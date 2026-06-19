Закон 289-ФЗ о маркетплейсах: что изменится для селлеров с 1 октября 2026 года

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Коротко — Маркетплейсы начнут уведомлять о росте комиссий за 45 дней. — Если продавец не установил минимальную цену на товар, маркетплейс обязан согласовать с ним скидку за пять рабочих дней до её применения. — Блокировать личные кабинеты будут только по основаниям, прописанным в договоре. — На страницах магазина и в карточках товара появятся ИНН продавцов. — К карточкам товара начнут прикреплять ссылки на сертификаты и декларации. Также в планах обязать маркетплейсы ежемесячно передавать обороты каждого магазина в ФНС в соответствии с постановлением Правительства. Закон 289‑ФЗ о маркетплейсах устанавливает чёткие правила работы для всех участников торговли. Продавцов защитят от непредсказуемых действий площадок, но наделят дополнительными обязанностями. Вот что изменится:

Что такое закон 289-ФЗ и кого он касается

Речь идёт о законе о маркетплейсах, который официально называется Федеральный закон от 31.07.2025 №289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Документ подписали 31 июля 2025 года, но действовать он начнёт 1 октября 2026 года.

289-ФЗ определяет взаимоотношения между всеми участниками рынка: электронными платформами, например маркетплейсами; продавцами; собственниками пунктов выдачи; пользователями и исполнителями услуг.

В документе закрепили термины «посредническая цифровая платформа», «оператор», «партнёр-продавец», «партнёр-исполнитель», «поисковая выдача» и другие.

Когда вступает в силу 289-ФЗ

Закон о платформенной экономике вступает в силу 1 октября 2026 года. Это громкое событие для бизнеса.

С одной стороны, это хорошие новости, ведь правила сотрудничества формализуют. Площадкам запретят без предупреждения повышать комиссии и добавлять товары в акции.

С другой стороны, для продавцов есть подводные камни: их ждут новые проверки и санкции со стороны госорганов. Кроме того, в нишах, где продавцы демпингуют ради места в топе, конкуренция останется жёсткой. Ольга Чинова Эксперт по маркетплейсам

Что изменится для селлеров: семь ключевых норм

Разберём основные положения документа.

Маркетплейсы как агенты ФНС

Статья 20 обязывает маркетплейсы передавать данные в ФНС. Но какую именно информацию и в каком порядке, определит отдельный нормативный акт, который сейчас разрабатывает Минфин. Предполагается, что это будут данные об оборотах каждого продавца: ФНС сверит их с декларациями и при расхождениях начнёт проверку.

Ежемесячные акты сверки

Сейчас не на всех площадках можно запросить акт сверки расчётов. Новый закон закрывает эту проблему. Если продавец или владелец ПВЗ хочет проверить начисления и удержания, он может в любой момент запросить акт через личный кабинет. И сервис должен предоставить его в течение семи рабочих дней.

Кроме того, маркетплейсы должны ежемесячно самостоятельно актуализировать финансовые документы в личном кабинете.

Уведомления об изменении условий: за 45, 15 или 0 дней

Сейчас маркетплейсы работают с продавцами по системе оферты, которую нельзя изменить. Площадка диктует правила, а продавец с ними соглашается. Предпринимателя даже не нужно заранее предупреждать об изменении условий — достаточно внести их в оферту и опубликовать новость в личном кабинете.

По новым правилам стороны подпишут гражданско-правовой договор в электронном формате. В нём должны быть зафиксированы:

требования к продавцу;

способ обмена информацией;

меры ответственности и основания их применения;

механизм решения споров;

порядок продажи и расчётов;

принципы формирования рейтинга и ранжирования в ленте;

порядок установления и изменения цены и скидок;

комиссии маркетплейсу.

Площадка по-прежнему может менять правила по своему усмотрению, но её обяжут заранее сообщать об этом продавцу:

Не менее чем за 45 дней — если условия ухудшаются, например при росте тарифов, новых штрафах или изменении правил приёмки/хранения/возврата.

Не менее чем за 15 дней — в других случаях, например при технических изменениях.

За 0 дней, то есть без уведомления, — если условия улучшают положение продавца или они нужны для соблюдения закона.

Минимальная цена: новый инструмент защиты от скидок

Продавец может установить минимальную цену товара, ниже которой сайт не вправе его продавать. Эту норму закрепили в статье 9 Федерального закона от 31.07.2025 №289-ФЗ.

Скидки только с согласия селлера

Маркетплейсам запретят бесконтрольно устраивать распродажи. Раньше площадки могли в любой момент сделать скидку на товар продавца, но с 1 октября механизм усложнится:

Если минимальная цена установлена , то маркетплейс может сделать скидку, но новая цена не должна быть ниже этого порога.

Если минимальной цены нет, то нужно получить согласие от продавца минимум за пять рабочих дней.

Магазин может в любой момент отозвать согласие или запретить снижать стоимость конкретных товаров или всех сразу. За это его карточки не имеют права опускать в выдаче, снижать рейтинг и так далее.

Блокировки только по основаниям, прописанным в договоре

Маркетплейс сможет заблокировать или ограничить доступ к личному кабинету только по основаниям, которые прописаны в договоре, например при продаже запрещённых товаров, по решению суда или при взломе.

Предупредить продавца об ограничении доступа обязаны минимум за три дня, ответить на жалобу в течение 15 дней, а возобновить доступ при обоснованной жалобе — за 48 часов.

Прозрачность ранжирования и работы алгоритмов

Закон говорит, что при ранжировании товаров все продавцы должны быть в равных условиях, а пользователи — видеть честную ленту по своему поисковому запросу.

Именно поэтому факторы, которые влияют на позицию в подборке, перечислят в договоре. Теперь любой продавец сможет понять, почему его карточка выше или ниже конкурентов, а площадка не сможет подменять сортировку по своей инициативе.

ПРИМЕР Представьте, что ищете белую футболку и выбрали сортировку «По возрастанию цены». В подборке маркетплейса товары должны быть расположены в порядке увеличения стоимости и без рекламных блоков «Рекомендовано».

Если у маркетплейса есть платные услуги по продвижению карточек, например размещение на первых страницах выдачи, то они должны быть доступны всем магазинам и по одинаковой цене.

Что изменится для покупателей: возвраты, ИНН продавцов, проверка товаров

Закон о маркетплейсах улучшит также положение покупателей. Им будет проще выбирать товары и связываться с продавцами для решения споров.

ИНН в свободном доступе. Площадки обяжут указывать ИНН юрлиц и ИП в карточке магазина или товара — это поможет клиентам привлекать их к ответственности законным путём.

Проверка товаров. Маркетплейсы начнут проверять товары на наличие лицензий, сертификатов и деклараций соответствия через электронные реестры — Росаккредитацию и систему «Честный ЗНАК». Кроме того, продавцов обяжут прикреплять ссылки на эти документы в товарные карточки.

Штрафы и санкции для маркетплейсов за нарушения

За соблюдением правил будут следить ФАС, Роспотребнадзор и Роскомнадзор.

Чтобы ввести санкции за нарушение закона о платформенной экономике, власти внесут поправки в Кодекс об административных правонарушениях — законопроект №959258-8 Госдума приняла в первом чтении.

Примеры штрафов — в таблице.

Нарушение Штраф для должностных лиц Штраф для юрлиц Нет технический возможности отправлять или получать важные сообщения 10 000-40 000 ₽ 20 000-50 000 ₽ Не направлен или не актуализирован акт сверки расчётов 20 000-40 000 ₽ 50 000-100 000 ₽ Товар размещен на платформе с нарушением 30 000-80 000 ₽ 50 000-100 000 ₽ Цена снижена без уведомления и согласия продавца 30 000-80 000 ₽ 100 000-300 000 ₽ Нарушены требования к поисковой выдаче 30 000-80 000 ₽ 100 000-400 000 ₽ Без оснований ограничен доступ партнёра к личному кабинету 30 000-80 000 ₽ 100 000-500 000 ₽ Нарушены сроки ответа на жалобу (площадка рассматривает жалобу свыше 15 дней или не отменяет незаконные меры в течение 48 часов) до 500 000 ₽ до 500 000 ₽

Что 289-ФЗ не регулирует

Важно помнить, что закон о маркетплейсах не регламентирует абсолютно все процессы. Например, он:

Не запрещает маркетплейсам повышать комиссии и не устанавливает их верхнюю границу, так называемый потолок комиссий.

Не решает проблему отсрочки выплат — сроки перечисления утверждает площадка.

Не ограничивает рыночную долю площадок.

Не запрещает маркетплейсам продавать собственные товары.

Не компенсирует убытки продавцов за прошлые действия площадок.

Не обладает правоприменительной практикой.

Чек-лист: что селлеру сделать до 1 октября 2026

1. Сохраните текущие условия

Сделайте скриншоты действующих оферт и комиссий. Выгрузите и сохраните акты сверки за 2025-2026 годы.

2. Настройте цены

Настройте минимальные цены на ключевые товары. Так вы продолжите участвовать в акциях, но убережёте себя от продаж в минус.

3. Проверьте документы на товары

Заранее подготовьте документы на товары: лицензии, сертификаты и декларации. Добавьте в каждую карточку ссылку на запись в реестре. Полезно создать архив для личного использования, в котором будут храниться документы к каждому товару с указанными сроками действия.

4. Диверсифицируйте каналы продаж

Продавайте через разные каналы продаж: несколько маркетплейсов и собственный сайт. Так вы распределите риски и не потеряете всех клиентов сразу, если какая-то площадка перестанет работать или введёт ограничения.

5. Пересчитайте юнит-экономику

Будьте готовы пересчитать юнит-экономику, когда площадка поменяет условия работы, например вознаграждение за продажу товаров или стоимость логистики.

Маржа должна быть от 20% с учётом всех удержаний и дополнительных затрат, в том числе на продвижение. Тогда вы сможете устоять при значительном повышении комиссии и фиксированных платежей (логистики и других).

Не забывайте об отсрочке выплат в 3‑4 недели. Учитывайте это при закупках и планировании бизнеса или сразу закладывайте в маржинальность процент за досрочный вывод средств.

Ольга Чинова Эксперт по маркетплейсам

Закон даёт 45 дней на адаптацию к росту комиссий — это время надо использовать. Пересмотрите ценообразование и рассчитайте, какие товары останутся прибыльными при новых тарифах. Держать финансы под контролем в этот период поможет расчётный счёт для селлеров от Точка Банка.

6. Наладьте бухгалтерский и налоговый учёт

Будьте готовы, что ФНС будет сопоставлять данные о доходах с продаж на маркетплейсах с вашей налоговой отчётностью. Любые расхождения начнут выявлять автоматически, что серьёзно повышает налоговые риски при ошибках бизнеса.

Чтобы избежать проблем, учитывайте доходные и расходные операции в целях налогообложения: принимайте в доход полную сумму продаж, а не только выплаты от маркетплейса за вычетом комиссий, а также правильно отражайте все комиссии, логистические и иные расходы, чтобы налоговая база была рассчитана корректно. Ольга Чинова Эксперт по маркетплейсам

Связь 289-ФЗ с другими изменениями 2026: НДС на УСН, маркировка, реестр платформ

В 2026 году бренды ждут и другие изменения, которые нужно учитывать вместе с 289-ФЗ.

Минэк создаст реестр крупных платформ. С 1 октября 2026 года площадки из реестра обязаны соблюдать закон о платформенной экономике. По оценкам экспертов, в список попадут до 20 популярных площадок, в том числе Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и Авито. Критерии включения в реестр:

среднесуточная аудитория больше 100 000 пользователей за прошлый год;

больше 10 000 продавцов с хотя бы одной оплаченной сделкой или объём сделок от 50 млрд ₽ за год.

Снизился порог НДС для УСН. С 1 января 2026 года продавцы на УСН, чей доход за прошлый год превысил 20 млн ₽, обязаны уплачивать НДС. А те, кто превысил 20 млн ₽ уже в текущем 2026 году, становятся плательщиками НДС с первого числа следующего месяца. Налоговая нагрузка увеличивается — и это нужно учитывать при ценообразовании.

Отдельно селлеру стоит проверить, как новые правила повлияют на учёт продаж и налоговую отчётность. Упростить контроль поможет Онлайн-бухгалтерия для маркетплейсов от Точка Банка: сервис учитывает специфику работы с Wildberries, Ozon и Яндекс Маркетом, помогает вести документы по продажам и снижает риск ошибок в отчётности.

Расширился список категорий, подлежащих маркировке. У продавцов увеличились расходы на маркировку. Теперь коды нужно наносить на печенье, мармелад, круассаны, чай, кофе, цикорий, макароны, муку и другие товары.