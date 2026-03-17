Фото товара на Озон: как добавить или поменять в карточке товара, требования и размеры фотографий

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

ИП Владимирова продаёт ручные отпариватели. Она взяла устройства со склада и принесла их домой, чтобы подготовить контент для маркетплейса. Получилось несколько горизонтальных кадров: в руке, на фоне обоев и рядом с любимой кошкой.

Когда ИП Владимирова загрузила фотографии в личный кабинет, карточка товара не прошла модерацию. Оказалось, что у маркетплейса есть свои требования к изображениям.

Точка Банк и эксперт по маркетплейсам Ольга Чинова рассказывают, как подготовить хороший визуал, который соответствует всем требованиям площадки и хорошо продаёт.

Чтобы фото прошло модерацию, нужно было взять предметный кадр и сделать инфографику

Коротко ― формат: JPEG, PNG, HEIC или WEBP; ― разрешение от 900 × 1200 пикселей для одежды, обуви и аксессуаров и от 200 × 200 пикселей для других категорий; ― соотношение сторон 3:4; ― размер до 10 Мб. Если требования не соблюдены, файл не пройдёт модерацию. Ошибки отобразятся в личном кабинете в разделе «Товары». Исправить их можно, нажав кнопку «Редактировать медиа». Картинки для Ozon должны соответствовать стандартам:

Размеры, требования и ограничения к фото на Ozon

Существуют технические требования для всех файлов:

Формат : JPEG, JPG, PNG, HEIC, WEBP.

Разрешение : от 900 × 1200 px для одежды, обуви и аксессуаров и от 200 × 200 до 4320 × 7680 px для других категорий.

Соотношение сторон : вертикальное 3:4. Если соотношение неверное, система добавит поля или растянет картинку.

Размер: не больше 10 Мб.

Нельзя загружать:

изображения алкогольных напитков и сигарет;

эскизы изделий;

чёрно-белые снимки;

некачественные кадры, например размытые или нечёткие;

фотографии, сделанные дома в непрезентабельной обстановке: на фоне ковра и мебели с резкими тенями от других объектов;

кадры с рекламными надписями: ценой, акцией, контактами, ссылками на мессенджеры и сайты, а также призывами к действию;

картинки без товара из карточки;

чужой контент без согласия правообладателей;

контент, который демонстрирует насилие или разжигает вражду.

Как сделать фото: подготовка, съёмка, обработка, инфографика

Чтобы организовать съёмку и получить цепляющие фото подходящего формата, нужно подготовиться.

Подготовка и оборудование

Проанализируйте отзывы к своей карточке и посмотрите магазины конкурентов. Определите, что больше всего волнует аудиторию, и учтите это в съёмке.

Так, если продаёте светодиодные лампочки, покажите, как выглядит свет разной цветовой температуры: холодный, нейтральный и тёплый, и как это влияет на интерьер.

Продавец лампочки показывает, как смотрится холодный свет в интерьере и как он влияет на визуальное восприятие

Соберите примеры — фото из самых популярных карточек, на которые хотите ориентироваться. Подготовьте фон, реквизит и оборудование. Нужно взять белый, светло-серый или другой однотонный фотофон, свет с рассеивателем, качественный фотоаппарат или смартфон с хорошей камерой и штатив.

Съёмка и композиция

Разместите объект в центре кадра, а вокруг оставьте свободное пространство. Сфотографируйте товар целиком с разных ракурсов, а потом сфокусируйтесь на ключевых деталях.

Следите, чтобы в кадре не было посторонних предметов. Допустимо использовать реквизит, когда показываете товар в деле: например если продаёте разделочные доски и режете на них фрукты и овощи.

Продавец показывает, что стальная доска подходит для нарезки стейков и других мясных блюд

Обработка и экспорт

Используйте программы и сервисы для работы с изображениями. Например, отретушировать фото можно в 24 AI от Точка Банк. В нём легко работать с цветопередачей, улучшать качество снимка, менять фон и многое другое — искусственный интеллект всё сделает за вас.

Пример удачной инфографики с важными характеристиками обоев

Инфографика без переспама

Ozon разрешает ставить инфографику на любое место в карточке. Она наглядно показывает преимущества и свойства товара, поэтому длинные и сложные надписи не нужны.

Создать инфографику тоже можно в сервисе 24 AI от Точка Банк — в сервисе много готовых шаблонов, которые можно редактировать и менять текст.

Остановитесь на двух-четырёх лаконичных тезисах. Используйте понятные формулировки, базовый шрифт, контрастный оттенок и такой кегль, чтобы текст легко читался с телефона.

Если продавец не может сфотографировать утюг в действии, можно создать инфографику и показать, для каких тканей он подходит

Почему так важно делать хорошие фото

Когда клиент выбирает что-то в реальном магазине, например куртку, он может её потрогать, оценить качество материала, пошива и примерить изделие в разных цветах, чтобы выбрать один.

На маркетплейсах пользователи оценивают товар по фотографиям — только так можно понять, как выглядит вещь с разных сторон, из чего она выполнена и как ей пользоваться. Если изображения подробные, информативные и качественные, то такую вещь закажут.

Вот пять причин, почему важно делать хорошие кадры:

1. Повышают конверсию. Чёткие фото с разных ракурсов закрывают возражения клиентов и увеличивают конверсию в покупку.

2. Повышают ценность продукта. Если человек видит, что на снимках утюг плохо разглаживает складки и оставляет мокрые пятна, он его не купит. И наоборот: утюг, который на экране хорошо разглаживает одежду, человек воспримет как качественный. Такой визуал вызывает желание купить товар.

Карточки с ошибками отображаются в разделе «Список товаров» — в соседних вкладках с уже опубликованными

3. Повышают удовлетворённость клиентов. Если вживую товар выглядит так же, как и в карточке, клиент останется доволен покупкой. Его ожидания совпадут с реальностью.

4. Поднимают карточку в поиске. Если файл соответствует требованиям Ozon к размеру и формату изображения, карточка поднимается в топ.

Типичные ошибки модерации изображений и их решение

Если контент не прошёл модерацию, карточка попадает в раздел «Ошибки» или «На доработку».

Фото, которое нужно доработать или исправить, отмечено иконкой — система предлагает сменить формат на 3:4

Нажмите на три точки и выберите «Редактировать медиа», чтобы увидеть, какие есть замечания.

Частые ошибки при работе с фото собрали в таблицу.

Ошибка Как исправить На главном фото показаны только часть товара, комплектующие или его транспортировочная упаковка Сфотографируйте товар целиком. Например, если продаёте стиральную машинку, покажите устройство полностью, а не только барабан.



Исключение делают для длинных, одинаковых по всей длине предметов: тканей, обоев, полотенец и других

На главном кадре есть иероглифы или фарси Загрузите новый файл без посторонних знаков Главное фото не соответствует товару, указанному в описании или характеристиках Если продаёте колье, на фотографии не должно быть показано кольцо. Загрузите корректный снимок На главном фото есть водяной знак — по центру, занимающий больше 50%, не соответствующий бренду или содержащий адрес другого сайта Уберите водяной знак и загрузите файл заново Продавец не успел провести съёмку и разместил фотозаглушку с текстом «Нет фото» На Ozon запрещены фотозаглушки, создайте карточку без фото

Если карточка не прошла модерацию, исправьте ошибки и сохраните изменения.

Рекомендации при работе с фото товара

При работе с контентом Ozon рекомендую следовать следующим правилам:

Показывайте товар на первом фото с лицевой стороны. Если продаёте стул, снимите его спереди.

Такой кадр не подойдёт для обложки

Не переворачивайте кадры.

На дополнительных снимках показывайте тот же товар, что и на обложке. Если продаёте красные носки, в карусели не должно быть других цветов.

Как загрузить и обновить фото в кабинете Ozon Seller

Чтобы добавить новые изображения и удалить старые, перейдите в раздел «Товары». Найдите нужную позицию, нажмите на три точки и выберите «Редактировать медиа». Загрузите картинки с устройства или прикрепите прямую ссылку на файл или папку с фото на Яндекс Диске. Сохраните.

Маркетплейс дублирует требования к медиа

Если только собираетесь создать карточку, в разделе «Товары» нажмите «Добавить товары». Система предложит создать артикулы с нуля — вручную или через шаблон — и добавить визуальный контент.

В этом же разделе можно обновить изображения в уже размещённых карточках

Чек-листы и шаблоны инфографики по категориям

Инфографика может быть разной. Но есть рекомендации по категориям: список характеристик, которые желательно добавить в визуал. Например:

Категория: бытовая техника

На что сделать акцент: преимущества, габариты, комплектация

Если продаёте стиральные машины, добавляйте габариты, максимальную загрузку и количество программ

Категория: одежда и обувь

На что сделать акцент: посадка, состав, размерная сетка, рекомендации по уходу

Пример удачного изображения с составом джинсов

Категория: косметика

На что сделать акцент: активные компоненты, результат, объём средства, тип кожи, свойства

На обложке сывороток обычно указывают активное вещество и свойства продукта

Категория: товары для дома

На что сделать акцент: размеры, материал, сценарии использования

Если продают бумагу для выпечки, внутри карточки показывают, для каких блюд она подходит

Категория: детские товары

На что сделать акцент: безопасный состав, сценарии использования, комплектация

Для родителей важно, чтобы детские игрушки были безопасными, поэтому производитель подчёркивает: «Ушки сделаны из безопасного силикона»

Категория: инструменты и стройматериалы

На что сделать акцент: параметры, совместимость, рекомендации по использованию

При продаже инструментов важно рассказать о ключевых характеристиках, например наличии фиксаторов у пилы

Категория: инструменты и стройматериалы