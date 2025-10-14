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Минфин планирует ввести НДС на импортные товары, продаваемые онлайн

Минфин готовит изменения для онлайн-торговли. Под налоговую реформу попадут импортные товары, продаваемые через маркетплейсы и интернет-магазины.

14.10.2025
135
135

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Минфин планирует обложить НДС все импортные товары, которые продаются через маркетплейсы и интернет-магазины. Поправки к Налоговому кодексу уже опубликованы и обсуждаются до 23 октября 2025 года.

Если законопроект примут, налог начнёт действовать с 2027 года. Ставка будет расти постепенно: 

  • 5% — в 2027 году; 
  • 10% — в 2028; 
  • 15% — в 2029; 
  • 20% — в 2030.

Под налог попадут даже товары стоимостью до 200 евро, которые сейчас можно ввозить без пошлины. По мнению Минфина, мера поможет выровнять конкуренцию между российскими и иностранными продавцами и сократить «серый» импорт.

Для бизнеса это означает рост налоговой нагрузки и затрат на учёт. Маркетплейсам придётся начислять и перечислять НДС, обновлять договоры и систему документооборота.

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В 2026 году предприниматели с доходом выше 10 млн ₽ могут стать плательщиками НДС. Если примут законопроект №1026190-8, нагрузка на ИП увеличится. Придётся работать с электронными счетами-фактурами, вести книги покупок и продаж и каждый квартал сдавать декларации по НДС.

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