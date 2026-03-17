Фото товара на Озон: как добавить или поменять в карточке товара, требования и размеры фотографий

ИП Владимирова продаёт ручные отпариватели. Она взяла устройства со склада и принесла их домой, чтобы подготовить контент для маркетплейса. Получилось несколько горизонтальных кадров: в руке, на фоне обоев и рядом с любимой кошкой.
Когда ИП Владимирова загрузила фотографии в личный кабинет, карточка товара не прошла модерацию. Оказалось, что у маркетплейса есть свои требования к изображениям.
Точка Банк и эксперт по маркетплейсам Ольга Чинова рассказывают, как подготовить хороший визуал, который соответствует всем требованиям площадки и хорошо продаёт.
Чтобы фото прошло модерацию, нужно было взять предметный кадр и сделать инфографику
Размеры, требования и ограничения к фото на Ozon
Существуют технические требования для всех файлов:
- Формат: JPEG, JPG, PNG, HEIC, WEBP.
- Разрешение: от 900 × 1200 px для одежды, обуви и аксессуаров и от 200 × 200 до 4320 × 7680 px для других категорий.
- Соотношение сторон: вертикальное 3:4. Если соотношение неверное, система добавит поля или растянет картинку.
- Размер: не больше 10 Мб.
Генерируйте изображения для карточек с помощью нейросети. Корректируйте лица моделей, удаляйте и меняйте фон и попадайте в топ выдачи.
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Нельзя загружать:
- изображения алкогольных напитков и сигарет;
- эскизы изделий;
- чёрно-белые снимки;
- некачественные кадры, например размытые или нечёткие;
- фотографии, сделанные дома в непрезентабельной обстановке: на фоне ковра и мебели с резкими тенями от других объектов;
- кадры с рекламными надписями: ценой, акцией, контактами, ссылками на мессенджеры и сайты, а также призывами к действию;
- картинки без товара из карточки;
- чужой контент без согласия правообладателей;
- контент, который демонстрирует насилие или разжигает вражду.
Как сделать фото: подготовка, съёмка, обработка, инфографика
Чтобы организовать съёмку и получить цепляющие фото подходящего формата, нужно подготовиться.
Подготовка и оборудование
Проанализируйте отзывы к своей карточке и посмотрите магазины конкурентов. Определите, что больше всего волнует аудиторию, и учтите это в съёмке.
Так, если продаёте светодиодные лампочки, покажите, как выглядит свет разной цветовой температуры: холодный, нейтральный и тёплый, и как это влияет на интерьер.
Продавец лампочки показывает, как смотрится холодный свет в интерьере и как он влияет на визуальное восприятие
Соберите примеры — фото из самых популярных карточек, на которые хотите ориентироваться. Подготовьте фон, реквизит и оборудование. Нужно взять белый, светло-серый или другой однотонный фотофон, свет с рассеивателем, качественный фотоаппарат или смартфон с хорошей камерой и штатив.
Съёмка и композиция
Разместите объект в центре кадра, а вокруг оставьте свободное пространство. Сфотографируйте товар целиком с разных ракурсов, а потом сфокусируйтесь на ключевых деталях.
Следите, чтобы в кадре не было посторонних предметов. Допустимо использовать реквизит, когда показываете товар в деле: например если продаёте разделочные доски и режете на них фрукты и овощи.
Продавец показывает, что стальная доска подходит для нарезки стейков и других мясных блюд
Обработка и экспорт
Используйте программы и сервисы для работы с изображениями. Например, отретушировать фото можно в 24 AI от Точка Банк. В нём легко работать с цветопередачей, улучшать качество снимка, менять фон и многое другое — искусственный интеллект всё сделает за вас.
Пример удачной инфографики с важными характеристиками обоев
Инфографика без переспама
Ozon разрешает ставить инфографику на любое место в карточке. Она наглядно показывает преимущества и свойства товара, поэтому длинные и сложные надписи не нужны.
Создать инфографику тоже можно в сервисе 24 AI от Точка Банк — в сервисе много готовых шаблонов, которые можно редактировать и менять текст.
Остановитесь на двух-четырёх лаконичных тезисах. Используйте понятные формулировки, базовый шрифт, контрастный оттенок и такой кегль, чтобы текст легко читался с телефона.
Если продавец не может сфотографировать утюг в действии, можно создать инфографику и показать, для каких тканей он подходит
Почему так важно делать хорошие фото
Когда клиент выбирает что-то в реальном магазине, например куртку, он может её потрогать, оценить качество материала, пошива и примерить изделие в разных цветах, чтобы выбрать один.
На маркетплейсах пользователи оценивают товар по фотографиям — только так можно понять, как выглядит вещь с разных сторон, из чего она выполнена и как ей пользоваться. Если изображения подробные, информативные и качественные, то такую вещь закажут.
Вот пять причин, почему важно делать хорошие кадры:
1. Повышают конверсию. Чёткие фото с разных ракурсов закрывают возражения клиентов и увеличивают конверсию в покупку.
2. Повышают ценность продукта. Если человек видит, что на снимках утюг плохо разглаживает складки и оставляет мокрые пятна, он его не купит. И наоборот: утюг, который на экране хорошо разглаживает одежду, человек воспримет как качественный. Такой визуал вызывает желание купить товар.
Карточки с ошибками отображаются в разделе «Список товаров» — в соседних вкладках с уже опубликованными
3. Повышают удовлетворённость клиентов. Если вживую товар выглядит так же, как и в карточке, клиент останется доволен покупкой. Его ожидания совпадут с реальностью.
4. Поднимают карточку в поиске. Если файл соответствует требованиям Ozon к размеру и формату изображения, карточка поднимается в топ.
Типичные ошибки модерации изображений и их решение
Если контент не прошёл модерацию, карточка попадает в раздел «Ошибки» или «На доработку».
Фото, которое нужно доработать или исправить, отмечено иконкой — система предлагает сменить формат на 3:4
Нажмите на три точки и выберите «Редактировать медиа», чтобы увидеть, какие есть замечания.
Частые ошибки при работе с фото собрали в таблицу.
|Ошибка
|Как исправить
|На главном фото показаны только часть товара, комплектующие или его транспортировочная упаковка
|Сфотографируйте товар целиком. Например, если продаёте стиральную машинку, покажите устройство полностью, а не только барабан.
Исключение делают для длинных, одинаковых по всей длине предметов: тканей, обоев, полотенец и других
|На главном кадре есть иероглифы или фарси
|Загрузите новый файл без посторонних знаков
|Главное фото не соответствует товару, указанному в описании или характеристиках
|Если продаёте колье, на фотографии не должно быть показано кольцо. Загрузите корректный снимок
|На главном фото есть водяной знак — по центру, занимающий больше 50%, не соответствующий бренду или содержащий адрес другого сайта
|Уберите водяной знак и загрузите файл заново
|Продавец не успел провести съёмку и разместил фотозаглушку с текстом «Нет фото»
|На Ozon запрещены фотозаглушки, создайте карточку без фото
Если карточка не прошла модерацию, исправьте ошибки и сохраните изменения.
Рекомендации при работе с фото товара
При работе с контентом Ozon рекомендую следовать следующим правилам:
- Показывайте товар на первом фото с лицевой стороны. Если продаёте стул, снимите его спереди.
Такой кадр не подойдёт для обложки
- Не переворачивайте кадры.
- На дополнительных снимках показывайте тот же товар, что и на обложке. Если продаёте красные носки, в карусели не должно быть других цветов.
Как загрузить и обновить фото в кабинете Ozon Seller
Чтобы добавить новые изображения и удалить старые, перейдите в раздел «Товары». Найдите нужную позицию, нажмите на три точки и выберите «Редактировать медиа». Загрузите картинки с устройства или прикрепите прямую ссылку на файл или папку с фото на Яндекс Диске. Сохраните.
Маркетплейс дублирует требования к медиа
Если только собираетесь создать карточку, в разделе «Товары» нажмите «Добавить товары». Система предложит создать артикулы с нуля — вручную или через шаблон — и добавить визуальный контент.
В этом же разделе можно обновить изображения в уже размещённых карточках
Чек-листы и шаблоны инфографики по категориям
Инфографика может быть разной. Но есть рекомендации по категориям: список характеристик, которые желательно добавить в визуал. Например:
Категория: бытовая техника
На что сделать акцент: преимущества, габариты, комплектация
Если продаёте стиральные машины, добавляйте габариты, максимальную загрузку и количество программ
Категория: одежда и обувь
На что сделать акцент: посадка, состав, размерная сетка, рекомендации по уходу
Пример удачного изображения с составом джинсов
Категория: косметика
На что сделать акцент: активные компоненты, результат, объём средства, тип кожи, свойства
На обложке сывороток обычно указывают активное вещество и свойства продукта
Категория: товары для дома
На что сделать акцент: размеры, материал, сценарии использования
Если продают бумагу для выпечки, внутри карточки показывают, для каких блюд она подходит
Категория: детские товары
На что сделать акцент: безопасный состав, сценарии использования, комплектация
Для родителей важно, чтобы детские игрушки были безопасными, поэтому производитель подчёркивает: «Ушки сделаны из безопасного силикона»
Категория: инструменты и стройматериалы
На что сделать акцент: параметры, совместимость, рекомендации по использованию
При продаже инструментов важно рассказать о ключевых характеристиках, например наличии фиксаторов у пилы
Категория: инструменты и стройматериалы
На что сделать акцент: параметры, совместимость, рекомендации по использованию