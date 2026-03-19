Ozon повысит комиссии для продавцов с 6 апреля

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Маркетплейс Ozon готовит серьёзные изменения в тарифной сетке. Самое главное заключается в том, что с 6 апреля комиссия для продавцов станет выше. Также изменения касаются среднего времени доставки — его отменят, а вознаграждение за логистику снизят.

Я рекомендую предпринимателям уже сейчас пересчитывать свою юнит-экономику и повышать цены, потому что новые комиссии шокируют. Ольга Чинова эксперт по маркетплейсам

Комиссия за продажу товаров

Теперь на площадке будут действовать новые ценовые сегменты. Для каждого сегмента — свой размер комиссии, но он в любом случае будет выше, чем до 6 апреля.

Ценовых сегментов будет пять:

0 – 100 ₽;

100 – 300 ₽;

1 500 – 5 000 ₽;

5 000 – 10 000 ₽;

от 10 000 ₽.

Самые высокие ставки введут для средств личной гигиены, одежды, детских товаров, обуви, мебели, книг и некоторой электроники.

ПРИМЕР Сейчас при продаже брюк стоимостью от 300 до 1 500 ₽ по схеме FBS с продавца берут комиссию 47%. А с 6 апреля — 51%. В диапазоне от 1 500 до 5 000 ₽ ставка вырастет до 52%.

К слову, на WB комиссия за брюки по схеме FBW — 34,5%, а по FBS — 38%.

Актуальные тарифы

Изменение не затронет недорогие FBO- и FBS-товары до 300 ₽:

для позиций до 100 ₽ сохранят комиссию 14%;

для позиций от 100 до 300 ₽ сохранят комиссию 20%.

Прежние тарифы останутся и в сервисе доставки продуктов Ozon Fresh.

Среднее время доставки

Среднего времени доставки на FBO больше не будет — его заменит новая система, которая ориентирована на спрос. Теперь для каждой позиции, если она продана в другой кластер, введут наценку 0–8%.

То есть если покупатель из Краснодара заказал телефон с московского склада, то продавец за это заплатит дополнительную наценку.

Сейчас важно не наличие товара на разных складах, а потребность именно в этом товаре именно на этом складе. Ольга Чинова эксперт по маркетплейсам

Маркетплейс подчёркивает, что благодаря новой системе продавцы смогут не держать много товаров в тех кластерах, где их редко заказывают.

Наценки не будет в следующих ситуациях:

товар продан в том же кластере, где хранится;

за последнюю неделю у продавца заказали меньше 50 товаров по FBO;

Ozon сам повёз товар не из локального кластера, хотя там он был в наличии;

товары по каким-то причинам невозможно поставить на склад в кластере клиента;

пользователь не выкупил товар или отменил заказ;

товар продаётся только на платформе Ozon Селект

Логистика

Для моделей FBO и FBS снизят тарифы на логистику. Сейчас берут плату за первые три литра товара и надбавку за следующие. А С 6 апреля цены на перевозку будут фиксированными — их установят в зависимости от направления и объёма. Условия сделают едиными для FBO, FBS и Ozon Fresh.