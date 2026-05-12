Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Новости
  4. Ozon подключил сторонние банки к программе скидок «Зелёная цена»
Новости
Новости
Маркетплейсы
Маркетплейсы

Ozon подключил сторонние банки к программе скидок «Зелёная цена»

С 4 мая маркетплейс даёт скидку при оплате картами сторонних банков.

12.05.2026
446
446

-50% на подписку MPSTATS

Всем, кто станет клиентом Точка Банк
Подробнее

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

-50% на подписку MPSTATS

Всем, кто станет клиентом Точка Банк
Подробнее

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

С осени 2025 года маркетплейсы обвиняли в недобросовестной конкуренции. Говорили, что когда Ozon и Wildberries дают дополнительную скидку только при оплате картой собственного банка, они лишают покупателей выбора, а сторонние банки — потенциальных клиентов.

Скидка 50% на подписку MPSTATS
Помогаем продавцам зарабатывать больше — даже когда рынок штормит.
Откройте счёт для селлера в Точка Банк и получите подписку на MPSTATS за полцены!

С 4 мая 2026 года Ozon сделал скидку при оплате чужими картами. К программе лояльности «Зелёная цена» присоединились два банка — Совкомбанк и МТС Банк. Теперь оплачивая покупки картами этих банков, клиенты получают такую же скидку, как при оплате картой Ozon.

Размер скидки одинаковый для всех банков

Банки присоединились к программе лояльности на коммерческих условиях. Они софинансируют дополнительную скидку до 30% для тех пользователей, которые расплачиваются их картами. Так банки расширяют клиентскую базу и продвигаются на аудиторию маркетплейса.

Ozon рассчитывает, что скоро к программе лояльности подключатся и другие организации. С какими именно банками ведут переговоры, не разглашается по условиям соглашения NDA.

Другие статьи по теме

12 АВГУСТА 2026
5304
Юлия Веремеенко
Как зайти в личный кабинет Точка Банка, если браузер выдаёт ошибку «Ваше подключение не защищено»
17 ИЮНЯ 2026
3292
Юлия Веремеенко
Средние зарплаты по России в 2026 году: данные Росстата

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Ozon подключил сторонние банки к программе скидок «Зелёная цена» – Точка Банк