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Маркировка
Маркировка

Маркировка расширяется: что изменилось с 1 декабря 2025 года

09.12.2025
112
112

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Упростим работу с маркировкой

Продвинутый ЭДО от Точка Банк ускоряет передачу кодов маркировки: пара кликов, и УПД уже у партнёра
Оставить заявку

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Автор

С 1 декабря 2025 года система «Честный ЗНАК» охватывает новые категории товаров. Это следующий шаг к полной цифровой прослеживаемости продукции в России.

Новые группы товаров под обязательной маркировкой

1. Игрушки и игры для детей до 14 лет

Под требования подпадают:

  • куклы, коляски;
  • самокаты;
  • настольные игры, головоломки;
  • другие товары для детей.

Маркировка направлена на снижение подделок и повышение безопасности продукции.

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2. Какао и горячие напитки

Обязательная маркировка вводится для:

  • какао;
  • горячего шоколада;
  • растворимых напитков.

3. Бритвы и сменные лезвия

Товары личной гигиены в этой категории теперь также подлежат маркировке.

4. Строительные материалы, второй этап

Система распространяется на:

  • монтажные пены;
  • герметики;
  • мастики;
  • замазки;
  • сухие строительные смеси.

Напомним, первый этап маркировки стартовал 1 октября 2025 года.

Дополнительные изменения

1. Пиво и слабоалкогольные напитки

Отгрузка возможна только после подтверждения в системе маркировки. Проверка осуществляется через УПД. Категория полностью переходит на цифровую прослеживаемость.

2. Автомасла и специальные жидкости, окончание переходного периода

С 1 декабря 2025 года к продаже допускаются только промаркированные товары, вне зависимости от даты производства или ввоза. Требования действуют как для российских, так и для импортных продуктов.

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Маркировка 2025: что добавилось в перечень с 1 декабря — Точка Банк