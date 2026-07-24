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Как получить УКЭП и УНЭП в Госключе и подписывать электронные документы

Госключ — мобильное приложение для выпуска и использования электронной подписи. С его помощью можно получить сертификат УНЭП или УКЭП без посещения удостоверяющего центра и подписывать документы онлайн. Ключи электронной подписи хранятся в приложении, поэтому для работы не нужны токены, флешки и смс-пароли. Точка Банк разберёт, как получить электронную подпись в Госключе и подписывать документы с её помощью.

24.07.2026
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Коротко
Госключ — это мобильное приложение для электронной подписи документов. С его помощью можно подписывать документы прямо на телефоне. Для работы не нужны токены или флешки.
В сервисе есть два вида подписей: НЭП и КЭП. НЭП используют для простых действий, а КЭП — для важных юридических операций. Например, для регистрации бизнеса или сделок с недвижимостью.
Документ приходит в приложение, и пользователь выбирает тип подписи. После этого он подтверждает действие паролем или биометрией. Подписи работают только в тех системах, которые поддерживают Госключ.

Виды электронной подписи в Госключе

У Госключа есть квалифицированная и неквалифицированная электронные подписи. Они похожи на обычные КЭП и НЭП, но это не то же самое. Их можно использовать только в системах, куда они интегрированы. Например, подписать документы в системе «Честный ЗНАК» такой подписью не получится.

УНЭП (усиленная неквалифицированная электронная подпись)

Подходит для типовых онлайн-операций, где не требуется усиленная юридическая проверка.

Какие документы можно подписывать в приложении «Госключ» с помощью НЭП

Усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП), оформленная в приложении «Госключ», позволяет подписывать многие документы. Её можно использовать как в работе, так и в повседневной жизни. Например, с помощью УНЭП можно подписывать заявления на регистрацию ИП, товарные накладные, кадровые документы, договоры с операторами связи, а также документы для получения некоторых государственных услуг.

Какие документы нельзя подписывать с помощью УНЭП

Использовать УНЭП можно не во всех случаях. Если законодательство требует применения усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) или собственноручной подписи, УНЭП не подойдёт.

Например, с помощью УНЭП нельзя подписывать нотариальные доверенности, договоры купли-продажи недвижимости и другие документы, для которых законом установлены специальные требования к виду электронной подписи.

Как получить УНЭП в Госключе

  1. Установить приложения «Госуслуги» и «Госключ».
  2. Создать и подтвердить учётную запись (банк, МФЦ или Почта России).
  3. Войти в Госключ.
  4. Зарегистрироваться в приложении.
  5. Автоматически создать ключи ЭП.
  6. Подписать согласие на выпуск УНЭП.

После этого НЭП становится доступна для подписания документов.

УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись)

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), оформленная в приложении «Госключ», имеет высокий уровень юридической значимости. Её используют для подписания документов, когда требуется надёжное подтверждение личности.

Например, с помощью КЭП можно подписывать заявления на регистрацию ИП и ООО, товарные накладные, кадровые документы, а также документы для государственных органов.

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Как получить УКЭП в Госключе

Процесс более строгий, так как требуется подтверждение личности. Выпуск КЭП ИП или ЮЛ для Госключа происходит только в ФНС. В МФЦ выпустить её не получится. 

Варианты идентификации:

  • лично в МФЦ или банке с паспортом;
  • через биометрию (ЕБС);
  • через загранпаспорт нового образца и NFC-смартфон.

После проверки:

  1. Создаются ключи ЭП.
  2. Выпускается сертификат УКЭП.
  3. Подпись становится доступной для использования.

Где хранятся ключи

  • Ключи и сертификаты хранятся только в приложении.
  • Экспорт закрытого ключа невозможен.
  • При потере устройства доступ к подписи теряется и ключи нужно выпускать заново.

Где используется Госключ 

Госключ применяется только в системах с интеграцией.

Кадровый электронный документооборот:

  • приём на работу;
  • подписание трудовых договоров;
  • кадровые приказы.

Госуслуги:

  • заявления и справки;
  • регистрационные действия.

Финансовые и юридические операции:

  • сделки с недвижимостью;
  • регистрация бизнеса;
  • оформление кредитных и ипотечных документов.

Важное отличие Госключа от классической ЭП

Хотя НЭП и КЭП в Госключе похожи на стандартные электронные подписи, они не являются полностью универсальными аналогами.

Экспертное мнение

Госключ упрощает подписание документов, но важно помнить, что сервис работает только в системах, которые поддерживают интеграцию с ним. Поэтому перед использованием стоит заранее проверить, доступна ли такая возможность в вашей информационной системе.


Для организации полноценного электронного документооборота можно использовать сервис ЭДО. В ЭДО от Точка Банк удобно отправлять счета, акты и договоры, обмениваться транспортными документами с контрагентами и отслеживать статус их подписания в режиме онлайн. При этом на текущий момент подписание документов с помощью Госключа в сервисе ЭДО от Точка Банка не поддерживается.

Дарья ЖуковскаяЭксперт-редактор ЭДО от Точка Банка

Ключевая особенность:

Подписи Госключа работают только в тех системах, которые интегрированы с сервисом.

Это означает:

  • что их нельзя использовать везде;
  • они ограничены поддерживаемыми платформами.

Например: 

  • можно использовать в кадровом ЭДО и на Госуслугах; 
  • нельзя использовать в системах «Честный ЗНАК», ЕГАИС или таможенных сервисах. 

Ограничения Госключа

Несмотря на удобство, у сервиса есть ограничения:

  • подписи работают только в интегрированных системах;
  • нет универсального применения вне экосистемы;
  • не все государственные и коммерческие платформы поддерживают сервис;
  • часть юридически значимых процессов требует классической КЭП из удостоверяющего центра.

Как отправить документ на подпись

Есть несколько способов, включая интеграции с мессенджером MAX:

  1. Открыть чат-бот «Госключ».
  2. Авторизоваться через Госуслуги.
  3. Отправить документ в чат.
  4. Выбрать тип подписи — НЭП или КЭП.
  5. Подписать документ в приложении.

После подписания файл возвращается в систему отправителя.

Как подписать электронный документ через Госключ 

Использование Госключа всегда строится по одному принципу:

  1. Документ формируется в системе. Это могут быть Госуслуги или любая интегрированная платформа (ЭДО, банки, сервисы сделок).
  2. Документ отправляется на подписание. Пользователь получает уведомление в приложении «Госключ».
  1. Открытие документа в приложении. Документ отображается внутри Госключа или через связанный сервис.
  2. Выбор типа электронной подписи. Пользователь выбирает:
  1. Подписание в приложении. Подтверждение происходит через пароль или биометрию устройства.
  2. Документ возвращается в систему. Подписанный файл автоматически отправляется обратно в систему документооборота.

Важно: документы обычно нужно подписать в течение ограниченного времени, например 24 часов, иначе они удаляются.

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УКЭП и УНЭП в Госключе: как получить и подписать документ электронной подписью — Точка Банк