Росстандарт утвердил ГОСТ Р 72319-2025 для услуг ногтевого сервиса. Документ вступит в силу в России с 30 апреля 2026 года. Он устанавливает рекомендации по выполнению процедур маникюра, педикюра и других услуг в этой сфере.

Что регулирует новый стандарт

Стандарт описывает типовые технологические процессы оказания услуг ногтевого сервиса. В документе закреплены общие требования к процедурам и последовательность их выполнения. Для основных услуг разработаны технологические карты, которые могут использоваться мастерами и салонами в работе.

Карты предусмотрены для маникюра, педикюра и ухода за кожей рук и стоп. Также в стандарте описаны процедуры:

укрепления и выравнивания ногтей,

моделирования и коррекции искусственных ногтей,

нанесения декоративного покрытия и снятия материалов.

Сколько времени должны занимать процедуры

В документе указано примерное время выполнения популярных услуг. Например, классический обрезной маникюр должен занимать от 45 до 60 минут. Препаратный маникюр выполняется за 40–60 минут, аппаратный — за 40–70 минут, комбинированный — за 40–60 минут.

Спа-уход за кожей рук и косметический массаж кистей занимают около 30–40 минут. Классический педикюр выполняется за 60–90 минут, а аппаратный и препаратный — в среднем за 60–80 минут.

Уход за кожей стоп и косметический массаж стоп должны занимать около 30–40 минут. Укрепление или выравнивание натуральных ногтей выполняется примерно за 70–90 минут.

Время для сложных процедур

Моделирование искусственных ногтей может занимать от 70 до 150 минут в зависимости от технологии. Если используются верхние гелевые типсы, процедура длится 50–120 минут.

Коррекция искусственных ногтей занимает около 60–120 минут. Декоративное покрытие обычным лаком выполняется за 5–10 минут, гель-лаком — за 15–25 минут.

Снятие лакового покрытия занимает 5–10 минут. Удаление искусственных материалов механическим или химическим способом — примерно 10–20 минут.

Кого коснётся стандарт

Новый стандарт распространяется на организации, индивидуальных предпринимателей и самозанятых мастеров, которые оказывают услуги ногтевого сервиса. Технологические карты могут использоваться при разработке внутренних документов и стандартов работы.

По данным Росстандарта, документ направлен на повышение качества и безопасности услуг. Он должен помочь защитить здоровье клиентов и создать более прозрачные правила работы на рынке.