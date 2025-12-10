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ЭДО
ЭДО

Новые требования ФНС к передаче документов по ТКС

ФНС переработала технические параметры ЭДО. Бизнесу предстоит учитывать новые ограничения и обновлённые требования к структуре данных.

10.12.2025
315
315

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Автор

27 ноября 2025 года ФНС России утвердила приказ №ЕА-7-26/1024@, которым обновила единый формат транспортного контейнера для обмена документами по ТКС с электронной подписью. Документ вступает в силу 15 декабря 2025 года.

Обновления затронули описание представления отдельных документов, таблицы для обработки письменных обращений и типы вложений. ФНС уточняет, что изменения направлены на повышение качества электронного документооборота.

Для формы КНД 1184076 введены новые ограничения: размер контейнера не должен превышать 10 ГБ, а отдельного файла — 8 ГБ. Это должно снизить ошибки при передаче данных.

Также увеличена длина поля KOFO для сообщений об ошибках — с 500 до 1 500 символов. Теперь пользователи смогут точнее указывать детали возникающих проблем.

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