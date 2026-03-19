Ozon повысит комиссии для продавцов с 6 апреля

Маркетплейс Ozon готовит серьёзные изменения в тарифной сетке. Самое главное заключается в том, что с 6 апреля комиссия для продавцов станет выше. Также изменения касаются среднего времени доставки — его отменят, а вознаграждение за логистику снизят.
Комиссия за продажу товаров
Теперь на площадке будут действовать новые ценовые сегменты. Для каждого сегмента — свой размер комиссии, но он в любом случае будет выше, чем до 6 апреля.
Ценовых сегментов будет пять:
- 0 – 100 ₽;
- 100 – 300 ₽;
- 1 500 – 5 000 ₽;
- 5 000 – 10 000 ₽;
- от 10 000 ₽.
Самые высокие ставки введут для средств личной гигиены, одежды, детских товаров, обуви, мебели, книг и некоторой электроники.
К слову, на WB комиссия за брюки по схеме FBW — 34,5%, а по FBS — 38%.
Изменение не затронет недорогие FBO- и FBS-товары до 300 ₽:
- для позиций до 100 ₽ сохранят комиссию 14%;
- для позиций от 100 до 300 ₽ сохранят комиссию 20%.
Прежние тарифы останутся и в сервисе доставки продуктов Ozon Fresh.
Среднее время доставки
Среднего времени доставки на FBO больше не будет — его заменит новая система, которая ориентирована на спрос. Теперь для каждой позиции, если она продана в другой кластер, введут наценку 0–8%.
То есть если покупатель из Краснодара заказал телефон с московского склада, то продавец за это заплатит дополнительную наценку.
Маркетплейс подчёркивает, что благодаря новой системе продавцы смогут не держать много товаров в тех кластерах, где их редко заказывают.
Наценки не будет в следующих ситуациях:
- товар продан в том же кластере, где хранится;
- за последнюю неделю у продавца заказали меньше 50 товаров по FBO;
- Ozon сам повёз товар не из локального кластера, хотя там он был в наличии;
- товары по каким-то причинам невозможно поставить на склад в кластере клиента;
- пользователь не выкупил товар или отменил заказ;
- товар продаётся только на платформе Ozon Селект.
Логистика
Для моделей FBO и FBS снизят тарифы на логистику. Сейчас берут плату за первые три литра товара и надбавку за следующие. А С 6 апреля цены на перевозку будут фиксированными — их установят в зависимости от направления и объёма. Условия сделают едиными для FBO, FBS и Ozon Fresh.
На FBO доставка подешевеет для всех товаров от пяти литров, на FBS — практически для всех позиций любого объёма. Это касается и обратной логистики.