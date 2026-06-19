Закон 289-ФЗ о маркетплейсах: что изменится для селлеров с 1 октября 2026 года

Что такое закон 289-ФЗ и кого он касается
Речь идёт о законе о маркетплейсах, который официально называется Федеральный закон от 31.07.2025 №289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Документ подписали 31 июля 2025 года, но действовать он начнёт 1 октября 2026 года.
289-ФЗ определяет взаимоотношения между всеми участниками рынка: электронными платформами, например маркетплейсами; продавцами; собственниками пунктов выдачи; пользователями и исполнителями услуг.
В документе закрепили термины «посредническая цифровая платформа», «оператор», «партнёр-продавец», «партнёр-исполнитель», «поисковая выдача» и другие.
Когда вступает в силу 289-ФЗ
Закон о платформенной экономике вступает в силу 1 октября 2026 года. Это громкое событие для бизнеса.
Что изменится для селлеров: семь ключевых норм
Разберём основные положения документа.
Маркетплейсы как агенты ФНС
Статья 20 обязывает маркетплейсы передавать данные в ФНС. Но какую именно информацию и в каком порядке, определит отдельный нормативный акт, который сейчас разрабатывает Минфин. Предполагается, что это будут данные об оборотах каждого продавца: ФНС сверит их с декларациями и при расхождениях начнёт проверку.
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Ежемесячные акты сверки
Сейчас не на всех площадках можно запросить акт сверки расчётов. Новый закон закрывает эту проблему. Если продавец или владелец ПВЗ хочет проверить начисления и удержания, он может в любой момент запросить акт через личный кабинет. И сервис должен предоставить его в течение семи рабочих дней.
Кроме того, маркетплейсы должны ежемесячно самостоятельно актуализировать финансовые документы в личном кабинете.
Уведомления об изменении условий: за 45, 15 или 0 дней
Сейчас маркетплейсы работают с продавцами по системе оферты, которую нельзя изменить. Площадка диктует правила, а продавец с ними соглашается. Предпринимателя даже не нужно заранее предупреждать об изменении условий — достаточно внести их в оферту и опубликовать новость в личном кабинете.
По новым правилам стороны подпишут гражданско-правовой договор в электронном формате. В нём должны быть зафиксированы:
- требования к продавцу;
- способ обмена информацией;
- меры ответственности и основания их применения;
- механизм решения споров;
- порядок продажи и расчётов;
- принципы формирования рейтинга и ранжирования в ленте;
- порядок установления и изменения цены и скидок;
- комиссии маркетплейсу.
Площадка по-прежнему может менять правила по своему усмотрению, но её обяжут заранее сообщать об этом продавцу:
- Не менее чем за 45 дней — если условия ухудшаются, например при росте тарифов, новых штрафах или изменении правил приёмки/хранения/возврата.
- Не менее чем за 15 дней — в других случаях, например при технических изменениях.
- За 0 дней, то есть без уведомления, — если условия улучшают положение продавца или они нужны для соблюдения закона.
Минимальная цена: новый инструмент защиты от скидок
Продавец может установить минимальную цену товара, ниже которой сайт не вправе его продавать. Эту норму закрепили в статье 9 Федерального закона от 31.07.2025 №289-ФЗ.
Скидки только с согласия селлера
Маркетплейсам запретят бесконтрольно устраивать распродажи. Раньше площадки могли в любой момент сделать скидку на товар продавца, но с 1 октября механизм усложнится:
- Если минимальная цена установлена, то маркетплейс может сделать скидку, но новая цена не должна быть ниже этого порога.
- Если минимальной цены нет, то нужно получить согласие от продавца минимум за пять рабочих дней.
Магазин может в любой момент отозвать согласие или запретить снижать стоимость конкретных товаров или всех сразу. За это его карточки не имеют права опускать в выдаче, снижать рейтинг и так далее.
Блокировки только по основаниям, прописанным в договоре
Маркетплейс сможет заблокировать или ограничить доступ к личному кабинету только по основаниям, которые прописаны в договоре, например при продаже запрещённых товаров, по решению суда или при взломе.
Предупредить продавца об ограничении доступа обязаны минимум за три дня, ответить на жалобу в течение 15 дней, а возобновить доступ при обоснованной жалобе — за 48 часов.
Прозрачность ранжирования и работы алгоритмов
Закон говорит, что при ранжировании товаров все продавцы должны быть в равных условиях, а пользователи — видеть честную ленту по своему поисковому запросу.
Именно поэтому факторы, которые влияют на позицию в подборке, перечислят в договоре. Теперь любой продавец сможет понять, почему его карточка выше или ниже конкурентов, а площадка не сможет подменять сортировку по своей инициативе.
Если у маркетплейса есть платные услуги по продвижению карточек, например размещение на первых страницах выдачи, то они должны быть доступны всем магазинам и по одинаковой цене.
Что изменится для покупателей: возвраты, ИНН продавцов, проверка товаров
Закон о маркетплейсах улучшит также положение покупателей. Им будет проще выбирать товары и связываться с продавцами для решения споров.
ИНН в свободном доступе. Площадки обяжут указывать ИНН юрлиц и ИП в карточке магазина или товара — это поможет клиентам привлекать их к ответственности законным путём.
Проверка товаров. Маркетплейсы начнут проверять товары на наличие лицензий, сертификатов и деклараций соответствия через электронные реестры — Росаккредитацию и систему «Честный ЗНАК». Кроме того, продавцов обяжут прикреплять ссылки на эти документы в товарные карточки.
Штрафы и санкции для маркетплейсов за нарушения
За соблюдением правил будут следить ФАС, Роспотребнадзор и Роскомнадзор.
Чтобы ввести санкции за нарушение закона о платформенной экономике, власти внесут поправки в Кодекс об административных правонарушениях — законопроект №959258-8 Госдума приняла в первом чтении.
Примеры штрафов — в таблице.
|Нарушение
|Штраф для должностных лиц
|Штраф для юрлиц
|Нет технический возможности отправлять или получать важные сообщения
|10 000-40 000 ₽
|20 000-50 000 ₽
|Не направлен или не актуализирован акт сверки расчётов
|20 000-40 000 ₽
|50 000-100 000 ₽
|Товар размещен на платформе с нарушением
|30 000-80 000 ₽
|50 000-100 000 ₽
|Цена снижена без уведомления и согласия продавца
|30 000-80 000 ₽
|100 000-300 000 ₽
|Нарушены требования к поисковой выдаче
|30 000-80 000 ₽
|100 000-400 000 ₽
|Без оснований ограничен доступ партнёра к личному кабинету
|30 000-80 000 ₽
|100 000-500 000 ₽
|Нарушены сроки ответа на жалобу (площадка рассматривает жалобу свыше 15 дней или не отменяет незаконные меры в течение 48 часов)
|до 500 000 ₽
|до 500 000 ₽
Что 289-ФЗ не регулирует
Важно помнить, что закон о маркетплейсах не регламентирует абсолютно все процессы. Например, он:
- Не запрещает маркетплейсам повышать комиссии и не устанавливает их верхнюю границу, так называемый потолок комиссий.
- Не решает проблему отсрочки выплат — сроки перечисления утверждает площадка.
- Не ограничивает рыночную долю площадок.
- Не запрещает маркетплейсам продавать собственные товары.
- Не компенсирует убытки продавцов за прошлые действия площадок.
- Не обладает правоприменительной практикой.
Чек-лист: что селлеру сделать до 1 октября 2026
1. Сохраните текущие условия
Сделайте скриншоты действующих оферт и комиссий. Выгрузите и сохраните акты сверки за 2025-2026 годы.
2. Настройте цены
Настройте минимальные цены на ключевые товары. Так вы продолжите участвовать в акциях, но убережёте себя от продаж в минус.
3. Проверьте документы на товары
Заранее подготовьте документы на товары: лицензии, сертификаты и декларации. Добавьте в каждую карточку ссылку на запись в реестре. Полезно создать архив для личного использования, в котором будут храниться документы к каждому товару с указанными сроками действия.
4. Диверсифицируйте каналы продаж
Продавайте через разные каналы продаж: несколько маркетплейсов и собственный сайт. Так вы распределите риски и не потеряете всех клиентов сразу, если какая-то площадка перестанет работать или введёт ограничения.
5. Пересчитайте юнит-экономику
Будьте готовы пересчитать юнит-экономику, когда площадка поменяет условия работы, например вознаграждение за продажу товаров или стоимость логистики.
Закон даёт 45 дней на адаптацию к росту комиссий — это время надо использовать. Пересмотрите ценообразование и рассчитайте, какие товары останутся прибыльными при новых тарифах. Держать финансы под контролем в этот период поможет расчётный счёт для селлеров от Точка Банка.
6. Наладьте бухгалтерский и налоговый учёт
Будьте готовы, что ФНС будет сопоставлять данные о доходах с продаж на маркетплейсах с вашей налоговой отчётностью. Любые расхождения начнут выявлять автоматически, что серьёзно повышает налоговые риски при ошибках бизнеса.
Связь 289-ФЗ с другими изменениями 2026: НДС на УСН, маркировка, реестр платформ
В 2026 году бренды ждут и другие изменения, которые нужно учитывать вместе с 289-ФЗ.
Минэк создаст реестр крупных платформ. С 1 октября 2026 года площадки из реестра обязаны соблюдать закон о платформенной экономике. По оценкам экспертов, в список попадут до 20 популярных площадок, в том числе Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и Авито. Критерии включения в реестр:
- среднесуточная аудитория больше 100 000 пользователей за прошлый год;
- больше 10 000 продавцов с хотя бы одной оплаченной сделкой или объём сделок от 50 млрд ₽ за год.
Снизился порог НДС для УСН. С 1 января 2026 года продавцы на УСН, чей доход за прошлый год превысил 20 млн ₽, обязаны уплачивать НДС. А те, кто превысил 20 млн ₽ уже в текущем 2026 году, становятся плательщиками НДС с первого числа следующего месяца. Налоговая нагрузка увеличивается — и это нужно учитывать при ценообразовании.
Отдельно селлеру стоит проверить, как новые правила повлияют на учёт продаж и налоговую отчётность. Упростить контроль поможет Онлайн-бухгалтерия для маркетплейсов от Точка Банка: сервис учитывает специфику работы с Wildberries, Ozon и Яндекс Маркетом, помогает вести документы по продажам и снижает риск ошибок в отчётности.
Расширился список категорий, подлежащих маркировке. У продавцов увеличились расходы на маркировку. Теперь коды нужно наносить на печенье, мармелад, круассаны, чай, кофе, цикорий, макароны, муку и другие товары.
Остальным важно подготовить комплект документов, которые подтверждают, что товар не входит в маркируемые группы: коды ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД2 и ссылку на перечень маркируемых товаров, утверждённый распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р.