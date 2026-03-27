С 1 апреля продавцам запретили завышать цену при рассрочке

1 апреля начнут действовать новые правила рассрочки. Рассказываем о самом важном.
1-е изменение: запрещены проценты
Теперь бизнесу запрещено брать скрытые комиссии и проценты при продаже товаров в долг физическим лицам. Это значит, что стоимость товара будет одинаковой как при полной оплате, так и при рассрочке.
2-е изменение: ограничен срок рассрочки
Бизнес больше не сможет выдавать покупателям длительные рассрочки. Максимальный срок договора — шесть месяцев.
3-е изменение: снижен размер неустойки
Также ограничили размер неустойки с покупателей, которые не возвращают долг. Её максимальный размер — 20% годовых от просроченной суммы. При этом на кредитной истории покупателя отразятся только платежи по договорам свыше 50 000 ₽.
4-е изменение: вступление в реестр операторов рассрочки
Выдавать рассрочки сможет не весь бизнес. Теперь, чтобы продавать товар с оплатой частями, нужно попасть в реестр операторов рассрочки Банка России.
Из основных требований к операторам: размер собственного капитала от 5 млн ₽ и запрет вести деятельность некредитной финансовой организации.
Узнать все критерии и подать заявку на вступление в реестр можно на сайте Центробанка.