Как получить УКЭП и УНЭП в Госключе и подписывать электронные документы

Коротко

В сервисе есть два вида подписей: НЭП и КЭП. НЭП используют для простых действий, а КЭП — для важных юридических операций. Например, для регистрации бизнеса или сделок с недвижимостью.

Документ приходит в приложение, и пользователь выбирает тип подписи. После этого он подтверждает действие паролем или биометрией. Подписи работают только в тех системах, которые поддерживают Госключ.



Госключ — это мобильное приложение для электронной подписи документов. С его помощью можно подписывать документы прямо на телефоне. Для работы не нужны токены или флешки.