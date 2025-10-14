Минфин планирует ввести НДС на импортные товары, продаваемые онлайн

Минфин планирует обложить НДС все импортные товары, которые продаются через маркетплейсы и интернет-магазины. Поправки к Налоговому кодексу уже опубликованы и обсуждаются до 23 октября 2025 года.

Если законопроект примут, налог начнёт действовать с 2027 года. Ставка будет расти постепенно:

5% — в 2027 году;

10% — в 2028;

15% — в 2029;

20% — в 2030.

Под налог попадут даже товары стоимостью до 200 евро, которые сейчас можно ввозить без пошлины. По мнению Минфина, мера поможет выровнять конкуренцию между российскими и иностранными продавцами и сократить «серый» импорт.

Для бизнеса это означает рост налоговой нагрузки и затрат на учёт. Маркетплейсам придётся начислять и перечислять НДС, обновлять договоры и систему документооборота.