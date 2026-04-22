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Новый функционал ЭДО от ФНС: черновики документов в роуминге

22.04.2026
359
359

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ФНС прорабатывает внедрение функционала черновиков в роуминге ЭДО. Операторам B2B-сегмента, включая ИС ЭПД, уже направлено описание соответствующего механизма. Нововведение призвано упростить и повысить эффективность процессов обмена электронными документами между контрагентами.

Черновик — это XML-документ, частично или полностью заполненный, но не подписанный. При этом формирование такого документа возможно не только отправителем, но и другой стороной сделки. Это позволяет заранее подготовить документ к подписанию и сократить количество доработок.

На практике это может выглядеть следующим образом: 

Покупатель формирует акт и передает его поставщику для проверки и подписания. Аналогично владелец груза может предварительно заполнить транспортную накладную, после чего экспедитор дополняет её необходимыми сведениями и подписывает.

С 1 июля 2026 года планируется запуск роуминга черновиков для УПД, ЭТрН и ЭЗЗ. Предусматривается возможность заполнения любых полей документа. При этом получатель сохраняет право на корректировку данных до момента подписания.

С 1 августа 2026 года функционал будет расширен. Появится возможность работы с черновиками экспедиторских документов: СР, ЭР и ПЭ. Кроме того, для УПД будет реализована функция указания полей, подлежащих обязательному заполнению контрагентом.

Публикация официального описания механизма ожидается на сайте ФНС после завершения доработок нормативной базы.

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Черновики в ЭДО 2026: новый функционал ФНС для УПД, ЭТрН и ЭЗЗ — Точка Банк