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Бухгалтерия
Бухгалтерия

С 1 сентября 2025 года меняются кассовые чеки: новые требования для бизнеса

Новые правила кассовых чеков вводятся для упрощения контроля и защиты покупателей. В них появились обязательные коды, особые требования к интернет-продажам и даже стандарты печати. Точка Банк выяснил, что это значит для бизнеса.

21.08.2025
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С 1 сентября 2025 года вводятся новые правила для кассовых чеков. Они касаются всех предпринимателей и организаций, которые используют кассы. Цель изменений — сделать расчёты прозрачными и упростить контроль для налоговой.

Правила обязательны для всех: и для ИП, и для компаний. Изменения распространяются на офлайн- и онлайн-продажи. Также установлены новые требования к бумажным чекам.

Что изменится в кассовых чеках

В кассовых чеках появятся новые обязательные реквизиты. Они утверждены приказом ФНС от 26 марта 2025 года № ЕД-7-20/236@.

Например, добавлены коды:

  • 1011 — часовой пояс, где проходит расчёт;
  • 1082 — способ оплаты при безналичном расчёте;
  • 1125 — признак расчёта через интернет.

Полный список кодов довольно большой. С ним можно ознакомиться в приложении к приказу ФНС.

Чтобы касса печатала такие чеки, её нужно обновить. Производители уже предлагают прошивки с учётом новых требований.

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Интернет-продажи

Для интернет-магазинов вводятся особые условия. В чеке нужно указывать:

  • признак онлайн-продажи;
  • точный адрес сайта;
  • контактные данные покупателя (телефон или email).

Если данные указаны неверно, чек могут признать недействительным.

Требования к бумажным чекам

Теперь важна читаемость текста и QR-кода. Буквы должны быть крупнее, интервал между строками больше, контрастность выше. QR-код — не меньше 20×20 мм. Эти правила сделаны для того, чтобы чеки легко читались и проверялись через приложения ФНС.

Штрафы

Если касса не соответствует новым требованиям, это нарушение по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ, предусматривающее штраф: 

  • для ИП и должностных лиц — от 1 500 до 3 000 рублей; 
  • компаний — от 5 000 до 10 000 рублей. 

В первый раз могут ограничиться предупреждением, но при повторных ошибках штраф неизбежен.

Чтобы не нарушать правила, нужно:

  • обновить кассовое оборудование;
  • протестировать чеки;
  • обучить сотрудников;
  • при необходимости — проконсультироваться с бухгалтером или налоговым специалистом.

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Кассовые чеки с 1 сентября 2025 года: новые реквизиты в чеках и штрафы – Точка Банк