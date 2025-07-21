За навязывание услуг могут ввести штраф до 1 миллиона рублей

15 июля 2025 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает повысить штрафы за навязывание платных дополнительных услуг, товаров или работ.
Если закон одобрят, наказание для бизнеса станет значительно строже. Любые неточности или формальности в договоре обойдутся дороже.
- Штраф для должностных лиц и ИП вырастет с 2–4 тыс. до 100–300 тысяч рублей.
Штраф для юридических лиц увеличится с 20–40 тыс. до 250 тыс. – 1 млн рублей.
Ответственность ужесточат и за навязывание услуг после заключения договора. Навязанные платежи вне договора считаются нарушением прав потребителя.