Как получить УКЭП и УНЭП в Госключе и подписывать электронные документы

Виды электронной подписи в Госключе
У Госключа есть квалифицированная и неквалифицированная электронные подписи. Они похожи на обычные КЭП и НЭП, но это не то же самое. Их можно использовать только в системах, куда они интегрированы. Например, подписать документы в системе «Честный ЗНАК» такой подписью не получится.
УНЭП (усиленная неквалифицированная электронная подпись)
Подходит для типовых онлайн-операций, где не требуется усиленная юридическая проверка.
Какие документы можно подписывать в приложении «Госключ» с помощью НЭП
Усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП), оформленная в приложении «Госключ», позволяет подписывать многие документы. Её можно использовать как в работе, так и в повседневной жизни. Например, с помощью УНЭП можно подписывать заявления на регистрацию ИП, товарные накладные, кадровые документы, договоры с операторами связи, а также документы для получения некоторых государственных услуг.
Какие документы нельзя подписывать с помощью УНЭП
Использовать УНЭП можно не во всех случаях. Если законодательство требует применения усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) или собственноручной подписи, УНЭП не подойдёт.
Например, с помощью УНЭП нельзя подписывать нотариальные доверенности, договоры купли-продажи недвижимости и другие документы, для которых законом установлены специальные требования к виду электронной подписи.
Как получить УНЭП в Госключе
- Установить приложения «Госуслуги» и «Госключ».
- Создать и подтвердить учётную запись (банк, МФЦ или Почта России).
- Войти в Госключ.
- Зарегистрироваться в приложении.
- Автоматически создать ключи ЭП.
- Подписать согласие на выпуск УНЭП.
После этого НЭП становится доступна для подписания документов.
УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись)
Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), оформленная в приложении «Госключ», имеет высокий уровень юридической значимости. Её используют для подписания документов, когда требуется надёжное подтверждение личности.
Например, с помощью КЭП можно подписывать заявления на регистрацию ИП и ООО, товарные накладные, кадровые документы, а также документы для государственных органов.
Как получить УКЭП в Госключе
Процесс более строгий, так как требуется подтверждение личности. Выпуск КЭП ИП или ЮЛ для Госключа происходит только в ФНС. В МФЦ выпустить её не получится.
Варианты идентификации:
- лично в МФЦ или банке с паспортом;
- через биометрию (ЕБС);
- через загранпаспорт нового образца и NFC-смартфон.
После проверки:
- Создаются ключи ЭП.
- Выпускается сертификат УКЭП.
- Подпись становится доступной для использования.
Где хранятся ключи
- Ключи и сертификаты хранятся только в приложении.
- Экспорт закрытого ключа невозможен.
- При потере устройства доступ к подписи теряется и ключи нужно выпускать заново.
Где используется Госключ
Госключ применяется только в системах с интеграцией.
Кадровый электронный документооборот:
- приём на работу;
- подписание трудовых договоров;
- кадровые приказы.
Госуслуги:
- заявления и справки;
- регистрационные действия.
Финансовые и юридические операции:
- сделки с недвижимостью;
- регистрация бизнеса;
- оформление кредитных и ипотечных документов.
Важное отличие Госключа от классической ЭП
Хотя НЭП и КЭП в Госключе похожи на стандартные электронные подписи, они не являются полностью универсальными аналогами.
Ключевая особенность:
Подписи Госключа работают только в тех системах, которые интегрированы с сервисом.
Это означает:
- что их нельзя использовать везде;
- они ограничены поддерживаемыми платформами.
Например:
- можно использовать в кадровом ЭДО и на Госуслугах;
- нельзя использовать в системах «Честный ЗНАК», ЕГАИС или таможенных сервисах.
Ограничения Госключа
Несмотря на удобство, у сервиса есть ограничения:
- подписи работают только в интегрированных системах;
- нет универсального применения вне экосистемы;
- не все государственные и коммерческие платформы поддерживают сервис;
- часть юридически значимых процессов требует классической КЭП из удостоверяющего центра.
Как отправить документ на подпись
Есть несколько способов, включая интеграции с мессенджером MAX:
- Открыть чат-бот «Госключ».
- Авторизоваться через Госуслуги.
- Отправить документ в чат.
- Выбрать тип подписи — НЭП или КЭП.
- Подписать документ в приложении.
После подписания файл возвращается в систему отправителя.
Как подписать электронный документ через Госключ
Использование Госключа всегда строится по одному принципу:
- Документ формируется в системе. Это могут быть Госуслуги или любая интегрированная платформа (ЭДО, банки, сервисы сделок).
- Документ отправляется на подписание. Пользователь получает уведомление в приложении «Госключ».
- Открытие документа в приложении. Документ отображается внутри Госключа или через связанный сервис.
- Выбор типа электронной подписи. Пользователь выбирает:
- Подписание в приложении. Подтверждение происходит через пароль или биометрию устройства.
- Документ возвращается в систему. Подписанный файл автоматически отправляется обратно в систему документооборота.
Важно: документы обычно нужно подписать в течение ограниченного времени, например 24 часов, иначе они удаляются.