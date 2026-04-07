Освобождение общепита от НДС с апреля 2026 года

Правительство готовит поддержку для бизнеса в общепите. Правкомиссия по законопроектной деятельности 30 марта одобрила инициативу о временном освобождении части компаний и ИП от НДС. Изменения коснутся законопроекта №1110069-8 .

Льгота будет действовать с 1 апреля по 31 декабря 2026 года. Она коснётся предпринимателей на УСН, которые с начала года потеряли право на освобождение от НДС, а также ИП, лишившихся патента.