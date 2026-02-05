Кто такие дропы и как ими не стать

С июля 2025 года за дропперство ввели уголовную ответственность. Под удар могут попасть многие граждане, которые иногда даже не подозревают, что участвуют в преступлении.

Дроппер, или дроп, — это человек, чью банковскую карту или счёт используют мошенники для перевода или обналичивания украденных денег. Как не стать таким посредником и защитить себя от последствий — расскажем в статье.

Коротко Дроппер — это посредник в цепочке мошенников, который использует свою банковскую карту или счета для приёма и перевода ворованных средств. Часто люди становятся дропперами неосознанно, соглашаясь вернуть «случайный» перевод или помочь незнакомцу у банкомата. Новый закон с 2025 года чётко определяет такие действия как преступление со штрафами и реальными сроками лишения свободы.

Кто такие дропы

Представьте: Кате в интернете предлагают подработку. Надо всего лишь открыть расчётный счёт и получить на него платёж, а затем перевести на другой счёт. Дело в том, что у заказчика проблема со своим расчётным счётом и ему нужна помощь. Катя соглашается и становится дропом — теперь ей грозит уголовная ответственность.

Дропы (слово «drop» с английского значит «сбрасывать») — это люди, которых злоумышленники используют как подставных лиц для получения и вывода украденных денег. Дропы передают доступ к своим банковским картам, переводят средства между счетами или снимают наличные в банкоматах.

Иногда дропов называют дропперами, а людей, которые предложили им заработок, — дроповодами.

Дроповоды затягивают людей в свои схемы двумя путями.

Человек не понимает, что помогает преступникам. Например, незнакомец просит снять для него наличные в банкомате. Жертва соглашается и становится звеном в цепочке по обналичиванию похищенных денежных средств. Человек осознанно соглашается стать дропом. Мошенники ищут в интернете тех, кому срочно нужны деньги. Это могут быть школьники, студенты, безработные. Они незаконно пропускают через свои банковские реквизиты чужие деньги и получают за это процент или оформляют карту и передают её заказчикам. В этом случае люди знают, что дело нечисто, но соглашаются ради быстрого дохода.

Какие бывают виды дропперов

Роли различаются по степени осведомлённости и роли в цепочке обналичивания.

По осведомлённости По осведомлённости «Неразводной» (осознанный) Действует умышленно. Причины: тяжёлое финансовое положение, безработица, зависимости «Разводной» (обманутый) Вовлечён обманом, не подозревает о преступлении. Вербуют через фиктивные вакансии, например «Оформите карту для зарплатного проекта» По роли в цепочке обналичивания По роли в цепочке обналичивания Обнальщик Лично снимает наличные с карты в банкомате за процент. Обычно «неразводной» Транзитник Принимает перевод и сразу отправляет деньги дальше по цепочке. Нужен для запутывания следов Заливщик Принимает наличные, которые мошенники получили незаконным путём, зачисляет их на счёт и переводит дальше. Максимально усложняет отслеживание

Как работают дропперы

Мошенники просят зарегистрировать ИП, ООО и предоставить доступ третьим лицам к системам дистанционного банковского обслуживания. Их используют для незаконных операций. Мошенники используют психологические уловки, чтобы вовлечь человека в свои схемы, манипулируют доверчивостью, добротой или желанием быстро заработать.

В последнем случае ставку делают на финансовую нестабильность, предлагают нелегальный доход за простые действия. Дроповоды ищут «работников» под разными предлогами: для перевода выигрышей, вывода заблокированных денег из-за границы, обмена криптовалюты или просто предлагают подросткам деньги за аренду их банковской карты.

Часто они втираются в доверие через сайты знакомств и потом просят об одолжении — одолжить карту или сделать перевод.

Как выглядит мошенническая схема с участием дропа

Примерную схему можно представить как цепочку действий.

Кража денег. Мошенники обманом, например через звонок от сотрудника банка или полиции, получают доступ к средствам человека. Перевод дропперу. Чтобы скрыть следы, деньги переводятся не напрямую организаторам, а на счёт или карту, который нашли заранее. Обналичивание. Человек снимает деньги в банкомате или переводит их на другие реквизиты по инструкциям дроповодов. Завершение цепочки. Деньги через цепочку переводов или курьеров поступают организаторам схемы.

Как случайно не стать дропом

Главный принцип: никогда не используйте свою карту или счёт для операций с деньгами незнакомцев.

Не возвращайте «ошибочные» переводы самостоятельно. Если поступили чужие деньги, обратитесь в банк для возврата на реквизиты отправителя.

Не верьте в лёгкий заработок. Любое предложение, где нужно только получать и переводить деньги, — это мошенничество.

Не передавайте посторонним доступ к банковским реквизитам.

Будьте осторожны в соцсетях и на сайтах знакомств. Относитесь скептически к финансовым просьбам от виртуальных знакомых.

Знайте о последствиях: с июля 2025 года за передачу банковской карты, электронного кошелька, системы онлайн-банкинга для незаконных операций грозит реальное лишение свободы. Незнание не освобождает от ответственности.

Если столкнулись с такой схемой:

Заблокируйте карту и счёт через мобильное приложение банка или по телефону горячей линии. Это остановит любые операции.

Ничего не переводите и не снимайте, даже если об этом настойчиво просят. Это предотвратит дальнейшее участие в цепочке.

Подайте заявление в полицию, чтобы зафиксировать факт мошенничества и защитить себя от возможной уголовной ответственности.

Сохраните все доказательства: скриншоты переписки с просьбами о переводах, номера телефонов, чеки и выписки по операциям. Они понадобятся для банка и полиции.

Какая ответственность предусмотрена за дропперство

Дроппер — это реальный человек с паспортными данными, который снимает деньги в конкретном банкомате под камерой или переводит их со своей именной карты или личного расчётного счёта. Поэтому его обнаруживают банки и правоохранители.

Банковские системы безопасности работают с сотнями параметров в реальном времени. Система отмечает аномальную активность: резкий рост оборота, моментальный вывод наличных, нетипичные операции, например многочисленные входящие переводы от разных лиц.

ПРИМЕР Человек обычно тратит 5–10 тысяч ₽ в месяц на продукты, вдруг за сутки получает несколько переводов на более чем 200 тысяч ₽ от незнакомцев из разных регионов и сразу же снимает всё наличными в банкомате.

Закон о дропперах с 5 июля 2025 года

Новый закон впервые вводит уголовную ответственность за действия, которые раньше часто оставались безнаказанными или квалифицировались по другим статьям.

Закон дополняет статью 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» новыми частями, которые описывают конкретные действия дропперов.

Передача своей карты или данных за вознаграждение . Если человек передаёт кому-то банковскую карту, доступ к электронному кошельку или онлайн-банкингу и знает, что их будут использовать для незаконных операций, — это преступление.

Проведение операций по указанию третьих лиц . Непосредственное выполнение переводов или обналичивания по инструкциям третьих лиц за вознаграждение также подпадает под уголовную статью.

Продажа чужих сведений, карт и реквизитов. Отдельно преследуется деятельность посредников, которые покупают или перепродают чужие платёжные данные.

Ответственность может наступить, даже если человек не до конца понимал преступную схему, но действовал за вознаграждение.

Уголовная ответственность и штрафы

Ответственность за действия дропперов устанавливается статьёй 187 Уголовного кодекса РФ.

Отвечать придётся, даже если человек не знал, что участвует в преступлении. Приговор смягчается, если удастся доказать, что человек стал жертвой обмана и не получил никакой выгоды, а также оказывал содействие следствию.

Часть статьи Что запрещено Лишение свободы Штраф Часть 1 Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных платёжных карт, документов или специальных устройств или программ для незаконных переводов До 6 лет 100–300 тыс. ₽



Часть 2 Действия из части 1, но если преступление совершила организованная группа До 7 лет До 1 млн ₽



Часть 3 Передача своей банковской карты, электронного кошелька, доступа к онлайн‑банкингу другому человеку за деньги, когда владелец знает о незаконных операциях До 3 лет 100–300 тыс. ₽ Часть 4 Самостоятельное проведение незаконных операций по своей карте, счёту, электронному кошельку по указанию или в интересах другого человека за вознаграждение До 3 лет 100–300 тыс. ₽ Часть 5 Покупка или перепродажа чужих электронных средств платежа (карт, онлайн‑кошелька, системы онлайн‑банкинга) или доступа к ним для незаконных операций и получения дохода До 6 лет 300 тыс. – 1 млн ₽ Часть 6 Проведение незаконной операции по чужим электронным средствам платежа человеком, который не является её владельцем До 6 лет 300 тыс. – 1 млн ₽

ПРИМЕР Мошенник представился сотрудником ФСБ и убедил жительницу Саратова перевести все сбережения на «безопасный счёт». Деньги поступили пятерым жителям Марий Эл, которые их обналичили и передали преступникам. Именно этих пятерых судили как дропперов и дали от двух до трёх лет лишения свободы со штрафом 300 тысяч ₽.

Новые предупредительные меры