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Бухгалтерия
Бухгалтерия

За навязывание услуг могут ввести штраф до 1 миллиона рублей

Платные допуслуги когда-то казались обычным способом заработка. Теперь Госдума рассматривает законопроект, который ужесточает для бизнеса ответственность за навязывание услуг. Суммы штрафов вырастут в десятки раз.

21.07.2025
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22

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15 июля 2025 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает повысить штрафы за навязывание платных дополнительных услуг, товаров или работ.

Если закон одобрят, наказание для бизнеса станет значительно строже. Любые неточности или формальности в договоре обойдутся дороже.

  • Штраф для должностных лиц и ИП вырастет с 2–4 тыс. до 100–300 тысяч рублей. 

Штраф для юридических лиц увеличится с 20–40 тыс. до 250 тыс. – 1 млн рублей.

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Ответственность ужесточат и за навязывание услуг после заключения договора. Навязанные платежи вне договора считаются нарушением прав потребителя.

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Штрафы до 1 млн ₽ за навязывание услуг: новые правила 2025 года — Точка Банк