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Склады Ozon горят после атаки беспилотников: что делать продавцам

Рассказываем, что сейчас происходит с товарами на пострадавших складах, и о мерах поддержки для селлеров.

24.08.2026
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С 22 по 24 августа сразу несколько логистических центров Ozon были атакованы беспилотниками: в Чапаевске в Самарской области, Оренбурге, посёлке Энем в Адыгее, Краснодаре, Невинномысске и Махачкале. Начались пожары.

Что будет с товарами и заказами

Товары. Все товары, которые хранились на этих складах, сняли с продажи. Сейчас их нельзя заказать. Если товаров нет в других логистических центрах, которые не были атакованы, то напротив этих позиций на витрине стоит статус «Нет в наличии».  

Как только у маркетплейса появится доступ в помещения, он начнёт инвентаризацию и зафиксирует в отчётах, какие товары уцелели, а какие — нет. Продавцы увидят эту информацию в личном кабинете. Уцелевшие товары переместят на другие склады и вернут в продажу. Плату за хранение на пострадавших складах не будут брать с 22 августа, а услугу дополнительной упаковки перед отправкой клиентам возместят.

Поставки. Атакованные склады не принимают поставки. Если поставка уже была в пути, её перенаправят на другой объект и сообщат об этом селлеру. По кластеру «Самара» кросс-докинг будет бесплатным, даже если товар увезут на другой склад.

Вывоз товаров. С горящих складов пока невозможно вывезти продукцию. На месте работают экстренные службы. 

Тарифы. Сейчас известно только о льготах по кластеру «Самара». Наценку на товар из другого региона применять не будут, а с 30 августа сделают скидку 3% на тариф за любую продажу. Плату за инструмент продвижения «Оплата за заказ» для товаров из Чапаевска брать не будут. 

FBS. До 22 сентября Ozon отключит штрафы за превышение индекса ошибок по отменам, просроченным отгрузкам и жалобам клиентов для всех продавцов по стране.

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Если да, то подключите магазины к Единому кабинету селлера и управляйте заказами в одном окне.

Что делать продавцам

  1. Распродайте максимальное количество остатков со складов Ozon: снизьте цены, введите промокоды для лояльной аудитории и поделитесь ими в собственных соцсетях бренда, вступите в акции, запустите рекламные кампании и начните переход на FBS. 
  2. Подключите страхование на Ozon. Но важно понимать, что если атаки станут массовыми, неизвестно, когда площадка переведёт деньги продавцам.

Какие меры поддержки действуют для продавцов

Точка Банк поддержит селлеров, которые пострадали от пожаров на складах. Инструменты помогут оценить ущерб, защитить свои интересы и быстрее вернуться к работе.

Мы подготовили:

  1. Пошаговые инструкции. Статьи и гайды с планом действий.
  2. Поддержку от Точка Банк. Специальные условия и сервисы, которые помогут восстановить бизнес.
  3. Вебинары и консультации. Ответы экспертов и разбор кейсов.

Подробнее о всех мерах поддержки рассказали на странице «Поддержка пострадавших селлеров от пожаров на складах».

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Склады Ozon загорелись после атаки беспилотников — что делать продавцам