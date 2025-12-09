FBS на маркетплейсах

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Работать на маркетплейсах можно по разным схемам. Основных две — FBO и FBS. Они отличаются набором обязательств, которые между собой делят продавец и площадка.

При FBO маркетплейс отвечает за хранение товара, управление остатками, оформление заказов, доставку и возвраты.

При FBS маркетплейс отвечает только за доставку.

В этой статье Точка Банк расскажет подробнее про FBS: кому подходит эта модель работы, какие есть ограничения и как делать поставки на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет.

Коротко То есть при FBS маркетплейс берёт на себя только логистику.

По такой схеме выгодно продавать новую продукцию в ассортименте, сезонные, брендированные товары и наименования с особыми условиями хранения.

FBS — это схема работы на маркетплейсе, при которой селлер хранит продукцию у себя, самостоятельно следит за остатками, собирает заказы и передаёт их маркетплейсу для дальнейшей доставки покупателю.

Что такое схема FBS

​​Весь цикл действий, который нужно совершить, чтобы товар был готов к отправке покупателю, называется фулфилментом. В него входит хранение товара, управление остатками, сбор заказа и работа с возвратами. За какое действие будет отвечать маркетплейс, а за какое — продавец, зависит от схемы работы.

FBS — это Fulfillment by Seller, то есть фулфилмент берёт на себя продавец, а маркетплейс отвечает за логистику FBS.

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Как устроена работа на FBS

FBS активно используют крупные сервисы: Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, AliExpress, Мегамаркет. Вот как работает эта модель у всех площадок:

Продавец держит продукцию у себя: на складе, в квартире или гараже. Клиент оформляет заказ. Селлеру приходит уведомление в личный кабинет. Он собирает посылку и маркирует её по стандартам сервиса. Привозит готовую посылку на склад, в сортировочный центр или пункт выдачи. Маркетплейс доставляет заказ клиенту — в пункт выдачи или курьером.

ПРИМЕР ООО «ШУЗ» продаёт женскую обувь. Новинки приходят каждую неделю, поэтому работать по схеме FBO ему неудобно: новые коллекции долго едут на склад, и магазин теряет прибыль.

Компания выбрала для себя модель FBS, то есть она хранит все пары на своём складе в Москве. А когда пришла новогодняя коллекция, сотрудники сразу же добавили карточки с новинками в систему, и они быстро поступили в продажу.



Где именно размещён товар — у продавца или на складе маркетплейса, видно в карточке

Кому подходит схема FBS

Модель FBS подходит юрлицам, ИП и самозанятым, которые продают:

Товары с особыми условиями хранения, например скоропортящиеся и БАДы. Когда они лежат на складе продавца, ему проще соблюдать температурный режим, нужную влажность и другие параметры. Именно поэтому такие товары часто даже не принимают в сортировочные центры по FBO.

Новую продукцию в ассортименте. Если магазину нужно протестировать спрос, выгоднее сэкономить на хранении, ведь хранение на складе маркетплейса стоит дополнительных денег.

Брендированные изделия. Локальные марки следят за упаковкой и фирменным стилем. И если при сборке на чужом складе инструкции с логотипом и вкладыши могут потеряться, то при самостоятельной сборке бренд может контролировать этот момент.

Сезонные товары. Не в сезон держать такие позиции на складе невыгодно. Например, пик продаж новогодних гирлянд приходится на декабрь. Значит, товар должен быть на складе WB именно в этот период, а до и после его можно продавать со своего склада, чтобы не переплачивать за хранение, когда вероятность продажи минимальная.

Многие продавцы летних товаров хранят их у себя в зимний период, чтобы не переплачивать за размещение

Что можно и нельзя доставлять на FBS

Некоторые товары в принципе нельзя продавать онлайн. Выставлять их запрещают законодательство или правила сервиса. Среди них — алкоголь, табак, тестеры, валюта, оружие и другие.

На отдельные категории действуют ограничения. Например, ими нельзя торговать со склада маркетплейса, а со своего склада — можно. Список таких наименований может отличаться в зависимости от площадки.

Можно продавать на FBS Нельзя продавать на FBS Покрышки для авто Замороженные продукты Гранулированные удобрения Топливо для биокаминов Зажигалки Живые ёлки Средства для уборки: отбеливатели, пятновыводители, гели для уборки Спички Газовые туристические горелки Фейерверки Дымовые шашки для защиты от вредителей и дезинфекции помещений Ртутные градусники

Так выглядит таблица со списком ограниченных товаров на Wildberries. В отдельном столбце указано, можно ли торговать наименованиями с собственного склада

Отличия FBS и FBO

FBS и FBO — это два самых популярных формата сотрудничества с площадками. Чем они отличаются, рассказываем в таблице.

FBO FBS В чём суть Торговля со склада интернет-магазина Торговля со склада магазина Где лежит товар На складе площадки На складе магазина, в квартире, гараже или другом помещении Что делает продавец Привозит грузы на склад Принимает заказы, упаковывает их и привозит в пункты приёма для отправки Кто отслеживает заказы Маркетплейс Магазин Кто обрабатывает возвраты Маркетплейс Магазин Как быстро доставляют заказы Как правило, заказ доходит быстрее, чем при FBS Доходит медленнее, чем при FBO Какой размер комиссии Как правило, комиссия выше, чем при FBS Комиссия ниже, чем при FBO

Отгрузка FBS на Wildberries

Чтобы WB взял на себя доставку до покупателя, товар нужно предварительно доставить на его склад. Вот как это сделать:

1. Посмотрите сборочное задание в личном кабинете. Для этого перейдите в раздел «Поставки и заказы» на вкладку «Маркетплейс (FBS)». Актуальные задания на сборку появятся в разделе «Новое». Каждое задание — это заказ клиента. У него есть номер, наименование изделия, стоимость и название склада. Если не успеете обработать и отгрузить посылку в течение пяти дней или 120 часов, заказ отменится, а вам начислят штраф в размере половины от его стоимости.

Все заказы от клиентов хранятся в разделе «Маркетплейс (FBS)»

2. Найдите нужное задание, нажмите на три точки справа и создайте поставку. В одну поставку можно добавить сразу несколько заказов, но только с одного склада.

В сборочном задании — БАД

3. Соберите товары, следуя инструкции из листа подбора.

4. Проверьте маркировку. На товар должны быть нанесены бар-код, КИЗ, если товар подлежит обязательной маркировке в «Честном ЗНАКЕ», УИН для ювелирных изделий и IMEI для мобильного оборудования.

5. Упакуйте каждую позицию в индивидуальную упаковку: пузырчатую плёнку, отдельную коробку, сейф-пакет. Как правильно упаковать разные виды товаров на WB, написано в правилах площадки.

6. Распечатайте и наклейте стикер заказа на каждый экземпляр. Без него посылку не примут.

7. Сложите вещи в транспортировочный короб.

8. Распечатайте и наклейте QR-код короба и QR-код поставки.

9. Выберите, куда повезёте товары: на склад, в сортировочный центр или пункт выдачи. Закажите пропуск, если он требуется.

10. Найдите нужную поставку в системе, нажмите на три точки справа и передайте её в доставку.

11. Отвезите груз и проследите, чтобы товары приняли и забрали в доставку.

Отгрузка FBS на Ozon

Вот как сделать поставку товаров на Ozon:

1. Откройте страницу «Заказы с моих складов» в личном кабинете. Система покажет три времени: рекомендованное, ближайшее, если не успеете передать заказы в рекомендованное, и указанное в настройках. За быструю отгрузку сделают скидку, за просрочку — оштрафуют.

В этом разделе отображаются все покупки по FBS: которые уже доставлены, доставляются, ожидают отгрузки и сборки

2. Выберите заказ, который хотите собрать.

3. Для сборки может понадобиться дополнительная информация: код маркировки, РНПТ (регистрационный номер партии импортного товара, который формирует налоговая), страна-производитель, номер ГТД (грузовой таможенной декларации), УИН (для ювелирных изделий) и IMEI (для мобильных устройств). Введите данные и нажмите «Подтвердить».

4. Соберите товары, следуя инструкции из листа подбора и требованиям к упаковке на FBS.

5. Перейдите на вкладку «Ожидают отгрузки» и нажмите «Перейти к отгрузкам». Проверьте информацию и выберите «Сформировать».

6. Проверьте список отправлений.

7. Закажите пропуск, если в сортцентре он нужен.

8. Подтвердите отгрузку.

9. Скачайте штрихкод отгрузки. Его нужно будет показать при отгрузке с экрана смартфона.

10. Скачайте этикетки для грузомест. Распечатайте их на термотрансферном или термопринтере в формате 58×40 мм.

11. Наклейте этикетки на каждое грузовое место. На них указано название пункта приёма или сортцентра, который ближе всего к клиенту. Он может отличаться от пункта, куда вы привозите груз.

12. Скачайте штрихкоды Ozon для товаров, которые ждут сборки или отгрузки. Наклейте их на каждый товар.

13. Отвезите груз и проследите, чтобы товары приняли и забрали в доставку.

Отгрузка FBS на Яндекс Маркете