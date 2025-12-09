FBS на маркетплейсах

Работать на маркетплейсах можно по разным схемам. Основных две — FBO и FBS. Они отличаются набором обязательств, которые между собой делят продавец и площадка.
- При FBO маркетплейс отвечает за хранение товара, управление остатками, оформление заказов, доставку и возвраты.
- При FBS маркетплейс отвечает только за доставку.
В этой статье Точка Банк расскажет подробнее про FBS: кому подходит эта модель работы, какие есть ограничения и как делать поставки на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет.
По такой схеме выгодно продавать новую продукцию в ассортименте, сезонные, брендированные товары и наименования с особыми условиями хранения.
Что такое схема FBS
Весь цикл действий, который нужно совершить, чтобы товар был готов к отправке покупателю, называется фулфилментом. В него входит хранение товара, управление остатками, сбор заказа и работа с возвратами. За какое действие будет отвечать маркетплейс, а за какое — продавец, зависит от схемы работы.
FBS — это Fulfillment by Seller, то есть фулфилмент берёт на себя продавец, а маркетплейс отвечает за логистику FBS.
Как устроена работа на FBS
FBS активно используют крупные сервисы: Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, AliExpress, Мегамаркет. Вот как работает эта модель у всех площадок:
- Продавец держит продукцию у себя: на складе, в квартире или гараже.
- Клиент оформляет заказ.
- Селлеру приходит уведомление в личный кабинет.
- Он собирает посылку и маркирует её по стандартам сервиса.
- Привозит готовую посылку на склад, в сортировочный центр или пункт выдачи.
- Маркетплейс доставляет заказ клиенту — в пункт выдачи или курьером.
Компания выбрала для себя модель FBS, то есть она хранит все пары на своём складе в Москве. А когда пришла новогодняя коллекция, сотрудники сразу же добавили карточки с новинками в систему, и они быстро поступили в продажу.
Где именно размещён товар — у продавца или на складе маркетплейса, видно в карточке
Кому подходит схема FBS
Модель FBS подходит юрлицам, ИП и самозанятым, которые продают:
Товары с особыми условиями хранения, например скоропортящиеся и БАДы. Когда они лежат на складе продавца, ему проще соблюдать температурный режим, нужную влажность и другие параметры. Именно поэтому такие товары часто даже не принимают в сортировочные центры по FBO.
Новую продукцию в ассортименте. Если магазину нужно протестировать спрос, выгоднее сэкономить на хранении, ведь хранение на складе маркетплейса стоит дополнительных денег.
Брендированные изделия. Локальные марки следят за упаковкой и фирменным стилем. И если при сборке на чужом складе инструкции с логотипом и вкладыши могут потеряться, то при самостоятельной сборке бренд может контролировать этот момент.
Сезонные товары. Не в сезон держать такие позиции на складе невыгодно. Например, пик продаж новогодних гирлянд приходится на декабрь. Значит, товар должен быть на складе WB именно в этот период, а до и после его можно продавать со своего склада, чтобы не переплачивать за хранение, когда вероятность продажи минимальная.
Многие продавцы летних товаров хранят их у себя в зимний период, чтобы не переплачивать за размещение
Что можно и нельзя доставлять на FBS
Некоторые товары в принципе нельзя продавать онлайн. Выставлять их запрещают законодательство или правила сервиса. Среди них — алкоголь, табак, тестеры, валюта, оружие и другие.
На отдельные категории действуют ограничения. Например, ими нельзя торговать со склада маркетплейса, а со своего склада — можно. Список таких наименований может отличаться в зависимости от площадки.
|Можно продавать на FBS
|Нельзя продавать на FBS
|Покрышки для авто
|Замороженные продукты
|Гранулированные удобрения
|Топливо для биокаминов
|Зажигалки
|Живые ёлки
|Средства для уборки: отбеливатели, пятновыводители, гели для уборки
|Спички
|Газовые туристические горелки
|Фейерверки
|Дымовые шашки для защиты от вредителей и дезинфекции помещений
|Ртутные градусники
Так выглядит таблица со списком ограниченных товаров на Wildberries. В отдельном столбце указано, можно ли торговать наименованиями с собственного склада
Отличия FBS и FBO
FBS и FBO — это два самых популярных формата сотрудничества с площадками. Чем они отличаются, рассказываем в таблице.
|FBO
|FBS
|В чём суть
|Торговля со склада интернет-магазина
|Торговля со склада магазина
|Где лежит товар
|На складе площадки
|На складе магазина, в квартире, гараже или другом помещении
|Что делает продавец
|Привозит грузы на склад
|Принимает заказы, упаковывает их и привозит в пункты приёма для отправки
|Кто отслеживает заказы
|Маркетплейс
|Магазин
|Кто обрабатывает возвраты
|Маркетплейс
|Магазин
|Как быстро доставляют заказы
|Как правило, заказ доходит быстрее, чем при FBS
|Доходит медленнее, чем при FBO
|Какой размер комиссии
|Как правило, комиссия выше, чем при FBS
|Комиссия ниже, чем при FBO
Отгрузка FBS на Wildberries
Чтобы WB взял на себя доставку до покупателя, товар нужно предварительно доставить на его склад. Вот как это сделать:
1. Посмотрите сборочное задание в личном кабинете. Для этого перейдите в раздел «Поставки и заказы» на вкладку «Маркетплейс (FBS)». Актуальные задания на сборку появятся в разделе «Новое». Каждое задание — это заказ клиента. У него есть номер, наименование изделия, стоимость и название склада. Если не успеете обработать и отгрузить посылку в течение пяти дней или 120 часов, заказ отменится, а вам начислят штраф в размере половины от его стоимости.
Все заказы от клиентов хранятся в разделе «Маркетплейс (FBS)»
2. Найдите нужное задание, нажмите на три точки справа и создайте поставку. В одну поставку можно добавить сразу несколько заказов, но только с одного склада.
В сборочном задании — БАД
3. Соберите товары, следуя инструкции из листа подбора.
4. Проверьте маркировку. На товар должны быть нанесены бар-код, КИЗ, если товар подлежит обязательной маркировке в «Честном ЗНАКЕ», УИН для ювелирных изделий и IMEI для мобильного оборудования.
5. Упакуйте каждую позицию в индивидуальную упаковку: пузырчатую плёнку, отдельную коробку, сейф-пакет. Как правильно упаковать разные виды товаров на WB, написано в правилах площадки.
6. Распечатайте и наклейте стикер заказа на каждый экземпляр. Без него посылку не примут.
7. Сложите вещи в транспортировочный короб.
8. Распечатайте и наклейте QR-код короба и QR-код поставки.
9. Выберите, куда повезёте товары: на склад, в сортировочный центр или пункт выдачи. Закажите пропуск, если он требуется.
10. Найдите нужную поставку в системе, нажмите на три точки справа и передайте её в доставку.
11. Отвезите груз и проследите, чтобы товары приняли и забрали в доставку.
Отгрузка FBS на Ozon
Вот как сделать поставку товаров на Ozon:
1. Откройте страницу «Заказы с моих складов» в личном кабинете. Система покажет три времени: рекомендованное, ближайшее, если не успеете передать заказы в рекомендованное, и указанное в настройках. За быструю отгрузку сделают скидку, за просрочку — оштрафуют.
В этом разделе отображаются все покупки по FBS: которые уже доставлены, доставляются, ожидают отгрузки и сборки
2. Выберите заказ, который хотите собрать.
3. Для сборки может понадобиться дополнительная информация: код маркировки, РНПТ (регистрационный номер партии импортного товара, который формирует налоговая), страна-производитель, номер ГТД (грузовой таможенной декларации), УИН (для ювелирных изделий) и IMEI (для мобильных устройств). Введите данные и нажмите «Подтвердить».
4. Соберите товары, следуя инструкции из листа подбора и требованиям к упаковке на FBS.
5. Перейдите на вкладку «Ожидают отгрузки» и нажмите «Перейти к отгрузкам». Проверьте информацию и выберите «Сформировать».
6. Проверьте список отправлений.
7. Закажите пропуск, если в сортцентре он нужен.
8. Подтвердите отгрузку.
9. Скачайте штрихкод отгрузки. Его нужно будет показать при отгрузке с экрана смартфона.
10. Скачайте этикетки для грузомест. Распечатайте их на термотрансферном или термопринтере в формате 58×40 мм.
11. Наклейте этикетки на каждое грузовое место. На них указано название пункта приёма или сортцентра, который ближе всего к клиенту. Он может отличаться от пункта, куда вы привозите груз.
12. Скачайте штрихкоды Ozon для товаров, которые ждут сборки или отгрузки. Наклейте их на каждый товар.
13. Отвезите груз и проследите, чтобы товары приняли и забрали в доставку.
Отгрузка FBS на Яндекс Маркете
- Откройте страницу «Заказы и отгрузки» в личном кабинете. Вы увидите посылки, которые ждут сборки.
- Система покажет плановую дату отгрузки. Если привезёте посылку позже, покупатель сможет отменить заказ, а площадка снизит ваш индекс качества.
- Проверьте наличие и нажмите «Готов к отгрузке».
- Упакуйте товар по правилам Яндекс Маркета.
- Скачайте ярлык Яндекс Маркета из личного кабинета, сформируйте через API или создайте вручную по шаблону. На ярлыке указаны данные о заказе и штрихкод.
- Распечатайте ярлык на самоклеящейся бумаге — на обычном принтере или термопринтере со специальной лентой.
- Разместите ярлык на упаковке.
- Отгрузите отправления.
- Приёмка может быть доверительной или с пересчётом заказов. Первая доступна не везде, и заказы нужно передавать в общей таре. Вторая позволяет передать до 50 товаров. Проверять их будут поштучно. Если есть расхождения, акт составят сразу.