиксировать факт мошенничества и защитить себя от возможной уголовной ответственности.
  • Сохраните все доказательства: скриншоты переписки с просьбами о переводах, номера телефонов, чеки и выписки по операциям. Они понадобятся для банка и полиции.

Какая ответственность предусмотрена за дропперство

Дроппер — это реальный человек с паспортными данными, который снимает деньги в конкретном банкомате под камерой или переводит их со своей именной карты или личного расчётного счёта. Поэтому его обнаруживают банки и правоохранители.

Банковские системы безопасности работают с сотнями параметров в реальном времени. Система отмечает аномальную активность: резкий рост оборота, моментальный вывод наличных, нетипичные операции, например многочисленные входящие переводы от разных лиц.

ПРИМЕР
Человек обычно тратит 5–10 тысяч ₽ в месяц на продукты, вдруг за сутки получает несколько переводов на более чем 200 тысяч ₽ от незнакомцев из разных регионов и сразу же снимает всё наличными в банкомате.

Закон о дропперах с 5 июля 2025 года

Новый закон впервые вводит уголовную ответственность за действия, которые раньше часто оставались безнаказанными или квалифицировались по другим статьям.

Закон дополняет статью 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» новыми частями, которые описывают конкретные действия дропперов.

  • Передача своей карты или данных за вознаграждение. Если человек передаёт кому-то банковскую карту, доступ к электронному кошельку или онлайн-банкингу и знает, что их будут использовать для незаконных операций, — это преступление.
  • Проведение операций по указанию третьих лиц. Непосредственное выполнение переводов или обналичивания по инструкциям третьих лиц за вознаграждение также подпадает под уголовную статью.
  • Продажа чужих сведений, карт и реквизитов. Отдельно преследуется деятельность посредников, которые покупают или перепродают чужие платёжные данные.

Ответственность может наступить, даже если человек не до конца понимал преступную схему, но действовал за вознаграждение.

Уголовная ответственность и штрафы

Ответственность за действия дропперов устанавливается статьёй 187 Уголовного кодекса РФ

Отвечать придётся, даже если человек не знал, что участвует в преступлении. Приговор смягчается, если удастся доказать, что человек стал жертвой обмана и не получил никакой выгоды, а также оказывал содействие следствию.

Часть статьиЧто запрещеноЛишение свободыШтраф
Часть 1Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных платёжных карт, документов или специальных устройств или программ для незаконных переводовДо 6 лет 100–300 тыс. ₽

Часть 2Действия из части 1, но если преступление совершила организованная группаДо 7 лет До 1 млн ₽

Часть 3Передача своей банковской карты, электронного кошелька, доступа к онлайн‑банкингу другому человеку за деньги, когда владелец знает о незаконных операцияхДо 3 лет100–300 тыс. ₽
Часть 4Самостоятельное проведение незаконных операций по своей карте, счёту, электронному кошельку по указанию или в интересах другого человека за вознаграждениеДо 3 лет100–300 тыс. ₽
Часть 5Покупка или перепродажа чужих электронных средств платежа (карт, онлайн‑кошелька, системы онлайн‑банкинга) или доступа к ним для незаконных операций и получения дохода До 6 лет 300 тыс. – 1 млн ₽
Часть 6Проведение незаконной операции по чужим электронным средствам платежа человеком, который не является её владельцемДо 6 лет 300 тыс. – 1 млн ₽
ПРИМЕР
Мошенник представился сотрудником ФСБ и убедил жительницу Саратова перевести все сбережения на «безопасный счёт». Деньги поступили пятерым жителям Марий Эл, которые их обналичили и передали преступникам. Именно этих пятерых судили как дропперов и дали от двух до трёх лет лишения свободы со штрафом 300 тысяч ₽.

Новые предупредительные меры

  • Ограничения на операции по картам и счетам. Данные нарушителей попадают в специальную базу Центробанка: банк может заблокировать онлайн-обслуживание, ограничить выпуск карт, выдачу наличных и снизить лимит на все переводы между физическими лицами до 100 000 ₽ в месяц. Платежи организациям в этот лимит не входят. При исчерпании суммы дальнейшие переводы физлицам будут блокироваться до следующего месяца.
  • Временное ограничение банка (48 часов). При подозрительной операции банк может временно ограничить снятие в банкоматах до 50 000 ₽ в сутки. Это ограничение действует двое суток, пока банк проводит проверку. Если операция законна, лимит отменят.
  • Ограничения для несовершеннолетних. С августа 2025 года подростки 14–18 лет могут оформить банковскую карту только с согласия родителей. Это мера против их вовлечения в преступные схемы. Раньше согласие не требовалось.
  • Расширены критерии банковского мониторинга. С начала 2026 года по приказу Банка России количество признаков подозрительной операции, на которые обязаны реагировать банки, увеличили с 6 до 12. К ним теперь относятся, например, смена номера телефона перед переводом или признаки взлома устройства.
  • Расширены полномочия Росфинмониторинга. С 1 сентября 2026 года ведомство получит прямой доступ к данным о переводах через оператора карт «Мир» и Систему быстрых платежей.

Вопросы по теме

Дроп — это преступник или жертва?

Дроп, или дроппер, — это чаще всего и жертва обмана, и соучастник преступления. Его обманули мошенники, но действия по передаче карты или переводу денежных средств являются нарушением закона.

Какая ответственность грозит дропу, если он не знал о мошенничестве?

По закону незнание не освобождает от уголовной ответственности, так как сам факт передачи карты, счёта, электронного кошелька, доступа к онлайн-банку или перевода денег по указанию посторонних — это преступление. Есть и важное исключение: если человек впервые совершил такое и активно помогал раскрыть преступление, например сообщил в полицию о мошенниках, его могут освободить от уголовной ответственности.

Что делать, если на ваше имя уже оформили карту или счёт?

Немедленно обратитесь в банк, чтобы заблокировать подозрительные счета или карты, и подайте заявление в полицию. Важно сделать это как можно скорее, чтобы снять с себя ответственность за возможные операции, которые через эти счета уже проводят или будут проводить мошенники.

Что делать, если зарегистрировали ИП или ООО под влиянием мошенников?

Нужно как можно скорее сообщить об этом в полицию, в банки, где открыты счета, и в налоговую инспекцию, чтобы начать процедуру закрытия бизнеса.

Другие статьи по теме

21 ЯНВАРЯ 2026
32 028
Мария Тихомирова
Как узнать адрес ИП по ИНН или ОГРН: где искать официальные данные о предпринимателе
5 ДЕКАБРЯ 2025
43 530
Григорий Усанов
Как вывести деньги с заблокированного расчётного счёта по 115-ФЗ

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Кто такие дропы и дропперы: как не стать дропом и какая ответственность грозит — Точка Банк