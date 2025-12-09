Маркировка расширяется: что изменилось с 1 декабря 2025 года

С 1 декабря 2025 года система «Честный ЗНАК» охватывает новые категории товаров. Это следующий шаг к полной цифровой прослеживаемости продукции в России.

Новые группы товаров под обязательной маркировкой

1. Игрушки и игры для детей до 14 лет

Под требования подпадают:

куклы, коляски;

самокаты;

настольные игры, головоломки;

другие товары для детей.

Маркировка направлена на снижение подделок и повышение безопасности продукции.

2. Какао и горячие напитки

Обязательная маркировка вводится для:

какао;

горячего шоколада;

растворимых напитков.

3. Бритвы и сменные лезвия

Товары личной гигиены в этой категории теперь также подлежат маркировке.

4. Строительные материалы, второй этап

Система распространяется на:

монтажные пены;

герметики;

мастики;

замазки;

сухие строительные смеси.

Напомним, первый этап маркировки стартовал 1 октября 2025 года.

Дополнительные изменения

1. Пиво и слабоалкогольные напитки

Отгрузка возможна только после подтверждения в системе маркировки. Проверка осуществляется через УПД. Категория полностью переходит на цифровую прослеживаемость.

2. Автомасла и специальные жидкости, окончание переходного периода