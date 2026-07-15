Напомним, в марте 2026 года маркетплейс увеличил срок вывода заработанных денег с одной недели до 21 дня. У селлеров было три недели, чтобы согласовать или оспорить еженедельный финансовый отчёт. И как только этот срок заканчивался, можно было запросить выплату. Дальше маркетплейс переводил деньги в течение пяти рабочих дней, поэтому весь цикл получения средств растягивался на месяц.

В апреле ФАС выдала предупреждение Wildberries и Ozon: обвинила их в ухудшении условий для продавцов и потребовала изменить оферту.

В ответ Wildberries сообщил о сокращении срока выплат. С 20 июля 2026 года у продавцов будет меньше времени, чтобы согласовать или оспорить еженедельный отчёт о продажах. Теперь на это выделяют не 21 день, как было раньше, а 14 дней. Как только срок истечёт, можно запрашивать перевод.

Но есть нюанс. Теперь срок перевода денег на счёт составит семь рабочих дней, а не пять, как раньше. То есть фактически общий срок вывода денег сократится на пять дней.