Как продавцам связаться с поддержкой Wildberries

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Сбой в личном кабинете, спорная ситуация с покупателем или непонятные списания со счёта — даже опытные продавцы Wildberries могут столкнуться с ситуациями, которые требуют участия службы поддержки маркетплейса. В статье Точка Банк разъяснит, куда и как обратиться селлерам, чтобы решить рабочие вопросы.

Коротко Например, можно написать в официальный телеграм-канал Wildberries или письмо на электронную почту. Позвонить на горячую телефонную линию WB для продавцов невозможно. Все вопросы решаются через каналы для переписки и обращений.

В каких ситуациях можно обратиться в поддержку Wildberries

Если продавец сталкивается с проблемой, например блокировкой личного кабинета, или не может настроить нужную функцию, можно сначала поискать решение в Справочном центре Wildberries — это база готовых ответов с пошаговыми инструкциями.

Если селлер не нашёл нужного ответа или не смог решить проблему по инструкции, он может обратиться в техподдержку маркетплейса

Вот примеры ситуаций обращений в поддержку:

Проблема Пример Технические сбои и ошибки При попытке загрузки новой карточки товара система выдаёт ошибку, хотя всё сделано по инструкции Проблемы с финансами и выплатами Выплата за прошедшую неделю не поступила на расчётный счёт без объяснения причины Сложности с логистикой и складом На складе потеряли одну из коробок в поставке, и её нет ни в принятых, ни в списанных товарах Некорректное отображение товаров Карточка товара на сайте отображается с чужими фотографиями или характеристиками, и не получается это исправить через ЛК Нестандартные ситуации и споры Покупатель утверждает, что получил пустую коробку, и инициировал возврат. Нужна помощь в разрешении конфликта

Какие есть способы связи с поддержкой Wildberries

Продавцы Wildberries могут связаться с техподдержкой через специальную форму в личном кабинете поставщика. Телефонная линия для обращений не работает, но действуют альтернативные бесплатные каналы связи: мессенджеры, соцсети, email и другие.

Поддержка продавцов Wildberries через личный кабинет

Шаг 1. Зайдите в личный кабинет и перейдите в раздел «Поддержка», для этого нажмите на значок вопроса в верхнем меню.

Шаг 2. Создайте новое обращение — нажмите кнопку «Новый диалог».

Шаг 3. Опишите проблему максимально подробно и отправьте запрос.

После этого появится информация о номере нового диалога. По нему в ЛК можно отслеживать, на каком этапе рассмотрения находится обращение

Что делать, если нет доступа к кабинету продавца

Для восстановления доступа зайдите на сайт seller.wildberries.ru и заполните форму. Ответ придёт на email в течение трёх дней.

Действия для восстановления доступа в зависимости от разных ситуаций будут отличаться

Нет доступа к номеру телефона

Иногда продавец не может войти в личный кабинет, потому что у него нет доступа к привязанному номеру телефона, например при утере или смене SIM-карты.

Чтобы восстановить доступ, владелец бизнес-аккаунта должен перевести с расчётного счёта организации на счёт Wildberries небольшую сумму — 7,77 рубля. В назначении платежа нужно указать «Просьба в профиле с ИНН (укажите ИНН) установить новый номер телефона владельца (новый номер в формате +7XXXXXXXXXX)».

Следующим шагом подайте заявку на восстановление доступа — на странице входа в кабинет нажмите на кнопку «Восстановить доступ». В открывшейся форме приложите копию платёжного поручения из банка.

Не приходит SMS

Проверьте чёрный список, не заблокирован ли номер Wildberries, и запросите код повторно. Если SMS не приходит, подайте заявку в поддержку через форму «Восстановить доступ». В комментарии опишите проблему и прикрепите ссылку на видео с записью проблемы. Файл загрузите в облачное хранилище.

Проблемы с email

Если письмо не приходит, проверьте папку «Спам». Для смены email необходимо отключить двухфакторную аутентификацию в профиле, затем настроить её для нового адреса.

Другая проблема

Подайте заявку через форму «Восстановить доступ», подробно опишите ситуацию в комментарии и прикрепите ссылку на видео с записью проблемы.

Телеграм

Продавец может задать вопрос сотрудникам маркетплейса в комментариях под опубликованными постами в канале WB.

С 6.00 до 22.00 доступно общение со специалистами площадки через чат-бот @partners_WBot. Этот вариант подходит для обращения по общим вопросам или для консультации по темам из постов телеграм-канала

Социальные сети

Официальный паблик Wildberries ВКонтакте — это площадка, где продавцы могут общаться друг с другом и обмениваться опытом.

Здесь можно задать вопросы и получить советы от коллег и специалистов маркетплейса

Электронная почта

Если возникли вопросы или нужна помощь, можно оперативно написать в поддержку Wildberries по электронной почте sales@wildberries.ru.

Чтобы ускорить процесс рассмотрения заявки и получить решение, нужно прикрепить к письму необходимые документы в зависимости от ситуации: акты приёмки, транспортные накладные, выписки из банка, скриншоты с ошибками и другие.

Обращение на почтовый адрес

Когда нужно официально зафиксировать обращение и подтвердить его получение, отправьте письмо почтой по адресу: 142181, Московская область, г.о. Подольск, д. Коледино, тер. Индустриальный Парк Коледино, д. 6, строение 1. Такой канал связи подходит, например, для подачи официальной жалобы о нарушении авторских прав на товар или контент, когда нужно зафиксировать факт.

Такой вариант имеет свои преимущества.

Письмо на юридический адрес — документальный способ обращения, это важно при решении спорных вопросов.

Возможность подтвердить получение — отправка письма с уведомлением о вручении позволяет продавцу доказать, что запрос дошёл до адресата. Это повышает контроль над процессом рассмотрения.

Письма на юридический адрес надёжнее электронных: они реже теряются из-за технических сбоев, спам-фильтров или системных ошибок.

Мобильное приложение

Получать поддержку прямо с телефона можно через мобильное приложение Wildberries для продавцов WB Partners. Вариант позволяет создавать и отслеживать обращения в службу поддержки и быстро получать уведомления о статусе запросов.

Приложение регулярно обновляется, интерфейс интуитивно понятен, в нём доступны функции личного кабинета.

Как быстро служба поддержки даёт ответ

Срок обработки обращений службой поддержки WB составляет от нескольких минут до нескольких рабочих дней. Это зависит от определённых условий.

Сложность вопроса. Финансовые и конфликтные темы часто требуют более длительного рассмотрения.

Текущая загрузка операторов. В пиковые периоды и распродажи время ответа увеличивается.

Полнота предоставленной информации. Подробные запросы с номерами заказов и артикулами, приложенными скриншотами, документами рассматриваются быстрее, так как не нужно запрашивать дополнительные данные.

У продавца есть возможность подключить приоритетную поддержку. Для этого нужно подключить опцию в «Конструкторе тарифов» — инструменте Wildberries для настройки индивидуального пакета необходимых услуг. Это даст доступ к выделенной команде специалистов, которая обрабатывает обращения и гарантирует более быстрое решение вопросов.

Качество ответов

Отзывы в интернете о работе службы поддержки Wildberries различаются. Часть пользователей довольна: их вопросы решаются быстро и эффективно. Но другая часть сталкивается со сложностями, а именно:

Долго отвечают, и время ожидания решения затягивается.

Ответы выглядят как шаблоны, которые не решают вопрос.

Нет живого общения, общаться приходится с ботами или операторами в переписке.

Чтобы снизить риск возникновения сложностей, при обращении сразу подробно описывайте проблему, прикрепляйте документы и скрины.

Что делать, если поддержка WB не отвечает

Если не получили ответ от поддержки Wildberries в ожидаемые сроки:

Используйте альтернативные каналы связи

Напишите в телеграм-бот, отправьте обращение на почту, обратитесь в официальные сообщества в соцсетях.

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