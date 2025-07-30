Как получить кредит для ИП с нулевой отчётностью

Нулевая отчётность не всегда значит, что предприниматель не ведёт бизнес. Возможно, ИП на УСН работает первый год, но срок сдачи декларации ещё не пришёл.

В банках это понимают, поэтому идут навстречу предпринимателям. ИП с нулевой отчётностью получит бизнес-кредит, если подтвердит свои доходы или покажет подробный бизнес-план. В статье рассмотрим доступные варианты подробнее.

Как ИП с нулевой отчётностью доказать платёжеспособность

Чтобы получить деньги в долг, нужно убедить банк, что вы сможете их вернуть. Это можно сделать даже без официальной отчётности.

Если бизнес ведётся, но отчётность нулевая. Покажите банку доходы и докажите, что у вас есть имущество для бизнеса. Если у вас выгодные условия с поставщиками или есть льготные займы, покажите ещё и их — расходы и обязательства тоже могут сыграть вам на руку.

В таблице собрали примеры документов, которые подойдут банку:

Факт Как подтвердить

Недвижимость - свидетельство о собственности

- расширенные выписки из ЕГРН

Транспорт или оборудование - СТС на транспорт

- договоры покупки оборудования

ТМЦ - договоры с поставщиками

- товарные накладные на последние партии

- данные складского учёта

Деньги - выписки с расчётного счёта Кредиты и займы - кредитные договоры с графиками платежей

- договоры займов

Выручка -выписка по расчётному счёту за нужный период

- отчёты онлайн-кассы

- договоры с покупателями

- книга учёта доходов и расходов

- тетради для внутреннего учёта продаж

Расходы - выписка по расчётному счёту

- договоры с поставщиками и контрагентами



Отчёт из онлайн-кассы покажет количество и сумму продаж точки за день





Если предприниматель только начал работу. Взять кредит ИП с нулевым балансом поможет бизнес-план, поэтому подготовьте для банка подробный анализ бизнеса с финансовыми прогнозами. В плане отразите:

значимость бизнеса для общества;

анализ рынка: основных конкурентов и покупателей, потенциальную долю рынка, которую вы можете занять;

риски проекта и способы их снижения;

маркетинговый план;

финансовый план.

Какие кредиты доступны ИП с нулевой отчётностью

Предпринимателей на старте активно поддерживает государство. Расскажем о программах господдержки и выгодных кредитных предложений для ИП с нулевой отчётностью.

Льготные займы для МСП

ИП может взять заём в фондах поддержки предпринимательства или МСП Банке — государственном банке, созданном для малого бизнеса.

Экспресс-кредит от МСП Банка. Программа подходит для действующего бизнеса. Банк оформит заём до 50 млн рублей по сниженным ставкам. Деньги получится направить как на текущие нужды, так и на инвестиции. Рассчитать платёж и подать заявку можно на сайте.

Льготные микрозаймы от ГМФО. Государственные микрофинансовые организации действуют в каждом регионе. В них оформляют льготные займы до 5 млн рублей как для действующего бизнеса, так и для стартапов. Такой заём можно направить как на инвестиционные цели, так и на оборотные средства. Подробные условия программы есть на сайте.

На сайте Корпорации МСП можно найти фонд своего региона

Предпринимателям, которые только начинают работу, ещё доступны субсидии и гранты. Например, молодые предприниматели могут получить грант до 1 млн рублей, а высокотехнологичный бизнес — до 18 млн рублей.

Банковские кредиты для ИП

Выдать кредит для начинающего ИП с нулевой отчётностью могут и банки. Предприниматель может взять следующий кредит в банке:

На открытие бизнеса. По программам кредитования на запуск бизнеса с нуля можно получить достаточно крупные суммы. Главное — обосновать все расходы и показать будущие доходы в бизнес-плане. Также для кредитования нужен ликвидный залог, например имущество.

В Точка Банк есть программы для предпринимателей на старте, по которым не нужен бизнес-план.

Точка рассмотрит овердрафт или кредит сразу с момента регистрации бизнеса. По таким кредитам установим ограниченное целевое использование. Например, выдадим деньги на покупку франшизы или для расходов на бизнес. Ангелина Крашенинникова руководитель кредитного направления в Точка Банк

На развитие бизнеса. Программы для действующих ИП, которые смогут подтвердить результаты работы другими способами. Деньги по таким программам можно получить на стандартных условиях.

Точка Банк рассчитает лимит кредитования всем клиентам, у которых в выписке расчётного счёта есть выручка больше 3 месяцев. Даже если счёт открыт в другом банке. Ангелина Крашенинникова руководитель кредитного направления в Точка Банк

Под залог имущества. Ещё один вид кредита, который подойдёт ИП с нулевой отчётностью, — это кредитование под 100% залог. По таким программам требования к финансовому состоянию ИП минимальные. А вот залог обязательно должен быть ликвидным и в хорошем состоянии.

В качестве обеспечения может подойти жилая или коммерческая недвижимость, новое оборудование или транспорт.

Потребительский кредит. Если на бизнес нужна небольшая сумма, предпринимателю будет проще оформить потребительский кредит. Как правило, он является нецелевым и беззалоговым. К тому же заработанная кредитная история физического лица поможет в будущем получить первый кредит на бизнес.

Пошаговая инструкция: как взять кредит с нулевой отчётностью

Оформление кредита для ИП с нулевой отчётностью состоит из нескольких шагов. Приведём две инструкции — для действующего и нового бизнеса.

Инструкция для действующего бизнеса

Шаг 1: Найдите программу кредитования.

Это могут быть льготные займы для МСП, банковские кредиты на развитие бизнеса и под залог имущества, потребительские кредиты.

Шаг 2: Подайте заявку и соберите документы.

Нужно собрать выписки по расчётному счёту, отчёты онлайн-кассы, книгу учёта доходов и расходов, тетради учёта продаж, договоры с контрагентами, документы на имущество, документы на залог.

Шаг 3: Дождитесь одобрения и заключите кредитный договор.

Инструкция для стартапа

Шаг 1: Найдите программу кредитования.

Например, микрозаймы от региональных фондов МСП, субсидии и гранты, банковские кредиты на открытие бизнеса и под залог имущества, потребительские кредиты.

Шаг 2: Подготовьте бизнес-план.

Укажите будущие финансовые результаты, вложения, составьте план продвижения, анализ рынка, покажите социальную значимость бизнеса.

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Шаг 3: Подайте заявку и соберите документы.

Нужны паспорт и документы для залога.