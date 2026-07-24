Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Коротко Оформить товарный знак может любая компания, ИП или самозанятый. Но самозанятые могут продавать товары только собственного производства.

Регистрация бренда в Роспатенте занимает 6–18 месяцев. При ускоренной регистрации — 2–3 месяца за дополнительную оплату.

Минимальный размер госпошлин за один класс МКТУ при электронной подаче документов — 35 000 ₽.

Свидетельство для товарного знака фиксирует обозначение товаров на маркетплейсах и защищает селлеров от штрафов, которые могут достигать 10 млн ₽.

Закон не обязывает регистрировать товарный знак для продаж, но маркетплейсы требуют его для части категорий. Иначе карточки могут заблокировать, а правообладатель — потребовать компенсацию.

Что такое товарный знак и зачем он нужен селлеру

Товарный знак — это лицо бренда, его уникальный идентификатор на рынке. Это могут быть слово, визуальное оформление, фирменные цвета или другая отличительная черта продукта, которая выделяет его среди конкурентов.

Важно, что такое обозначение обретает юридическую силу и становится неприкосновенной собственностью бизнеса только после регистрации в Роспатенте. Право на товарный знак действует в течение 10 лет с даты подачи заявки.

Сейчас в условиях жёсткой конкуренции многие продавцы вкладывают деньги в узнаваемость бренда: привлекают внешний трафик, заказывают рекламу у блогеров, работают над визуалом, используют баннеры и билборды.

Уникальность — это ключевое преимущество на рынке, но в него нет смысла вкладываться, если товарный знак не зарегистрирован.

Ольга Чинова Эксперт по маркетплейсам

Закон не обязывает регистрировать товарный знак для старта продаж. Но без него бизнес на маркетплейсе рискует потерять карточки товаров, деньги и репутацию. Дело в том, что незарегистрированное обозначение не имеет правовой защиты — его может присвоить любой желающий. Более того, конкурент вправе сам подать заявку на ваш знак, и тогда исключительные права будут принадлежать ему.

ВАЖННО Товарный знак отличается от логотипа и фирменного наименования. Логотип — это изображение, которое получает правовую защиту только после регистрации в качестве товарного знака. Фирменное наименование — это название вашей компании, которое указано в уставе компании и необходимо для её идентификации на рынке. Товарный знак — это более широкое название: вы указываете классы товаров и услуг при регистрации, и товарный знак позволяет закрепить их узнаваемость за вами относительно конкурентов в аналогичных классах.



Пример: вы открыли компанию «Ромашки» для продажи одежды на маркетплейсах, но другой продавец вправе зарегистрировать бренд «Ромашки», чтобы продавать чай. Это законно, так как категории товаров разные.

Однако если вы зарегистрируете бренд «Ромашки» сразу для одежды и чая, то Wildberries и Ozon по вашей первой жалобе заблокируют всех конкурентов, которые торгуют под этим названием в данных категориях.

Обязателен ли товарный знак для маркетплейсов

По закону товарный знак не обязателен для торговли в интернете. Продавец может работать и без него. Но маркетплейсы вводят собственные правила.

Ozon просит свидетельство на товарный знак ещё до начала работы в некоторых категориях, например в одежде и обуви известных брендов. Wildberries разрешает открыть кабинет и начать продажи, но в договоре-оферте написано, что если правообладатель пожалуется на нарушение, то все убытки и штрафы возместит продавец.

Получается, что формально товарный знак для маркетплейсов не нужен, но на практике это влечёт риски. Особенно в товарах, для загрузки которых нужны дополнительные документы.

Что грозит за продажу без товарного знака

Если вы продаёте товар под чужим брендом без разрешения правообладателя или ваше название совпадает с чужим товарным знаком, площадка может заблокировать карточки и расторгнуть с вами договор, так как это является контрафактом. Дальше возможны такие последствия:

Блокировка карточек товара на время разбирательства — Wildberries блокирует карточку до окончания проверки, а при двух нарушениях на 30 дней.

Претензия или иск от правообладателя с требованием компенсации — Ozon блокирует карточку при получении претензии, а правообладатель может взыскать компенсацию до 10 млн ₽ через суд вместо возмещения убытков.

Штраф от маркетплейса — Wildberries штрафует на 10 000 ₽ за один факт нарушения.

Возмещение убытков маркетплейсу, если площадка из-за вас понесла расходы, — Ozon удерживает из выручки продавца расходы на возврат, хранение и логистику.

Дополнительно проверьте правила обязательной маркировки товара, чтобы снизить риск претензий со стороны госорганов.

Как товарный знак защищает от копирования и жалоб

Регистрация товарного знака закрывает сразу несколько проблем:

Во-первых, она защищает от недобросовестных конкурентов, которые могут зарегистрировать ваше обозначение на себя, — и тогда уже вы окажетесь нарушителем.

Во-вторых, это главный аргумент в споре: если конкурент скопировал ваше оформление или название, вы подаёте жалобу на маркетплейсе и требуете удалить такие товары.

В-третьих, знак защищает от патентных троллей. Они регистрируют популярные названия товаров и требуют деньги у продавцов. Со своим товарным знаком вы доказываете свой приоритет.

На практике подобные истории случаются регулярно. Например, продавец на Wildberries полгода раскручивал бренд светодиодных лент, вложил деньги в рекламу и заказал крупную партию товара к распродаже 11.11.

Но патентный тролль зарегистрировал товарный знак раньше и прислал досудебную претензию на 10 млн ₽. В итоге маркетплейс по жалобе правообладателя заблокировал все карточки, списал товары на складе как контрафакт и закрыл продавцу доступ в личный кабинет. Если бы он заранее проверил права на бренд и оформил товарный знак, всего этого можно было бы избежать.

Как зарегистрировать товарный знак: пошагово

Зарегистрировать знак в Роспатенте может любой продавец: компания, ИП, самозанятый. Стоимость одинакова для всех.

ВАЖНО ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ На маркетплейсах вам разрешено продавать только вещи своего производства. Это требование закрепляет пункт 2 части 2 статьи 4 Федерального закона №422-ФЗ . Если вы планируете закупать готовую продукцию и оформлять для неё товарный знак, сначала нужно открыть ИП.

Шаг 1. Проверьте название и логотип

Убедитесь, что ваш бренд уникален. Зайдите в реестры Роспатента и найдите похожие знаки в вашей сфере бизнеса. Если имя уже занято, ведомство может отказать вам в регистрации. Придётся придумывать новое название, менять карточки товаров, переделывать маркировку и заново платить пошлины.

Шаг 2. Выберите категории товаров (МКТУ)

МКТУ — это международный список, в котором все товары разделены на группы. Выберите на сайте Роспатента те категории, которые вы уже продаёте или планируете добавить на маркетплейсы в будущем.

Бывает, что нужного товара в МКТУ нет. Тогда стоит взять общий термин из классификатора и добавить к нему уточнение.

ПРИМЕР Компания производит термокружки с USB‑подогревом. Прямого аналога в МКТУ не найти, поэтому производитель берёт класс 21 и дописывает уточнение: «посуда столовая, за исключением ножей, вилок и ложек (и термокружки с функцией подогрева)».

Шаг 3. Заплатите первую часть пошлин

Сумма зависит от количества групп товаров, которые вы выбрали на втором шаге. Минимально — 17 000 ₽. На уплату госпошлины даётся два месяца со дня подачи заявки. После отправки заявки квитанция автоматически появится в виде кнопки «Оплатить» или УИН-кода в вашем личном кабинете на Госуслугах или ФИПС.

Шаг 4. Отправьте заявку в Роспатент

Проще и дешевле подать документы онлайн. Для этого подойдут Госуслуги или личный кабинет на сайте ФИПС.

Авторизуйтесь на понравившемся портале и нажмите кнопку «Подать заявление» или «Создать документ». Дальше выберите из списка услугу «Регистрация товарного знака» и заполните электронную форму. Обращайте внимание на подсказки системы. Как только ведомство примет документы, вы получите номер заявки.

Если не хотите разбираться в деталях сами, наймите патентного поверенного — он сделает всё за вас.

Шаг 5. Подождите результатов первой проверки

Этот этап называют формальной экспертизой. Специалисты ведомства смотрят, правильно ли вы заполнили бланки и дошли ли деньги за пошлину. Если вы ошиблись, вам пришлют письмо с просьбой исправить неточности.

Шаг 6. Пройдите основную экспертизу

Дальше эксперты проверяют, нет ли похожих брендов в стране. Иногда ведомство присылает предварительный отказ. На него нужно обязательно ответить и доказать свою правоту, иначе процесс остановится.

Шаг 7. Заплатите вторую пошлину и загрузите документы на маркетплейсы

Когда эксперты одобрят ваш бренд, вы получите финальное решение. Уплатите вторую часть госпошлины за регистрацию знака — это стоит ещё 18 000 ₽. Через некоторое время электронное свидетельство появится в вашем личном кабинете.

Подробный порядок действий и список документов — в материале «Как зарегистрировать товарный знак: пошаговая инструкция».

Сколько стоит и сколько длится регистрация

Деньги. Государство берёт фиксированную сумму за саму процедуру и доплату за каждую новую категорию товаров, то есть за класс МКТУ:

1. Проверка документов и заявки

Базовая цена: 4 000 ₽.

За каждый класс МКТУ после первого: плюс 1 000 ₽.

2. Проверка бренда на уникальность

Базовая цена за один класс: 13 000 ₽, если в нём до 10 товаров. За каждый товар сверх 10 придётся доплатить по 500 ₽.

За каждый следующий класс: плюс 2 500 ₽.

3. Внесение в реестр и выдача цифрового бланка

Базовая цена за первые пять классов: 18 000 ₽.

За каждый класс после пятого: плюс 2 000 ₽.

Дополнительные расходы

За бумажный документ с гербом доплата ещё 3 000 ₽. По умолчанию ведомство бесплатно присылает электронную версию.

Если вы нанимаете патентного поверенного, заложите в бюджет от 15 000 до 40 000 ₽. Итоговая сумма зависит от опыта юриста, сложности названия и количества категорий товара.

Время. Вы получите готовые документы через 6–18 месяцев после подачи заявки. Если вам нужно быстрее, закажите срочную проверку. Роспатент проведет её за 2–3 месяца, но услуга обойдется значительно дороже.

Самый простой текстовый бренд на один класс товаров своими силами, но с ускорением обойдётся минимум в 139 000 ₽: 104 000 ₽ за скорость плюс 35 000 ₽ на базовые пошлины Роспатента.

Срок действия защиты. Ваш бренд будет защищён ровно на 10 лет. Далее вы можете продлить этот срок ещё на 10 лет, и так бесконечное количество раз. Главное — вовремя подать новые документы и уплачивать пошлину.

Сейчас продление стоит 20 000 ₽ за одну категорию товара и ещё по 1 000 ₽ за каждую следующую в вашем списке.

Как заявить бренд в карточках на WB, Ozon и Яндекс Маркете

После регистрации добавьте знак в личном кабинете каждой площадки.

Ozon: откройте меню «Товары» → выберите «Документы на бренды» → нажмите «Добавить документ».

Wildberries: зайдите в раздел «Товары» → найдите вкладку «Каталог» → откройте «Бренды» и добавьте туда свидетельство.

Яндекс Маркет: перейдите в настройки личного кабинета → найдите блок «Документы на работу с брендами» → нажмите «Загрузить».

Если вы используете чужой товарный знак по договору, оформите лицензионный договор с правообладателем, при этом предоставление права использования должно быть зарегистрировано в Роспатенте. После загрузите его на площадку — это подтвердит ваше право продавать товар под этим брендом.

В случае, если вы работаете на нескольких площадках, советуем подключить Единый кабинет селлера от Точка Банк. Он поможет обновлять контент и переносить карточки между Wildberries, Ozon и Яндекс Маркетом в едином окне.