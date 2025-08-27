Как взять кредит на ООО с нулевым балансом в 2026 году

При регистрации на балансе у компании нет активов. Они появятся со временем, когда вы пополните счёт, закупите товары и материалы, мебель и оборудование. Но собственных денег на это часто не хватает.

В такой ситуации поможет банковский кредит. В статье расскажем, в каких случаях банк не откажет в деньгах, даже если отчётность нулевая.

Если кратко Если бизнес уже действует, банку подойдут любые документы, которые подтвердят доходы. Например, выписки по расчётному счёту или действующие договоры с заказчиками. Начинающей компании с нулевым балансом поможет взять кредит бизнес-план или ликвидный залог.

Что значит нулевая отчётность для банка

Прежде чем выдать кредит ООО, банк анализирует финансы. Для этого часто нужна официальная отчётность — баланс и отчёт о финансовых результатах с отметкой налоговой службы.

Если в балансе с отметкой ФНС нет активов или компания ещё не сдавала его в налоговую, банк считает такую отчётность нулевой. Кредитная организация не сможет проанализировать компанию с нулевой отчётностью по стандартным подходам. Но некоторым компаниям кредит всё же одобрят.

Какие компании вызывают доверие даже без активных оборотов

Банки лояльнее относятся к компаниям без оборотов, которые:

могут предоставить залог;

составили чёткий и проработанный бизнес-план;

учредители и соучредители которых имеют хорошую деловую репутацию. Собственники нулевой компании будут поручителями по сделке. Поэтому банк тщательно проверит их благонадёжность.

Три способа получить кредит ООО с нулевой отчётностью

Если организация ещё ни разу не сдавала финансовую отчётность в налоговую, можно доказать банкам платёжеспособность иначе.

Составить бизнес-план

Этот вариант подойдёт, если вы только основали компанию. В бизнес-плане обоснуйте расчёты будущих результатов. А затем ответьте на вопросы о перспективах компании. Если вы покажете банку, что хорошо продумали идею, то получите кредит на запуск бизнеса.

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Предоставить обеспечение

Ещё один вариант получить одобрение по заявке — это оформить залог или поручительство на всю сумму. Если на балансе нет имущества, для залога подойдёт:

жилая недвижимость;

личный транспорт владельца;

имущество другой компании.

Если у вас есть партнёры по бизнесу, которые давно работают, подойдёт их поручительство. Банк проверит их финансы и заключит договор.

Требования банков к поручителям обычно такие же, как и к заёмщикам: безубыточная деятельность, хорошая кредитная история и благонадёжность. У поручителей не должно быть проблем с арбитражными делами и исполнительных производств. Ангелина Крашенинникова руководитель кредитного направления в Точка Банк

С обеспечением малому бизнесу могут помочь государственные фонды. Например, Корпорация МСП выдаёт «зонтичные» поручительства и гарантии, которые банки принимают вместо залога.

Подтвердить результаты работы другими документами

Если компания уже действует, но ещё не сдавала официальную отчётность, для анализа банкам подойдут и другие данные, например:

Первичные документы. Суммы и сроки расчётов покажут договоры с заказчиками. А наличие имущества — свидетельства о собственности и договоры купли-продажи. Точный перечень документов вам подскажут в банке.

Выписки по расчётному счёту. Работающая компания может подтвердить результаты поступлениями на счёт.

Мы рассчитываем лимит кредитования всем клиентам, у которых в выписке расчётного счёта есть выручка на протяжении трех месяцев и более. Даже если счёт открыт в другом банке.

Ангелина Крашенинникова руководитель кредитного направления в Точка Банк

Промежуточная отчётность. Малый бизнес сдаёт отчётность в налоговую по итогам года. Но при необходимости компания может формировать баланс и отчёт о финансовых результатах чаще. Например, каждый квартал или месяц. Если промежуточные результаты у вас положительные, покажите их банку.

ПРИМЕР ООО «Гармония» работает с декабря 2024 года. В отчёте о финансовых результатах компании за 2024 год ещё нет выручки, а валюта баланса — 10 000 ₽. По такой финансовой отчётности банк не рассчитает кредитный лимит. Компания сформировала промежуточную отчётность за первое полугодие 2025 года, показала в ней активы и выручку и получила кредит 5 млн ₽.



Какие типы кредитов допустимы в такой ситуации

Если у компании нулевой баланс, ей доступно меньше вариантов. Например, банки не дают таким организациям инвестиционный кредит. Но для новых компаний есть несколько кредитных программ:

На открытие бизнеса — подойдёт для стартапов на этапе идеи. Понадобится бизнес-план и собственные вложения от 10% и выше.

На развитие бизнеса — программа для компаний, которые активно работают больше трех месяцев. Нужно подтвердить обороты и имущество другими документами.

Под 100% обеспечение — кредит доступен любому бизнесу, у которого есть ликвидный залог.

Пошаговая инструкция: как взять кредит на ООО, у которой нулевой баланс

Оформление кредита для компании с нулевым балансом почти не отличается от стандартных процедур. Чтобы получить деньги в долг от банка, новому бизнесу нужно пройти следующие шаги.

Шаг 1. Выбрать программу кредитования.

Это может быть кредит на развитие или открытие бизнеса, а также залоговый кредит.

Шаг 2. Подготовить базовый пакет документов.

У компании банк попросит стандартные документы:

уставные;

залоговые;

финансовые.

Дополнительно могут запросить бизнес-план, выписки по расчётным счетам, промежуточную отчётность.

Шаг 3. Подать заявку и пройти проверку.

На этом этапе ответьте на вопросы банка и донесите документы, если потребуется.

Шаг 4. Подписать договор и получить кредит.

Ознакомьтесь с условиями принятого решения и заберите деньги.

Что делать, если банк отказал в кредите

Чаще всего банк может отказать в кредите компании с нулевым балансом по следующим причинам:

Недостоверная или неполная информация. Банку оказалось недостаточно тех данных, которые вы собрали. Или часть из них не подтвердилась во время проверки.

Неблагонадёжность компании или собственников. Банк нашёл штрафы, просроченные налоги или действующие просрочки по кредитам владельцев. Всё это влияет на решение.

Недоказанная способность погашения. Бизнес-план, который вы предоставили, не убедил банк. Цифры в нём оказались слишком завышенными. Или, наоборот, по вашим расчётам кредит долго не окупится.

Альтернативы банковскому кредиту для ООО с нулевым балансом

Если в кредите отказали, воспользуйтесь другими источниками финансирования:

Программы господдержки. Компании на старте поддерживает государство. Например, у нового бизнеса есть высокие шансы:

Партнёрские программы. Крупные поставщики готовы помогать своим новым заказчикам. Например, продавать товар с отсрочкой. Если вы открываете торговую компанию, воспользуйтесь предложениями партнёров.

Частные инвесторы. Получить деньги на бизнес можно через инвестиционные фонды или у бизнес-ангелов — частных инвесторов, которые работают с новыми компаниями. Они вложатся в бизнес за долю или на условиях займа.

Займы от других компаний. Привлечь займ получится и у другой компании. Такая сделка выгодна обеим сторонам. Компания, у которой есть свободные деньги, сможет их выгодно вложить. А новый бизнес получит займ быстрее, чем через банки.