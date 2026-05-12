Ozon подключил сторонние банки к программе скидок «Зелёная цена»

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

С осени 2025 года маркетплейсы обвиняли в недобросовестной конкуренции. Говорили, что когда Ozon и Wildberries дают дополнительную скидку только при оплате картой собственного банка, они лишают покупателей выбора, а сторонние банки — потенциальных клиентов.

С 4 мая 2026 года Ozon сделал скидку при оплате чужими картами. К программе лояльности «Зелёная цена» присоединились два банка — Совкомбанк и МТС Банк. Теперь оплачивая покупки картами этих банков, клиенты получают такую же скидку, как при оплате картой Ozon.

Размер скидки одинаковый для всех банков

Банки присоединились к программе лояльности на коммерческих условиях. Они софинансируют дополнительную скидку до 30% для тех пользователей, которые расплачиваются их картами. Так банки расширяют клиентскую базу и продвигаются на аудиторию маркетплейса.