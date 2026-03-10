Подбор и использование ключевых слов для Ozon

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

По популярным запросам Ozon выдаёт пользователям тысячи результатов. И если ваш товар не в топе выдачи, хороших продаж не будет. Правда, на результаты поиска можно повлиять. Например, если правильно использовать ключевые слова в карточке.

Коротко — Использование ключевых слов в карточке Ozon поднимает её в поиске, а значит, увеличивает число заказов. — Найти подходящие ключевики можно с помощью внешних сервисов, таких как Яндекс.Вордстат. А ещё на самом маркетплейсе — в аналитических отчётах, строке поиска или в карточках успешных конкурентов. — Ключевые слова, или ключевики, — это фразы, которые максимально точно описывают продукт.

Когда пользователь вводит запрос в поисковую строку на Ozon, начинают работать алгоритмы маркетплейса. Они отбирают карточки, которые будут в топе выдачи, по нескольким критериям. Один из главных — то, насколько карточка соответствует запросу. Маркетплейс определяет это по ключевым словам.

Ключевые слова — слова и словосочетания, которые описывают товар и его характеристики. Если слова в запросе пользователя и в карточке совпадают, скорее всего, именно этот товар нужен покупателю, — алгоритмы покажут его в выдаче.

Некоторые могут подумать, что если описать товар всеми возможными ключевыми словами, то можно получить максимальный эффект. Но это не так. В таком случае есть риск заспамить карточку и получить обратный эффект.

О том, как же правильно использовать ключевики в карточке, расскажем дальше.

Как работает поиск на Ozon: этапы отбора

Первое, с чем нужно разобраться, — это принцип работы поисковой выдачи Ozon. Когда пользователь набирает запрос и кликает на кнопку, начинается пятиэтапный поиск.

Этап 1. Первичный отбор по релевантности

Cистема преобразует запрос: убирает второстепенные слова, союзы, предлоги, добавляет синонимы. А дальше ищет результат в названиях карточек, категориях, брендах, описании и характеристиках.

Этап 2. Базовый слой ранжирования

Поиск сортирует результаты по нескольким критериям. Среди них — скорость доставки, популярность товара и процент совпадения слов в запросе и в карточке.

Этап 3. Средний слой — оценка вероятности покупки

Товары распределяются по вероятности покупки в разных регионах и целевых группах. Так маркетплейс определяет, какие карточки нужно показать первыми конкретному покупателю.

Этап 4. Бустинги — дополнительные преимущества

Учитывается бустинг — дополнительные факторы, которые могут поднять карточку в выдаче. На Ozon их всего два — выгодная цена и участие в акциях.

ПРИМЕР Товар, который участвует в марафоне скидок или Чёрной пятнице, будет выше, чем аналогичные товары, не участвующие в акциях.

Этап 5. Учёт платного продвижения

Учитываются оплаченная реклама и другие виды продвижения. Они тоже поднимают карточку в выдаче, но их влияние ограничено.

Правила работы с карточками на OZON

Чтобы продвинуться в выдаче, нужно максимально заполнять эти атрибуты карточки:

название;

категория;

описание;

характеристики.

Ключевые слова — один из основных факторов отбора, они учитываются на базовом этапе поиска. При этом ключевики в разделах «Вопросы» и «Отзывы» на поиск не влияют.

Для различных регионов и покупателей сработают разные ключевые слова. Поэтому ключевики нужно выбирать после анализа рынка и аудитории.

Платное продвижение может повлиять на результаты, но не кардинально, поскольку маркетплейсу важно качество выдачи. Поэтому купить рекламу и не работать над карточкой товара не выйдет.

Платное продвижение даст хороший результат, только если карточка товара заполнена правильно. Допустим, вы продаёте платье, но добавили в карточку ещё и слово «сарафан». Маркетплейс продвинет товар по обоим ключам, но релевантным будет только слово «платье». А значит, часть денег на продвижение спишется впустую. Ольга Чинова предприниматель на маркетплейсах

Как найти ключевые фразы для Ozon

Есть несколько способов, как подобрать ключевые слова для Ozon.

Яндекс.Вордстат

Это бесплатный сервис Яндекса. В нём можно посмотреть, как часто ищут товар по разным запросам.

Инструмент показывает статистику самого поисковика, то есть напрямую с маркетплейсом он не связан. Вордстат скорее подскажет, насколько популярен продукт в целом и по каким фразам его ищут в интернете.

Ещё продавцам пригодится статистика из Вордстата по регионам и динамике запросов за год. Она покажет, где и в какое время товар ищут чаще всего.

Поиск OZON

Самые популярные результаты высвечиваются в поисковой строке маркетплейса. Когда пользователь начинает вводить запрос, Ozon подсказывает популярные формулировки. Их можно использовать как ключевые слова.

Поиск может предложить варианты по назначению товара или важным свойствам.

Анализ конкурентов

Ключевые фразы можно найти у конкурентов. Просмотрите самые популярные карточки из вашей категории. Обратите внимание на то, как часто в названиях и характеристиках встречаются похожие словосочетания. Так вы выделите ключевики и поймёте, какие из них дают результат.

В топ-4 по запросу «Органайзер для канцелярии» есть три карточки со словом «настольный» в названии. Значит, этот ключевик работает хорошо.

Аналитика OZON

Маркетплейс собирает статистику и делится ей с продавцами. Статистика собрана в личном кабинете в разделе «Аналитика» — «Поисковые запросы». Из неё можно не только взять ключевики, но и оценить их эффективность. Например, сервис покажет:

По каким запросам товар ищут чаще всего.

Сколько пользователей находят его по конкретному слову или фразе.

Сколько раз товар из запроса добавили в корзину.

В бесплатной версии сервис покажет результаты за последнюю неделю, а с Премиум-подпиской — за любой месяц года.

Аналитические сервисы

Если вы не знаете, как подбирать ключевые слова, и не понимаете, нужно ли менять существующие описания товаров, можно воспользоваться внешними инструментами. Например, «SEO-описания товаров для маркетплейсов в один клик» от Точка Банк.

Искусственный интеллект сам соберёт семантическое ядро и ключевые слова. Вам останется только принять предложенный вариант или поправить его на своё усмотрение.

Как и куда вписывать в Ozon ключевые слова

Когда вы нашли популярные ключевики, остаётся грамотно вписать их в карточку. Здесь для каждого атрибута будут свои правила.

Заголовки

Наименование товара в карточке лучше заполнять по принципу: «Что это за предмет? Какой он? Что за бренд?»

ПРИМЕР Органайзер для канцелярии, металлический, чёрный, ORANGE PEEL

При этом учтите, что в каталоге может отображаться другое название. Например, по таким категориям, как одежда, обувь, автотовары, бытовая техника OZON всегда будет показывать наименование по шаблону: «Бренд + Тип товара + Важные характеристики». Полный перечень таких категорий есть в справке маркетплейса.

Для остальных товаров можно поэкспериментировать с заголовком, чтобы выделить название или подчеркнуть нужную характеристику в товаре. Учитывайте при этом следующее:

За основу берите ключевые слова, которые используются чаще всего. Они будут на первых строчках в Вордстате или отчёте маркетплейса. Оптимальное количество ключевиков для заголовка — от трёх до пяти.

Из названия должно быть понятно, к какому типу относится товар. Допустим, это игрушка, косметика или часы.

Максимальная длина заголовка — 200 символов.

В названии нельзя просто перечислить ключевые слова в именительном падеже. Составьте из них предложение или словосочетание. Например, заголовок «Органайзер, канцелярия, порядок на столе, нержавеющая сталь» не пропустит модерация.

В заголовок не включайте рекламу, не превозносите товар словами «лучший», «самый выгодный» и не упоминайте об акциях или скидках.

Описание товара

Чтобы составить описание, можно воспользоваться помощью площадки. У маркетплейса есть инструмент OzonGenerator. Он встроен в поле «Аннотация» на странице создания карточки. Генератор составляет описания по ключевым словам, которые вы в него добавите.

Бесплатно нейросеть OZON выдаст до 200 текстов в месяц.

Если вы готовите описание самостоятельно, сделайте упор на его пользу и правдивость. А ещё на грамотность текста.

Добавляйте ключевики, которые максимально точно характеризуют товар. Обычно они встречаются реже, зато обозначают важные особенности продукта и его конкурентные преимущества.

В этом описании используются ключевые слова с акцентом на качество и надёжность товара.

Характеристики

Главное правило при заполнении характеристик — прописать их максимально полно и корректно.

Даже второстепенная характеристика может сыграть на руку. Возможно, кто-то из клиентов ищет товар именно с её учётом. Например, по стране-изготовителю.

Продающие фотографии

Некоторые продавцы добавляют ключевики на обложку. Это не влияет на результаты поиска, так как система не считывает текст на фото.

Но использовать такой приём тоже можно. Краткая информация на обложке увеличивает просмотры и добавление товара в корзину.

Текст рассказывает о назначении товара, размерах, материале и преимуществах, при этом не снимая фокус с иллюстрации.

Подведём итоги