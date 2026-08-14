Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Коротко — Формат удобен для крупных партий и объёмных товаров, так как ускоряет приёмку и снижает логистические издержки. —Оформить поставку можно в личном кабинете продавца. Важно соблюдать правила упаковки и маркировки, чтобы партию не развернули на складе. — Монопалета на Wildberries — это поставка продукции на европалете (800×1200×145 мм), зафиксированная плёнкой.

Что такое монопалета на Wildberries

Монопалета — это способ отгрузки на склад маркетплейса, при котором товары размещают на европоддоне размером 800×1200×145 мм и надёжно фиксируют плёнкой.

Такой вариант оптимален для объёмных партий и крупногабаритной продукции: вместо десятков отдельных коробов склад принимает одну укомплектованную палету, что экономит время и ресурсы.

Чем монопалета отличается от других типов поставки

Монопалета — это не единственный способ поставки. Есть также:

Короб : каждый товар или группа товаров одного артикула упаковывается в отдельную коробку или сразу в несколько.

Поштучная палета : на палету укладывают короба с разными артикулами, но WB принимает и хранит каждую единицу отдельно, как при типе «Короб». Этот формат удобен для смешанных партий, когда нет смысла формировать монопалету.

Суперсейф — для дорогостоящей продукции, например ювелирных изделий, техники и брендовых очков, которые требуют особых условий хранения и повышенной безопасности.

Главное отличие всех этих типов поставки от монопалеты — в подходе к упаковке и в том, для каких объёмов и задач она подходит:

Упаковка. Монопалета — это поставка на грузовом поддоне, так же как и поштучная палета. А короб и суперсейф поставляются в коробках.

Ассортимент. В одной поставке с типами «Короб», «Суперсейф», «Поштучная палета» можно смешивать разные артикулы. А на одной монопалете можно разместить не более трёх разных бар-кодов (SKU).

Объём партии. Короб и суперсейф подходят для небольших поставок. А монопалета и поштучная палета — для крупных: они упрощают и ускоряют разгрузку и размещение на складе. Часто Wildberries автоматически назначает тип «Монопалета» для определённых категорий или когда объём явно превышает возможности отгрузки коробами.

Скорость приёмки. Приёмка монопалеты обычно проходит быстрее, чем при остальных типах поставки, так как её выгружают с помощью специальной техники и сразу отвозят на склад, а мелкую тару нужно перегружать и сортировать вручную.

Выбор типа поставки — лишь часть логистической стратегии. Чтобы управлять отгрузками, остатками и заказами сразу на всех маркетплейсах в одном окне, подключите Единый кабинет селлера от Точка Банк. Сервис помогает вовремя пополнять склад, не уходить в простой по товару и всегда держать руку на пульсе продаж.

Когда выгодно везти товар монопалетой

Монопалету выгоднее использовать для:

Крупной партии. Если вы хотите отгрузить 200–300 единиц и больше, монопалета поможет сэкономить, ведь вы формируете только одно грузоместо.

Объёмных или тяжёлых товаров. Когда продукция занимает много места, количество коробов быстро растёт. Монопалета позволяет компактно уложить груз на поддон, и это тоже снижает итоговую стоимость логистики на единицу.

Регулярных поставок. Если вы стабильно отгружаете большие объёмы одного и того же товара, использование монопалеты помогает экономить. Нужно один раз оптимизировать процесс, и дальше он работает на вас. Однако важно точно понимать, сколько товара и на какой склад везти. Сервис прогноза поставок от Точка Банк покажет, какие позиции и в каком объёме нужно отгрузить, чтобы не возить лишнее, не переплачивать за хранение и не терять прибыль.

Также такой тип поставки упрощает приёмку. Когда весь объём — это один или максимум три артикула, сотрудникам склада проще и быстрее принять партию. Как следствие, меньше ошибок, недостач и неопознанных товаров.

Требования к монопалете

Чтобы поставку приняли, нужно соблюсти следующие условия:

можно отгружать не более трёх бар-кодов на одном поддоне;

короба укладывают плотно друг к другу, более тяжёлые из них размещают внизу;

товары закрепляют термоусадочной плёнкой толщиной от 0,15 мм, чтобы они не смещались во время разгрузки;

выступ коробов за края палеты должен быть не более 3 см;

максимальная высота — от 1,6 до 1,8 м в зависимости от склада;

минимальная высота продукции вместе с палетой — 0,5 м;

максимальный вес — от 350 до 800 кг в зависимости от склада отгрузки. Например, на склады в Сарапуле и Воронеже можно отгружать до 350 кг, а на склад «Домодедово-2 питание» — до 800 кг.

Итоговая сумма, которую продавец должен заплатить маркетплейсу, складывается из нескольких статей:

Приёмка

Базовый тариф за приёмку одной палеты на Wildberries — 500 ₽. Но итоговая сумма не всегда будет такой — на неё влияет коэффициент приёмки конкретного склада.

ФОРМУЛА 500 ₽ × Количество палет × Коэффициент приёмки склада

Если в календаре поставок для выбранной даты и склада коэффициент приёмки равен нулю, приёмка будет бесплатной. Такое случается, когда на складе достаточно свободных мест и нет сильной загруженности.

Логистика

Здесь нет фиксированной суммы за палету. Стоимость считается исходя из объёма вашего товара.

Базовый тариф имеет несколько градаций. Например, если объём товара от 0,001 до 0,2 л, то придётся заплатить 23 ₽, а при объёме от 0,601 до 0,8 л — 32 ₽. В случае, если объём более одного литра, тариф будет 46 ₽ за первый литр и 14 ₽ за последующие литры.

Стоимость логистики зависит не только от объёма, но и от других показателей:

ФОРМУЛА Стоимость за объём х Коэффициент логистики склада х Индекс локализации + Цена товара до скидки х Индекс распределения продаж

Хранение

Стоимость хранения товара на складе — 25 ₽ в день за палету. Но для разных складов сумма будет отличаться, так как каждый из них имеет свой коэффициент.

ФОРМУЛА 25 ₽ в день х Количество палет х Коэффициент склада на хранение

Как оформить поставку монопалетой в личном кабинете

Во вкладке «Поставки и заказы» выберите раздел «Поставки (FBW)». Затем кликните на кнопку «Новая поставка».

Функционал платформы позволяет добавить каждый товар вручную или массово через список в Excel-документе. Выберите подходящий вариант.

Далее система предложит выбрать склад назначения и транзитный, а также тип поставки. Ниже WB порекомендует регионы, где партию смогут принять.

Следующий этап — выбор даты отгрузки. В календаре будет указана стоимость приёмки, а также коэффициенты логистики и хранения.

Далее поставьте галочку у номера палеты и добавьте в неё товары через кнопку с символом «+». После этого распечатайте штрихкоды и наклейте их на упаковки.

Осталось указать данные для пропуска и распечатать штрихкод поставки.

Как собрать и промаркировать монопалету: пошагово

Шаг 1. Рассортируйте продукцию по коробам и уложите их на палету, как показано на схеме. Разделите короба с разными товарами картоном.

Шаг 2. Обмотайте палету плёнкой толщиной не менее 0,15 мм.

Шаг 3. В личном кабинете продавца на странице «Пропуска и штрихкоды поставки» распечатайте маркировку и приклейте её на видное место. Лучше всего — на торец палеты по узкой стороне. Так при разгрузке сотрудники склада смогут сразу отсканировать штрихкод.

Шаг 4. На странице поставки в блоке с документами распечатайте упаковочный лист и наклейте его на палету. Если у вас несколько палет, для каждой из них придётся оформить упаковочный лист.

Частые ошибки при поставке монопалетой

Перед каждой отгрузкой делайте фото готовой палеты со всех сторон и сверяйте данные в личном кабинете с фактическим грузом. Правила Wildberries часто обновляются, поэтому периодически проверяйте базу знаний маркетплейса.

Ольга Чинова Эксперт по маркетлейсам

Чтобы поставку не развернули на складе, важно исключить распространённые ошибки:

Неверный тип поставки в ЛК. Всегда проверяйте, что выбрали именно тип «Монопалета» и получили статус «Поставка разрешена».

Лишние артикулы. Можно разместить до трёх видов товаров (SKU) на одной палете.

Проблемы с маркировкой. Штрихкоды должны быть читаемыми и соответствовать данным в системе. Избегайте лишних наклеек на коробах.

Нарушения укладки. Следите, чтобы упаковка не выступала за края более чем на 3 см, а тяжёлые коробки находились внизу. Груз должен быть надёжно зафиксирован.

Ошибки упаковки. Каждый товар должен быть в индивидуальной защитной упаковке, а не россыпью. Пустоты в коробе не заполняйте наполнителем.

Неподходящий поддон. Используйте только целые чистые европалеты без повреждений.

Превышение габаритов и веса. Учитывайте лимиты конкретного склада.