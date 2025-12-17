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Как узнать ОГРН организации: официальные способы и проверка регистрационного номера

Срочно нужен ОГРН компании? Достаточно знать ИНН или название. Расскажем, как проверить контрагента.

17.12.2025
1116
1116

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Для проверки контрагента или при оформлении документов нужен ОГРН организации. Статья поможет быстро найти эти сведения бесплатно через сервисы ФНС или «Досье контрагента» от Точка Банк.

Коротко
ОГРН — основной государственный регистрационный номер, который при создании присваивается каждому юридическому лицу. Узнать ОГРН можно бесплатно онлайн через сервис ФНС или проверить контрагента с помощью сервиса Точка Банка.

Что такое ОГРН и зачем он нужен

ОГРН можно сравнить с паспортом компании. Когда бизнес проходит официальную регистрацию, налоговая служба присваивает ему этот уникальный код — основной государственный регистрационный номер. Его получают все юридические лица, у индивидуальных предпринимателей есть аналогичный идентификатор — ОГРНИП.

Номер состоит из 13 цифр, каждая из которых имеет значение. Например, номер 1167746012345 расшифровывается так:

Первая цифра - 1Признак юридического лица
16Год регистрации (2016)
77Код Москвы
46Код налоговой инспекции
01234Номер записи в реестре
5Контрольная цифра для проверки подлинности

Такой номер требуется:

  • при заключении договоров — чтобы проверить легальность контрагента;
  • подаче отчётности в налоговую;
  • для участия в тендерах и госзакупках;
  • при открытии расчётного счёта в банке;
  • во время проверок контролирующих органов.

Отличия от ИНН, ОГРНИП

ИНН показывает, что компания состоит на налоговом учёте, а ОГРН подтверждает сам факт государственной регистрации бизнеса. Для предпринимателей используется ОГРНИП из 15 цифр, который работает по тому же принципу.

Наличие ОГРН — гарантия того, что компания действует легально. Номер помогает проверить историю бизнеса и избежать сотрудничества с недобросовестными партнёрами.

Как узнать ОГРН своей организации

Когда регистрируют бизнес, выдают главный документ — свидетельство о госрегистрации. В нём есть все основные данные о компании, в том числе ОГРН.
Эти сведения хранятся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Можно запросить в налоговой или МФЦ бумажную выписку или электронную — на Госуслугах, сайте ФНС. 

Электронные и бумажные справки равнозначны и имеют одинаковую юридическую силу, их подписывают реальной или цифровой подписью.

Способ полученияСтоимостьСрок изготовления
ЭлектроннаяБесплатноПрактически мгновенно
Бумажная (обычная)200 ₽В течение пяти рабочих дней
Бумажная (срочная)400 ₽Следующий рабочий день

Оплатить можно на сайте ФНС.

Форма оплаты госпошлины за предоставление сведений из ЕГРЮЛ на сумму 200 рублей через сервис ФНС.

Для проверки регистрационного номера необязательно каждый раз заходить на сайт налоговой. Воспользуйтесь специальными сервисами, например «Досье контрагента» от Точка Банк, — там эти данные тоже есть.

Как узнать ОГРН организации по ИНН или названию

Найти номер компании можно разными способами, все варианты работают — онлайн, бесплатно по ИНН или названию.

Через официальный сайт ФНС

Шаг 1. Перейдите на сайт nalog.gov.ru в раздел «Прозрачный бизнес. Проверь себя и контрагента».

Шаг 2. Введите ИНН или полное наименование.

Интерфейс сервиса ФНС "Проверь себя и контрагента" с разделами общего поиска и фильтрами.

Можно также воспользоваться расширенным поиском: по видам деятельности, субъекту РФ, населённому пункту и организационно-правовой форме.

Форма расширенного поиска компаний по ОКВЭД и региону в сервисе проверки контрагентов.

Шаг 3. Сервис подберёт варианты, которые соответствуют запросу. На данном этапе у всех вариантов уже указан ОГРН﻿. Для получения более подробной информации перейдите в карточку.

Результаты поиска организаций с названием "РОМАШКА": список компаний из разных регионов с ОКВЭД и статусом.

Шаг 4. Посмотрите номер в карточке. Дополнительно система показывает актуальный статус компании, дату регистрации, юридический адрес, руководителя, учредителей, виды деятельности.

Раздел "Общие сведения" карточки ООО "РОМАШКА" в ЕГРЮЛ: дата регистрации, ОКВЭД, адрес, уставный капитал.

Если нужен официальный документ, скачайте выписку из ЕГРЮЛ. ОГРН указывают на первой странице документа.

Через сервис проверки контрагентов Точка Банк

Шаг 1. Откройте сервис «Досье контрагента».

Лендинг сервиса "Досье контрагента" от Точка Банк с описанием возможностей проверки партнёров.

Шаг 2. Введите в поисковую строку ИНН или название компании. Среди подходящих вариантов будут указаны наименование, ИНН, ОГРН, руководитель и учредитель.

Интерфейс поиска в "Досье контрагента" с примерами найденных ИП и ООО, включая ООО "РОМАШКА".

Шаг 3. Получите информацию о компании. В базовой бесплатной проверке регистрационный номер отображается вместе с данными о руководителе, уставном капитале, видах деятельности, категории МСП, похожих компаниях, уровне надёжности.

Досье компании ООО "РОМАШКА" в сервисе Точка Банк: сводка, предложения по отслеживанию и ЭДО.

Полная проверка фирмы показывает достоверность сведений в ЕГРЮЛ, налоговую историю и возможные ограничения со стороны ФНС, проверяет наличие исполнительных производств, присутствие в реестрах недобросовестных контрагентов и в списках террористов и экстремистов.

Проверить надёжность партнёра
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Через электронную выписку из ЕГРЮЛ

Шаг 1. Зайдите на сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП».

Шаг 2. Введите ИНН или название юрлица. Если знаете регион, выберите его из выпадающего списка в отдельной строке.

Форма поиска по названию "ромашка" в сервисе ФНС для получения сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Шаг 3. Список в результатах поиска — это все юридические лица, которые подходят под условия запроса. Рядом с каждой организацией указан ОГРН. Полную информацию содержит выписка из ЕГРЮЛ. Чтобы скачать её, нажмите на кнопку справа.

Результаты поиска по запросу "РОМАШКА" с отображением СНТ и товариществ собственников.

Шаг 4. Найдите данные в разделе «Сведения о регистрации». Номер также дублируется внизу каждой страницы.

Фрагмент выписки из ЕГРЮЛ с адресом и датами регистрации юридического лица.

Такой способ обеспечивает получение документа с юридической силой.

Как проверить действительность ОГРН и регистрационные данные

Проверка напоминает техосмотр автомобиля перед покупкой — это быстрая диагностика юридического состояния компании. Такой анализ помогает избежать сотрудничества с несуществующими или проблемными контрагентами.

Актуальность регистрации проверяется через сервисы ФНС или «Досье контрагента» от Точка Банк по дате оформления и текущему статусу юридического лица. Системы показывают: действует организация, находится в процессе ликвидации или уже прекратила существование.

Возможные результаты проверки:

  • Если номер не находится в реестре — компания либо никогда не регистрировалась, либо номер указан с ошибками.
  • Статус «В процессе ликвидации» свидетельствует о прекращении деятельности.
  • Запись об исключении из ЕГРЮЛ подтверждает официальное закрытие бизнеса.

Вопросы по теме

Как узнать ОГРН организации по ИНН?

Для этого потребуется зайти на сайт ФНС, найти раздел «Прозрачный бизнес. Проверь себя и контрагента», ввести ИНН компании, посмотреть в карточке или открыть выписку из ЕГРЮЛ. Номер будет указан в начале документа. Способ бесплатный и официальный.

Можно ли узнать ОГРН по названию компании?

Да, через сайт ФНС или сервис Точка Банка. Достаточно ввести точное название и выбрать регион — система покажет выписку с ОГРН, ИНН и другими регистрационными данными.

Как проверить, действителен ли ОГРН компании?

На сайте ФНС, в разделе «Прозрачный бизнес. Проверь контрагента», нужно ввести ОГРН. Если компания действует, отобразятся актуальные данные. Отсутствие записи означает ликвидацию или ошибку в номере.

Чем ОГРН отличается от ОГРНИП?

Первый присваивается юридическим лицам (13 цифр), второй — индивидуальным предпринимателям (15 цифр). Оба номера подтверждают государственную регистрацию, но для разных форм бизнеса.

Почему удобнее проверять ОГРН через Точка Банк?

Сервис показывает не только данные из ФНС, но и дополнительную информацию: финансовые показатели, судебные дела, историю изменений. Это помогает комплексно оценить надёжность контрагента перед сделкой.

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Как узнать ОГРН организации: проверка и поиск регистрационного номера