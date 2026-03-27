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С 1 апреля продавцам запретили завышать цену при рассрочке

1 апреля 2026 года вступает в силу новый закон 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки»

27.03.2026
134
134

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1 апреля начнут действовать новые правила рассрочки. Рассказываем о самом важном.

1-е изменение: запрещены проценты

Теперь бизнесу запрещено брать скрытые комиссии и проценты при продаже товаров в долг физическим лицам. Это значит, что стоимость товара будет одинаковой как при полной оплате, так и при рассрочке.

В законе под пользователем подразумевается физическое лицо, которое покупает товар в рассрочку для личных нужд, а не для бизнеса.

Ангелина Крашенниковаруководитель кредитного направления в Точка Банк

2-е изменение: ограничен срок рассрочки

Бизнес больше не сможет выдавать покупателям длительные рассрочки. Максимальный срок договора — шесть месяцев.

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3-е изменение: снижен размер неустойки

Также ограничили размер неустойки с покупателей, которые не возвращают долг. Её максимальный размер — 20% годовых от просроченной суммы. При этом на кредитной истории покупателя отразятся только платежи по договорам свыше 50 000 ₽.  

4-е изменение: вступление в реестр операторов рассрочки

Понятные правила для сервисов рассрочки были нужны давно — как и в случае с кредитами. Такое регулирование очистит рынок: останутся только устойчивые компании с прозрачными условиями.

Ангелина Крашенникова руководитель кредитного направления в Точка Банк

Выдавать рассрочки сможет не весь бизнес. Теперь, чтобы продавать товар с оплатой частями, нужно попасть в реестр операторов рассрочки Банка России. 

Из основных требований к операторам: размер собственного капитала от 5 млн ₽ и запрет вести деятельность некредитной финансовой организации. 

Узнать все критерии и подать заявку на вступление в реестр можно на сайте Центробанка.

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Закон о рассрочке с 1 апреля 2026 — запрет скрытых процентов, новые правила для продавцов и маркетплейсов