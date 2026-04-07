Освобождение общепита от НДС с апреля 2026 года

Правительство готовит поддержку для бизнеса в общепите. Правкомиссия по законопроектной деятельности 30 марта одобрила инициативу о временном освобождении части компаний и ИП от НДС. Изменения коснутся законопроекта №1110069-8.
Льгота будет действовать с 1 апреля по 31 декабря 2026 года. Она коснётся предпринимателей на УСН, которые с начала года потеряли право на освобождение от НДС, а также ИП, лишившихся патента.
Что это значит для бизнеса:
- можно временно не платить НДС при соблюдении условий;
- станет проще перейти с патента на УСН;
- расширят доступ к пониженным страховым взносам.
Идея — снизить налоговую нагрузку и помочь бизнесу адаптироваться к изменениям в правилах.