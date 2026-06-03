Поддержка бизнеса и появление иностранных товаров: Татьяна Ким рассказала, как изменится Wildberries

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким дала большое интервью информационному агентству ТАСС. Она рассказала, как изменится маркетплейс в 2026 году. Самые важные моменты для продавцов и покупателей — в статье Точка Банка.

Круглосуточные пункты выдачи без сотрудников

Wildberries расширит сеть автоматизированных ПВЗ. В компании их называют «Смарт-ПВЗ». Такие точки будут работать круглосуточно.

Чтобы забрать заказ, нужно отсканировать QR-код из приложения и достать посылку из постамата. Сейчас таких пунктов два — оба в Москве. До конца 2026 года сеть расширят до 10 точек.

Адаптация пунктов выдачи и онлайн-ресурсов для людей с ограниченными возможностями

Компания адаптирует пункты выдачи заказов, приложение и сайт Wildberries для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Это станет ещё одним шагом к созданию инклюзивного пространства для покупателей и сотрудников. Ранее на Wildberries появился каталог адаптивных товаров.

Ещё больше складов

В 2026 году Wildberries расширит логистическую инфраструктуру. В планах — ввести в эксплуатацию 11 складских комплексов в России и за рубежом.

Расширение проекта «Платформа роста»

«Платформа роста» — программа поддержки предпринимателей. В 2025 году её запустили в 40 регионах России. В 2026 году запустят ещё в 20. Татьяна Ким подчеркнула, что проект помогает отечественному бизнесу масштабироваться. За участниками закрепляют индивидуальных менеджеров, которые помогают с онлайн-продажами и продвижением. Предпринимателей обучают работать со всеми инструментами площадки, чтобы они могли быстро расти.

В интервью Татьяна Ким рассказала, что с помощью проекта «Платформа роста» маленькая компания, которая продавала на 40 000 ₽, достигла оборота в 3 млн ₽.

Запуск сервиса доставки за пределами России

Сервис отправки посылок WB Track заработал в марте 2026 года. Он позволяет обмениваться вещами через пункты выдачи: отправлять близким документы, игрушки, одежду, подарки и так далее.

С момента запуска в России им воспользовался уже почти миллион человек, а количество отправлений ежемесячно увеличивается на 43%. Татьяна Ким сообщила, что сервис может заработать в Казахстане и Беларуси.

Экспресс-доставка в разных городах

Wildberries продолжит развивать услугу экспресс-доставки. Недавно в Москве запустили собственный распределительный хаб, откуда в тестовом режиме доставляют товары первой необходимости. В планах — вывести услугу экспресс-доставки в другие города России, где сейчас она недоступна.

Запуск продаж иностранных товаров

Покупатели из России теперь могут заказать на маркетплейсе товары производителей и продавцов из Эфиопии. В будущем на Wildberries появятся товары из Индии и Республики Корея, причём не только косметика.

Интеграция «Рив Гош» в экосистему WB

15 декабря 2025 года группа компаний RWB во главе с Татьяной Ким стала владельцем парфюмерной сети «Рив Гош». Сеть уже начали интегрировать в экосистему Wildberries.

Так, заказы с сайта «Рив Гош» стали выдавать в пунктах выдачи WB по всей России. Скоро во всех офлайн-магазинах сети будет доступна оплата WB Кошельком — она уже появилась в некоторых магазинах. Для развития этого направления площадка запустит акцию с кешбэком. Её условия пока не разглашаются.

Новая программа лояльности

Маркетплейс обновит программу лояльности. Скидки для покупателей оставят, но добавят элементы геймификации.

Фирменный мессенджер

Мессенджер уже работает в тестовом режиме, но пока используется только для решения внутренних проблем и общения команды. Разработчики хотят сделать продукт общедоступным и выйти на зарубежные рынки.

Кроме закрытого мессенджера Wildberries развивает также платформу для видеошопинга Wibes. Скоро там можно будет создавать групповые чаты.

Собственная сеть банкоматов

Банк ВТБ стал стратегическим партнёром WB Банка. По словам Татьяны Ким, это ускорит развитие банковских сервисов. WB Банк создаст собственную сеть банкоматов и розничных отделений. В планах — создание классических розничных продуктов, например инвестиционных и ипотечного кредитования.

Экспертное мнение