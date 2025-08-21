С 1 сентября 2025 года меняются кассовые чеки: новые требования для бизнеса

С 1 сентября 2025 года вводятся новые правила для кассовых чеков. Они касаются всех предпринимателей и организаций, которые используют кассы. Цель изменений — сделать расчёты прозрачными и упростить контроль для налоговой.

Правила обязательны для всех: и для ИП, и для компаний. Изменения распространяются на офлайн- и онлайн-продажи. Также установлены новые требования к бумажным чекам.

Что изменится в кассовых чеках

В кассовых чеках появятся новые обязательные реквизиты. Они утверждены приказом ФНС от 26 марта 2025 года № ЕД-7-20/236@.

Например, добавлены коды:

1011 — часовой пояс, где проходит расчёт;

1082 — способ оплаты при безналичном расчёте;

1125 — признак расчёта через интернет.

Полный список кодов довольно большой. С ним можно ознакомиться в приложении к приказу ФНС.

Чтобы касса печатала такие чеки, её нужно обновить. Производители уже предлагают прошивки с учётом новых требований.

Интернет-продажи

Для интернет-магазинов вводятся особые условия. В чеке нужно указывать:

признак онлайн-продажи;

точный адрес сайта;

контактные данные покупателя (телефон или email).

Если данные указаны неверно, чек могут признать недействительным.

Требования к бумажным чекам

Теперь важна читаемость текста и QR-кода. Буквы должны быть крупнее, интервал между строками больше, контрастность выше. QR-код — не меньше 20×20 мм. Эти правила сделаны для того, чтобы чеки легко читались и проверялись через приложения ФНС.

Штрафы

Если касса не соответствует новым требованиям, это нарушение по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ, предусматривающее штраф:

для ИП и должностных лиц — от 1 500 до 3 000 рублей;

компаний — от 5 000 до 10 000 рублей.

В первый раз могут ограничиться предупреждением, но при повторных ошибках штраф неизбежен.

Чтобы не нарушать правила, нужно: