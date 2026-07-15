Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Маркетплейсы
  4. На пять дней быстрее: Wildberries сокращает срок вывода денег с 20 июля 2026 года
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новости
Новости

На пять дней быстрее: Wildberries сокращает срок вывода денег с 20 июля 2026 года

Хорошие новости для продавцов: получить заработанные на маркетплейсе деньги можно будет на пять дней раньше.

15.07.2026
402
402

-50% на подписку MPSTATS

Всем, кто станет клиентом Точка Банк
Подробнее

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

-50% на подписку MPSTATS

Всем, кто станет клиентом Точка Банк
Подробнее

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Напомним, в марте 2026 года маркетплейс увеличил срок вывода заработанных денег с одной недели до 21 дня. У селлеров было три недели, чтобы согласовать или оспорить еженедельный финансовый отчёт. И как только этот срок заканчивался, можно было запросить выплату. Дальше маркетплейс переводил деньги в течение пяти рабочих дней, поэтому весь цикл получения средств растягивался на месяц.

В апреле ФАС выдала предупреждение Wildberries и Ozon: обвинила их в ухудшении условий для продавцов и потребовала изменить оферту. 

В ответ Wildberries сообщил о сокращении срока выплат. С 20 июля 2026 года у продавцов будет меньше времени, чтобы согласовать или оспорить еженедельный отчёт о продажах. Теперь на это выделяют не 21 день, как было раньше, а 14 дней. Как только срок истечёт, можно запрашивать перевод.

Скидка 50% на подписку MPSTATS
Помогаем продавцам зарабатывать больше — даже когда рынок штормит.
Откройте счёт для селлера в Точка Банк и получите подписку на MPSTATS за полцены!

Но есть нюанс. Теперь срок перевода денег на счёт составит семь рабочих дней, а не пять, как раньше. То есть фактически общий срок вывода денег сократится на пять дней. 

Если раньше вы использовали «Конструктор тарифов» и платили комиссию от 2,5 до 3,5% выше стандартной за более быстрый вывод денег, то вы можете отключить эту опцию. Но, как правило, она необходима, чтобы оборачивать деньги быстрее, потому что общий срок вывода денег всё равно остаётся долгим.

Ольга ЧиноваОльга Чинова
Ольга ЧиноваЭксперт по маркетплейсам

Другие статьи по теме

2 СЕНТЯБРЯ 2025
41 580
Ольга Чинова
Подмена товара на Wildberries: проблема, штрафы и компенсации
2 ОКТЯБРЯ 2026
36 926
Ольга Чинова
Комиссии Ozon в 2026 году

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка