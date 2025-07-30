Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Кредиты
  4. Как получить кредит для ИП с нулевой отчётностью
Кредиты
Кредиты

Как получить кредит для ИП с нулевой отчётностью

Даже если у ИП нет налоговой декларации или она заполнена нулями, всё равно можно получить кредит при определённых условиях. Точка Банк расскажет, как это сделать.

30.07.2025
3492
3492

Кредиты для ИП и ООО

До 10 000 000 ₽ для вашего бизнеса. Оставьте заявку и получите решение через 5 минут.
Получить решение

Деньги для вашего бизнеса

Деньги для вашего бизнеса

Кредиты для ИП и ООО

До 10 000 000 ₽ для вашего бизнеса. Оставьте заявку и получите решение через 5 минут.
Получить решение

Деньги для вашего бизнеса

Деньги для вашего бизнеса

Авторы

Нулевая отчётность не всегда значит, что предприниматель не ведёт бизнес. Возможно, ИП на УСН работает первый год, но срок сдачи декларации ещё не пришёл.

В банках это понимают, поэтому идут навстречу предпринимателям. ИП с нулевой отчётностью получит бизнес-кредит, если подтвердит свои доходы или покажет подробный бизнес-план. В статье рассмотрим доступные варианты подробнее.

До 10 000 000 ₽ для вашего бизнеса
Получить кредит в Точка Банк можно в 3 шага:
2. Нажмите на кнопку «Получить решение» и введите телефон, имя, ИНН.
3. Подождите 5 минут, и мы дадим ответ: одобрена заявка или нет.
Если да, то вам нужно будет заполнить анкету, а после мы подготовим персональное предложение. Если вас устроят условия — откройте счёт и получите деньги.

Как ИП с нулевой отчётностью доказать платёжеспособность 

Чтобы получить деньги в долг, нужно убедить банк, что вы сможете их вернуть. Это можно сделать даже без официальной отчётности.

Если бизнес ведётся, но отчётность нулевая. Покажите банку доходы и докажите, что у вас есть имущество для бизнеса. Если у вас выгодные условия с поставщиками или есть льготные займы, покажите ещё и их — расходы и обязательства тоже могут сыграть вам на руку. 

В таблице собрали примеры документов, которые подойдут банку:

ФактКак подтвердить
Недвижимость- свидетельство о собственности
- расширенные выписки из ЕГРН
Транспорт или оборудование- СТС на транспорт
- договоры покупки оборудования
ТМЦ- договоры с поставщиками
- товарные накладные на последние партии
- данные складского учёта
Деньги- выписки с расчётного счёта
Кредиты и займы- кредитные договоры с графиками платежей
- договоры займов
Выручка-выписка по расчётному счёту за нужный период
- отчёты онлайн-кассы
- договоры с покупателями
- книга учёта доходов и расходов
- тетради для внутреннего учёта продаж
Расходы- выписка по расчётному счёту
- договоры с поставщиками и контрагентами

Отчёт из онлайн-кассы покажет количество и сумму продаж точки за день


Если предприниматель только начал работу. Взять кредит ИП с нулевым балансом поможет бизнес-план, поэтому подготовьте для банка подробный анализ бизнеса с финансовыми прогнозами. В плане отразите:

  • значимость бизнеса для общества;
  • анализ рынка: основных конкурентов и покупателей, потенциальную долю рынка, которую вы можете занять;
  • риски проекта и способы их снижения;
  • маркетинговый план;
  • финансовый план.

Какие кредиты доступны ИП с нулевой отчётностью

Предпринимателей на старте активно поддерживает государство. Расскажем о программах господдержки и выгодных кредитных предложений для ИП с нулевой отчётностью.

Льготные займы для МСП

ИП может взять заём в фондах поддержки предпринимательства или МСП Банке — государственном банке, созданном для малого бизнеса.

Экспресс-кредит от  МСП Банка. Программа подходит для действующего бизнеса. Банк оформит заём до 50 млн рублей по сниженным ставкам. Деньги получится направить как на текущие нужды, так и на инвестиции. Рассчитать платёж и подать заявку можно на сайте

Льготные микрозаймы от ГМФО. Государственные микрофинансовые организации действуют в каждом регионе. В них оформляют льготные займы до 5 млн рублей как для действующего бизнеса, так и для стартапов. Такой заём можно направить как на инвестиционные цели, так и на оборотные средства. Подробные условия программы есть на сайте

На сайте Корпорации МСП можно найти фонд своего региона

Предпринимателям, которые только начинают работу, ещё доступны субсидии и гранты. Например, молодые предприниматели могут получить грант до 1 млн рублей, а высокотехнологичный бизнес — до 18 млн рублей.

Банковские кредиты для ИП

Выдать кредит для начинающего ИП с нулевой отчётностью могут и банки. Предприниматель может взять следующий кредит в банке:

На открытие бизнеса. По программам кредитования на запуск бизнеса с нуля можно получить достаточно крупные суммы. Главное — обосновать все расходы и показать будущие доходы в бизнес-плане. Также для кредитования нужен ликвидный залог, например имущество. 

В Точка Банк есть программы для предпринимателей на старте, по которым не нужен бизнес-план.

Точка рассмотрит овердрафт или кредит сразу с момента регистрации бизнеса. По таким кредитам установим ограниченное целевое использование. Например, выдадим деньги на покупку франшизы или для расходов на бизнес.

Ангелина КрашенинниковаАнгелина Крашенинникова
Ангелина Крашенинниковаруководитель кредитного направления в Точка Банк

На развитие бизнеса. Программы для действующих ИП, которые смогут подтвердить результаты работы другими способами. Деньги по таким программам можно получить на стандартных условиях. 

Точка Банк рассчитает лимит кредитования всем клиентам, у которых в выписке расчётного счёта есть выручка больше 3 месяцев. Даже если счёт открыт в другом банке.

Ангелина КрашенинниковаАнгелина Крашенинникова
Ангелина Крашенинниковаруководитель кредитного направления в Точка Банк

Под залог имущества. Ещё один вид кредита, который подойдёт ИП с нулевой отчётностью, — это кредитование под 100% залог. По таким программам требования к финансовому состоянию ИП минимальные. А вот залог обязательно должен быть ликвидным и в хорошем состоянии.

В качестве обеспечения может подойти жилая или коммерческая недвижимость, новое оборудование или транспорт. 

Потребительский кредит. Если на бизнес нужна небольшая сумма, предпринимателю будет проще оформить потребительский кредит. Как правило, он является нецелевым и беззалоговым. К тому же заработанная кредитная история физического лица поможет в будущем получить первый кредит на бизнес.

Пошаговая инструкция: как взять кредит с нулевой отчётностью

Оформление кредита для ИП с нулевой отчётностью состоит из нескольких шагов. Приведём две инструкции — для действующего и нового бизнеса. 

Инструкция для действующего бизнеса

Шаг 1: Найдите программу кредитования.

Это могут быть льготные займы для МСП, банковские кредиты на развитие бизнеса и под залог имущества, потребительские кредиты.

Шаг 2: Подайте заявку и соберите документы.

Нужно собрать выписки по расчётному счёту, отчёты онлайн-кассы, книгу учёта доходов и расходов, тетради учёта продаж, договоры с контрагентами, документы на имущество, документы на залог.

Шаг 3: Дождитесь одобрения и заключите кредитный договор.

Инструкция для стартапа

Шаг 1: Найдите программу кредитования.

Например, микрозаймы от региональных фондов МСП, субсидии и гранты, банковские кредиты на открытие бизнеса и под залог имущества, потребительские кредиты.

Шаг 2: Подготовьте бизнес-план.

Укажите будущие финансовые результаты, вложения, составьте план продвижения, анализ рынка, покажите социальную значимость бизнеса.

Бизнес-план онлайн

Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории

Шаг 3: Подайте заявку и соберите документы.

Нужны паспорт и документы для залога.

Шаг 4: Дождитесь одобрения и заключите кредитный договор.

Другие статьи по теме

8 МАЯ 2026
1695
Ангелина Крашенинникова
Как найти финансирование для бизнеса
31 МАРТА 2026
12 040
Ангелина Крашенинникова
Что такое овердрафт простыми словами

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Деньги для вашего бизнеса

Деньги для вашего бизнеса

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Как получить кредит для ИП с нулевой отчётностью: пошаговая инструкция – Точка Банк