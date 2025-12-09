Маркировка расширяется: что изменилось с 1 декабря 2025 года

С 1 декабря 2025 года система «Честный ЗНАК» охватывает новые категории товаров. Это следующий шаг к полной цифровой прослеживаемости продукции в России.
Новые группы товаров под обязательной маркировкой
1. Игрушки и игры для детей до 14 лет
Под требования подпадают:
- куклы, коляски;
- самокаты;
- настольные игры, головоломки;
- другие товары для детей.
Маркировка направлена на снижение подделок и повышение безопасности продукции.
2. Какао и горячие напитки
Обязательная маркировка вводится для:
- какао;
- горячего шоколада;
- растворимых напитков.
3. Бритвы и сменные лезвия
Товары личной гигиены в этой категории теперь также подлежат маркировке.
4. Строительные материалы, второй этап
Система распространяется на:
- монтажные пены;
- герметики;
- мастики;
- замазки;
- сухие строительные смеси.
Напомним, первый этап маркировки стартовал 1 октября 2025 года.
Дополнительные изменения
1. Пиво и слабоалкогольные напитки
Отгрузка возможна только после подтверждения в системе маркировки. Проверка осуществляется через УПД. Категория полностью переходит на цифровую прослеживаемость.
2. Автомасла и специальные жидкости, окончание переходного периода
С 1 декабря 2025 года к продаже допускаются только промаркированные товары, вне зависимости от даты производства или ввоза. Требования действуют как для российских, так и для импортных продуктов.