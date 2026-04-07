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Освобождение общепита от НДС с апреля 2026 года

07.04.2026
373
373

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Нужно разобраться с НДС на упрощёнке?

Правильно рассчитаем налог и сформируем декларации в Онлайн‑бухгалтерии от Точка Банк. Разобраться в деталях помогут профессиональные бухгалтеры.
Оставить заявку

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Автор

Правительство готовит поддержку для бизнеса в общепите. Правкомиссия по законопроектной деятельности 30 марта одобрила инициативу о временном освобождении части компаний и ИП от НДС. Изменения коснутся законопроекта №1110069-8.

Льгота будет действовать с 1 апреля по 31 декабря 2026 года. Она коснётся предпринимателей на УСН, которые с начала года потеряли право на освобождение от НДС, а также ИП, лишившихся патента.

Что это значит для бизнеса:

  • можно временно не платить НДС при соблюдении условий;
  • станет проще перейти с патента на УСН;
  • расширят доступ к пониженным страховым взносам.

Идея — снизить налоговую нагрузку и помочь бизнесу адаптироваться к изменениям в правилах.

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Освобождение от НДС для общепита с апреля 2026 года: условия и кому положено — Точка Банк