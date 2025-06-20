Как взять кредит на развитие бизнеса для ИП

С развитием бизнеса растёт и потребность предпринимателя в деньгах. На запуск новых направлений, открытие магазинов или расширение ассортимента ИП берут кредиты в банке наравне с организациями. О том, как это сделать, — в статье Точки.

На какие цели ИП может взять кредит

Кредит для ИП на развитие бизнеса — это вид кредита, который банки выдают предпринимателям на бизнес-цели. За счёт разных видов банковских займов ИП может:

Пополнить оборотные средства. Из заёмных денег ИП оплачивает текущие расходы, например:

закупает товары или материалы;

рассчитывается с транспортной компанией;

оплачивает аренду и коммунальные счета;

оплачивает налоги.

Из кредитных средств можно заплатить даже налог, по которому вышел срок оплаты. Но только в случае, если налоговая служба ещё не выставила требования к расчётному счёту. Если же счёт заблокирован, взять новый кредит не получится. Ангелина Крашенинникова руководитель кредитного направления в Точке

Пополнением оборотных средств считают и разовый закуп крупной партии товара:

для запуска новой точки;

расширения ассортимента;

перед сезонным подъёмом продаж.

ПРИМЕР У предпринимателя есть продуктовый магазин. ИП хочет добавить в продажу хозяйственные товары. Чтобы закупить первую партию, ИП берёт банковский кредит на 500 тысяч рублей.

Оплатить крупные вложения. Кредит для ИП можно направить и на инвестиции — приобрести оборудование, транспорт, купить недвижимость или сделать в ней ремонт.

ПРИМЕР Владелица парикмахерской хочет открыть вторую точку на первом этаже нового ЖК. Она берёт у банка 5 млн рублей и полученные средства направляет на покупку помещения.

Покрыть кассовый разрыв. Специальный банковский кредит — овердрафт — поможет ИП рассчитываться с партнёрами вовремя и не зависеть от поступлений на счёт.

ПРИМЕР У предпринимателя работают два цветочных магазина. ИП закупает цветы раз в неделю и продаёт букеты поштучно на мелкие суммы. В день закупа денег на счёте часто не хватает, чтобы разом заплатить поставщику. Предприниматель подключает овердрафт на 300 тысяч рублей. Расплачивается с партнёром из кредитных денег и за неделю восполняет лимит из поступлений на счёт.

Запустить бизнес с нуля. Банки выдают деньги в долг не только действующему бизнесу. Получить заём можно и на открытие своего дела.

ПРИМЕР Предприниматель собирается открыть зоомагазин. На аренду и оборудование помещения, закуп товара и животных, наём и обучение продавцов ему нужны деньги. ИП составляет бизнес-план с подробным описанием затрат. С ним обращается в банк за кредитом на 1 млн рублей.

Что нужно для получения кредита ИП

Перед тем как выдать деньги, банк проверит предпринимателя и его бизнес по нескольким критериям. Чтобы получить одобрение по кредиту, предпринимателю требуется ряд условий.

Работать не меньше трёх месяцев. Банк смотрит не на дату регистрации ИП, а на фактический срок работы предпринимателя. Этот срок отсчитывают от первых поступлений на счёт или от первых записей в книге доходов и расходов.

Исключительный случай — кредит на запуск своего дела. Чтобы взять деньги по такой программе, достаточно зарегистрировать бизнес.

Вовремя платить налоги. Как правило, банк запрашивает у ИП налоговые декларации и квитанции об оплате. А также по возможности проверяет, что ИП платит налоги в полном объёме. Например, сравнивает суммы в декларации с поступлениями на расчётный счёт или в кассу.

Не иметь просрочек по кредитам. Если предприниматель уже кредитовался, банк проверит его кредитную историю. Важно, чтобы она была хорошей.

Если у заёмщика есть текущая просрочка, взять кредит не получится до её погашения. Влияют и просрочки в прошлом. Если клиент не соблюдал сроки платежей, банк посчитает, что и новый кредит он будет погашать с проблемами. Ангелина Крашенинникова руководитель кредитного направления в Точке

На решение банка влияют не только долговые обязательства бизнеса, но и потребительские кредиты. То есть те, что предприниматель оформлял на личные нужды.

Предоставить обеспечение. Банк потребует ликвидный залог или поручительство, если предприниматель берёт деньги в долг впервые или на крупную сумму. Для залога подойдёт недвижимость, транспорт, оборудование.

И для заёмщика, и для банка предпочтительнее залог недвижимости, используемой на цели бизнеса. Транспорт и оборудование быстрее амортизируются. Из-за этого их стоимость должна быть намного больше суммы кредита, чтобы банк оформил это имущество в залог. Ангелина Крашенинникова руководитель кредитного направления в Точке

Залог не обязательно должен быть личным имуществом предпринимателя. Он может принадлежать другому человеку или организации.

Как повысить шансы на одобрение

Есть и дополнительные меры, которые влияют на решение банка. Следующие действия помогут вам снизить риск отказа.

Заработайте кредитную историю. Оформите заранее потребительский или бизнес-кредит на небольшую сумму в этом же банке. За 3 или 6 месяцев у вас сформируется кредитная история. В следующий раз банк отнесётся к вам лояльнее.

Воспользуйтесь другими услугами банка. Если нет времени или потребности в дополнительных деньгах, оформите некредитную услугу банка. Например, откройте расчётный счёт, заключите зарплатный проект. Банк учтёт это, когда будет рассматривать кредитную заявку.

Усильте обеспечение. Дополнительный залог или поручительство — тоже преимущество при кредитовании. Если собственного имущества нет, поддержит Корпорация МСП. Организация предоставит «зонтичное» поручительство по кредиту для малого бизнеса.

Составьте убедительный бизнес-план. Если деньги нужны на запуск своего дела, поработайте над бизнес-планом. Банк примет решение, опираясь именно на него. Ведь у нового бизнеса нет кредитной истории и финансовых показателей.

Опишите в бизнес-плане все плюсы бизнес-идеи, составьте финансовую модель, покажите, как будете работать с рисками. Чем содержательнее и понятнее будет бизнес-план, тем выше шансы на положительное решение.

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Пошаговая инструкция: как взять кредит ИП

Оформить банковский кредит получится в несколько шагов.

Шаг 1. Подберите кредитную программу. У банков есть несколько стандартных программ кредитования для ИП, например:

инвестиционный кредит — на крупные траты;

оборотный — на текущие нужды;

овердрафт — на покрытие кассовых разрывов.

Определитесь с целью и выберите тот тип кредита, который вам подходит.

Учтите, что предложения банков различаются. В одной кредитной организации может быть несколько подходящих вариантов для вас, в другой — ни одного. Поэтому внимательно изучите доступные программы перед выбором.

Шаг 2. Подготовьте документы. Чтобы проверить бизнес, банк запросит документы. У каждой кредитной организации свои требования, но чаще всего ИП нужно собрать:

паспорт гражданина РФ. Другие регистрационные документы банку не нужны. Вся информация есть в открытых источниках ФНС;

налоговые декларации за последний год;

подтверждение доходов. Поскольку финансовую отчётность в виде бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах ИП не ведёт, подтвердить выручку нужно будет другим способом. Например, книгой учёта доходов и расходов (КУДиР) или выпиской по расчётному счёту;

документы на залог: свидетельства о собственности, технические паспорта и прочее.

Перечень документов банк составит для клиента индивидуально. В каждом случае он будет разным. Допустим, для ИП, у которых открыт расчётный счёт в банке, юридические документы в список могут не войти.

Во время рассмотрения заявки банк может запросить дополнительные документы для проверки.

Шаг 3. Подайте заявку и дождитесь решения. Заполните анкету заявителя и передайте её в банк вместе с документами. Сделать это можно на сайте или лично через отделение банка.

Сроки проверки зависят от выбранной программы и суммы заявки. Иногда банк принимает решение за несколько дней, а иногда — за несколько часов.

Шаг 4. Подпишите договор. Если выдачу денег одобрят, с вами заключат договор. Для этого вас пригласят в отделение или предложат подписать документы онлайн.

Заранее ознакомьтесь с кредитным договором. Проверьте процентную ставку и дополнительные комиссии, например плату за досрочное погашение. Убедитесь, что вам подходят цель и график платежей.

В договоре с банком обратите внимание на условия выдачи денег. Убедитесь, что сможете выполнять их на протяжении всего срока кредитования. Если их не соблюдать, вам назначат штраф или откажут в выдаче денег даже по действующему договору.

ПРИМЕР Предприниматель взял банковский кредит 500 тысяч рублей. По условиям договора ИП должен использовать для расчётов только счёт, открытый в банке-кредиторе. Кредитный специалист проверил условие и обнаружил, что часть выручки поступала на счёт другого банка. Предприниматель получил штраф 30 тысяч рублей за нарушение договора.

Альтернативы банковским кредитам для ИП

Если вашему бизнесу не подошла ни одна программа или банк отказал в кредите, воспользуйтесь другими источниками финансирования. Например, получить деньги можно в форме:

потребительского кредита;

лизинга;

факторинга;

частных инвестиций;

государственных субсидий и грантов.

Рассмотрим преимущества и недостатки каждой из этих форм.

Альтернатива

Плюсы Минусы Потребительский кредит - быстрое решение



- не нужен залог и большой пакет документов

- ставка выше, чем по кредиту для бизнеса



- фиксированный платёж на весь срок



Лизинг - вместо залога гарантией выплат выступает предмет лизинга



- не нужен залог



- не увеличивает кредитную нагрузку



- комиссии облагаются НДС, который можно вычесть при расчёте налога

- жёсткие требования к технике и оборудованию



- подходит для работы не со всеми партнёрами



- есть комиссия и дополнительные платежи



- с уступки права требования ИП на УСН должен заплатить налог

Частные инвестиции - не нужно платить за деньги на старте

- инвестор потребует процент от прибыли в будущем

Государственные фонды и программы поддержки - бесплатно

деньги не нужно возвращать

- нужно отчитываться за использование денег

Факторинг - не нужен залог



- не увеличивает кредитную нагрузку



- комиссии облагаются НДС, который можно вычесть при расчёте налога



- подходит для работы не со всеми партнёрами



- есть комиссия и дополнительные платежи



- с уступки права требования ИП на УСН должен заплатить налог



Итак, если бизнесу срочно нужна небольшая сумма, можно оформить кредит на личные нужды как частному лицу. На крупные суммы кредитоваться по потребительским программам невыгодно.

Если деньги нужны только на покупку новой техники и оборудования, подойдут лизинговые программы. Предприниматели, которые ждут оплаты крупного счёта от покупателя, могут воспользоваться факторингом.

Для запуска бизнеса рассмотрите деньги частных инвесторов. При этом нужно быть готовым к участию инвесторов в вашем деле в будущем. Например, инвестор может попросить процент от прибыли или влиять на бизнес-решения.

Если подходите под условия государственных программ поддержки, оформите заявку на субсидии и гранты. Это бесплатные деньги, которые не придётся возвращать. Но государство будет отслеживать их использование.